Наемники РФ обстреляли украинские позиции возле Старогнатовки и Причепиловки, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала суток 23 июля незаконные вооруженные формирования РФ 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник на рассвете открывал огонь в сторону украинских опорных пунктов вблизи Старогнатовки.

Еще один обстрел зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Неподалеку от Причепиловки вооруженные формирования РФ вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За текущие сутки, в результате вражеских обстрелов, потерь в рядах Объединенных сил нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты вырезали кости из тела погибшего под Зайцево медика Илина, а раненый морпех Журавель истек кровью, - штаб ООС

Итоги за прошлые сутки

22 июля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник осуществлял обстрелы по позициям Объединенных сил из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вражеская огневая активность была зафиксирована возле 9 населенных пунктов: Майорск, Марьинка, Лебединское, Хутор Вильный, Богдановка, Крымское Водяное, Талаковка, Пищевик и Старогнатовка.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов, четыре украинских воина получили ранения.

22 июля представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты 1 умышленное убийство, 1 разбой, 1 грабеж, 5 краж, 4 мошенничества 1 факт незаконного обращения с оружием и 12 фактов незаконного обращения с наркотиками. Кроме того, выявлены 59 административных правонарушений. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверены 6 125 транспортных средство и 4 634 человека. Также были задержаны 6 человек, которых подозревают в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации.

Также смотрите: Наемники РФ сбросили возле Богдановки гранатометный выстрел ВОГ-25, двое украинских воинов получили осколочные ранения. ВИДЕО (обновлено)

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 719 человек. В обратном направлении - 389 человек. Через КПВВ "Марьинка" в обе стороны проследовало по одному человеку. КПВВ "Новотроицкое" по вине оккупантов не функционировал.