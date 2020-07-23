РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12852 посетителя онлайн
Новости
2 515 41

Созданный РФ конфликт с Украиной - крупнейшая угроза в регионе ОБСЕ с 1990-х, - Гилмор

Созданный РФ конфликт с Украиной - крупнейшая угроза в регионе ОБСЕ с 1990-х, - Гилмор

Созданный Российской Федерацией конфликт с Украиной является самой серьезной угрозой безопасности в регионе ОБСЕ с 1990-х годов.

Об этом заявил постоянный представитель США в ОБСЕ Джеймс Гилмор, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт представительства США в ОБСЕ.

"Созданный Россией конфликт представляет наиболее серьезную угрозу безопасности в регионе ОБСЕ с 1990-х годов", - сказано в сообщении.

Гилмор надеется, что прекращение огня, о котором удалось договориться Трехсторонней контактной группу, будет обеспечено до полного и всестороннего урегулирования созданного Россией конфликта на востоке Украины.

"Каждая жертва, как среди военных, так и среди гражданских, является прямым следствием действий Москвы по дестабилизации своего суверенного соседа и препятствованию Украине на выбранном ею пути полной интеграции с демократической Европой", - отметил Гилмор.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мы хотим расшифровки каждого пункта Минских соглашений, - Зеленский

Он также призвал Россию вывести с востока Украины своих боевиков, чтобы миссия ОБСЕ могла обновить свой штат на оккупированных территориях.

"Мы никогда не признаем российскую аннексию Крыма. Мы присоединяемся к нашим европейским и другим партнерам, подтверждая, что наши минские санкции против России останутся в силе, пока Россия полностью не выполнит свои минские обязательства. Наши санкции, связанные с Крымом, останутся в силе, пока Россия не вернет Украине полный контроль над полуостровом", - добавил Гилмор.

Также на Цензор.НЕТ: Таран о перемирии: Никто не собирается ждать, пока нас будут убивать

Автор: 

ОБСЕ (4882) США (27061) Донбасс (26956) перемирие (1683) Гилмор Джеймс (23)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
Повсякчас, Україна опинялась в епіцентрі боротьби євроцивілізаціі з Московською ордою !!))
показать весь комментарий
23.07.2020 21:41
+6
Московія ,це споконвічна загроза євроцивілізаціі !!))
показать весь комментарий
23.07.2020 21:38
+6
Взагалі-то, вони гадять по всій планеті...
Отже, загроза всій цивілізації!
показать весь комментарий
23.07.2020 21:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яка РФ? То та сторона. ©
показать весь комментарий
23.07.2020 21:34 Ответить
От хтось чув від Зеленського таке :
: «"Каждая жертва, как среди военных, так и среди гражданских, является прямым следствием действий Москвы по дестабилизации своего суверенного соседа и препятствованию Украине на выбранном ею пути полной интеграции с демократической Европой", - отметил Гилмор.Источник: https://censor.net/n3209886»
?
показать весь комментарий
23.07.2020 21:50 Ответить
Созданный РФ конфликт с Украиной - крупнейшая угроза в регионе ОБСЕ с 1990-х, - Гилмор - Цензор.НЕТ 4761
показать весь комментарий
23.07.2020 21:52 Ответить
****** Попаснаяhttps://twitter.com/hu_popa @hu_popa https://twitter.com/hu_popa/status/1286069885064351753 20 ч

Ну что же... Теперь понятно почему бросили умирать раненного... почему не было подавляющего огня и попыток его вытащить...
Готовили сдачу. Ну я в фб уже прочитала условия.
Да будьте вы прокляты зелебобики.
Бесславные ублюдки...
показать весь комментарий
23.07.2020 22:15 Ответить
Я стрінув Смерть. І я відчув ті кроки.
Вона дивилась в мої очі, в саму глиб.
А я хлопчина, лише двадцять років.
Моє життя - одна єдина мить.

А що я мав? Скажіть, а що я мав на світі?
А що я бачив? Що я відчував?
Мені на груди зараз несуть квіти,
Та краще б я дружині квіти дарував..

А я не мав нічого, знаєш, Боже!
Не мав я сина, дерева свого.
Не збудував домівку теплу й гожу!
А в мене, Боже, нічого і не було!

Чи взнає хто... як ми ділили кусень хліба
на десятьох? На десятьох осіб!!!
Одну цигарку - на десятьох курили.
Одним життям на десятьох жили.

Чи взнає хто.. як день у день ми помирали?

