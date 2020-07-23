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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ обстреляли украинские позиции возле Старогнатовки и Причепиловки, потерь нет, - пресс-центр ОС

Наемники РФ обстреляли украинские позиции возле Старогнатовки и Причепиловки, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала суток 23 июля незаконные вооруженные формирования РФ 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник на рассвете открывал огонь в сторону украинских опорных пунктов вблизи Старогнатовки. 

Еще один обстрел зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Неподалеку от Причепиловки вооруженные формирования РФ вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За текущие сутки, в результате вражеских обстрелов, потерь в рядах Объединенных сил нет.

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Итоги за прошлые сутки

22 июля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник осуществлял обстрелы по позициям Объединенных сил из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вражеская огневая активность была зафиксирована возле 9 населенных пунктов: Майорск, Марьинка, Лебединское, Хутор Вильный, Богдановка, Крымское Водяное, Талаковка, Пищевик и Старогнатовка.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов, четыре украинских воина получили ранения.

22 июля представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты 1 умышленное убийство, 1 разбой, 1 грабеж, 5 краж, 4 мошенничества 1 факт незаконного обращения с оружием и 12 фактов незаконного обращения с наркотиками. Кроме того, выявлены 59 административных правонарушений. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверены 6 125 транспортных средство и 4 634 человека. Также были задержаны 6 человек, которых подозревают в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации.

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Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 719 человек. В обратном направлении - 389 человек. Через КПВВ "Марьинка" в обе стороны проследовало по одному человеку. КПВВ "Новотроицкое" по вине оккупантов не функционировал.

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обстрел (27685) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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О как, ниче нехай пока пуляют, после 27 го. не смогут, великий лидер договорился, ОБСЕ сразу наругает и штраф...
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23.07.2020 18:02 Ответить
«Найманець» розкривається в ст. 47 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій 1949 року. Відповідно до зазначеної статті Найманець - це особа, яка: спеціально завербована на місці або за кордоном для того, щоб брати безпосередню участь у збройному конфлікті; фактично бере безпосередню участь у воєнних діях, керуючись головним чином бажанням одержати особисту вигоду у вигляді матеріальної винагороди від воюючої сторони, розміри якої істотно перевищують винагороду, що виплачується цією стороною військовослужбовцям такого ж рангу і з такими ж функціями з числа особового складу своїх збройних сил; не є ні громадянином сторони, що перебуває в конфлікті, ні особою, яка постійно проживає на території контрольованої такою стороною; не входить до особового складу збройних сил сторони, що перебуває в конфлікті; не відправлено будь-якою. державою, яка не є такою, що знаходиться в конфлікті стороною, для виконання офіційних обов'язків як представник своїх збройних сил. І яким боком ті окупаційні війська РФ мають відношення до найманців? Військові, або є громадянами РФ (сторони конфлікту), або проживають на території контрольованої окупантами, або відправлені РФ на фронт як державою стороною конфлікту. І найманці не підпадають під захист комбатантів тоді чому їх не знищують і беруть в полон, та не обстрілюють з артсистем? Тож влада і їх медіа бреше про найманців. А потім за цей коментар чомусь банить!
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23.07.2020 18:05 Ответить
Российские террористы застрелили военного медика и ранили двух бойцов, которые пытались вынести тело погибшего бойца под Зайцево, - штаб ООС-не только застрелили но и захватили тела ,в этой связи, а что было сделано для прикрытия группы и затем и ее захвата врагом , неужели не было огневых средств для превращения переднего края боевиков в марсианскую поверхность Что это?-Предательство или дурость
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23.07.2020 19:28 Ответить
 
 