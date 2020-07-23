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Украине нужно отказаться от совдеповской системы ДЮСШ и карманных федераций, - Стелла Захарова

Украине нужно отказаться от совдеповской системы ДЮСШ и карманных федераций, - Стелла Захарова

Организация и финансирование украинского спорта должны перейти на клубную систему по западному образцу, взамен системы ДЮСШ и зависимости федераций от государственного бюджета.

Такое мнение в интервью Цензор.НЕТ высказала Олимпийская чемпионка, организатор международного турнира по спортивной гимнастике Ukraine International Cup Стелла Захарова.

"Есть такое направление, как детско-юношеские спортивные школы. Вы никогда не задавали себе вопрос: почему за рубежом действуют клубы, а у нас до сих пор старая коррупционная дряхлая система? Потому что это выгодно тем, кто распиливает бюджет. Приведу свой пример. Приезжаю в одну из областей. Область выделяет какой-то бюджет на спорт и мэр ставит своего человека на должность директора ДЮСШ. Выделяется бюджет. При ДЮСШ директор открывает еще фонд. Я задаю тренерам вопрос об этом. Они боятся, шепотом мне говорят: "Стелла Георгиевна, здесь такой раздутый штат. Но мы его не видим. То есть, "мертвые души". У директора по документам 5 замов, 3 уборщицы, 1 психолог и так далее. При этом государственные деньги на ремонт и на закупку инвентаря выделяются, но их в реальности нет, все держится на родителях детей, которые там тренируются. И директор при этом еще и открывает свой фонд, куда родители платят деньги якобы на реконструкцию того или иного оснащения. Так, а куда бюджетные деньги уходят? Представляете, три в одном: деньги бюджета на ремонт и закупку инвентаря, деньги на штат и деньги из фонда", - отметила она.

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По мнению Захаровой, эту систему необходимо заменить на клубную, по примеру западных стран:

"Так работает Европа и особенно хорошо это поставлено в Америке. По ней в клубе существуют членские взносы - в зависимости от развития и статуса клуба. В клубе работает максимум 4 человека. Директор клуба является также завхозом и тренером. Государство/город берет на себя обязанность по строительству залов, инфраструктуры и обеспечения коммунальных услуг. Все остальное берет на себя клуб, его члены (родители детей) коллегиально решают, что нужно закупить. Клуб сам у себя не сворует. Если клуб начинает выходить на какой-то уровень, то уже может привлекать спонсоров. Например, кто-то форму купит или оплатит поездку на чемпионат. Если в этом клубе появились звезды, которые выигрывают мировые чемпионаты, то государство этому клубу дает дотации. Почему некоторые наши известные гимнасты подписали контракты с Бундес-лигой? Да потому что это всем выгодно: спортсмен выигрывает медаль, клуб получает статус, а также все в конечном итоге зарабатывают себе на жизнь.

А что у нас? Есть карманные федерации, которым чиновники дают деньги, а потом получают откаты. А остальные федерации, которые хотят быть независимыми, остаются без денег. Зачем им тогда был нужен турнир Стеллы Захаровой, если она откаты не дает? И они находят массу причин осквернить турнир. Но об этом будет знать весь мир, поэтому у них не получается. Сейчас, хочу заметить, отношение со стороны как представителей Министерства так и КГГА рабочие и конструктивные... Так вот, если бы каждый министр хоть что-то менял, то было бы другое дело".

Что касается нынче действующей системы федераций, то Захарова считает неправильным перекладывать всю нагрузку на государство.

"Федерация тоже должна работать и не сидеть полностью на бюджетных деньгах. И развитием должен заниматься менеджмент федерации. Его должны выбирать, исходя из того, как он будет работать с бизнесом и искать спонсоров. Но многие федерации этого не хотят делать. У некоторых федераций даже сайта нет, они не развиваются, а просто сидят на бюджетных деньгах. Это неправильно...

Нужно отходить от совдепии. Да, был Советский Союз, который вам все бесплатно делал, а вы сами что-то имели? Ничего не имели. А сегодня человек вкладывает в себя деньги, но и может заработать. За олимпийскую медаль дают 100 тысяч.

