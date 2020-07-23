Экс-директор предприятия "Укроборонпрома" подозревается в срыве оборонного заказа и убытках на 4,9 млн. ФОТО

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему директору государственного предприятия, которое входит в состав государственного концерна "Укроборонпром", в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба ОГП, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, предприятие получило финансирование от Министерства обороны Украины на закупку у иностранных партнеров партии стрелкового вооружения. Однако, директор предприятия полученные средства использовал не по назначению, в результате чего оплата контракта не состоялась вовремя. В итоге реализация международно-экономического контракта была сорвана, что привело к невыполнению государственного оборонного заказа на закупку вооружения для нужд военных.

Вследствие ненадлежащего исполнения бывшим должностным своих служебных обязанностей, госпредприятие понесло убытки на сумму свыше 4,9 млн грн.

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