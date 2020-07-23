За поступления от платных камер отремонтирована большая бесплатная камера в киевском СИЗО, - Малюська. ФОТОрепортаж

Экспериментальная модель платных камер в следственных изоляторах показывает хорошие результаты и позволяет ремонтировать бесплатные камеры.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

"На этот раз за поступления от платных камер мы отремонтировали большую бесплатную камеру на 12 человек в Государственном учреждении "Киевский следственный изолятор". Вид до и после ремонта - на прилагаемых фото. На ремонт потрачено 0 (ноль) гривен средств налогоплательщиков", - написал чиновник.







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Министр напомнил, что платные камеры уже работают во Львове, Чернигове, Запорожье, Днепре, Харькове, Полтаве, Сумах, Старобельске, Житомире, Хмельницком, Черновцах, Виннице, Ривне, Луцке, Черткове, Ивано-Франковске, Ужгороде, пгт Каменное и Киеве. Поступления от платных камер идут на покрытие себестоимости услуг и ремонт бесплатных камер.

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Малюська отметил, что таким образом Минюст: