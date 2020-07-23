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На олимпийской базе в Конча-Заспе до сих пор нет современного зала для гимнастов, который обещают построить 30 лет, - Стелла Захарова

На олимпийской базе в Конча-Заспе до сих пор нет современного зала для гимнастов, который обещают построить 30 лет, - Стелла Захарова

На олимпийской базе "Конча-Заспа" в старом гимнастическом зале тренируются мужская и женская части национальной сборной.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказала Олимпийская чемпионка, организатор международного турнира по спортивной гимнастике Ukraine International Cup Стелла Захарова.

"Спорт – это первое хорошее и позитивное, по которому узнают страну. Имидж и имя спортсменов - это лицо страны. Сегодня развитые страны делают акцент на спорт. Даже страны третьего мира, такие как Бангладеш, уже воспитывают гимнастов, выступающих на мировых чемпионатах. Хотя ранее в этой стране в принципе никогда не было гимнастики", - отметила она.

Захарова сообщила, что до сих пор в Олимпийском центре "Конча Заспа" нет современного гимнастического комплекса, при том, что Украина является одним из лидеров в гимнастике:

"Вот мы сегодня кричим "Украина – чемпион!". На Банковой озвучили намерение в каждой области построить по спортивному объекту и присвоить имена чемпионов. Это для пафосности и для замыливания глаз говорится? Да вы представляете, сколько стоит построить спортивный объект? Во-вторых, средства спустили на местные бюджеты. А у них есть деньги для этого? Чтобы построить качественный спортивный объект нужно минимум 300 миллионов гривен. Это самый минимум! Да они не могут 30 лет в Конча-Заспе построить зал для гимнастики. Позорище! Каждый министр приезжает в Конча-Заспу, делает умный вид, собирает ребят, тренеров, это уже надоело всем. Слава Богу, что хоть покупают гимнастический инвентарь. Есть проект этого зала, он уже скоро устареет.

И я задаю себе вопрос: неужели мы такие убогие, что даже Грузия – страна, которая не является лидером в гимнастике, - уже имеет два отдельных зала для мужчин и для женщин? Или заедьте в залы Бельгии, которая также не является лидером в гимнастике. А какие там прекрасные вспомогательные предметы и инвентарь для обучения гимнастов!".

Читайте также: Украине нужно отказаться от совдеповской системы ДЮСШ и карманных федераций, - Стелла Захарова

Захарова сообщила, что в старом зале на базе национальной сборной в Конче-Заспе мужская и женская часть команды вынуждены тренироваться в одном зале:

"Там бьются лбами мальчики и девочки. Тренируются на одном ковре, стоят в очереди. Это в наше-то время, когда прогресс идет такими огромными шагами! Новых вспомогательных снарядов и инвентаря там тоже нет. А поролоновая яма и вовсе ужасная. И это не мелочь. Это национальная сборная. Вы же, политики, потом первые бежите встречать спортсменов в аэропорту и светите своим лицом в первом ряду. Нет, это заслуга кропотливой работы тренеров в тяжелейших условиях. А когда нет условий, то спортсмены готовятся к соревнованиям в залах за рубежом, вкладывая сами в себя деньги".

Полное интервью со Стеллой Захаровой читайте здесь.

спорт (2435) гимнастика (94) Захарова Стелла (7)


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Топ комментарии
+7
Иди в жопу, регионовская лахудра.... В стране война, деньги нужны армии и фронту, а не на всякую херню....Гивнастка сраная...
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23.07.2020 20:45
+5
та добродійко, звідки ж гроші на зал? тілько но усі вбухали у ремонт президентської резиденції у конча-заспі. яку зе обіцяв віддати дітям. і таки ж віддав. своїм.
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23.07.2020 20:41
+5
30 лет не до того было , а тут попёрло !
Экономика цветёт и пахнет , война закончилась , тарифы ЖКХ стремительным домкратом рушатся вниз , Ахметка с друзьями стоят на паперти , собирая мелочь на шкалик шмурдяка , короче - эпоха бедности закончилась !
Можно и на херню денег потратить ...
Ну , не пенсии же повышать ! И так высокие ...
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23.07.2020 20:56
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Чему удивляться? Охматдет столько же достраивают.
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23.07.2020 20:40 Ответить
та добродійко, звідки ж гроші на зал? тілько но усі вбухали у ремонт президентської резиденції у конча-заспі. яку зе обіцяв віддати дітям. і таки ж віддав. своїм.
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23.07.2020 20:41 Ответить
Ага.Петро Гетьман ремонт зробив,а Зеля лампочки повикручував і на паркет настяв.Ми з Луценком бачили-він зараз готує заяву з цього приводу,а я закуску ріжу.А ще Сивий Мессія Портнова посадив,а Зеля випустив.Бо падлюка.А Олексієч-переможець і всіх нас врятує та подарить кожному генератор,замість лісу,що Зеля повирубував. І бурштин не копали при Команданте Петру...Ото були часи...Ще якби скотиняка Зеля з 12-ти до 27-ми курс долара не підняв-зовсім би лафа була...
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23.07.2020 21:28 Ответить
тююю...в Конче - надо прожигать жизнь!, а не качаться!!)))
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23.07.2020 20:41 Ответить
пеньки и страусы - ето важно!
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23.07.2020 21:15 Ответить
Иди в жопу, регионовская лахудра.... В стране война, деньги нужны армии и фронту, а не на всякую херню....Гивнастка сраная...
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23.07.2020 20:45 Ответить
дарма ви лаєтеся. гроші є. зали потрібні. хоч ми й воюємо, але спорт потрібен.
але ж я вже написав: вже всі гроші витратили. спершу на резиденцію зе у конча-заспі. читали яку купу грошей вбухали в ремонт? але ж до недавна там проживав ющенко (якщо я не проспав статтю, що там ще хтось був після ющенка). це ж - житлове приміщення і тому купа мільйонів гривень витрачалася на нього кожного року. тепер - новий ремонт для зе.
а відпустка на о. бірючому? нічого не читав про купу грошей, але ж неможна уявити, що зе поперся туди на 10 днів без ремонту, якщо після хрущова там нікого не було.

