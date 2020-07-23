Попытка освободить Крым силой приведет к войне в Украине и в Европе, - Волкер

Возврат оккупированного Крыма военным путем принесет множество разрушений как в разных частях Украины, так и в Европе. Остается только давить на Россию, ожидая, что она изменится.

Об этом в интервью "Крым.Реалии" сказал бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, информирует Цензор.НЕТ.

"Не думаю, что это хорошая идея. Я думаю, что такая операция будет разрушительной и для жизни людей, и для имущества. Россия имеет очень мощную военную силу. Все это привело бы к конфликту и за пределами Крыма, и в других частях Украины, даже в других частях Европы. Не существует варианта хорошего военного возврата Крыма", - сказал Волкер.

По его словам , нужно "постоянно и непрерывно давить на Россию".

"И, честно говоря, мы должны быть терпеливыми. Россия рано или поздно изменится. Путинизм и продолжение его власти до 2036 года - это скорее признак слабости, а не силы. Думаю, что Россия со временем изменится. Нам надо поддерживать давление и быть готовым к этим изменениям", - добавил Волкер.

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До этого он сказал, что не видит возможностей для переговоров с Россией по Крыму. Реакция российской стороны на такие высказывания Волкера пока не последовала.