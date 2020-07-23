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Новости
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При реконструкции аэропорта "Борисполь" было похищено 37 млн грн, - СБУ

Служба безопасности Украины задокументировала масштабное хищение государственных средств, выделенных на реконструкцию международного аэропорта "Борисполь".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что менеджмент коммерческой структуры в 2017 стал победителем тендера на строительство многоуровневого паркинга в аэропорту.

Бизнесмены подозреваются в фальсификации документов об объемах выполненных работ и использовании субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, что позволило перевести в наличные и присвоить почти 37 млн гривен.

В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБ Украины проводят ряд обысков в офисах и по месту жительства фигурантов производства.

В квартире одного из фигурантов правоохранители изъяли около $ 60 000 и более 1,5 миллиона гривен, законность происхождения которых не подтверждена.

Сейчас по всем адресам проведения обысков описывается и изымается финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправную деятельность фигурантов.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по ч. 2 ст. 212 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Операция проводится совместно с следственным управлением Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила хищение 2,5 млн при реконструкции парковой зоны в Днепре. ФОТО

При реконструкции аэропорта Борисполь было похищено 37 млн грн, - СБУ 01

Автор: 

Борисполь (768) реконструкция (200) СБУ (19988)


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Топ комментарии
+9
Баканов, из Госрезерва при вас было украдено почти на миллиард зерна.
Это намного больше, чем вы перед местными выборами пытаетесь навесить на Кличко.

ГДЕ дела и следствие по грабежу Госрезерва?
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23.07.2020 20:47
+7
Яке ж ти жалюгідне... Скільки збитків спричинили зелені миші що зжерли 150 000 тонн зерна з Держрезерву? Скільки відкрито карних справ з цього приводу? Доречі, Меркель хабари бере, на твою думку звісно?
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23.07.2020 20:44
+4
Всего третий день кипеша, и стали происходить чудеса, на очереди бандиты сами побегут в райотделы сдаваться, подготовьте больше камер.
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23.07.2020 20:34
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Правила форума Совет форумчан
а как же без этого с "нашими людьми" - деньги сами в руки идут
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23.07.2020 20:33 Ответить
Всего третий день кипеша, и стали происходить чудеса, на очереди бандиты сами побегут в райотделы сдаваться, подготовьте больше камер.
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23.07.2020 20:34 Ответить
ото ж малюська и торопиться )))
а то ремонт не сделал - анищенка в Англии обиделся и не захотел сидеть )))))
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23.07.2020 20:40 Ответить
А сколько еще таких обиженных по миру скитаются в ожидании ремонта, не счесть.
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23.07.2020 20:45 Ответить
Свина липкі щупала аж вилискують..
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23.07.2020 20:36 Ответить
Харе бухать.
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23.07.2020 20:56 Ответить
Баба, да? Баба, да?
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23.07.2020 21:05 Ответить
Будівництво аеропорта - справа президента?
Ти, нормальне?
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23.07.2020 20:40 Ответить
Не набридло кожного дня принижуватися?😂🌷
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23.07.2020 20:42 Ответить
Яке ж ти жалюгідне... Скільки збитків спричинили зелені миші що зжерли 150 000 тонн зерна з Держрезерву? Скільки відкрито карних справ з цього приводу? Доречі, Меркель хабари бере, на твою думку звісно?
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23.07.2020 20:44 Ответить
Риють під Кличка.
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23.07.2020 20:39 Ответить
Государственное предприятие «Международный аэропорт Борисполь» международный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 аэропорт , большая часть расположена в с. Гора Бориспольского района, где официально зарегистрировано его месторасположение, меньшая - на территории города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Борисполь , Киевской области, крупнейший по объёмам перевозок аэропорт на территории Украины
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23.07.2020 21:27 Ответить
...За последние три дня Нацбанк продал из своего золотовалютного резерва для стабилизации ситуации на валютном межбанке и замедления девальвации гривны порядка $350 млн, сообщил заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб. Это не остановило подорожание доллара. Его курс на межбанке поднялся с 27,40 грн/$ в пятницу до 27,83 грн/$ под конец сегодняшнего дня, 23 июля. На наличном рынке средний курс продажи доллара находится в рамках 28,10-28,20 грн/$, а максимальный достигает 28,25 грн/$.
Обвал курса гривны начался как реакция на назначение на должность председателя Нацбанка Кирилла Шевченко. А продолжился с подачи держателей гособлигаций - строителей пирамиды ОВГЗ.
Они скупали доллар, чтобы вывести свои капиталы из долговых бумаг Минфина. Здесь и иностранные инвестфонды, и инвесткомпании, обслуживающие бывшего президента Порошенко с его соучастниками, которые всеми правдами и неправдами выводят украденные в Украине деньги подальше за границу, в офшоры.
Андрей Пшеничный
...
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23.07.2020 20:39 Ответить
Баканов, из Госрезерва при вас было украдено почти на миллиард зерна.
Это намного больше, чем вы перед местными выборами пытаетесь навесить на Кличко.

ГДЕ дела и следствие по грабежу Госрезерва?
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23.07.2020 20:47 Ответить
А афера з майже тисячою масок, які, замисліться на хвилинку, під час початку епідемій коронавірусу, продав у Китай радник президента Зеленського з медицини !!!!
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23.07.2020 20:55 Ответить
Не бачать! ОПГ працює на дискредитацію Кличка.
На допомогу Дубинському кинуті Баканов та Венедиктова.
Підтвердяться пізніше обвинувачення чи ні неважливо, їм головне щоденно промивати мізки лохторату. Досвід у них в цьому великий.
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23.07.2020 21:06 Ответить
Это норма.
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23.07.2020 20:52 Ответить
Там хоч якась робота була зроблена, реконструкція, а зебеня нізащо, використовуючи своє службове положення, мільйони з облігаціями України нашахраював.
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23.07.2020 21:00 Ответить
Народ лишь зритель и не более....
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23.07.2020 21:00 Ответить
полосу, суки, не трогайте, на нее еще украинцам приземлятся...
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23.07.2020 21:02 Ответить
свинарчуковские всё еще при корыте.
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23.07.2020 21:17 Ответить
а там воруйте - грабьте шо в глаз упадет...
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23.07.2020 21:19 Ответить
Да ну нах..Хто це зробив😀
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23.07.2020 21:20 Ответить
и в меня 20 гривнов
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23.07.2020 21:38 Ответить
Ну і до чого тут СБУ ? Нехай податкова з КРУ розбираються. СБУ повинна ловити шпигунів і терористів. Ой.... про що це я? В Донбасі в 2014 вони перші попригали в свої каєни і туареги і повтікали забувши в про табельну зброю і присягу..
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23.07.2020 21:57 Ответить
есть место где барыга порох своего носа не макнул??))
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23.07.2020 23:09 Ответить
 
 