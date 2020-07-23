Суд арестовал "луцкого террориста" Кривоша на 60 дней без права залога. ВИДЕО

Городской районный суд Луцка в среду избрал меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей Максиму Кривошу, подозреваемому в удержании 13 заложников в автобусе в Луцке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее решение суд принял в среду.

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Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о содержании Максима Кривоша под стражей на 60 дней без права внесения залога - до 18 сентября.

Это решение суда защита Кривоша намерена оставить без апелляции. "Мой клиент не хочет, чтобы данное решение суда апеллировалось" - поясняет адвокат Кривоша.

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.