Полиция Киева за день проверила 4 сообщения о подозрительных пакетах и одно - о минировании автомобиля

Специалисты взрывотехнической службы полиции Киева за день проверили четыре сообщения об обнаружении подозрительных пакетов и одно - о минировании автомобиля, никаких опасных предметов или веществ не обнаружено.

Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение сегодняшнего дня специалисты профильных служб пять раз выезжали для проверки информации об угрозе безопасности граждан. Первое сообщение поступило в 10:14 о том, что у торгового центра в Оболонском районе столицы заминирован автомобиль. Во время тщательной проверки автомобиля и прилегающей территории взрывотехники не обнаружили никаких опасных предметов", - рассказали в полиции.

Кроме того, отмечается, что еще четыре сообщения касались обнаружения гражданами неизвестных пакетов или чемоданов на территории Деснянского, Дарницкого, Оболонского и Шевченковского районов столицы. Опасных веществ или предметов в них также не обнаружено.

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"Сведения по этим фактам зарегистрированы в территориальных управлениях полиции и проводится проверка", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, столичная полиция усилила меры безопасности в городе. Правоохранители патрулируют улицы города, места массового скопления граждан, рынки, транспортные развязки, станции метро, вокзалы.