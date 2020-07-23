При реконструкции аэропорта "Борисполь" было похищено 37 млн грн, - СБУ
Служба безопасности Украины задокументировала масштабное хищение государственных средств, выделенных на реконструкцию международного аэропорта "Борисполь".
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что менеджмент коммерческой структуры в 2017 стал победителем тендера на строительство многоуровневого паркинга в аэропорту.
Бизнесмены подозреваются в фальсификации документов об объемах выполненных работ и использовании субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, что позволило перевести в наличные и присвоить почти 37 млн гривен.
В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБ Украины проводят ряд обысков в офисах и по месту жительства фигурантов производства.
В квартире одного из фигурантов правоохранители изъяли около $ 60 000 и более 1,5 миллиона гривен, законность происхождения которых не подтверждена.
Сейчас по всем адресам проведения обысков описывается и изымается финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправную деятельность фигурантов.
Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по ч. 2 ст. 212 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Операция проводится совместно с следственным управлением Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
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а то ремонт не сделал - анищенка в Англии обиделся и не захотел сидеть )))))
Ти, нормальне?
Обвал курса гривны начался как реакция на назначение на должность председателя Нацбанка Кирилла Шевченко. А продолжился с подачи держателей гособлигаций - строителей пирамиды ОВГЗ.
Они скупали доллар, чтобы вывести свои капиталы из долговых бумаг Минфина. Здесь и иностранные инвестфонды, и инвесткомпании, обслуживающие бывшего президента Порошенко с его соучастниками, которые всеми правдами и неправдами выводят украденные в Украине деньги подальше за границу, в офшоры.
Андрей Пшеничный
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Это намного больше, чем вы перед местными выборами пытаетесь навесить на Кличко.
ГДЕ дела и следствие по грабежу Госрезерва?
На допомогу Дубинському кинуті Баканов та Венедиктова.
Підтвердяться пізніше обвинувачення чи ні неважливо, їм головне щоденно промивати мізки лохторату. Досвід у них в цьому великий.