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За поступления от платных камер отремонтирована большая бесплатная камера в киевском СИЗО, - Малюська. ФОТОрепортаж

Экспериментальная модель платных камер в следственных изоляторах показывает хорошие результаты и позволяет ремонтировать бесплатные камеры.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

"На этот раз за поступления от платных камер мы отремонтировали большую бесплатную камеру на 12 человек в Государственном учреждении "Киевский следственный изолятор". Вид до и после ремонта - на прилагаемых фото. На ремонт потрачено 0 (ноль) гривен средств налогоплательщиков", - написал чиновник.

За поступления от платных камер отремонтирована большая бесплатная камера в киевском СИЗО, - Малюська 01
За поступления от платных камер отремонтирована большая бесплатная камера в киевском СИЗО, - Малюська 02
За поступления от платных камер отремонтирована большая бесплатная камера в киевском СИЗО, - Малюська 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Малюська показал отремонтированные камеры в Лукьяновском СИЗО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

За поступления от платных камер отремонтирована большая бесплатная камера в киевском СИЗО, - Малюська 04
За поступления от платных камер отремонтирована большая бесплатная камера в киевском СИЗО, - Малюська 05
За поступления от платных камер отремонтирована большая бесплатная камера в киевском СИЗО, - Малюська 06

Министр напомнил, что платные камеры уже работают во Львове, Чернигове, Запорожье, Днепре, Харькове, Полтаве, Сумах, Старобельске, Житомире, Хмельницком, Черновцах, Виннице, Ривне, Луцке, Черткове, Ивано-Франковске, Ужгороде, пгт Каменное и Киеве. Поступления от платных камер идут на покрытие себестоимости услуг и ремонт бесплатных камер.

Также смотрите: Переполненные камеры, грибок, плесень и телесные наказания, - Офис омбудсмена о харьковском СИЗО. ФОТОрепортаж

Малюська отметил, что таким образом Минюст:

  • обеспечивает соблюдение базовых прав заключенных при отсутствии бюджетного финансирования
  • предоставляет возможность экстрадировать украинских беглецов из-за рубежа (европейские суды часто отказывали в экстрадиции в связи с ненадлежащим состоянием отечественных СИЗО)
  • уменьшает расходы на компенсации по решению ЕСПЧ (украинские заключенные часто выигрывают дела в связи с ненадлежащим содержанием в СИЗО).

Автор: 

Минюст (1755) ремонт (1182) СИЗО (1364) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+13
для болванов. Типа тебя.
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23.07.2020 20:22
+13
А если ещё пустить под комерцию продажу дури по зонах и КПЗ -- то столько можно отремонтировать !!!

А ещё можно разрешить заказные убийства и начать продавать лицензию под это дело !!!
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23.07.2020 20:27
+11
Выгнали из тюрьмы за неуплату. Скоро в Украине.
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23.07.2020 20:38
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...для пэдроботвы
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23.07.2020 20:21 Ответить
для болванов. Типа тебя.
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23.07.2020 20:22 Ответить
не ругайся.

хоботня на полном рошен-обеспечении.

будете в платной за бесплатно. свиночолий за всіх вже заплатив.
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24.07.2020 12:07 Ответить
в 21-м веке поставить толчок и покрасить стены - это прям такое достижение.... вы б поскшивали по 6 месяцев или дали удо -так зечье б вам само выремонтовало те камеры... вертухаев в те камеры посадить надо!!
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23.07.2020 20:23 Ответить
Порошенко і його єсики нє сумєлі...
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23.07.2020 22:19 Ответить
у каждого из коземандЫ свои погремушки я смотрю. кто в камеры бавится, кто в диджитализацию. детский сад средняя группа
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23.07.2020 20:24 Ответить
Нельзя было раньше сделать нормальный ремонт
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23.07.2020 20:26 Ответить
Нельзя было, потому что его нужно было делать на бюджетные средства
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23.07.2020 21:10 Ответить
А если ещё пустить под комерцию продажу дури по зонах и КПЗ -- то столько можно отремонтировать !!!

