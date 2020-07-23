Украина разместила евробонды, соглашение о которых отменили после отставки Смолия, - СМИ
Украина разместила еврооблигации с погашением в марте 2033 года на $2 млрд под 7,25% годовых.
Об этом "Интерфакс-Украина" сообщили источники в банковских кругах, информирует Цензор.НЕТ. Официальная информация об итогах размещения ожидается в четверг вечером или в пятницу утром.
Организаторами сделки выступают Goldman Sachs и J.P. Morgan.
Это вторая попытка Украины разместить долларовые евробонды за месяц. Предыдущее размещение еврооблигаций Украины проходило 1 июля, инвесторам был предложен 12-летний выпуск. Итоговый объем размещения должен был составить $1,75 млрд, доходность по итогам сбора заявок была определена на уровне 7,3%.
Также на Цензор.НЕТ: Отставка Смолия сорвала нам транзакцию десятилетия, - глава Минфина Марченко. ВИДЕО
Однако эта сделка была отменена в последний момент на фоне скандальной отставки главы Нацбанка страны. Но со второй попытки Украине удалось занять больше и по более низкой ставке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
«По расчетам Минфина, фактическое количество ставок педагогических работников в учреждениях общего среднего образования (без интернатов) составляет 502,3 тыс. единиц. Это больше расчетного количества ставок на 36,2 тыс. единиц. То есть у нас учителей на 36 тыс. больше, чем нужно. Речь о дополнительных 5,6 млрд грн (расходов из бюджета - ред.)», - заявил Ермоличев.
Он добавил, что в сравнении с 90-ми сейчас количество учеников в Украине уменьшилось почти вдвое, а вот учителей не уменьшилось.
«Должна быть комплексная государственная программа. У нас кадровая проблема заключается в том, что в школах работает большое количество пенсионеров. Почему так? У них низкая пенсия в большинстве случаев. Если уйдут учителя пенсионного возраста, то можно было бы повысить зарплаты молодым педагогам. Путем оптимизации процессов мы можем повысить зарплату тем работникам, которые эффективно работают.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/396449-v_minfine_schitajut_chto_v_ukraine_slishkom_mnogo_uchitelej
...
А ГОВНОбородько помнится сказал МВФ и т.д. - ИДИТЬ У СРАКУ!
найбільші світові корпорації вкладаючи у виробництво та розробку продукції мільярди долларів мають річні прибутки 5-7% ... соросівські глисти 7,25
И тогда 7% - это было нормально.
Теперь, когда бакс по 28 да во время войны 7,25 - это просто даром.
ты а Японии?
Для Украины 13 лет назад, когда доллар 5, 7% было нормально.
На сегодня это вообще даром.
Буэнос ночес.
а также ты шестёрка-стукачок админовский.
курс в норме, как при петрушке еще стал 27-28.
пойди в укр банке одолжи под 0,725.
и не обзывай 23% зебилами.
Очень плохо.
Стоит задуматься...