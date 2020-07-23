Зеленский пообещал строить на КПВВ на Донбассе хабы с магазинами и админуслугами
В ближайшее время начнется реализация программы по строительству хабов на КПВВ с временно оккупированными территориями.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время подхода к СМИ с Президентом Швейцарской Конфедерации Соммаруга в ходе осмотра пешеходного моста через р. Северский Донец и ознакомления с работой КПВВ "Станица Луганская", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы будем строить, в ближайшее время начнет строиться программа таких хабов на всех КПВВ, где будет все современное - от аптеки до продуктового магазина, и других административных услуг", - сказал Зеленский.
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+51 Чайка Київ
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+32 Дмитрий Иванов #466733
показать весь комментарий23.07.2020 18:14 Ссылка
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Порив на водогоні. Декілька міст без води. Виконано
Тільки називали це не "хабами" а "логістичними центрами".
І куди воно все поділося?!!!
https://lb.ua/society/2015/10/09/318123_donbasse_otkrilsya_vtoroy.html
Так таки захочет и Одесса, и Херсон, и Николаев- мы же тоже люди
Потому, что ЗЕ сам ватный ублюдок и предатель Украины.
18:11https://censor.net/news/3209843/zelenskiyi_poobeschal_stroit_na_kpvv_na_donbasse_haby_s_magazinami_i_adminuslugami
Украинцев убивать, террористам и их пособникам строить хабы - вполне прозрачная политика ЗЕблюдков.
Шкода, що це Президент держави нашої...
Та щось не видно на обрії українського Мойсея.
Куди й кому той народ вести - без якогось несподіваного чинника все і надалі довго буде гнити.