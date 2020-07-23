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Новости
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США обеспокоены нападениями как на политических деятелей, так и на представителей гражданского общества в Украине, - посольство

США обеспокоены нападениями как на политических деятелей, так и на представителей гражданского общества в Украине, - посольство

В посольстве США отмечают, что в демократиях граждане должны иметь возможность высказывать мнение, не опасаясь за свою безопасность.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает посольство США в Украине.

"Мы обеспокоены недавними вероятными нападениями, направленными как против политических деятелей, так и против представителей гражданского общества в Украине", - говорится в сообщении.

Посольство призывает правоохранительные органы тщательно расследовать эти случаи и обеспечить привлечение к ответственности всех причастных.

"В благополучных демократиях граждане должны иметь возможность высказывать мнение, не опасаясь за свою физическую безопасность", - подытожили дипломаты США.

23 июля Шабунин сообщил об умышленном поджоге его дома.

В свою очередь в Главном управлении Госслужбы Украины по ЧС в Киеве сообщили, что в результате пожара, произошедшего в частном доме по адресу, совпадающему с указанным Шабуниным в своем сообщении, сгорело и разобрано 70 кв. м конструкций крыши.

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества по факту возгорания дома Шабунина.

Глава представительства ЕС в Украине выразил обеспокоенность пожаром.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США выделят 38 млн долларов на развитие кибербезопасности в Украине, - Федоров

Автор: 

нападение (2227) посольство (1084) США (27061)


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Топ комментарии
+6
Я обеспокоен, что согласно 6-й статьи Будапештского Меморандума, США должны участвовать в "консультациях" а вовсе не друзья Путина Германия и Франция.
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23.07.2020 17:44
+5
Каратися законом повинна всіляка протизаконна поведінка.
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23.07.2020 18:03
+4
Мы устали от вашей обеспокоенности .
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23.07.2020 17:35
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Мы устали от вашей обеспокоенности .
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23.07.2020 17:35 Ответить
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23.07.2020 17:38 Ответить
шабунин- прихвостень сороса, действующий во вред стране, а не политический деятель
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23.07.2020 17:39 Ответить
Пшло,заЖОПное ! ИмбикЦИЛ!
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23.07.2020 17:45 Ответить
Шабунін реально зовсім не позитивний персонаж і справа навіть не в Соросі, серед соросят є порядні люди, просто вони з Чубайсом вороги, тому москальня жене на Сороса.
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23.07.2020 17:49 Ответить
Раньше не замечали.
А после шабунина заметили.
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23.07.2020 17:46 Ответить
Я обеспокоен, что согласно 6-й статьи Будапештского Меморандума, США должны участвовать в "консультациях" а вовсе не друзья Путина Германия и Франция.
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23.07.2020 17:44 Ответить
Да?
Всё-таки заметили...?
Уже хорошо.
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23.07.2020 17:45 Ответить
Мешканці США обговорюють напади в Україні.США обеспокоены нападениями как на политических деятелей, так и на представителей гражданского общества в Украине, - посольство - Цензор.НЕТ 1419
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23.07.2020 17:47 Ответить
Але всьому є межа.
Антиукраїнська поведінка має каратись законом.
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23.07.2020 17:56 Ответить
Каратися законом повинна всіляка протизаконна поведінка.
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23.07.2020 18:03 Ответить
Потому что новости нужно делать так как делает Кремль!

1 - Российский террорист пробрался в Украину и городе Луцк захватил заложников!

2 - Российский террорист взял в заложники украинского полицейского и угрожал взорвать боевую гранату.

Оба террориста работали по заданию российских спецслужб ФСБ что является подтверждением агрессивного поведения по отношению к Украине!
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23.07.2020 18:16 Ответить
ну кто бы говорил....У ВАС ТАМ НЕГРЫ БЕЛЫХ ЛИНЧУЮТ.
Семью адвокатов, защищающих свой дом с оружием в руках от черных беспредельщиков, засудили на штраф и общественные работы.
Трамп пригрозил сегодня,что направит ФБР на разгон погромщиков.
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23.07.2020 18:52 Ответить
 
 