А ещё можно разрешить заказные убийства и начать продавать лицензию под это дело !!!
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23.07.2020 20:27 Ответить
суть изобретения - таким вот образом блатные трудятся на благо мужиков ))
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23.07.2020 20:27 Ответить
))
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23.07.2020 21:41 Ответить
Это какое-то издевательство над здравым смыслом, я о законах вообще молчу.Равное применение законов ко всем,а значит условий наказания по сути ликвидируется на наших глазах. И все это происходит при полном молчании общества.
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23.07.2020 20:34 Ответить
это сизо а не тюрьма. заключенные тут не отбывают наказания. они ждут приговора
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23.07.2020 21:00 Ответить
сизо и тюрьма - это одно и тоже (как бакс и доллар)
после приговора - это лагерь, зона...
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23.07.2020 23:10 Ответить
нет. это абсолютно разные вещи

Тюрьма - один из видов исправительных учреждений. Представляет собой одно- или многоэтажное кирпичное здание или несколько зданий, внутри которых размещены камеры для осужденных (общие и одиночные) и все необходимые помещения, в том числе административные.

Зона - исправительное учреждение занимающее большую площадь и включающее в себя жилую зону, производственную зону, учебные заведения (зоны для малолеток), спортивные площадки

СИЗО - не исправительное учреждение. служит для содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых до вынесения приговора а также сразу после вынесения приговора до момента распределения в исправительные учреждения

