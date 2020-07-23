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Украина разместила евробонды, соглашение о которых отменили после отставки Смолия, - СМИ

Украина разместила евробонды, соглашение о которых отменили после отставки Смолия, - СМИ

Украина разместила еврооблигации с погашением в марте 2033 года на $2 млрд под 7,25% годовых.

Об этом "Интерфакс-Украина" сообщили источники в банковских кругах, информирует Цензор.НЕТ. Официальная информация об итогах размещения ожидается в четверг вечером или в пятницу утром.

Организаторами сделки выступают Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Это вторая попытка Украины разместить долларовые евробонды за месяц. Предыдущее размещение еврооблигаций Украины проходило 1 июля, инвесторам был предложен 12-летний выпуск. Итоговый объем размещения должен был составить $1,75 млрд, доходность по итогам сбора заявок была определена на уровне 7,3%.

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Однако эта сделка была отменена в последний момент на фоне скандальной отставки главы Нацбанка страны. Но со второй попытки Украине удалось занять больше и по более низкой ставке.

Автор: 

евробонды (22) Goldman Sachs (1)


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Топ комментарии
+1
...Украина разместила еврооблигации с погашением в марте 2033 года на $2 млрд под 7,25% годовыхИсточник: https://censor.net/n3209873
найбільші світові корпорації вкладаючи у виробництво та розробку продукції мільярди долларів мають річні прибутки 5-7% ... соросівські глисти 7,25
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23.07.2020 20:58
+1
и без смолия обошлись.
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23.07.2020 21:16
+1
Демарш Смолия , подкрепленньій предательскими советами Гонтаревой из Лондона , сорвался. Как и следовало ожидать. Но осадок остался...
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23.07.2020 21:24
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27,9 гривен = 1 доллар (сегодняшний вечер)
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23.07.2020 20:21 Ответить
До 2033г Украина будет в ЕС. 😊
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23.07.2020 20:23 Ответить
в ...опе
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23.07.2020 20:36 Ответить
В 2021, 2020 нужно будет погасить 750млн. И шо остается по сути?
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23.07.2020 20:28 Ответить
...В Украине на 36 тысяч учителей больше, чем необходимо. Об этом заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев в интервью «Главкому».
«По расчетам Минфина, фактическое количество ставок педагогических работников в учреждениях общего среднего образования (без интернатов) составляет 502,3 тыс. единиц. Это больше расчетного количества ставок на 36,2 тыс. единиц. То есть у нас учителей на 36 тыс. больше, чем нужно. Речь о дополнительных 5,6 млрд грн (расходов из бюджета - ред.)», - заявил Ермоличев.
Он добавил, что в сравнении с 90-ми сейчас количество учеников в Украине уменьшилось почти вдвое, а вот учителей не уменьшилось.
«Должна быть комплексная государственная программа. У нас кадровая проблема заключается в том, что в школах работает большое количество пенсионеров. Почему так? У них низкая пенсия в большинстве случаев. Если уйдут учителя пенсионного возраста, то можно было бы повысить зарплаты молодым педагогам. Путем оптимизации процессов мы можем повысить зарплату тем работникам, которые эффективно работают.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/396449-v_minfine_schitajut_chto_v_ukraine_slishkom_mnogo_uchitelej

...
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23.07.2020 20:36 Ответить
Украина разместила 12-летние евробонды на сумму $2 млрд под 7,25% годовых с погашением в марте 2033 года. Организатор сделки Goldman Sachs и J.P.Morgan потребовал в рамках сделки досрочно выкупить часть еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 годах на сумму до $750 млн.

А ГОВНОбородько помнится сказал МВФ и т.д. - ИДИТЬ У СРАКУ!
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23.07.2020 20:57 Ответить
...Украина разместила еврооблигации с погашением в марте 2033 года на $2 млрд под 7,25% годовыхИсточник: https://censor.net/n3209873
найбільші світові корпорації вкладаючи у виробництво та розробку продукції мільярди долларів мають річні прибутки 5-7% ... соросівські глисти 7,25
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23.07.2020 20:58 Ответить
пойди одолжи дешевле, гений финансов.
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23.07.2020 21:52 Ответить
так ...злодіям ніхто не хоче позичати під 1,5% ...або навіть як колися японці давали Кучмі кредит БЕЗВІДСОТКОВИЙ на будівництво Борисполя ...правда Кучма не взяв бо вкрасти там нічого не виходило ...а взагалі де виробництво в Україні , не знаєш ...десятиріччями нічого не виробляти було та й є набагато вигідніше ніж працювати ...поклав бабки на депозит і розказуй який ти "крутий" поц ... ЗЛОДІЯМ можуть "дати" гроші тількі такі ж самі злодії у надії поживитися грабунком того що ще лишилося
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23.07.2020 22:02 Ответить
я лично занимался привлечением западных кредитов когда был стабильный доллар по 5грн.

И тогда 7% - это было нормально.
Теперь, когда бакс по 28 да во время войны 7,25 - это просто даром.
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23.07.2020 22:08 Ответить
... И тогда 7% - это было нормально ...в Америці чи у Японії "нормально" ? ...привлекательний ти наш якщо банківський відсоток по депозитам більший за рентабельність виробництва то у промисловість ніхто вкладатися не буде ...всі понесуть у банк на депозит ...так працює система по знищенню конкуренції спочатку МВФ та інші шахраї "дають" кредити під низький відсоток і нічого не просять окрім як підняти облікову ставку НБУ ну і при можливості забезпечити "незалежність" цієї структури від держави потім просять місця у наглядовій раді (там же) НБУ "дає" кошти комерційним банкам під наприклад 8-10 % банки вже "позичають" наріду під 20% (наприклад) і то на купівлю імпортної техніки ...нічого не нагадує ...а потім кредити відсотки відсотки на відсотки ...а потім "просять" віддати землю ...
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23.07.2020 22:26 Ответить
снова много букав.
ты а Японии?
Для Украины 13 лет назад, когда доллар 5, 7% было нормально.
На сегодня это вообще даром.
Буэнос ночес.
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23.07.2020 22:30 Ответить
и без смолия обошлись.
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23.07.2020 21:16 Ответить
Курс давно видел, обойденец проксевый?
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23.07.2020 21:44 Ответить
не я, а ты обойденец проксевый.
а также ты шестёрка-стукачок админовский.
курс в норме, как при петрушке еще стал 27-28.
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23.07.2020 21:50 Ответить
чим "обішлися" ...повісили на наших дітей ще більше боргове ярмо ? ...чим віддавати будуть зебіли ?
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23.07.2020 22:03 Ответить
угу, ярмо под 7,25.
пойди в укр банке одолжи под 0,725.
и не обзывай 23% зебилами.
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23.07.2020 22:10 Ответить
Демарш Смолия , подкрепленньій предательскими советами Гонтаревой из Лондона , сорвался. Как и следовало ожидать. Но осадок остался...
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23.07.2020 21:24 Ответить
Зебилы кололись, плакали, но продолжали надувать пузырь ОВГЗ.
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23.07.2020 21:43 Ответить
Плохо.
Очень плохо.
Стоит задуматься...
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23.07.2020 21:53 Ответить
 
 