Поэтому нужно понять, какая модель нам нужна. Или спортивные объекты делает государство и бизнес для частных клубов, или живите дальше в говне при системе ДЮСШ, через которые у вас будут воровать. Все время обливать грязью только государство. Потому что, повторюсь, федерации тоже должны работать. Система должна трансформироваться в клубную. Но многие спортсмены хотят жить по старинке, и не пахать. Те, кто хотят, уже давно уехали, работают в зарубежных клубах и приносят славу другим странам".

В связи с этим она подчеркнула необходимость принятия закона о меценатстве.

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Комментируя популярный тезис о необходимости создания фонда, куда будут поступать сборы с продажи алкоголя и игорного бизнеса, и откуда может финансироваться спорт, культура и социальная сфера, Захарова выразила скепсис:

"Если бы я это услышала от шведов, то поверила бы. Потому что там за каждой копейкой был бы контроль. А в нашей стране – это преднамеренное воровство. Кто из спортсменов будет знать, сколько денег пришло в этот фонд? Вы себе не представляете, какой это будет дерибан!".

Полное интервью со Стеллой Захаровой читайте здесь.

спорт (2435) Захарова Стелла (7)


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Топ комментарии
+9
Мадам...что бы платить членские взносы в клубе...в размере достаточном доя его самофинансирования...как в США....нужно как минимум что бы родители детей имели доход как в США..
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23.07.2020 20:23
+5
«Нужно отходить от совдепии. Да, был Советский Союз, который вам все бесплатно делал, а вы сами что-то имели? Ничего не имели. А сегодня человек вкладывает в себя деньги, но и может заработать. За олимпийскую медаль дают 100 тысяч.Источник: https://censor.net/n3209872»

Бесплатно? !!!!

Понятно. Спортсменка.
А звідки ж тоді в СРСР бралися гроші, на оплату тренерів, будівництво приміщень ДЮСШ, спортивних майданчиків ????? Друкували

А звідти, що в СРСР були найбільші в СВІТІ прямі і непрямі податки на заробітню плату, які досягали до 90% від доходу !
Тобто, людина заробляла, наприклад, 1000 рублів, а на руки їй видавали 100 рублів.
А ті 900 рублів йшли на зарплату вчителям, і т.д.
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23.07.2020 20:26
+5
Эта жопа с ручками стела захарова занималась бесплатно спортом в ДЮСШ, а теперь эта жопа с ручками хочет всё снесни и сделать спорт частным - для народа платным. Такая же мразь сидит и в госдуре ***** - ирина роднина - легенда советского бесплатного спорта, а теперь адептка всего платного для народа. Советский спорт показал свою эффективность сюда я включаю и ГДР, и Чехословакию, и Польшу, и Румынию..., а теперь у спортивного корыта быдло, хотя... какова власть такой у неё и спорт. У нас выросло поколение неумеющее плавать! Стела ****** на Запад - там и оставайся.
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23.07.2020 20:39
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мадам...что бы платить членские взносы в клубе...в размере достаточном доя его самофинансирования...как в США....нужно как минимум что бы родители детей имели доход как в США..
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23.07.2020 20:23 Ответить
Для этого существуют меценаты и спонсоры вообщето, так и на Западе, более богатые члены клуба обязуются спонировать талантливых детейиз небогатых семей.
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23.07.2020 20:46 Ответить
вы наверное и будете меценатом?
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23.07.2020 21:24 Ответить
ТоваришЧ...мы в Украине и у нас есть или очень богатые...или очень бедные...так вот эти очень богатые...они с очень бедными на одном поле срать не сядут....не говоря уже о помочь...
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23.07.2020 21:28 Ответить
Уж думал все остатки Совка мы развалили. Оказывается до спорта ещё руки не дошли.
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23.07.2020 20:48 Ответить
Федерации нужно убирать 100%. Мало тогл, что там корупция, так еще и пезультатов нет потому чтоталантливые тенера едут рабоать за границу споросменф меняют флаги опять же из за корупции в федерациях. У нас тренера тупо спиваются. Я сам тренером в америке работаю. Работыш ды в Украине тоде бухал бы жестко потому что с федерациями дашьше будет только хуже.
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23.07.2020 21:38 Ответить
«Нужно отходить от совдепии. Да, был Советский Союз, который вам все бесплатно делал, а вы сами что-то имели? Ничего не имели. А сегодня человек вкладывает в себя деньги, но и может заработать. За олимпийскую медаль дают 100 тысяч.Источник: https://censor.net/n3209872»

Бесплатно? !!!!

