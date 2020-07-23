США обеспокоены нападениями как на политических деятелей, так и на представителей гражданского общества в Украине, - посольство

В посольстве США отмечают, что в демократиях граждане должны иметь возможность высказывать мнение, не опасаясь за свою безопасность.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает посольство США в Украине.

"Мы обеспокоены недавними вероятными нападениями, направленными как против политических деятелей, так и против представителей гражданского общества в Украине", - говорится в сообщении.

Посольство призывает правоохранительные органы тщательно расследовать эти случаи и обеспечить привлечение к ответственности всех причастных.

"В благополучных демократиях граждане должны иметь возможность высказывать мнение, не опасаясь за свою физическую безопасность", - подытожили дипломаты США.

23 июля Шабунин сообщил об умышленном поджоге его дома.

В свою очередь в Главном управлении Госслужбы Украины по ЧС в Киеве сообщили, что в результате пожара, произошедшего в частном доме по адресу, совпадающему с указанным Шабуниным в своем сообщении, сгорело и разобрано 70 кв. м конструкций крыши.

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества по факту возгорания дома Шабунина.

Глава представительства ЕС в Украине выразил обеспокоенность пожаром.

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