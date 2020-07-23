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"Это плевок в глаза всем болельщикам "Динамо", - столичные ультрас анонсировали акции протеста после назначения Луческу тренером киевского клуба

Ультрас киевского "Динамо" возмущены назначением Мирчи Луческу на пост главного тренера команды и планируют устраивать акции протеста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении ультрас, размещенном в Фейсбуке. 

"Что ж, мы до последнего верили, что это какой-то неудачный розыгрыш, но руководство клуба потеряло все остатки здравого смысла, чести и достоинства. Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался в адрес Динамо - это плевок в глаза всем болельщикам Динамо, и суркисы должны осознавать, какие последствия это повлечет за собой ", - говорится в сообщении.

Также представители движения ультрас обратились ко всем работникам клуба, "в которых осталась хоть капля самоуважения", с призывом освободиться.

"Всех болельщиков, кому болит за Динамо так же, как и нам, просим следить за сообщениями нашего сообщества - акции протеста не заставят себя долго ждать", - добавили они.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луческу стал новым тренером "Динамо"

Автор: 

Динамо (789) Луческу Мирче (70) фанаты (437)


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Топ комментарии
+28
Да братцы Суркисы, вы уже совсем докерувались до .... Луческу. Может Ахметке клуб уже продадите? Чего мелочиться.
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23.07.2020 19:44
+23
Молодцы! Накуй этого румына.
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23.07.2020 19:39
+20
Реванш донецьких широким фронтом.
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23.07.2020 19:40
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Молодцы! Накуй этого румына.
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23.07.2020 19:39 Ответить
Не пох кто у руля? Динамо ушло в небытие вместе с Лобановским, сейчас это жалкое шапито.
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23.07.2020 21:14 Ответить
Не. Морально-этические нормы важны и за действия и поступки должна быть ответственность. Иначе с такой логикой "а не пох кто у руля?" можно и гиркина с пушилиным премьером и президентом Украины делать? а террористам медали давать? Нет нельзя так.
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23.07.2020 22:15 Ответить
Неудачный пример.Суркисы владельцы клуба, и вправе сами решать его судьбу. Это уже не Динамо 70х и до средины 80х ,которого боялась Европа. Сейчас Динамо может уронить чуть ли не каждый второй клуб низшего дивизиона. Когда то я от ментов в 80х отгребал по морде когда орал после их побед кричалки. Сегодня за эту команду мне уже жалко электроэнергию за ТВ просмотр матча тратить.
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23.07.2020 22:41 Ответить
Суркисы не вечны
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24.07.2020 08:57 Ответить
Их детям по наследству перейдет.
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24.07.2020 09:16 Ответить
Реванш донецьких широким фронтом.
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23.07.2020 19:40 Ответить
Да братцы Суркисы, вы уже совсем докерувались до .... Луческу. Может Ахметке клуб уже продадите? Чего мелочиться.
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23.07.2020 19:44 Ответить
А чего Ахметке? Бери выше может суркисы ***** хотят клуб продать. Румын Ленинградских Бомжей тренировал гордость лаптеногих!
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23.07.2020 19:50 Ответить
суркисы с кумом в сдпуО - так что неровен час)
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23.07.2020 20:01 Ответить
Побачимо, що з цього вийде...
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23.07.2020 19:44 Ответить
Квартал 95 в Украине, Квартал 95 в футболе. Только не смешно уже совсем. Можешь почитать реакцию не только болельщиков, а и старых игроков клуба.
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23.07.2020 19:56 Ответить
Лишилось ахмєтову купити Дінамо Щоб всіх заспокоїти.
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23.07.2020 19:46 Ответить
Ахметка сейчас сидит где-то и дико ржет. До гыкавки.
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23.07.2020 19:46 Ответить
Пусть в гудок погудит.
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23.07.2020 19:49 Ответить
Ему незачем. Ему бубочка уже нагудел - внукам теперь точно хватит.
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23.07.2020 19:57 Ответить
Половине Украины хватило- бы ,рыжему убийце хватит 2 на 2
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23.07.2020 21:19 Ответить
Очень жду когда новый гл.тренер Динамо будет обсирать кротов и судейство в Украине.
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23.07.2020 19:48 Ответить
Ну, мне легче, чем другим.
На всех динамовских сайтах я был в первой десятке форумчан, прям на первый день после их открытия.
И на всех я много лет забанен, за высказывания в адрес срулей.
А пару лет вообще уже не смотрю эту говнокоманду.
С тех пор, как срули не дали работать Блохину, который собрал действительно достойный состав.
Все нашептывали игрокам не сильно напрягаться, параллельно пригласили Реброва для подсиживания тренера.
Своего добились, в морг, значит в морг!
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23.07.2020 19:49 Ответить
Ну при Реброві Динамо гарло найкраще за останні 10 років... А при Блохіні єдиниий раз за всю історію України стало навіть не 3, а аж 4 в чемпіонаті!
І да, Ребров от показує свої можливості в Угорщині, де із слабкою командою (рівня нашої Ворскли) виграв чемпіонат!
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23.07.2020 19:56 Ответить
При Реброве два сезона играли люди, которых собрал Блохин и которые Блохина выживали по научению Суркиса за шибко гордый характер.
А через два года эта команда сдохла и Реброва выгнали.
Последующие тренеры уже не смогли никого достойного собрать.
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23.07.2020 19:59 Ответить
А про кацапа Семина все почему то позабыли НО он выигрывал и Чемпионат и доходил до полуфинала Лиги Европы
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23.07.2020 21:47 Ответить
мені часто здавалося, що і.м.с. - просто дебіл. але послухаєш його інтерв'ю і здається, що людина дійсно переймається клубом, дуже близько сприймає все, що з клубом пов'язане, так, припускається помилок, але все ж таки здатна їх визнавати і аналізувати... і тут, просто бере і розмазує гівно по обличчу.
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23.07.2020 19:54 Ответить
Да ладно, хоть какая то интрига будет в следующем чемпе в борьбе за золото.
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23.07.2020 19:56 Ответить
Це якщо Суркіс погодиться виділити бабки і купити в найближчий місяць хоча б 2-3 бразильців. Без них інтриги не буде, Містеру треба бразильці позаріз!