Понятно. Спортсменка.
А звідки ж тоді в СРСР бралися гроші, на оплату тренерів, будівництво приміщень ДЮСШ, спортивних майданчиків ????? Друкували

А звідти, що в СРСР були найбільші в СВІТІ прямі і непрямі податки на заробітню плату, які досягали до 90% від доходу !
Тобто, людина заробляла, наприклад, 1000 рублів, а на руки їй видавали 100 рублів.
А ті 900 рублів йшли на зарплату вчителям, і т.д.
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23.07.2020 20:26 Ответить
100%
Фразу "был Советский Союз, который вам все бесплатно делал" могла сказати лише глибоко совдепівскька людина.
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23.07.2020 20:37 Ответить
Тобто вас влаштовує така система, за якої СТІЛЬКИ грошей йшло на спорт, а люди жили в злиднях? Подобається результат? НІ, щоб перейти на цивілізовану систему, так знову співаються затяжні фуги про важливість ДЮСШ!
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23.07.2020 20:47 Ответить
А сейчас люди не взлыднях?
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23.07.2020 20:50 Ответить
То бишь, если я при СССР зарабатывал 200 рэ, то должен был 2000 рэ? Пол года работы и у меня жигуль и дача? Тебе сколько лет, лопух? Фабрики и заводы которые разокрали олигархи и обеспечивали народу беслатные спорт, жильё. медицину и спорт, но быдлу олигархи рассказывают про 90% налогов при СССР. А быдло потом с умной рожей это на Цензоре рассказывает.
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23.07.2020 20:48 Ответить
Нет ты зарабатывал 2000р, а налогов платил 1800...200 твои...
Или забыл как ржали с нищих инженеров НИИ...при з/п 70-120....
Да сейчас это 7000-12000 грн...и то весьма условно...
Люди жили на халтурах и чаевых, а так же возможности украсть с производства...
Лучше всего жили в ссср водилы-дальнобойщики (левые грузы), таксисты, проводники, моряки (зарплата + спекуляция дефицитными тряпками), грузчики и ВОХР порта (кражи),
более менее имели официанты и парикмахеры (чай)...
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23.07.2020 21:03 Ответить
Не ври, брехун - у меня знакомый токарь зарабатывал 500-600 рэ.
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23.07.2020 21:25 Ответить
А вот врешь как раз ты...200-250...300 это с премиальными в лучшем случае и с халтурами
А вот слесарь-ремонтник в автосервисе ВАЗ зарабатывал не более 200, а имел почти тысячу...
Мой брат автоэлектрик в гараже зарабатывал около 180-190...но домой приносил почти 500...водители делали левые рейсы и расчитывались от 1р до 5р в зависимости от сложности работ... в день можно было принести 10-15 левака
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23.07.2020 21:39 Ответить
Олег Анатолиевич, у тебе вже стареча деменція.
От ти пишеш: « Фабрики и заводы которые разокрали олигархи и обеспечивали народу бесплатные спорт, жильё. медицину и спорт, »

Спорт, це тренери, робітники, що обслуговують спортивні знаряддя, спортивні споруди і т.д. так вони що БЕЗПЛАТНО працювали?
А їсти птти їм за що?
Ходили старцювали?
Вони ж одержуваои ЗАРПЛАТУ!
Так звідки брались ці гроші?
З ПОДАТКІВ на заробітну плату робочих.
Чи ти вважаєш, що їм особисто платив Ленін, Сталін Брєжнєв?
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23.07.2020 21:05 Ответить
Тебе сколько лет карапуз? Например заводы содержали целые футбольные клубы с тренерами, игроками и массажистами. Тебе сколько лет, несмышлёнышь?
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23.07.2020 21:21 Ответить
ЗВІДКИ ці заводи БРАЛИ ГРОШІ, щоб содєржать (тобто ОПЛАЧУВАТИ РОБОТУ ГРАВЦЯМ, МАСАЖИСТАМ, утримувати футбольні клуби, тобто ПЛАТИТИ зарплату гравцям, тренерам, і обслуговуючим футбольні поля робітникам?
В СРСР, хліб, м'ясо (якщо було в магазині) , ПРОДАВАЛИСЬ ЗА ГРОШІ.