Як в бій кидались не людьми - звірьми.
показать весь комментарий
23.07.2020 23:21 Ответить
конфликт значит ето для вас, а не война с кацапней?
показать весь комментарий
23.07.2020 21:36 Ответить
Повсякчас, Україна опинялась в епіцентрі боротьби євроцивілізаціі з Московською ордою !!))
показать весь комментарий
23.07.2020 21:41 Ответить
Созданный РФ конфликт с Украиной - крупнейшая угроза в регионе ОБСЕ с 1990-х, - Гилмор - Цензор.НЕТ 557
показать весь комментарий
23.07.2020 21:36 Ответить
Обана !
Так це не Турчинов з Порошенком «началі гражданскую войну».
А гражданін россіі Путін- *****.
показать весь комментарий
23.07.2020 21:37 Ответить
Московія ,це споконвічна загроза євроцивілізаціі !!))
показать весь комментарий
23.07.2020 21:38 Ответить
Взагалі-то, вони гадять по всій планеті...
Отже, загроза всій цивілізації!
показать весь комментарий
23.07.2020 21:48 Ответить
где наши катера Марк 6?! .. не фиг трындеть! давайте оружие и инструкторов!
показать весь комментарий
23.07.2020 21:39 Ответить
https://twitter.com/dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1286178002917883906 12 ч

Вчера в Минске на ТКГ принято сенсационное решение!
Украинская Армия перестает стрелять в ответ.
Нарушивших будут судить как террористов по закону Московии
показать весь комментарий
23.07.2020 21:39 Ответить
https://twitter.com/frei_aw

https://twitter.com/frei_aw AntiManipulation https://twitter.com/frei_aw @frei_aw https://twitter.com/frei_aw/status/1286151531411234816 14 ч

https://twitter.com/hashtag/%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83?src=hashtag_click #жабаувулику https://twitter.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%97%D0%95%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82?src=hashtag_click #преЗЕдент https://twitter.com/hashtag/%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0?src=hashtag_click #війна
Схоже, х@йлішко з'їздило на дачу вдало для себе, і зустріч з х@йлом таки відбулася... Мразота.
Поки московитські нелюди знущались над тілом загиблого медика, воно здавало країну.
Гори у пеклі, клоун.
показать весь комментарий
23.07.2020 21:41 Ответить
Смотри не изойди желчью, шЫколадное!
показать весь комментарий
23.07.2020 22:27 Ответить
Очередной сочувствующий. И так все 6 лет.!
показать весь комментарий
23.07.2020 21:39 Ответить
Созданный РФ конфликт с Украиной - крупнейшая угроза в регионе ОБСЕ с 1990-х, - Гилмор - Цензор.НЕТ 7564
показать весь комментарий
23.07.2020 21:39 Ответить
https://twitter.com/Lviv_UA_SU

https://twitter.com/Lviv_UA_SU Гросмейстер Бендера https://twitter.com/Lviv_UA_SU @Lviv_UA_SU https://twitter.com/Lviv_UA_SU/status/1286251484280164357 7 ч

І ще стосовно документу ТКГ про "припинення вогню".
Впадає в очі, що на відміну від повередніх "припинень" ОБСЄ усувається від контролю і їхні функції переходять до СЦКК, а це русня.
Тобто кацапи переходять в одноосібний статус "миротворців", чого вони постійно і добивалися
показать весь комментарий
23.07.2020 21:43 Ответить
https://twitter.com/TextyOrgUa

https://twitter.com/TextyOrgUa TEXTY.Org.Ua https://twitter.com/TextyOrgUa @TextyOrgUa https://twitter.com/TextyOrgUa/status/1286216478946099200 10 ч

На жаль, за (неофіційними) повідомленнями сьогодні також стало відомо, що головнокомандувач Хомчак запроваджує систему для моніторингу і покарання тих українських військослужбовців, які будуть давати накази відповідати вогнем навіть для захисту своїх підлеглих.
показать весь комментарий
23.07.2020 21:54 Ответить
Очевидно чукча таки не читатель ===
=====
"Дійсно, багато у нас професіоналів які знаходяться у постійних перемовинах у форматі засідання тристоронньої контактної групи, які зараз домовились до дуже серйозного кроку для всієї нашої країни, до припинення вогню. Цей документ - зараз очікуємо підписання всіх сторін "нормандської групи". Вірю в те що всі сторони підпишуть, Україна, Франція, Німеччина та РФ, і з 27 числа вірю в те що може наступити та мить, коли буде стале припинення вогню", - сказав Президент.

======
Тоесть, если ***** откажется подписать, то ничего не будет
показать весь комментарий
23.07.2020 22:23 Ответить
Ответный огонь только... в случае наступательных действий и... после просьбы с подписью и печатью на открытие ответного огня...
показать весь комментарий
23.07.2020 21:47 Ответить
Прочтя что Гилмор, со старости подумал что Ричи Гилмор с *Глубокого пурпура* во политику подался. Не он. Казённая харя. И слова дежурные.
показать весь комментарий
23.07.2020 21:43 Ответить
"Мы никогда не признаем российскую аннексию Крыма. Мы присоединяемся к нашим европейским и другим партнерам, подтверждая, что наши минские санкции против России останутся в силе, пока Россия полностью не выполнит свои минские обязательства. Наши санкции, связанные с Крымом, останутся в силе, пока Россия не вернет Украине полный контроль над полуостровом", - добавил Гилмор.Источник: https://censor.net/n3209886
показать весь комментарий
23.07.2020 21:47 Ответить
Ну хоч крамниці на КПП будувати не збирається .
показать весь комментарий
23.07.2020 21:48 Ответить
показать весь комментарий
23.07.2020 21:50 Ответить
Гилмор надеется, что прекращение огня, о котором удалось договориться Трехсторонней контактной группу, будет обеспечено до полного и всестороннего урегулирования созданного Россией конфликта на востоке Украины Источник: https://censor.net/n3209886