Але не факт, що у Суркіса бабки є на бразилів - власне, Ребров пішов з Динамо через те, що Суркіс не захотів підсилити склад (і то не бразильцями, а дешевшими гравцями!)...
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23.07.2020 19:58 Ответить
З нової форми збірної України зникло гасло "Слава Україні""Это плевок в глаза всем болельщикам "Динамо", - столичные ультрас анонсировали акции протеста после назначения Луческу тренером киевского клуба - Цензор.НЕТ 7869
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23.07.2020 19:56 Ответить
По поводу "Слава Укрaине" уже было опровержение.Надпись наносится с фамилией и номером игрока,непосредственно перед матчем.Ничего не исчезло.
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23.07.2020 20:01 Ответить
пруф.
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23.07.2020 20:16 Ответить
Конопля Красава)
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23.07.2020 20:34 Ответить
Правильно,надо было поставить очередного, до мозга костей,динамовского
физрука и еще пару лет позорить Украину на международной арене.
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23.07.2020 19:57 Ответить
А у вас тільки крайнощі? Або фізрук, або кріт?

Чим Скрипник поганий? Він з ніякої Зорі за рік зробив команду не гірше Динамо, хоча склад там в рази дешевший!
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23.07.2020 19:59 Ответить
Я не против ни Скрипника,ни Вернидуба,ни Григорчука.суркис тупо не хочет брать не "динамовца".Или "до мозга костей" или зарубежный.
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23.07.2020 20:19 Ответить
А Скрипник, Вернидуб і Григорчук не грали в Динамо!
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23.07.2020 20:21 Ответить
Они никогда не играли за динамо
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23.07.2020 20:25 Ответить
Это не важно.А почему все забыли Мирона Маркевича, действительно выдающегося тренера, под руководством которого в свое время он из Металиста и Днепра сделал суперкоманды.
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23.07.2020 21:05 Ответить
Да пусть уж лучше Моуриньо тренирует Динамо
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23.07.2020 21:50 Ответить
Разве болельщики будут болеть против своего клуба? Если это лучший тренер в Украине, после Лобановского и Шевченко. Потом будут в любви клясться.
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23.07.2020 20:01 Ответить
Це тренер, який відкидає українських гравців і робить ставку на бразильців. Але Суркіси - не Ахметов, в них немає стільки грошей на бразильців! А без бразильців Містер ніщо - його от вигнали з останнього місця роботи, збірної Туреччини, бо він зміг виграти лише кожну четверту гру... Навіть починаючий тренер Шева порвав турків Луческу 2:0 на виїзді! А в Туреччини склад нічо так!
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23.07.2020 20:08 Ответить
Ультрас по определению ничего не могут создать, в том числе яркую конкурентособную команду. Подраться, пожечь файеры и дымовухи, поломать скамейки на стадионе и сочинить смИшные плакаты и кричалки это их максимум по жизни. Неделю назад тихо прекратили существование львовские "Карпаты". Команда с историей, традициями и, кстати, очень громкими ультрас.
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23.07.2020 20:02 Ответить
Скільки ветеранів АТО серед ультрас, знаєш? Чувак, якому сєпари руку відрізали за тату з тризубом - ультрас Динамо!
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23.07.2020 20:09 Ответить
И как это помогает Динамо?
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23.07.2020 20:29 Ответить
А для кого грають футболісти, як не для вболівальників?
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23.07.2020 20:31 Ответить
Посмотрите статистику сколько вболивальникив ходило до карантина на футбол вообще, в том числе на "народную команду Динамо"
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23.07.2020 22:09 Ответить
Так ультрас якраз на всі матчі ходять і навіть на виїздні матчі добираються!
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23.07.2020 22:48 Ответить
