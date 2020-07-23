КС признал неконституционной норму об автоматическом распределении в госбюджет прибыли компании с госдолей
Конституционный суд Украины признал неконституционной норму об автоматическом распределении в госбюджет прибыли компании с долей государства.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.
"Предусмотренный абзацем восьмым части пятой статьи 11 закона ("Об управлении объектами государственной собственности" - ИФ) механизм "который состоит в обязательном направлении части чистой прибыли в госбюджет без волеизъявления участников хозяйственной организации, ограничивает их корпоративные права, в частности такую составляющую, как правомочность на участие в управлении хозяйственной организацией", - указано в решении суда от 22 июля 2020 года.
Согласно сообщению, соответствующее решение первый сенат КС принял по делу о конституционной жалобе АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Аванпост".
Как подчеркнул КС, Конституция Украины предусматривает гарантии защиты права собственности, которые распространяются на корпоративные права участника хозяйственной организации. Поэтому вмешательство в такие права должно быть обусловлено общественной необходимостью, осуществляться в соответствии с законом с соблюдением принципа верховенства права и единых конституционных принципов, обеспечивая разумное соотношение интересов каждого из участников правоотношений.
"Конституционный суд считает, что указанное нормативное регулирование ставит государство в привилегированное положение по сравнению с другими участниками хозяйственной организации государственного сектора экономики, то есть является дискриминационным", - указано в сообщении.
Как прокомментировал Интерфакс-Украина глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, решение КС будет иметь серьезные последствия для выполнения государственного бюджета по доходам в части поступлений от прибыли государственных компаний.
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нам нужно выгонять нахер весь Конституционный суд, если он за взятку решает дела не пользу государства, в на корысть конкретного олигарха!
Конституционный суд стал угрозой для национальной безопасности!
Что на это скажет ********** Зеленский, ведь он гарант суверенитета?!
Что и наблюдаем 30 років..
🤗
И при чём тут дядя Беня?
73% вообще не в курсе об чём речь....