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Зеленский пообещал строить на КПВВ на Донбассе хабы с магазинами и админуслугами

Зеленский пообещал строить на КПВВ на Донбассе хабы с магазинами и админуслугами

В ближайшее время начнется реализация программы по строительству хабов на КПВВ с временно оккупированными территориями.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время подхода к СМИ с Президентом Швейцарской Конфедерации Соммаруга в ходе осмотра пешеходного моста через р. Северский Донец и ознакомления с работой КПВВ "Станица Луганская", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы будем строить, в ближайшее время начнет строиться программа таких хабов на всех КПВВ, где будет все современное - от аптеки до продуктового магазина, и других административных услуг", - сказал Зеленский.

Читайте: Зеленский верит в устойчивое прекращение огня на Донбассе с 27 июля

Автор: 

Зеленский Владимир (20782) Донбасс (26957) пункт пропуска (676) КПВВ (330)


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Топ комментарии
+51
"https://censor.net/news/3209796/okkupanty_vyrezali_kosti_iz_tela_pogibshego_pod_zayitsevo_medika_ilina_a_ranenyyi_morpeh_juravel_istek."

За це звірство,
https://censor.net/news/3209843/zelenskiyi_poobeschal_stroit_na_kpvv_na_donbasse_haby_s_magazinami_i_adminuslugami
Навіть не знаю, як це коментувати і чи варто?
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23.07.2020 18:20
+42
даешь супермаркеты на КПВВ!
все для "наших" людей!
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23.07.2020 18:13
+32
Какие пля хабы? Чего они вообще ломятся толпами к фашистам? В "русском мире" пусть сидят, голову подлечивают
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23.07.2020 18:14
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Воно може планувати. Але то зовсім не мусить бути по його.
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24.07.2020 05:52 Ответить
Бідоносець в Слов'янську.
Порив на водогоні. Декілька міст без води. Виконано
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23.07.2020 19:13 Ответить
З цього боку хлопцям - Call of Duty, а тамженашим - Duty Free?
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23.07.2020 19:14 Ответить
призедент країни и хтось собі такий поряд
Зеленський пообіцяв будувати на КПВВ на Донбасі хаби з магазинами й адмінпослугами - Цензор.НЕТ 6379
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23.07.2020 19:16 Ответить
Он случайно там не в пляжных шортах и шлепках?
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23.07.2020 19:26 Ответить
В них, но не случайно.
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23.07.2020 21:08 Ответить
А це вже торговля на крові чи ще тільки тестовий режим?
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23.07.2020 19:23 Ответить
Напрацювання партнерских стасунків !!))
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23.07.2020 20:53 Ответить
Здається мені таке вже було у 2015 році.
Тільки називали це не "хабами" а "логістичними центрами".
І куди воно все поділося?!!!
https://lb.ua/society/2015/10/09/318123_donbasse_otkrilsya_vtoroy.html

Зеленський пообіцяв будувати на КПВВ на Донбасі хаби з магазинами й адмінпослугами - Цензор.НЕТ 2790
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23.07.2020 22:16 Ответить
может им еще и метро проложить и возить по льготному тарифу?
Так таки захочет и Одесса, и Херсон, и Николаев- мы же тоже люди
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23.07.2020 19:27 Ответить
Порнохабы пусть построит, не пора ли вернуть наши земли?
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23.07.2020 19:31 Ответить
А пиво на шару истосковавшимся по Родине слабо?
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23.07.2020 20:16 Ответить
Этот болтун и хохотун Зеленский уже обеспечил всех украинцев, дешёвыми масками и лекарствами от кови-19, дети начали жить в резиденциях, но только его дети, врачи начали получать по 25 тысяч зарплаты, и т. д. и осталось теперь только создать комфорт и уют, для предателей украины, пересекающих границы Украины, только, за ради дешёвой и качественной украинской колбасой и за своими липовыми купленными пенсиями. Они гимны поют *****, а наш Зеленский никак не успокоится!! Не надрывай Вова зря пуп!! Ордло уже не вернётся в состав Украины, пока эта гнида, путин живёт на этой земле!! Вся Украина в запустении, а этим гадам хабы??
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23.07.2020 20:29 Ответить
100%!
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23.07.2020 20:58 Ответить
ЖЭСТЬ!
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23.07.2020 20:57 Ответить
Украинцев там убивают,а вы им хабы с шопингом,это жэстячина!!!
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23.07.2020 20:58 Ответить
А зачем антиукраинскому президенту украинцы вообще нужны? Он считает,что ему дали право над нами делать все ,что угодно.
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23.07.2020 21:02 Ответить
Довольно неординарное решение,что то новенькое в мировой практике.Ни где в мире не видел ни чего подобного.Ни в Германии,которая раньше была разделена на ГДР и ФРГ,ни сейчас на границе разграничения Северной и Южной Кореи.Интересно,кто еще бабки в эти хабы вкладывать будет,где инвесторов таких смелых взять?Если опять за счет государства и бюджета,то я не согласен.
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23.07.2020 21:23 Ответить
ЗЕ делает все для ватных ублюдков, законное место которых на полях в виже удобрений.

Потому, что ЗЕ сам ватный ублюдок и предатель Украины.
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23.07.2020 21:51 Ответить
18:20https://censor.net/photo_news/3209845/pogibshego_na_donbasse_morpeha_yaroslava_juravlya_pohoronili_na_dnepropetrovschine_videofotoreportaj

18:11https://censor.net/news/3209843/zelenskiyi_poobeschal_stroit_na_kpvv_na_donbasse_haby_s_magazinami_i_adminuslugami

Украинцев убивать, террористам и их пособникам строить хабы - вполне прозрачная политика ЗЕблюдков.
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23.07.2020 21:56 Ответить
Яке ж воно глупе(((
Шкода, що це Президент держави нашої...
Та щось не видно на обрії українського Мойсея.
Куди й кому той народ вести - без якогось несподіваного чинника все і надалі довго буде гнити.
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23.07.2020 22:19 Ответить
Там нет элементарных условий для пересекаюших Блок-посты, ни воды, ни туалетов, ни навесовот непогоды. Самое время строить хабы.
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23.07.2020 23:15 Ответить
А зачем кормильцам магазины и тем более админуслуги?
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24.07.2020 08:58 Ответить
Хабы Зеленского это ползучая оккупация **********. На гілляку зрадника!
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24.07.2020 12:41 Ответить
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