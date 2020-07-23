РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4948 посетителей онлайн
Новости Взяточники
3 586 5

На Харьковщине чиновник Госгеокадастра попался на взятке 12 тыс. долл., - прокуратура. ФОТО

Правоохранителями задержан при получении взятки начальник одного из отделов ГУ Госгеокадастра в Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

На Харьковщине чиновник Госгеокадастра попался на взятке 12 тыс. долл., - прокуратура 01

Как сообщили в прокуратуре, чиновник Госгеокадастра требовал взятку за оформление разрешительных документов и изготовление документации по передаче в собственность частных лиц земельных участков государственной формы собственности площадью 10 га. Стоимость "услуги" составляла 12 тыс. долларов.

23 июля при получении первой части взятки в сумме 6 тыс. долл. злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

На Харьковщине чиновник Госгеокадастра попался на взятке 12 тыс. долл., - прокуратура 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Частный землеустроитель задержана в Киеве на взятке 30 тыс. долл. за решение вопросов в Госгеокадастре, - прокуратура. ФОТО

Открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Автор: 

взятка (6177) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Харьковщина (5577) Госгеокадастр (171)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Такі установи як кадастр створені аби ********* гроші, іх треба ліквідувати та перевести все у електронну форму, нехай нотаріуси все реєструють.
показать весь комментарий
23.07.2020 19:18 Ответить
А як же кінець епіхви бідності? 😆
показать весь комментарий
23.07.2020 19:20 Ответить
Твоїй піхві настав кінець.
показать весь комментарий
23.07.2020 19:38 Ответить
В Україні є бодай невеликий клаптик простору, де нема корупціі ??))
показать весь комментарий
23.07.2020 21:03 Ответить
Прєкратітє бороться с взяткамі на хрк! (с.)
показать весь комментарий
24.07.2020 06:57 Ответить
 
 