Банда ОПЗЖописов брательники Суркисы обос-али марку "Динамо" уже давно.. Еще немного почудят и продадут Новинскому ( су-е прав--ой) или "Газпрому".. Исчез " Днепро", " Металлист", Карпаты" по факту и "Черноморец".. такое ощущение что " Динамо" следующее.. И это не зависимо кто гл. тренер.., это уже нюансы. Нужно смотреть в "корень".
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23.07.2020 20:06 Ответить
дык вроде Чернрморец новинский уж и купил , путлер деньжат вкинул , рюцкий мир продвигать .. не мытьем так катаньем , лезут как жуки колорадские !
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23.07.2020 20:19 Ответить
как это Сабо еще, антикризисного тренера, не додумались поставить на пол сезона...
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23.07.2020 20:07 Ответить
Сабо був би краще, як не дивно)) І дешевше!
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23.07.2020 20:10 Ответить
в цьому сенсі так, але тимчасово, поки не знайшли всесвітньовідомого маестро, з ким підписувати контракт
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23.07.2020 20:11 Ответить
Это не плевок. Это - надув щеки, и ..харкнув прямо вам в лицо. Смачно так.
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23.07.2020 20:08 Ответить
Моя думка: Динамо потрібен хтось на кшталт Отто Рехагеля чи Юпа Хайнкеса - німець або голандець, який робить ставку на дисципліну та командну гру. Луческу ж робить ставку на високотехнічних футболістів (переважно бразильців), яких у Динамо майже і нема! І у Суркіса немає грошей на бразильців - поки суди по Привату Суркіси не виграли...
Це об'єктивно, а суб'єктивно - ким треба бути, щоб назначати тренером людину, яка твою команду роками лайном поливала???
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23.07.2020 20:17 Ответить
Найголовніше, щоб Динамо називалось київським, там не повинно бути жодного гравця українця, не говорячи вже про киян. Де беруться ідіоти, які вболівають за це збіговисько найманців з усього світу?
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23.07.2020 23:16 Ответить
У нинішній команді Динамо із 29 футболістів - лише 9 іноземних легіонерів... Ти коли останній раз ігри Динамо дивився, на полі переважно саме УКРАЇНЦІ!
Збіговисько найманців - це якраз Шахтар часів Луческу! У фіналі Кубку УЄФА, який виграв Шахтар, зі старту вийшло аж три українці!
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23.07.2020 23:21 Ответить
Я не хочу ніяких бразильців. Достатньо легіонерів є. Мені подобається спостерігати (і хочеться бачити) наших хлопців.
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24.07.2020 05:20 Ответить
"Это плевок в глаза всем болельщикам "Динамо", - столичные ультрас анонсировали акции протеста после назначения Луческу тренером киевского клуба - Цензор.НЕТ 3713
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23.07.2020 20:21 Ответить
Та поедят.
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23.07.2020 20:24 Ответить
стоп - норм тренер-успокойтесь- в каком веке динамо вложило норм бабло
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23.07.2020 20:29 Ответить
Суркисы владельцы клуба динамо!Днепр вообще был с 1927 года ,а беня обиделся и разогнал имеет возможность так-как владелец, возможно и динамо тоже будет называться динамо 1.кто платит тот даму и танцует.
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23.07.2020 20:32 Ответить
Нагадаю всім, що кілька років тому луческу казав, що в україні громадянська війна.
Суркіси цілеспрямовано воюють проти україни.
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23.07.2020 20:33 Ответить
У Суркиса кукуха поехала... Это однозначно.
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23.07.2020 20:33 Ответить
Згоден повністю! Будулая геть!
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23.07.2020 20:53 Ответить
Я канєшно ізвіняюсь! Але чому саме Мірча? Чому не Поплавський, або Сердючка! (с)
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23.07.2020 21:00 Ответить
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23.07.2020 21:07 Ответить
Первого крота я убил в 54 года. - М.Луческу
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23.07.2020 21:15 Ответить
Чому не Порошенко ? Ботифани вимагають на біс Пєтя-Пєтя ! Пєтя винен дати (
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23.07.2020 21:55 Ответить
Из сети -

