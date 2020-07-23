Ценообразование на газ по формуле "импортный паритет+" остается, - Оператор ГТС Украины

Украина продолжит использовать ценообразования на природный газ по формуле "цена на европейских хабах + доставка", пока добыча собственного газа не превысит его потребление.

Об этом сообщил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон во время пресс-конференции 23 июля, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ExPro.

"Пока мы нетто-импортером газа, цена в Украине будет "импортный паритет плюс". Оно так работает, иначе работать не может. Если добыча превысит потребление, то будет формула экспортный паритет. Это аксиомы рыночных механизмов, иначе не работает", - сказал Макогон.

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" 10 июля была признана победителем конкурса по выбору поставщика "последней надежды" с ценовым предложением 2,71 грн за куб. м с учетом нулевой наценки.

Отметим, что в июне НАК "Нафтогаз Украины" продавала газ для нужд населения по 2,57 грн за куб. м. Эта цена была рассчитана на основании цен на нидерландском хабе TTF (Амстердам) плюс расходы на доставку в Украину.

Ранее сообщалось, правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ (подписан президентом В. Зеленским) подход для определения цены газа для населения по принципу импортного паритета - т. н. "Амстердам +". Этот принцип предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов - биржа TTF.

Аналогичный принцип - "Роттердам +" - действовал для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годы Эта формула также предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленности выросла.

10 июля по поручению Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам +".

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