Зеленский пообещал строить на КПВВ на Донбассе хабы с магазинами и админуслугами

В ближайшее время начнется реализация программы по строительству хабов на КПВВ с временно оккупированными территориями.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время подхода к СМИ с Президентом Швейцарской Конфедерации Соммаруга в ходе осмотра пешеходного моста через р. Северский Донец и ознакомления с работой КПВВ "Станица Луганская", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы будем строить, в ближайшее время начнет строиться программа таких хабов на всех КПВВ, где будет все современное - от аптеки до продуктового магазина, и других административных услуг", - сказал Зеленский.

Читайте: Зеленский верит в устойчивое прекращение огня на Донбассе с 27 июля