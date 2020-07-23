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Новости Захват заложников в Луцке
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Суд арестовал "луцкого террориста" Кривоша на 60 дней без права залога. ВИДЕО

Городской районный суд Луцка в среду избрал меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей Максиму Кривошу, подозреваемому в удержании 13 заложников в автобусе в Луцке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее решение суд принял в среду.

Видео Громадське

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о содержании Максима Кривоша под стражей на 60 дней без права внесения залога - до 18 сентября.

Это решение суда защита Кривоша намерена оставить без апелляции. "Мой клиент не хочет, чтобы данное решение суда апеллировалось" - поясняет адвокат Кривоша.

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.

арест (10465) Луцк (587) суд (25136)


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Топ комментарии
+17
А организаторов этого фильма будут арестовывать?
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23.07.2020 16:50
+12
Это не террористы а режисер и продюсер якіс дебілний та пришелептуватий! Ты глянь на сватов и слугу народа. Разве человек снимающий такое гавно может снять что-то другое?
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23.07.2020 17:06
+10
Свободу актёру!!!
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23.07.2020 17:23
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А организаторов этого фильма будут арестовывать?
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23.07.2020 16:50 Ответить
Они отпросились в Полтаву на денек...
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23.07.2020 17:02 Ответить
Будет как с "террористом" с моста-метро: быстрое следствие, экспертиза в психушке по решению суда, признание невменяемым, "лечение" в 2 месяца и свобода.
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23.07.2020 16:56 Ответить
А за что человека садить? Разве Арнольд Шварцнегер или Сильвестр Сталоне сидит? Может Брюс Вилис или Чак Норис сидит?
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23.07.2020 16:58 Ответить
У нас навіть терористи якісь дебільні і пришелепуваті...
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23.07.2020 16:59 Ответить
Это не террористы а режисер и продюсер якіс дебілний та пришелептуватий! Ты глянь на сватов и слугу народа. Разве человек снимающий такое гавно может снять что-то другое?
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23.07.2020 17:06 Ответить
ну дык пример у него хороший: у нас один мацковский резидент седьмой год патриотом прикидывается, так ему тока дебилы и верят))
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24.07.2020 07:44 Ответить
Какая неожиданность, а я думал отпустят...
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23.07.2020 17:02 Ответить
Я вообще думал дадут - залог, и выпустят.
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23.07.2020 17:09 Ответить
аванс отдадут!!
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25.07.2020 08:59 Ответить
Прикольный идиот . Для чего захватывать Богдан , если любишь собак и хочешь сесть пожизненно ? А где он взял оружие ? Интересный вопрос . Я с 2014-го до 2019-го работал в селе возле Днепра . Меня ни разу не остановила полиция . Я за то , чтобы всех останавливали .
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23.07.2020 17:04 Ответить
Ну что-ты к актеру прицепился? Какой ему дали сценарий такой и сыграл!
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23.07.2020 17:10 Ответить
многие нормальные хотят приобрести оружие и не могут!!! а это смог...
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25.07.2020 09:01 Ответить
А чому його не відпустили , адже він дуже класно зіграв роль терориста !😀
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23.07.2020 17:10 Ответить
Слезы наворачиваются на глаза - за что обидели такого хорошего парня? Опять же животных любит...😰
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23.07.2020 17:17 Ответить
Свободу актёру!!!
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23.07.2020 17:23 Ответить
Художника легко обидеть...
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23.07.2020 17:53 Ответить
И как будет назван этот фильм???
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23.07.2020 19:35 Ответить
Порохоботна методичка не спрацювала-влада терористичною себе не об'явила,натомість любителя пЕСиків погладили по шерсті.Інша справа що за захват заручників вже без "терориста" ніхто не відповість,бо в наляканого бубочки ще й досі трясучка.
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23.07.2020 19:39 Ответить
Суд заарештував "луцького терориста" Кривоша на 60 днів без права застави - Цензор.НЕТ 50
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23.07.2020 22:16 Ответить
Оскар зеливуду бл....
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23.07.2020 22:23 Ответить
Суд арестовал "луцкого террориста" Кривоша на 60 дней без права залога. ВИДЕО


ЯКИЙ СТРАШНИЙ СІРИЙ ВОВК ЦЕЙ ЛОШОК У КЕПЦІ - БЕН ЛАДЕН ВІДДИХАЄ, А І Г І Л ПРИСОРОМЛЕНИЙ
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24.07.2020 00:01 Ответить
Шоу маст гоу он! Так вот ты какой - Вечерний Квартал 2020!
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24.07.2020 08:21 Ответить
 
 