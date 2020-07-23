Украина разместила евробонды, соглашение о которых отменили после отставки Смолия, - СМИ

Украина разместила еврооблигации с погашением в марте 2033 года на $2 млрд под 7,25% годовых.

Об этом "Интерфакс-Украина" сообщили источники в банковских кругах, информирует Цензор.НЕТ. Официальная информация об итогах размещения ожидается в четверг вечером или в пятницу утром.

Организаторами сделки выступают Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Это вторая попытка Украины разместить долларовые евробонды за месяц. Предыдущее размещение еврооблигаций Украины проходило 1 июля, инвесторам был предложен 12-летний выпуск. Итоговый объем размещения должен был составить $1,75 млрд, доходность по итогам сбора заявок была определена на уровне 7,3%.

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Однако эта сделка была отменена в последний момент на фоне скандальной отставки главы Нацбанка страны. Но со второй попытки Украине удалось занять больше и по более низкой ставке.