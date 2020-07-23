Созданный РФ конфликт с Украиной - крупнейшая угроза в регионе ОБСЕ с 1990-х, - Гилмор
Созданный Российской Федерацией конфликт с Украиной является самой серьезной угрозой безопасности в регионе ОБСЕ с 1990-х годов.
Об этом заявил постоянный представитель США в ОБСЕ Джеймс Гилмор, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт представительства США в ОБСЕ.
"Созданный Россией конфликт представляет наиболее серьезную угрозу безопасности в регионе ОБСЕ с 1990-х годов", - сказано в сообщении.
Гилмор надеется, что прекращение огня, о котором удалось договориться Трехсторонней контактной группу, будет обеспечено до полного и всестороннего урегулирования созданного Россией конфликта на востоке Украины.
"Каждая жертва, как среди военных, так и среди гражданских, является прямым следствием действий Москвы по дестабилизации своего суверенного соседа и препятствованию Украине на выбранном ею пути полной интеграции с демократической Европой", - отметил Гилмор.
Читайте на Цензор.НЕТ: Мы хотим расшифровки каждого пункта Минских соглашений, - Зеленский
Он также призвал Россию вывести с востока Украины своих боевиков, чтобы миссия ОБСЕ могла обновить свой штат на оккупированных территориях.
"Мы никогда не признаем российскую аннексию Крыма. Мы присоединяемся к нашим европейским и другим партнерам, подтверждая, что наши минские санкции против России останутся в силе, пока Россия полностью не выполнит свои минские обязательства. Наши санкции, связанные с Крымом, останутся в силе, пока Россия не вернет Украине полный контроль над полуостровом", - добавил Гилмор.
Также на Цензор.НЕТ: Таран о перемирии: Никто не собирается ждать, пока нас будут убивать
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
: «"Каждая жертва, как среди военных, так и среди гражданских, является прямым следствием действий Москвы по дестабилизации своего суверенного соседа и препятствованию Украине на выбранном ею пути полной интеграции с демократической Европой", - отметил Гилмор.Источник: https://censor.net/n3209886»
?
Ну что же... Теперь понятно почему бросили умирать раненного... почему не было подавляющего огня и попыток его вытащить...
Готовили сдачу. Ну я в фб уже прочитала условия.
Да будьте вы прокляты зелебобики.
Бесславные ублюдки...
Вона дивилась в мої очі, в саму глиб.
А я хлопчина, лише двадцять років.
Моє життя - одна єдина мить.
А що я мав? Скажіть, а що я мав на світі?
А що я бачив? Що я відчував?
Мені на груди зараз несуть квіти,
Та краще б я дружині квіти дарував..
А я не мав нічого, знаєш, Боже!
Не мав я сина, дерева свого.
Не збудував домівку теплу й гожу!
А в мене, Боже, нічого і не було!
Чи взнає хто... як ми ділили кусень хліба
на десятьох? На десятьох осіб!!!
Одну цигарку - на десятьох курили.
Одним життям на десятьох жили.
Чи взнає хто.. як день у день ми помирали?
Як в бій кидались не людьми - звірьми.
Так це не Турчинов з Порошенком «началі гражданскую войну».
А гражданін россіі Путін- *****.
Отже, загроза всій цивілізації!
https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1286178002917883906 12 ч
Вчера в Минске на ТКГ принято сенсационное решение!
Украинская Армия перестает стрелять в ответ.
Нарушивших будут судить как террористов по закону Московии
https://twitter.com/frei_aw AntiManipulation https://twitter.com/frei_aw @frei_aw https://twitter.com/frei_aw/status/1286151531411234816 14 ч
https://twitter.com/hashtag/%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83?src=hashtag_click #жабаувулику https://twitter.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%97%D0%95%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82?src=hashtag_click #преЗЕдент https://twitter.com/hashtag/%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0?src=hashtag_click #війна
Схоже, х@йлішко з'їздило на дачу вдало для себе, і зустріч з х@йлом таки відбулася... Мразота.
Поки московитські нелюди знущались над тілом загиблого медика, воно здавало країну.
Гори у пеклі, клоун.
https://twitter.com/Lviv_UA_SU Гросмейстер Бендера https://twitter.com/Lviv_UA_SU @Lviv_UA_SU https://twitter.com/Lviv_UA_SU/status/1286251484280164357 7 ч
І ще стосовно документу ТКГ про "припинення вогню".
Впадає в очі, що на відміну від повередніх "припинень" ОБСЄ усувається від контролю і їхні функції переходять до СЦКК, а це русня.
Тобто кацапи переходять в одноосібний статус "миротворців", чого вони постійно і добивалися
https://twitter.com/TextyOrgUa TEXTY.Org.Ua https://twitter.com/TextyOrgUa @TextyOrgUa https://twitter.com/TextyOrgUa/status/1286216478946099200 10 ч
На жаль, за (неофіційними) повідомленнями сьогодні також стало відомо, що головнокомандувач Хомчак запроваджує систему для моніторингу і покарання тих українських військослужбовців, які будуть давати накази відповідати вогнем навіть для захисту своїх підлеглих.