Поклич онука, хай він тобі старому, вижившому з ума пердуну, розтолкує, що тут тобі розумна людина написала.
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23.07.2020 21:33 Ответить
Не забывай СССР готовил в ДЮСШ будущих солдат и матросов...а так же здоровых рабов и старших над рабами на предприятия... Отсюда и бесплатная общедоступность....
+ еще и шаровый туризм в институтах, особенно дорогостоящий альпинизм
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23.07.2020 20:54 Ответить
Так готовить здоровое население в том числе и воинов с детства это обязанность каждого нормального государства. Детвора сопливая, не пишите мне, идите своим родителям мозги тупите.
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23.07.2020 21:23 Ответить
тебе скока лет чудо...ты наверное в перестройку в 1-й класс ходил максимум...херню тут несешь
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23.07.2020 21:40 Ответить
Эта жопа с ручками стела захарова занималась бесплатно спортом в ДЮСШ, а теперь эта жопа с ручками хочет всё снесни и сделать спорт частным - для народа платным. Такая же мразь сидит и в госдуре ***** - ирина роднина - легенда советского бесплатного спорта, а теперь адептка всего платного для народа. Советский спорт показал свою эффективность сюда я включаю и ГДР, и Чехословакию, и Польшу, и Румынию..., а теперь у спортивного корыта быдло, хотя... какова власть такой у неё и спорт. У нас выросло поколение неумеющее плавать! Стела ****** на Запад - там и оставайся.
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23.07.2020 20:39 Ответить
При "эффективности" советсокго спорта в бедности жили все - и спортсмены, и граждане, из чьих зарплат этот самый спорт и финансировался. Захарова по крайней мере честно говори о проблеме. Хотя, конечно, кормящиеся в ДЮСШ сейчас подтянутся.
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23.07.2020 20:49 Ответить
Стелуца,ты какова года р.д.,шо такая завумная?
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23.07.2020 20:42 Ответить
легче закрыть учреждение, чем посадить коррумпированного директора.
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23.07.2020 20:49 Ответить
До основания все разрушим, а затем.... А затем может не наступить.
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23.07.2020 20:57 Ответить
Стелла - кацапско - регионаловская подстилка. Уже последние лет 10 клянчит деньги на свой спортивный бизнес... Пол жизни проплясала на бревне, сама таким же бревном твердолобым и стала...
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23.07.2020 20:59 Ответить
Ну, да! Выросли как спортсмены , получили квартиры, зарплату, экипировку от государства, а потом бац и в профспорт млны зарабатывать и рассказывать что "крым есть крым"...Правильно девка рассказала! Зал им нужен гимнастический в конченой - засре!
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23.07.2020 21:18 Ответить
Гимнастки на карантине
Украине нужно отказаться от совдеповской системы ДЮСШ и карманных федераций, - Стелла Захарова - Цензор.НЕТ 9135
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23.07.2020 21:20 Ответить
Это то Захарова, которая взялась проводить турнир Ukraine Nation. Для проведения турнира ,Захарова запросила 4 млн гривен,которые должны были перечисленны на счет ее фонда"Спорт и дети".Наверно "спортсменка" - хорошо наварила,если даже обычные ручки .обошлись по 70 гривен.
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23.07.2020 21:21 Ответить
С таким вот подходом и государства не нужно...всё сами...накой х.й, мы платим налоги и т.п. сборы...если люди всё должны делать за свой счёт...ау...люди проснитесь...у нас армии дармоедов которые нам ничего не должны...а мы всё должны сделать сами и не возражать...
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23.07.2020 21:28 Ответить
Молодчага!Розкажи тепер як в селі буде клубна система діяти.
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23.07.2020 21:32 Ответить
Зруйнувать справа нехитра. За 30 років ми наловчились.
Покажіть , що ми збудували?
Крім маєтків бариг
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23.07.2020 21:56 Ответить
Дебилка. Сначала нужно сделать по западному образцу эмиссионный центр резервной валюты с инвестиционными функциями.
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23.07.2020 21:58 Ответить
 
 