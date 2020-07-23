За поступления от платных камер отремонтирована большая бесплатная камера в киевском СИЗО, - Малюська. ФОТОрепортаж
Экспериментальная модель платных камер в следственных изоляторах показывает хорошие результаты и позволяет ремонтировать бесплатные камеры.
Об этом на своей странице в Фейсбук написал министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.
"На этот раз за поступления от платных камер мы отремонтировали большую бесплатную камеру на 12 человек в Государственном учреждении "Киевский следственный изолятор". Вид до и после ремонта - на прилагаемых фото. На ремонт потрачено 0 (ноль) гривен средств налогоплательщиков", - написал чиновник.
Министр напомнил, что платные камеры уже работают во Львове, Чернигове, Запорожье, Днепре, Харькове, Полтаве, Сумах, Старобельске, Житомире, Хмельницком, Черновцах, Виннице, Ривне, Луцке, Черткове, Ивано-Франковске, Ужгороде, пгт Каменное и Киеве. Поступления от платных камер идут на покрытие себестоимости услуг и ремонт бесплатных камер.
Малюська отметил, что таким образом Минюст:
- обеспечивает соблюдение базовых прав заключенных при отсутствии бюджетного финансирования
- предоставляет возможность экстрадировать украинских беглецов из-за рубежа (европейские суды часто отказывали в экстрадиции в связи с ненадлежащим состоянием отечественных СИЗО)
- уменьшает расходы на компенсации по решению ЕСПЧ (украинские заключенные часто выигрывают дела в связи с ненадлежащим содержанием в СИЗО).
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хоботня на полном рошен-обеспечении.
будете в платной за бесплатно. свиночолий за всіх вже заплатив.
А ещё можно разрешить заказные убийства и начать продавать лицензию под это дело !!!
после приговора - это лагерь, зона...
Тюрьма - один из видов исправительных учреждений. Представляет собой одно- или многоэтажное кирпичное здание или несколько зданий, внутри которых размещены камеры для осужденных (общие и одиночные) и все необходимые помещения, в том числе административные.
Зона - исправительное учреждение занимающее большую площадь и включающее в себя жилую зону, производственную зону, учебные заведения (зоны для малолеток), спортивные площадки
СИЗО - не исправительное учреждение. служит для содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых до вынесения приговора а также сразу после вынесения приговора до момента распределения в исправительные учреждения
лагерей в Украине нет в принципе. есть исправительные центры основанные как правило на месте колоний-поселений с облегченным режимом содержания
но уже не ему..
А по нормам должны 3 или 4.
ЯКИЙ МАРАЗМАТИЧНИЙ ДЕБІЛІЗМ
Тюрми існують на податки громадян України, а начальники зон і тюрем в першу чергу роблять с зон і тюрем підприємства з великими прибутками з яких він велику частину потім кладе собі у кишеню