=====
"Дійсно, багато у нас професіоналів які знаходяться у постійних перемовинах у форматі засідання тристоронньої контактної групи, які зараз домовились до дуже серйозного кроку для всієї нашої країни, до припинення вогню. Цей документ - зараз очікуємо підписання всіх сторін "нормандської групи". Вірю в те що всі сторони підпишуть, Україна, Франція, Німеччина та РФ, і з 27 числа вірю в те що може наступити та мить, коли буде стале припинення вогню", - сказав Президент.
======
Тоесть, если ***** откажется подписать, то ничего не будет
В Минске завершились переговоры по Украине - стороны договорились о прекращении огня
11:10, 12 Февраля, 2015
хоть завяжи рога узлом,
хоть накорми его до сыта,
***** останется ******!
😁
-у Украины будет хорошо вооруженная,подготовленная к освобождению профессиональная армия и патриотично подготовленное население, знающее правила ведения городского боя , партизанской войны, умеющее оказывать первую медпомощь, имеющее на случай полномасштабной войны подготовленные ресурсы, убежища , укрытия, средства защиты;
-весь цивилизованный мир ответственно заявит, что гарантированно окажет в определённый момент Украине военно-политическую, финансовую и информационную поддержку, а любую помощь россии напротив заблокирует, вплоть до ареста её счетов и недвижимости по миру;
- сдохнет пуйло;
- будет введено полное эмбарго на экспорт углеводородов из россии;
- рухнет валютный рынок;
- начнутся волнения, протесты, забастовки, массовые теракты и захваты госучреждений в россии;
- произойдёт кардинальная смена политического вектора и режима в москве;
- возникет опасность распада или деления рф из-за крупного территориального вооруженного конфликта, например с соседним Китаем, из-за его претензий на часть сибири;
- начнётся вооруженное сопротивление против оккупации изнутри оккупированных россией украинских территорий...
власти=- РЕАЛЬНО ГНОБЯТ местное ( ! )
ТЮРЬССКОяЗЫЧКОЕ Мусульмансское
население......................................
..............................................
А так , как тюрсскьязычные и исламсские народы
на россии - - - - имеют равные права защиты и
развития на ровне с усскоязычными ....
Почему росЦякия мельдониевсская не вводит в
Китай своих " защитников " ???? Можэт росЦякия
МЕЛЬДОНИЕВССКАЯ - 0бычное ГАФНО ?? ..
...............................................
...............................................
...............................................
.................. . . .. рф- росЦийсский
ФЕКФЛИСТАН ?? - - -?? . . .. .. . .. . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . .. . . . . . . .. . . . .. . .... . ..
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..
. Китай - - СИСТЕМАТИЧЕССКИ РЕПРЕСИРУЕТ
БУДДИССКОЕ население !! . . . . . . . . ..
ПОЧЕМУ рф- росЦийсский ФЕКАЛИСТАН не нарпавит
туда своих " ПОМАГАТЕЕЙ " . буддийсских
кизяков-БУРЯТОВ и т д ??....... ГДЕ
СПРАВЕДИВОСТЬ ??!! .. ...----------------
https://uploads.disquscdn.com/images/3b9f4a461e
ff19eb33ec397a14419f8bd86dbb305d6d206f10bfd6b28
5d3fe36.jpg
https://uploads.disquscdn.com/images/ca85793eb5
fd75a102d4a1a2385df03574a3aada04931c82cd75c4fce
4af24e5.jpg
https://uploads.disquscdn.com/images/04c896b661
9dc38b20288f0accc386afa1af397155823ae894e92e228
088b039.gif
https://uploads.disquscdn.com/images/23fb6024f0
251ceb8c46556a6f0131de2bbbca7246395346a85a041d7
0da7a5a.jpg
https://uploads.disquscdn.com/images/09d845b62f
10c6d1c45ad6f6f3d05bdfd2c0fd71763f0a26be6448880
276c9e7.jpg
https://uploads.disquscdn.com/images/bea17c0b7c
4d80a837d2d8c869805b81fa191408017ae396b77f370ba
2cc32b2.jpg
https://uploads.disquscdn.com/images/687698aa35
843********************************************
77423aa.gif
https://uploads.disquscdn.com/images/bb36195a71
458e162a8e043067439d13bbf8a1f207707fafe580d3d30
2605726.gif .. .. . . . .
https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a
5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d
31b4315.jpg
https://uploads.disquscdn.com/images/8259c25c05
fb38705cd6b26a5b2480910423b51c0bb3ec9c8ef6d7efd
e4c22dc.jpg
https://uploads.disquscdn.com/images/91b8432dac
0c8e5838c47b153bd3970bcf0b1ba6ed83f2653c6ad54c8
658a0ba.jpg . 1!!!!\.\..\\\