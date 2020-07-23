"Это плевок в глаза всем болельщикам "Динамо", - столичные ультрас анонсировали акции протеста после назначения Луческу тренером киевского клуба

Ультрас киевского "Динамо" возмущены назначением Мирчи Луческу на пост главного тренера команды и планируют устраивать акции протеста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении ультрас, размещенном в Фейсбуке.

"Что ж, мы до последнего верили, что это какой-то неудачный розыгрыш, но руководство клуба потеряло все остатки здравого смысла, чести и достоинства. Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался в адрес Динамо - это плевок в глаза всем болельщикам Динамо, и суркисы должны осознавать, какие последствия это повлечет за собой ", - говорится в сообщении.

Также представители движения ультрас обратились ко всем работникам клуба, "в которых осталась хоть капля самоуважения", с призывом освободиться.

"Всех болельщиков, кому болит за Динамо так же, как и нам, просим следить за сообщениями нашего сообщества - акции протеста не заставят себя долго ждать", - добавили они.

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