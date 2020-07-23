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Новости Правосудие
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КС признал неконституционной норму об автоматическом распределении в госбюджет прибыли компании с госдолей

КС признал неконституционной норму об автоматическом распределении в госбюджет прибыли компании с госдолей

Конституционный суд Украины признал неконституционной норму об автоматическом распределении в госбюджет прибыли компании с долей государства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Предусмотренный абзацем восьмым части пятой статьи 11 закона ("Об управлении объектами государственной собственности" - ИФ) механизм "который состоит в обязательном направлении части чистой прибыли в госбюджет без волеизъявления участников хозяйственной организации, ограничивает их корпоративные права, в частности такую составляющую, как правомочность на участие в управлении хозяйственной организацией", - указано в решении суда от 22 июля 2020 года.

Согласно сообщению, соответствующее решение первый сенат КС принял по делу о конституционной жалобе АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Аванпост".

Как подчеркнул КС, Конституция Украины предусматривает гарантии защиты права собственности, которые распространяются на корпоративные права участника хозяйственной организации. Поэтому вмешательство в такие права должно быть обусловлено общественной необходимостью, осуществляться в соответствии с законом с соблюдением принципа верховенства права и единых конституционных принципов, обеспечивая разумное соотношение интересов каждого из участников правоотношений.

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"Конституционный суд считает, что указанное нормативное регулирование ставит государство в привилегированное положение по сравнению с другими участниками хозяйственной организации государственного сектора экономики, то есть является дискриминационным", - указано в сообщении.

Как прокомментировал Интерфакс-Украина глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, решение КС будет иметь серьезные последствия для выполнения государственного бюджета по доходам в части поступлений от прибыли государственных компаний.

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Автор: 

госбюджет (1187) госсобственность (66) КС (2248) юстиция (758) Гетманцев Даниил (410)


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решение принято в интересах "Укрнафты" и банды Каломойского..
нам нужно выгонять нахер весь Конституционный суд, если он за взятку решает дела не пользу государства, в на корысть конкретного олигарха!
Конституционный суд стал угрозой для национальной безопасности!
Что на это скажет ********** Зеленский, ведь он гарант суверенитета?!
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23.07.2020 21:09 Ответить
А сувиринитет просрали год назад!
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23.07.2020 21:32 Ответить
Ну и суппер,теперь в ананист режиме будут пилить бабло 💶!,не примут в ЕС !,пока сепар и суды совковые!
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23.07.2020 21:09 Ответить
Уточню,сепар презедент
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23.07.2020 21:10 Ответить
Если к власти приходит #опа, то конституция становится основной туалетной бумагой.
Что и наблюдаем 30 років..
🤗
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23.07.2020 21:20 Ответить
Кто скажет, что уЗеленские не строят Беларусь-2, пусть первым бросит в себя камень...
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23.07.2020 21:39 Ответить
Укрнафта,Укртатнафта...
И при чём тут дядя Беня?
73% вообще не в курсе об чём речь....
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23.07.2020 21:41 Ответить
 
 