ото я й питаю: ви ж не думаєте, що після всіх цих конче потрібних у заспі та в інших місцях витрат бюджету десь завалялася копійчина на якийсь зал для якоїсь олімпійської збірної україни?
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23.07.2020 20:56 Ответить
Согласен с Вами только в том, что Зеленский и его кодла - мародёры и подонки, устраивающие себе жирную и сладкую жизнь во время войны с расеей... Забирают деньги у армии, у воюющих солдат, у вдов и сирот наших воинов - героев..... А с новыми концертными и спортивными залами, стадионами, фонтанами и парками развлечений можно и нужно подождать, когда полностью обеспечим нашу безопасность и боеспособность.... Всё для фронта, всё для Победы!
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23.07.2020 21:11 Ответить
України.
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24.07.2020 12:48 Ответить
живет человек в своем виртуальном мире и раздает интервью
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23.07.2020 20:46 Ответить
мужская и женская часть, это они на лингу и йони так намэкують?
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23.07.2020 20:46 Ответить
В соседнем дворце зато все есть.
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23.07.2020 20:49 Ответить
Зато есть вип камеры.
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23.07.2020 20:53 Ответить
ну вот пример с тюрем пускай берут,сначала сделают платный зал,а за счет поступлений бесплатный отремонтировать
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23.07.2020 21:05 Ответить
Современный зал уже не нужен.
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23.07.2020 20:53 Ответить
хм... там вАще нет олимпийской базы - это не база для спортсменов олимпийцев а куй знает что !!! И это место где якобы олимпийская спорт-база давно готовят под снос для строительства "котеджного мистечка" для Ылиты....
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23.07.2020 20:54 Ответить
Ну. всё построили, отремонтировали, порядок и чистоту в стране навели, ОАЭ отдыхают, вот только зал для гивнастики забыли построить...Пусть спонсоры и чемпионы и выделяют для этого деньги, а не народ должен сбрасываться на то , что ему по-боку! Може кличку и усику на ринги сброситься?
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23.07.2020 20:54 Ответить
На цьому місці вже палац якогось мародера..
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23.07.2020 20:55 Ответить
30 лет не до того было , а тут попёрло !
Экономика цветёт и пахнет , война закончилась , тарифы ЖКХ стремительным домкратом рушатся вниз , Ахметка с друзьями стоят на паперти , собирая мелочь на шкалик шмурдяка , короче - эпоха бедности закончилась !
Можно и на херню денег потратить ...
Ну , не пенсии же повышать ! И так высокие ...
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23.07.2020 20:56 Ответить
30 років обіцяють кінець епохи бідності і ніхто не дочекався.Всі питання до організаторів шоу .
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23.07.2020 21:00 Ответить
Там гора Олимп для олімпійців мародерів..
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23.07.2020 21:01 Ответить
Горе то како!!! Бдь... А я думаю, чё в стране жопа?
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23.07.2020 21:03 Ответить
Бандюкович з Бубкою всі гроші вкрали. Треба якось передати цій гамнасткє, шо у нас війна шостий рік з мордором.
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23.07.2020 21:09 Ответить
На месте отеля Днепр в Киеве будет киберспортивный проект
https://www.ua-football.com/cybersport/other/1595498957-na-meste-otelya-dnepr-v-kieve-budet-kibersportivnyy-proekt.html
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23.07.2020 21:13 Ответить
Чего там только нет в этой Заспе,я вот точно могу сказать,что в других селах даже света ночью на улицах нет.
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23.07.2020 21:14 Ответить
Экономят
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23.07.2020 21:34 Ответить
И не говорите,ездили к деду в село во Франковской области,дороги нет насыпная,размытая,без машины не пройдёшь,темно как в 17 веке,,всё рушится,а у них зала **** нет видите ли!
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23.07.2020 21:40 Ответить
Сначала мост в Запорожье,потом вы
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23.07.2020 21:31 Ответить
Пусть шурует в офигенный зал в зоне ООС!
Блиндажи, окопы, траншеи.... прыг-скос с пятки на носок!
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23.07.2020 21:38 Ответить
Тю,так вчому проблема,там зовсім неподалік відмінний спортзал є,в навчальному центрі "Десна".
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23.07.2020 21:50 Ответить
К кучме, кравчучке, зеленскому в зал сходите. Они там рядом.
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23.07.2020 22:55 Ответить
У каждого жителя Кончи-Заспы в тумбочке лежит столько нала, что можно построить
и спортзал, и облимпийскую деревню - не прибедняйтесь там.
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23.07.2020 23:00 Ответить
Конча-Заспа, Кончі-Заспи, у Кончі-Заспі; Пуща-Водиця, Пущі-Водиці, у Пущі-Водиці (правопис)
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25.07.2020 17:32 Ответить
 
 