США обеспокоены нападениями как на политических деятелей, так и на представителей гражданского общества в Украине, - посольство
В посольстве США отмечают, что в демократиях граждане должны иметь возможность высказывать мнение, не опасаясь за свою безопасность.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает посольство США в Украине.
"Мы обеспокоены недавними вероятными нападениями, направленными как против политических деятелей, так и против представителей гражданского общества в Украине", - говорится в сообщении.
Посольство призывает правоохранительные органы тщательно расследовать эти случаи и обеспечить привлечение к ответственности всех причастных.
"В благополучных демократиях граждане должны иметь возможность высказывать мнение, не опасаясь за свою физическую безопасность", - подытожили дипломаты США.
23 июля Шабунин сообщил об умышленном поджоге его дома.
В свою очередь в Главном управлении Госслужбы Украины по ЧС в Киеве сообщили, что в результате пожара, произошедшего в частном доме по адресу, совпадающему с указанным Шабуниным в своем сообщении, сгорело и разобрано 70 кв. м конструкций крыши.
Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества по факту возгорания дома Шабунина.
Глава представительства ЕС в Украине выразил обеспокоенность пожаром.
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А после шабунина заметили.
Всё-таки заметили...?
Уже хорошо.
Антиукраїнська поведінка має каратись законом.
1 - Российский террорист пробрался в Украину и городе Луцк захватил заложников!
2 - Российский террорист взял в заложники украинского полицейского и угрожал взорвать боевую гранату.
Оба террориста работали по заданию российских спецслужб ФСБ что является подтверждением агрессивного поведения по отношению к Украине!
Семью адвокатов, защищающих свой дом с оружием в руках от черных беспредельщиков, засудили на штраф и общественные работы.
Трамп пригрозил сегодня,что направит ФБР на разгон погромщиков.