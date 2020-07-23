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Экс-директор предприятия "Укроборонпрома" подозревается в срыве оборонного заказа и убытках на 4,9 млн. ФОТО

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему директору государственного предприятия, которое входит в состав государственного концерна "Укроборонпром", в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба ОГП, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, предприятие получило финансирование от Министерства обороны Украины на закупку у иностранных партнеров партии стрелкового вооружения. Однако, директор предприятия полученные средства использовал не по назначению, в результате чего оплата контракта не состоялась вовремя. В итоге реализация международно-экономического контракта была сорвана, что привело к невыполнению государственного оборонного заказа на закупку вооружения для нужд военных.

Экс-директор предприятия Укроборонпрома подозревается в срыве оборонного заказа и убытках на 4,9 млн 01

Вследствие ненадлежащего исполнения бывшим должностным своих служебных обязанностей, госпредприятие понесло убытки на сумму свыше 4,9 млн грн.

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Укроборонпром (1239) Офис Генпрокурора (2490)


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Топ комментарии
+2
Бывшему.

«По версии следствия, в 2017 году за время проведения незаконной сделки с государственными деньгами увеличились цены на законтрактованную Минобороны продукцию. В результате действий чиновника оплата контракта не была осуществлена вовремя, поэтому была сорвана реализация международно-экономического контракта, что привело к невыполнению государственного заказа на закупку вооружения для нужд военных. Противоправные действия должностного лица привели к иску европейских партнеров о наложении штрафных санкций на госпредприятие за невыполнение условий и сроков контракта. Институт судебно-технических экспертиз СБУ официально подтвердил, что действия указанного должностного лица привели к убыткам указанному предприятию на сумму 5 млн грн», - говорится в сообщении.
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23.07.2020 17:22
+2
Пусть расказывает. Клубки надо поразматывать.
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23.07.2020 17:23
+1
новє ліца зеленського, - абромявічюси, рулюють
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23.07.2020 17:15
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Да, не сладко без него мародерівцям... Потому и убогие теперь... Потому и воете!
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23.07.2020 17:21 Ответить
2017 год.
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23.07.2020 17:24 Ответить
сиротский кабинет у коррупционера) у нас у начальника ЖЕКа покруче марморный стол будет...
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23.07.2020 17:14 Ответить
новє ліца зеленського, - абромявічюси, рулюють
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23.07.2020 17:15 Ответить
Бывшему.

«По версии следствия, в 2017 году за время проведения незаконной сделки с государственными деньгами увеличились цены на законтрактованную Минобороны продукцию. В результате действий чиновника оплата контракта не была осуществлена вовремя, поэтому была сорвана реализация международно-экономического контракта, что привело к невыполнению государственного заказа на закупку вооружения для нужд военных. Противоправные действия должностного лица привели к иску европейских партнеров о наложении штрафных санкций на госпредприятие за невыполнение условий и сроков контракта. Институт судебно-технических экспертиз СБУ официально подтвердил, что действия указанного должностного лица привели к убыткам указанному предприятию на сумму 5 млн грн», - говорится в сообщении.
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23.07.2020 17:22 Ответить
ось нові і рулюють, бо - бившиє...а над ними ще новіший - уруський
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23.07.2020 17:40 Ответить
5 млн грн? Це 185тис $ корупціонер??????
Зе-баранам сцуть прямо у вічі
хавайТЄ!
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24.07.2020 10:42 Ответить
Ничего страшного.
Эти - не те, руки не рубят.
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23.07.2020 17:17 Ответить
Цікаво в який період часу відбулась розтрата, і що саме і в яких фірмах купувалось замість іноземного стрілкового озброєння.
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23.07.2020 17:19 Ответить
В 2017-м.
См. выше.
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23.07.2020 17:23 Ответить
де там в статті рік вказан?
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23.07.2020 17:34 Ответить
Кроме цензора есть и другие СМИ.

«По версии следствия, в 2017 году за время проведения незаконной сделки с государственными деньгами увеличились цены на законтрактованную Минобороны продукцию. В результате действий чиновника оплата контракта не была осуществлена вовремя, поэтому была сорвана реализация международно-экономического контракта, что привело к невыполнению государственного заказа на закупку вооружения для нужд военных. Противоправные действия должностного лица привели к иску европейских партнеров о наложении штрафных санкций на госпредприятие за невыполнение условий и сроков контракта. Институт судебно-технических экспертиз СБУ официально подтвердил, что действия указанного должностного лица привели к убыткам указанному предприятию на сумму 5 млн грн», - говорится в сообщении.
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23.07.2020 17:43 Ответить
Как принято в УОПе, после получения денег на ДОЗ к этому директору сразу же прискакали посланцы от генерального директора УОПа с приказом перечислять деньги на те фирмы, которые они укажут. Он это и сделал. Слабак.
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23.07.2020 17:21 Ответить
Пусть расказывает. Клубки надо поразматывать.
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23.07.2020 17:23 Ответить
Російський шпигун Зєля тут не прі дєлах. Це не він призначив мутного іноземця Абрамявічуса головою Укроборонпрому.
Хоча ні. Таки Зєля його призначив.
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23.07.2020 17:26 Ответить
 
 