лагерей в Украине нет в принципе. есть исправительные центры основанные как правило на месте колоний-поселений с облегченным режимом содержания
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23.07.2020 23:23 Ответить
редко встречается обьединение в один комплекс СИЗО и тюрьмы (Винницкое УИН № 1, Житомирское УИН № 8, Новгород-Северское УИН № 31) но они разделены физически и задержанные с осужденными не пересекаются
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23.07.2020 23:29 Ответить
Ваши доводи справедливі для виправданих, але таких меншість... хоча, варіант до ремонту, ге має права на існування в жодному випадку...
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23.07.2020 23:58 Ответить
удивительно одно - почему у государства нет денег на ремонты государственных учреждений? может сократить на содержание преЗЕдента и свиты и чуток подкинуть именно на ремонты тюрем и СИЗО ?
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23.07.2020 20:34 Ответить
Это в смысле помни о будущем и готовься заранее?
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23.07.2020 20:35 Ответить
А если богатых заключённых просто отпускать за деньги, то для бедных заключённых вообще можно оборудовать одноместные трёхкомнатные камеры с джакузи и минибарами. Как идея? Не благодарите.
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23.07.2020 20:37 Ответить
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23.07.2020 20:39 Ответить
идея не нова..в Грузии официальный откос от армии стоил 2000 баксов, уплатил в кассу-свободен!)
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23.07.2020 20:40 Ответить
Выгнали из тюрьмы за неуплату. Скоро в Украине.
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23.07.2020 20:38 Ответить
!!
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23.07.2020 22:15 Ответить
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24.07.2020 02:02 Ответить
Да деньги из воздуха евреи умеют делать
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23.07.2020 20:39 Ответить
Не понимаю че Петя так бздит отсидеть ему все условия предоставляют, могут даже парочку порохоботов подселить носки ему стирать а на ночь сказки "Тысяча и одна ночь Шахерезады" читать
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23.07.2020 20:42 Ответить
"Майн Кампф" будут читать..
но уже не ему..
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23.07.2020 21:25 Ответить
невже цей недомірок не розуміє, що це за гроші? Це криваві гроші, гроші від граьунків, розбою, убивств. І посадова особа держави легалізує ці гроші. Скоро дійде до того, що уркагани будуть платити зарплату тюремникам.
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23.07.2020 20:48 Ответить
Можно подумать Петя порохоботам платит деньгами с которых были уплачены налоги
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23.07.2020 20:55 Ответить
подумай,если есть чем
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23.07.2020 23:07 Ответить
Но ведь во время войньі все, что честно намародерено и через Панамский слепотраст пропущено, налогообложению не подлежит, не так ли?
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24.07.2020 12:15 Ответить
Выходит так,что один на ворованные деньги себе может в тюрьме курорт устроить, причем я не сомневаюсь, что эти ребята и работать там не будут, а другие будут корячиться,потому-что таких денег нет. Кто дал право Зеленскому и его банде айкосов такое делать?
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23.07.2020 20:51 Ответить
Зачем нам государство и чиновники, если даже пенитенциарная система способна быть на самообеспечении!? Зачем мы платим налоги?))
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23.07.2020 20:51 Ответить
Еще бы казино при зонах открыть или (ну тут все зависит от фантазии)...))
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23.07.2020 20:53 Ответить
Яке велике досягнення. Що робиться з Україною?
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23.07.2020 20:54 Ответить
Большая бесплатная камера...ппц... с окном на Юг
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23.07.2020 20:57 Ответить
*****-я зелень, для себя места готовят. закон линча вас ждет.
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23.07.2020 20:57 Ответить
Краще б публічний дім відкрили... й зекам радість та зняття стресу, й камери можно було б золотом обробити.
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23.07.2020 21:04 Ответить
Теперь "бесплатники" будут неофициально башлять за право проживать в отремонтированной бесплатной камере
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23.07.2020 21:11 Ответить
Деградация нашего общества происходит с неимоверной скоростью. Вместо улучшения жизни детей-сирот, заботимся о преступниках😵. И преподносится это действо как подвиг, что ли? Люди, вы однозначно и окончательно сошли с ума, аминь.
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23.07.2020 21:30 Ответить
в старом варианте толчок более няшен и классичен для гурманов
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23.07.2020 21:37 Ответить
нічо ,воно це недоделане трохи на голові постоїть&по траві поплаває ше й не таке придумає.Цікаво , як такий дебіл в МВФ робив хто його там держав .чи може вовремя випхали
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23.07.2020 22:03 Ответить
Вопрос первый: а суд возвращает деньги за незаконно задержанным, которые воспользовались VIP камерой? И второй вопрос: компенсируют ли незаконно задержанным, за то что они перебывали в "обезьяннике" и не могли позволить себе VIP? Если ответы отрицательные, хоть один, то всё "ЗЕЛЕНО" - обычное воровство в крупных масштабов! Няша№2, где ты???
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23.07.2020 22:06 Ответить
Там 8 человек на такое маленькое помещение.
А по нормам должны 3 или 4.
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23.07.2020 22:12 Ответить
https://strana.ua/news/273624-vinovnitsa-dtp-s-shestju-pohibshimi-zajtseva-popala-na-foto-zahorajushchej-v-zakljuchenii.html
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23.07.2020 22:53 Ответить
для себя с шмарклей старается.
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23.07.2020 22:58 Ответить
Президент-завхоз, министр-прораб...вот это прорыв!😀
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23.07.2020 23:06 Ответить
Як можна тримати людей в таких умовах?! Це ж тортури. Тим більше, вина яких не доведена?
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23.07.2020 23:53 Ответить
За поступления от платных камер отремонтирована большая бесплатная камера в киевском СИЗО, - Малюська. ФОТОрепортаж


ЯКИЙ МАРАЗМАТИЧНИЙ ДЕБІЛІЗМ
Тюрми існують на податки громадян України, а начальники зон і тюрем в першу чергу роблять с зон і тюрем підприємства з великими прибутками з яких він велику частину потім кладе собі у кишеню
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23.07.2020 23:58 Ответить
Якби у Малюськи були мізки і примітивні знання пенології то він би знав що ремонт в київському СІЗО абсолютно даремна справа. Проблема в тому що стіни буквально просочені всілякими бактеріями і для того щоб якимсь чином змінити ситуацію необхідна "прожарка" стін до 600 градусів за Цельсієм. Лише за цієї умови повиздихають всілякі грибки, туберкульозні палички, збудники холери, чуми та "всілякі спірохети". Без "прожарки" це дегенеративна і тимчасова показушна косметика "для галочки". Можливість "прожарки" стін в київському СІЗО дуже проблематична навіть з технічної точки зору і може призвести до руйнації старих стін. Тому і вимагали його закриття і побудови нового СІЗО. Але ж дегенерати ЗЕ даремно вважають що саме вони в СІЗО вони не потраплять і їм особисто ніяка зараза (окрім коронавірусу) не загрожує...
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24.07.2020 00:56 Ответить
 
 