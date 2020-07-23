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Ценообразование на газ по формуле "импортный паритет+" остается, - Оператор ГТС Украины

Ценообразование на газ по формуле

Украина продолжит использовать ценообразования на природный газ по формуле "цена на европейских хабах + доставка", пока добыча собственного газа не превысит его потребление.

 Об этом сообщил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон во время пресс-конференции 23 июля, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ExPro.

"Пока мы нетто-импортером газа, цена в Украине будет "импортный паритет плюс". Оно так работает, иначе работать не может. Если добыча превысит потребление, то будет формула экспортный паритет. Это аксиомы рыночных механизмов, иначе не работает", - сказал Макогон.

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" 10 июля была признана победителем конкурса по выбору поставщика "последней надежды" с ценовым предложением 2,71 грн за куб. м с учетом нулевой наценки.

Отметим, что в июне НАК "Нафтогаз Украины" продавала газ для нужд населения по 2,57 грн за куб. м. Эта цена была рассчитана на основании цен на нидерландском хабе TTF (Амстердам) плюс расходы на доставку в Украину.

Ранее сообщалось, правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ (подписан президентом В. Зеленским) подход для определения цены газа для населения по принципу импортного паритета - т. н. "Амстердам +". Этот принцип предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов - биржа TTF.

Аналогичный принцип - "Роттердам +" - действовал для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годы Эта формула также предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленности выросла.

10 июля по поручению Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам +".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудничество с МВФ позволит существенно снизить цену на газ для населения, - Марченко

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Амстердам (43) Газ (10236) Тарифы на газ (352) Оператор ГТС (87)


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Топ комментарии
+6
Ценообразование на газ по формуле "импортный паритет+" остается, - Оператор ГТС Украины - Цензор.НЕТ 9792
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23.07.2020 19:11
+6
Простой народ хотел снижения тарифов, поэтому за Зе голосовал, а ему тут опять формулы впаривают какие-то . А есть еще формула, как выжить на пенсию в 1700 грн при европейский ценах?
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23.07.2020 19:15
+6
Зелебобіки, а ви в курсі, що чергову байку про формулу Копенгаген плюс було спростовано ?
Бо немає збитку, самі здобутки.
Як вам, лошари ?
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23.07.2020 19:17
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Ценообразование на газ по формуле "импортный паритет+" остается, - Оператор ГТС Украины - Цензор.НЕТ 9792
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23.07.2020 19:11 Ответить
"Нафтогаз" принял решение об увеличении цены на газ для населения.
Причина проста - в последний день июля 2020 года "Нафтогаз" перечислил всю операционную выручку и дивиденды в государственный бюджет для закрытия огромной дыры в нем, в результате провала выполнения бюджетных показателей по доходной части (см. сообщение от 04.07.2020 г). Лишенный денег даже на оперативные расходы "Нафтогаз" вынужден подымать цены.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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23.07.2020 19:12 Ответить
фот сеня кролик пифдабол, по 100 баксов по сто баксов)))))))))))))
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23.07.2020 19:13 Ответить
Опять этот Пэця барыжит !!!
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23.07.2020 19:13 Ответить
Ценообразование на газ по формуле "импортный паритет+" остается, - Оператор ГТС Украины - Цензор.НЕТ 7157
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23.07.2020 19:31 Ответить
Газ,свет,вода основные наполнители бюджета ,любая власть на них будет драть с народа три шкуры , иначе ей придется меньше жрать!!!!
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23.07.2020 19:15 Ответить
Если бы только бюджета, на этом еще столько кормятся, совсем не относящихся к бюджету
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23.07.2020 19:18 Ответить
Простой народ хотел снижения тарифов, поэтому за Зе голосовал, а ему тут опять формулы впаривают какие-то . А есть еще формула, как выжить на пенсию в 1700 грн при европейский ценах?
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23.07.2020 19:15 Ответить
Есть. Залишити заповіт на квартиру державі і здохнути...
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23.07.2020 19:44 Ответить
Зелебобіки, а ви в курсі, що чергову байку про формулу Копенгаген плюс було спростовано ?
Бо немає збитку, самі здобутки.
Як вам, лошари ?
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23.07.2020 19:17 Ответить
Уринотерапія для зелених виборців!
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23.07.2020 19:17 Ответить
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!!
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23.07.2020 19:18 Ответить
Зебилы а ну давайте как раньше...хором...ротердааамм плююс запевайте...😃
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23.07.2020 19:22 Ответить
Ценообразование на газ по формуле "импортный паритет+" остается, - Оператор ГТС Украины - Цензор.НЕТ 3693
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23.07.2020 19:28 Ответить
Прямим текстом кажуть що добутий в Україні копійчаний газ будуть продавати за ціною, ніби його купили і доставили з Амстердаму.
Тоді пропоную призначати зарплату Коболєву ніби він працює в Ботсвані - 60 центів в годину.
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23.07.2020 19:24 Ответить
В огороді бузина а в Києві дядько...
🤣
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23.07.2020 19:24 Ответить
Бузину убил *****.
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23.07.2020 19:32 Ответить
будем народ на ** ывать
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23.07.2020 19:28 Ответить
Олигархи продолжают наживатся на нищем народе Украины, а гонрдон с саакашвили нас заверяют, что зе взяток не берёт.
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23.07.2020 19:31 Ответить
Конечно можно хорошо зарабатывать на энергоресурсах по разным международным формулам, от этого часть людей разбогатеет, но есть еще такое как стратегическое развитие государства, есть рыночная и конкурентная экономика, а энергоресурсы влияют на все сферы, вот при равных ценах с Европой они положат полностью экономику Украины, что уже заметно, хотя так скорей и задумано.
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23.07.2020 19:33 Ответить
Сьогодні їхав в електричці. Сидять тітки і по 60 років і більше обговорюють новини про терористів, мовляв вчора в Луцьку, сьогодні в Полтаві та т.і. Одна каже, мовляв, та прєзідєнт нормальний, хороший праєнь тільк от окружєніє в нього погане. Я не витримав і кажу. Так, а хто ж йому таке окруженіє нав'язав? Кажу в першу чергу за стан справ в державі відповідає влада яку очолює президент ну і т.і. Кажуть так ми ж голосували за нього, аби Порошенко не пройшов. Кажу, а Шо на вибори пішли тільки Порошенко та Зеленський? Кажуть ДА. Питаю, а в першому турі Шо тільки вони були? Баби, так вони ж нєпроходниє билі. Кажу, а хто ж їх нєпроходними зробив як не ви? Ото, кажу сидіть і не гавкайте. Кажу нагадати вам, як ви, або такі як ви півтора року тут в цьому поїзді рукою проводили і кричали, що ми всією вулицею за ВАлодЬЮ підемо голосувати... Тепер, кажу, сидіть і не гавкайте, хавайте те Шо показують по телевізору і будьтє ШШасліви... Тут вже мені треба було виходити...
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23.07.2020 19:56 Ответить
неРотердам(бо стыдно)+
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23.07.2020 22:02 Ответить
 
 