Человек сделал из Шахтера добротную команду, что ему запрещает сделать из Динамо такую же? Не важно кто он и кем он был, главное что бы был результат..
Ответ - https://ua.tribuna.com/profile/1051706154/

1. З "Шахтарем" він досягав успіхів у зовсім іншому часовому проміжку. Після того одні провали і відсутність роботи. Михайличенко теж 15 років тому був непоганим тренером, але як показує практика - це ні про що не каже.

2. Луческу працював у "тепличних" умовах, вміло створених йому Ахметовим. Майже напевно можна сказати, що в "Динамо" цього не буде, а, навпаки, буде вороже ставлення і неймовірний пресинг. Будь-який програш ноунейму або "Шахтарю" - і на Луческу виллють стільки лайна і такими лайками закидають, що оговтатися після цього буде важко.
3. 74 роки. Навіть Арсен Венгер і Алекс Фергюсон у свої 70 - це вже зовсім не те. ВВЛ у 60-ть вже різко здав.
4. Відсутність в "Динамо" грошей на реальне підсилення. Луческу БУВ хорошим тренером, але я не знаю, як би він працював з посередніми гравцями. У ШД у нього були Матузалем, Жадсон, Фернандіньо, Мхітарян і так далі. У "Бешикташі" - Нума і Панку. Про "Інтер" взагалі мовчу. У "Динамо" його запитам відповідає хіба один Циганков.
5. Ставлення команди. Ультрас. Фанів...
Чекаемо на фіаско і ще до зими.(с)
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23.07.2020 21:09 Ответить
Идиоты, Михайличенко с конспектами лучше что-ли? Динамо сейчас в такой ситуации что выбирать особо не приходится, зачем эти понты дурные молотить
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23.07.2020 22:14 Ответить
Ви можете представити, щоб тренером московського спартака поставили людину, яка вважає, що росія розвязала агресію проти України?
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23.07.2020 22:21 Ответить
Є Скрипник, який в Зорі чудово працює з молодими гравцями, є Ребров, з яким Динамо два рази підряд чемпіонат вигравало...
А тепер питання: чому Луческу показував результат тільки в тих командах, де йому купували багато-багато дорогих зірок??? І чи здатен Суркіс купити йому бразилів?
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23.07.2020 23:23 Ответить
Сурков найух, воров Згурского с Сурками лишить украденного, вернуть клуб в громаду Киева.
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23.07.2020 22:19 Ответить
Зеленая п**да всему в этой стране..
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23.07.2020 22:37 Ответить
Кому ще цікаві кишенькові футбольні команди товстосумів? Яке відношення до України має київське Динамо, якщо там бігають найманці зі всього світу?
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23.07.2020 23:09 Ответить
Считаю его нормальным тренером и пох что он работал в Шахтаре.
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23.07.2020 23:49 Ответить
Суркіс срає вболівальникам на голови роками, а тут плювок помітили
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24.07.2020 00:28 Ответить
Недоросли инфантильные: коломойские страну приватизируют, а им какой-то тренер не нравится - всех этих "шмультрас" - вязать, и на фронт рыть траншеи и строить блиндажи.
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24.07.2020 00:37 Ответить
Бугага, ти з-за порєбріка пишеш? Чимало ультрас в 2014 в АТО пішли...
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24.07.2020 00:49 Ответить
І після АТО їх знову потягло на футбол і пиво ?
А чимало цих придурків забили на АТО, і таких більшість.
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24.07.2020 02:40 Ответить
Засвистуйте його, хлопці !
Хай шурує геть.
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24.07.2020 05:17 Ответить
Как футбол стал "профессиональным"-бизнесом ...я его не смотрю. И Вам советую не поддерживать бизнес ахметки, суркисов ... с их дворовыми командами!!! Слава Украине!!!
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24.07.2020 06:02 Ответить
Суркисы совсем обкурились...…
Просрали клуб, колхозники.
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24.07.2020 09:25 Ответить
 
 