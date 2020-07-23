Украине нужно отказаться от совдеповской системы ДЮСШ и карманных федераций, - Стелла Захарова

Организация и финансирование украинского спорта должны перейти на клубную систему по западному образцу, взамен системы ДЮСШ и зависимости федераций от государственного бюджета.

Такое мнение в интервью Цензор.НЕТ высказала Олимпийская чемпионка, организатор международного турнира по спортивной гимнастике Ukraine International Cup Стелла Захарова.

"Есть такое направление, как детско-юношеские спортивные школы. Вы никогда не задавали себе вопрос: почему за рубежом действуют клубы, а у нас до сих пор старая коррупционная дряхлая система? Потому что это выгодно тем, кто распиливает бюджет. Приведу свой пример. Приезжаю в одну из областей. Область выделяет какой-то бюджет на спорт и мэр ставит своего человека на должность директора ДЮСШ. Выделяется бюджет. При ДЮСШ директор открывает еще фонд. Я задаю тренерам вопрос об этом. Они боятся, шепотом мне говорят: "Стелла Георгиевна, здесь такой раздутый штат. Но мы его не видим. То есть, "мертвые души". У директора по документам 5 замов, 3 уборщицы, 1 психолог и так далее. При этом государственные деньги на ремонт и на закупку инвентаря выделяются, но их в реальности нет, все держится на родителях детей, которые там тренируются. И директор при этом еще и открывает свой фонд, куда родители платят деньги якобы на реконструкцию того или иного оснащения. Так, а куда бюджетные деньги уходят? Представляете, три в одном: деньги бюджета на ремонт и закупку инвентаря, деньги на штат и деньги из фонда", - отметила она.

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По мнению Захаровой, эту систему необходимо заменить на клубную, по примеру западных стран:

"Так работает Европа и особенно хорошо это поставлено в Америке. По ней в клубе существуют членские взносы - в зависимости от развития и статуса клуба. В клубе работает максимум 4 человека. Директор клуба является также завхозом и тренером. Государство/город берет на себя обязанность по строительству залов, инфраструктуры и обеспечения коммунальных услуг. Все остальное берет на себя клуб, его члены (родители детей) коллегиально решают, что нужно закупить. Клуб сам у себя не сворует. Если клуб начинает выходить на какой-то уровень, то уже может привлекать спонсоров. Например, кто-то форму купит или оплатит поездку на чемпионат. Если в этом клубе появились звезды, которые выигрывают мировые чемпионаты, то государство этому клубу дает дотации. Почему некоторые наши известные гимнасты подписали контракты с Бундес-лигой? Да потому что это всем выгодно: спортсмен выигрывает медаль, клуб получает статус, а также все в конечном итоге зарабатывают себе на жизнь.

А что у нас? Есть карманные федерации, которым чиновники дают деньги, а потом получают откаты. А остальные федерации, которые хотят быть независимыми, остаются без денег. Зачем им тогда был нужен турнир Стеллы Захаровой, если она откаты не дает? И они находят массу причин осквернить турнир. Но об этом будет знать весь мир, поэтому у них не получается. Сейчас, хочу заметить, отношение со стороны как представителей Министерства так и КГГА рабочие и конструктивные... Так вот, если бы каждый министр хоть что-то менял, то было бы другое дело".

Что касается нынче действующей системы федераций, то Захарова считает неправильным перекладывать всю нагрузку на государство.

"Федерация тоже должна работать и не сидеть полностью на бюджетных деньгах. И развитием должен заниматься менеджмент федерации. Его должны выбирать, исходя из того, как он будет работать с бизнесом и искать спонсоров. Но многие федерации этого не хотят делать. У некоторых федераций даже сайта нет, они не развиваются, а просто сидят на бюджетных деньгах. Это неправильно...

Нужно отходить от совдепии. Да, был Советский Союз, который вам все бесплатно делал, а вы сами что-то имели? Ничего не имели. А сегодня человек вкладывает в себя деньги, но и может заработать. За олимпийскую медаль дают 100 тысяч.

Поэтому нужно понять, какая модель нам нужна. Или спортивные объекты делает государство и бизнес для частных клубов, или живите дальше в говне при системе ДЮСШ, через которые у вас будут воровать. Все время обливать грязью только государство. Потому что, повторюсь, федерации тоже должны работать. Система должна трансформироваться в клубную. Но многие спортсмены хотят жить по старинке, и не пахать. Те, кто хотят, уже давно уехали, работают в зарубежных клубах и приносят славу другим странам".

В связи с этим она подчеркнула необходимость принятия закона о меценатстве.

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Комментируя популярный тезис о необходимости создания фонда, куда будут поступать сборы с продажи алкоголя и игорного бизнеса, и откуда может финансироваться спорт, культура и социальная сфера, Захарова выразила скепсис:

"Если бы я это услышала от шведов, то поверила бы. Потому что там за каждой копейкой был бы контроль. А в нашей стране – это преднамеренное воровство. Кто из спортсменов будет знать, сколько денег пришло в этот фонд? Вы себе не представляете, какой это будет дерибан!".

Полное интервью со Стеллой Захаровой читайте здесь.