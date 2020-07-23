Попытка освободить Крым силой приведет к войне в Украине и в Европе, - Волкер
Возврат оккупированного Крыма военным путем принесет множество разрушений как в разных частях Украины, так и в Европе. Остается только давить на Россию, ожидая, что она изменится.
Об этом в интервью "Крым.Реалии" сказал бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, информирует Цензор.НЕТ.
"Не думаю, что это хорошая идея. Я думаю, что такая операция будет разрушительной и для жизни людей, и для имущества. Россия имеет очень мощную военную силу. Все это привело бы к конфликту и за пределами Крыма, и в других частях Украины, даже в других частях Европы. Не существует варианта хорошего военного возврата Крыма", - сказал Волкер.
По его словам , нужно "постоянно и непрерывно давить на Россию".
"И, честно говоря, мы должны быть терпеливыми. Россия рано или поздно изменится. Путинизм и продолжение его власти до 2036 года - это скорее признак слабости, а не силы. Думаю, что Россия со временем изменится. Нам надо поддерживать давление и быть готовым к этим изменениям", - добавил Волкер.
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До этого он сказал, что не видит возможностей для переговоров с Россией по Крыму. Реакция российской стороны на такие высказывания Волкера пока не последовала.
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Я тоже против военнлго пути, но того, что делается, явно недостаточно - они наоборот, ещё хотят. Свидетельство - последние высеры про "подарки русскага народа".
Так что Волкер прав - созреют - сами отдадут, и повод найдут, потому как Крым -
вечная дотационная дыра.
Или ты будешь взрывать бордель ?
Вовкер нехай там Трампу розповідає, що спроби вгамувати БЛМівські республіки у Сіетлі. Портланді та Шікаго призведуть до спалаху громадянських свобод та громадянської ж війни в Америці, а перші 13 штатів попросяться назад у колонії до Її Величності.
это главное оружие кремля.
Армією аж у 6000 реальних бійців?
Яку йому зоставив громадянин Росії, міністр Оборони України Павєл Лєбєбєв?
Що скажеш?
Це тактика малих порізів.
Відома з часів Давнього Риму.
Молодих солдат вчили не рубати мечем, а колоти, тоді противник слаб, втрачаючи кров.
А если ощцщаются "мелкие укусы" - это блохи (**********).
Мы, доморощенные политики, можем просто спокойно наблюдать, как умные люди делают уже привычное дело.
вот усср была 6-ой экономикой европы. сравним украину и усср?
еще раз спрошу: реальные факты есть?
Душа просила Лексусов и Мерседесов, реактивных самолётов, яхт, и имений по всему миру.
А дети просились на учёбу в Америку.
Уже Ленин ездил на Роллс-Ройсе - простой Форд ему не подходил.
А Сталин и вовсе обжирался икрой и фруктами, когда Ленинград погибал в блокаде.
Про Брежнева и разные алмазные дела можно уже не вспоминать ...
ЦК всегда ездило на членовозистых ЗиЛах, которые самой передовой и сознательный
рабочий или колхозник не могли купить в принципе - даже если бы выполнили
3 пятилетки за одну.
Золотишко и валюту коммуняки всегда держали для себя,
а всем остальным - уголовную статью за валютные операции.
вместе с доверенными лицами.
Ну, у випадку з Вьєтнамом, то уже навчений СРСР посмоктав у ліваків США, щоб вони почали підривну діяльність, проти цієї війни..
Тем более, сейчас самый подходяший момент - щемить козламордую нечисть. Только всем собраться и выработать план.
Але затягування часу призведе, врешті решт, до ще більших втрат. ВЕЛИЧЕЗНИХ втрат!
2 бомбы по Москве и Питеру проветрили бы совкам мозги,
и отбили охоту грозить всему миру ядерной дубинкой.
Уж какими милитаристами были японцы, но Хиросима и Нагасаки их быстро протрезвили,
японцы пришли в себя, и начали делать хорошие автомобили и электронику.
Кроме того, война в Европе УЖЕ ИДЁТ. Волкер, проснись!!!
Потерял к нему всякое уважение.
Ще один головнокомандуючий
Розберемось якось, головне побільше НАТІвських і американських кораблів по всьому Чорному морю.