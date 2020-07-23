На олимпийской базе в Конча-Заспе до сих пор нет современного зала для гимнастов, который обещают построить 30 лет, - Стелла Захарова
На олимпийской базе "Конча-Заспа" в старом гимнастическом зале тренируются мужская и женская части национальной сборной.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказала Олимпийская чемпионка, организатор международного турнира по спортивной гимнастике Ukraine International Cup Стелла Захарова.
"Спорт – это первое хорошее и позитивное, по которому узнают страну. Имидж и имя спортсменов - это лицо страны. Сегодня развитые страны делают акцент на спорт. Даже страны третьего мира, такие как Бангладеш, уже воспитывают гимнастов, выступающих на мировых чемпионатах. Хотя ранее в этой стране в принципе никогда не было гимнастики", - отметила она.
Захарова сообщила, что до сих пор в Олимпийском центре "Конча Заспа" нет современного гимнастического комплекса, при том, что Украина является одним из лидеров в гимнастике:
"Вот мы сегодня кричим "Украина – чемпион!". На Банковой озвучили намерение в каждой области построить по спортивному объекту и присвоить имена чемпионов. Это для пафосности и для замыливания глаз говорится? Да вы представляете, сколько стоит построить спортивный объект? Во-вторых, средства спустили на местные бюджеты. А у них есть деньги для этого? Чтобы построить качественный спортивный объект нужно минимум 300 миллионов гривен. Это самый минимум! Да они не могут 30 лет в Конча-Заспе построить зал для гимнастики. Позорище! Каждый министр приезжает в Конча-Заспу, делает умный вид, собирает ребят, тренеров, это уже надоело всем. Слава Богу, что хоть покупают гимнастический инвентарь. Есть проект этого зала, он уже скоро устареет.
И я задаю себе вопрос: неужели мы такие убогие, что даже Грузия – страна, которая не является лидером в гимнастике, - уже имеет два отдельных зала для мужчин и для женщин? Или заедьте в залы Бельгии, которая также не является лидером в гимнастике. А какие там прекрасные вспомогательные предметы и инвентарь для обучения гимнастов!".
Захарова сообщила, что в старом зале на базе национальной сборной в Конче-Заспе мужская и женская часть команды вынуждены тренироваться в одном зале:
"Там бьются лбами мальчики и девочки. Тренируются на одном ковре, стоят в очереди. Это в наше-то время, когда прогресс идет такими огромными шагами! Новых вспомогательных снарядов и инвентаря там тоже нет. А поролоновая яма и вовсе ужасная. И это не мелочь. Это национальная сборная. Вы же, политики, потом первые бежите встречать спортсменов в аэропорту и светите своим лицом в первом ряду. Нет, это заслуга кропотливой работы тренеров в тяжелейших условиях. А когда нет условий, то спортсмены готовятся к соревнованиям в залах за рубежом, вкладывая сами в себя деньги".
Полное интервью со Стеллой Захаровой читайте здесь.
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але ж я вже написав: вже всі гроші витратили. спершу на резиденцію зе у конча-заспі. читали яку купу грошей вбухали в ремонт? але ж до недавна там проживав ющенко (якщо я не проспав статтю, що там ще хтось був після ющенка). це ж - житлове приміщення і тому купа мільйонів гривень витрачалася на нього кожного року. тепер - новий ремонт для зе.
а відпустка на о. бірючому? нічого не читав про купу грошей, але ж неможна уявити, що зе поперся туди на 10 днів без ремонту, якщо після хрущова там нікого не було.
ото я й питаю: ви ж не думаєте, що після всіх цих конче потрібних у заспі та в інших місцях витрат бюджету десь завалялася копійчина на якийсь зал для якоїсь олімпійської збірної україни?
Экономика цветёт и пахнет , война закончилась , тарифы ЖКХ стремительным домкратом рушатся вниз , Ахметка с друзьями стоят на паперти , собирая мелочь на шкалик шмурдяка , короче - эпоха бедности закончилась !
Можно и на херню денег потратить ...
Ну , не пенсии же повышать ! И так высокие ...
https://www.ua-football.com/cybersport/other/1595498957-na-meste-otelya-dnepr-v-kieve-budet-kibersportivnyy-proekt.html
Блиндажи, окопы, траншеи.... прыг-скос с пятки на носок!
и спортзал, и облимпийскую деревню - не прибедняйтесь там.