На олимпийской базе в Конча-Заспе до сих пор нет современного зала для гимнастов, который обещают построить 30 лет, - Стелла Захарова

На олимпийской базе "Конча-Заспа" в старом гимнастическом зале тренируются мужская и женская части национальной сборной.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказала Олимпийская чемпионка, организатор международного турнира по спортивной гимнастике Ukraine International Cup Стелла Захарова.

"Спорт – это первое хорошее и позитивное, по которому узнают страну. Имидж и имя спортсменов - это лицо страны. Сегодня развитые страны делают акцент на спорт. Даже страны третьего мира, такие как Бангладеш, уже воспитывают гимнастов, выступающих на мировых чемпионатах. Хотя ранее в этой стране в принципе никогда не было гимнастики", - отметила она.

Захарова сообщила, что до сих пор в Олимпийском центре "Конча Заспа" нет современного гимнастического комплекса, при том, что Украина является одним из лидеров в гимнастике:

"Вот мы сегодня кричим "Украина – чемпион!". На Банковой озвучили намерение в каждой области построить по спортивному объекту и присвоить имена чемпионов. Это для пафосности и для замыливания глаз говорится? Да вы представляете, сколько стоит построить спортивный объект? Во-вторых, средства спустили на местные бюджеты. А у них есть деньги для этого? Чтобы построить качественный спортивный объект нужно минимум 300 миллионов гривен. Это самый минимум! Да они не могут 30 лет в Конча-Заспе построить зал для гимнастики. Позорище! Каждый министр приезжает в Конча-Заспу, делает умный вид, собирает ребят, тренеров, это уже надоело всем. Слава Богу, что хоть покупают гимнастический инвентарь. Есть проект этого зала, он уже скоро устареет.

И я задаю себе вопрос: неужели мы такие убогие, что даже Грузия – страна, которая не является лидером в гимнастике, - уже имеет два отдельных зала для мужчин и для женщин? Или заедьте в залы Бельгии, которая также не является лидером в гимнастике. А какие там прекрасные вспомогательные предметы и инвентарь для обучения гимнастов!".

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Захарова сообщила, что в старом зале на базе национальной сборной в Конче-Заспе мужская и женская часть команды вынуждены тренироваться в одном зале:

"Там бьются лбами мальчики и девочки. Тренируются на одном ковре, стоят в очереди. Это в наше-то время, когда прогресс идет такими огромными шагами! Новых вспомогательных снарядов и инвентаря там тоже нет. А поролоновая яма и вовсе ужасная. И это не мелочь. Это национальная сборная. Вы же, политики, потом первые бежите встречать спортсменов в аэропорту и светите своим лицом в первом ряду. Нет, это заслуга кропотливой работы тренеров в тяжелейших условиях. А когда нет условий, то спортсмены готовятся к соревнованиям в залах за рубежом, вкладывая сами в себя деньги".

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