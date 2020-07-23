"Это плевок в глаза всем болельщикам "Динамо", - столичные ультрас анонсировали акции протеста после назначения Луческу тренером киевского клуба
Ультрас киевского "Динамо" возмущены назначением Мирчи Луческу на пост главного тренера команды и планируют устраивать акции протеста.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении ультрас, размещенном в Фейсбуке.
"Что ж, мы до последнего верили, что это какой-то неудачный розыгрыш, но руководство клуба потеряло все остатки здравого смысла, чести и достоинства. Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался в адрес Динамо - это плевок в глаза всем болельщикам Динамо, и суркисы должны осознавать, какие последствия это повлечет за собой ", - говорится в сообщении.
Также представители движения ультрас обратились ко всем работникам клуба, "в которых осталась хоть капля самоуважения", с призывом освободиться.
"Всех болельщиков, кому болит за Динамо так же, как и нам, просим следить за сообщениями нашего сообщества - акции протеста не заставят себя долго ждать", - добавили они.
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На всех динамовских сайтах я был в первой десятке форумчан, прям на первый день после их открытия.
И на всех я много лет забанен, за высказывания в адрес срулей.
А пару лет вообще уже не смотрю эту говнокоманду.
С тех пор, как срули не дали работать Блохину, который собрал действительно достойный состав.
Все нашептывали игрокам не сильно напрягаться, параллельно пригласили Реброва для подсиживания тренера.
Своего добились, в морг, значит в морг!
І да, Ребров от показує свої можливості в Угорщині, де із слабкою командою (рівня нашої Ворскли) виграв чемпіонат!
А через два года эта команда сдохла и Реброва выгнали.
Последующие тренеры уже не смогли никого достойного собрать.
Але не факт, що у Суркіса бабки є на бразилів - власне, Ребров пішов з Динамо через те, що Суркіс не захотів підсилити склад (і то не бразильцями, а дешевшими гравцями!)...
физрука и еще пару лет позорить Украину на международной арене.
Чим Скрипник поганий? Він з ніякої Зорі за рік зробив команду не гірше Динамо, хоча склад там в рази дешевший!
Це об'єктивно, а суб'єктивно - ким треба бути, щоб назначати тренером людину, яка твою команду роками лайном поливала???
Збіговисько найманців - це якраз Шахтар часів Луческу! У фіналі Кубку УЄФА, який виграв Шахтар, зі старту вийшло аж три українці!
Суркіси цілеспрямовано воюють проти україни.
Ботифани вимагають на біс Пєтя-Пєтя ! Пєтя винен дати (
Человек сделал из Шахтера добротную команду, что ему запрещает сделать из Динамо такую же? Не важно кто он и кем он был, главное что бы был результат..
Ответ - https://ua.tribuna.com/profile/1051706154/
1. З "Шахтарем" він досягав успіхів у зовсім іншому часовому проміжку. Після того одні провали і відсутність роботи. Михайличенко теж 15 років тому був непоганим тренером, але як показує практика - це ні про що не каже.
2. Луческу працював у "тепличних" умовах, вміло створених йому Ахметовим. Майже напевно можна сказати, що в "Динамо" цього не буде, а, навпаки, буде вороже ставлення і неймовірний пресинг. Будь-який програш ноунейму або "Шахтарю" - і на Луческу виллють стільки лайна і такими лайками закидають, що оговтатися після цього буде важко.
3. 74 роки. Навіть Арсен Венгер і Алекс Фергюсон у свої 70 - це вже зовсім не те. ВВЛ у 60-ть вже різко здав.
4. Відсутність в "Динамо" грошей на реальне підсилення. Луческу БУВ хорошим тренером, але я не знаю, як би він працював з посередніми гравцями. У ШД у нього були Матузалем, Жадсон, Фернандіньо, Мхітарян і так далі. У "Бешикташі" - Нума і Панку. Про "Інтер" взагалі мовчу. У "Динамо" його запитам відповідає хіба один Циганков.
5. Ставлення команди. Ультрас. Фанів...
Чекаемо на фіаско і ще до зими.(с)
А тепер питання: чому Луческу показував результат тільки в тих командах, де йому купували багато-багато дорогих зірок??? І чи здатен Суркіс купити йому бразилів?
А чимало цих придурків забили на АТО, і таких більшість.
Хай шурує геть.
Просрали клуб, колхозники.