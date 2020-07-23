Экс-директор предприятия "Укроборонпрома" подозревается в срыве оборонного заказа и убытках на 4,9 млн. ФОТО
Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему директору государственного предприятия, которое входит в состав государственного концерна "Укроборонпром", в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
Об этом сообщает пресс-служба ОГП, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, предприятие получило финансирование от Министерства обороны Украины на закупку у иностранных партнеров партии стрелкового вооружения. Однако, директор предприятия полученные средства использовал не по назначению, в результате чего оплата контракта не состоялась вовремя. В итоге реализация международно-экономического контракта была сорвана, что привело к невыполнению государственного оборонного заказа на закупку вооружения для нужд военных.
Вследствие ненадлежащего исполнения бывшим должностным своих служебных обязанностей, госпредприятие понесло убытки на сумму свыше 4,9 млн грн.
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«По версии следствия, в 2017 году за время проведения незаконной сделки с государственными деньгами увеличились цены на законтрактованную Минобороны продукцию. В результате действий чиновника оплата контракта не была осуществлена вовремя, поэтому была сорвана реализация международно-экономического контракта, что привело к невыполнению государственного заказа на закупку вооружения для нужд военных. Противоправные действия должностного лица привели к иску европейских партнеров о наложении штрафных санкций на госпредприятие за невыполнение условий и сроков контракта. Институт судебно-технических экспертиз СБУ официально подтвердил, что действия указанного должностного лица привели к убыткам указанному предприятию на сумму 5 млн грн», - говорится в сообщении.
Зе-баранам сцуть прямо у вічі
хавайТЄ!
Эти - не те, руки не рубят.
См. выше.
«По версии следствия, в 2017 году за время проведения незаконной сделки с государственными деньгами увеличились цены на законтрактованную Минобороны продукцию. В результате действий чиновника оплата контракта не была осуществлена вовремя, поэтому была сорвана реализация международно-экономического контракта, что привело к невыполнению государственного заказа на закупку вооружения для нужд военных. Противоправные действия должностного лица привели к иску европейских партнеров о наложении штрафных санкций на госпредприятие за невыполнение условий и сроков контракта. Институт судебно-технических экспертиз СБУ официально подтвердил, что действия указанного должностного лица привели к убыткам указанному предприятию на сумму 5 млн грн», - говорится в сообщении.
Хоча ні. Таки Зєля його призначив.