В Минске завершились переговоры по Украине - стороны договорились о прекращении огня
11:10, 12 Февраля, 2015
показать весь комментарий
23.07.2020 21:46 Ответить
Созданный РФ конфликт с Украиной - крупнейшая угроза в регионе ОБСЕ с 1990-х, - Гилмор - Цензор.НЕТ 179
показать весь комментарий
23.07.2020 21:47 Ответить
Хоть отруби ему копыта,
хоть завяжи рога узлом,
хоть накорми его до сыта,
***** останется ******!

😁
показать весь комментарий
23.07.2020 21:51 Ответить
Створений РФ конфлікт з Україною - найбільша загроза в регіоні ОБСЄ з 1990-х, - Гілмор - Цензор.НЕТ 1817Створений РФ конфлікт з Україною - найбільша загроза в регіоні ОБСЄ з 1990-х, - Гілмор - Цензор.НЕТ 606
показать весь комментарий
23.07.2020 23:32 Ответить
Созданный РФ конфликт с Украиной - крупнейшая угроза в регионе ОБСЕ с 1990-х, - Гилмор - Цензор.НЕТ 983
показать весь комментарий
23.07.2020 22:02 Ответить
Створений РФ конфлікт з Україною - найбільша загроза в регіоні ОБСЄ з 1990-х, - Гілмор - Цензор.НЕТ 7853
показать весь комментарий
23.07.2020 23:27 Ответить
Створений РФ конфлікт з Україною - найбільша загроза в регіоні ОБСЄ з 1990-х, - Гілмор - Цензор.НЕТ 2245Створений РФ конфлікт з Україною - найбільша загроза в регіоні ОБСЄ з 1990-х, - Гілмор - Цензор.НЕТ 9531
показать весь комментарий
23.07.2020 23:32 Ответить
Освобождение Крыма и Донбасса от оккупации россией должно начаться и обязательно начнётся примерно одновременно, если:
-у Украины будет хорошо вооруженная,подготовленная к освобождению профессиональная армия и патриотично подготовленное население, знающее правила ведения городского боя , партизанской войны, умеющее оказывать первую медпомощь, имеющее на случай полномасштабной войны подготовленные ресурсы, убежища , укрытия, средства защиты;
-весь цивилизованный мир ответственно заявит, что гарантированно окажет в определённый момент Украине военно-политическую, финансовую и информационную поддержку, а любую помощь россии напротив заблокирует, вплоть до ареста её счетов и недвижимости по миру;
- сдохнет пуйло;
- будет введено полное эмбарго на экспорт углеводородов из россии;
- рухнет валютный рынок;
- начнутся волнения, протесты, забастовки, массовые теракты и захваты госучреждений в россии;
- произойдёт кардинальная смена политического вектора и режима в москве;
- возникет опасность распада или деления рф из-за крупного территориального вооруженного конфликта, например с соседним Китаем, из-за его претензий на часть сибири;
- начнётся вооруженное сопротивление против оккупации изнутри оккупированных россией украинских территорий...
показать весь комментарий
23.07.2020 22:03 Ответить
То есть будем ждать пока раха крякнет.
показать весь комментарий
24.07.2020 00:44 Ответить
ЗЄ повинен,терміново, перенести резиденцію прєза в Авдіївку або в Маріуполь. Все під особистий контроль.
показать весь комментарий
23.07.2020 22:15 Ответить
Так все ж у ті "славні 90-ті" й почалося - з Будапештського мимурандуму підписаного на саміті ОБСЄ, умови якого Україна з дуру виконала, а всі інші дружно забили на нього "під егідою".
показать весь комментарий
23.07.2020 22:34 Ответить
Kacaпсский сЦаpь .. 0снователь ********** .. .. . . . . . СAТАНИСТ и ПЭДЭPАСТ !!! Створений РФ конфлікт з Україною - найбільша загроза в регіоні ОБСЄ з 1990-х, - Гілмор - Цензор.НЕТ 532
показать весь комментарий
23.07.2020 23:28 Ответить
В одной из провинций Китая,- китайсские

власти=- РЕАЛЬНО ГНОБЯТ местное ( ! )

ТЮРЬССКОяЗЫЧКОЕ Мусульмансское

население......................................

..............................................

А так , как тюрсскьязычные и исламсские народы

на россии - - - - имеют равные права защиты и

развития на ровне с усскоязычными ....

Почему росЦякия мельдониевсская не вводит в

Китай своих " защитников " ???? Можэт росЦякия

МЕЛЬДОНИЕВССКАЯ - 0бычное ГАФНО ?? ..

...............................................

...............................................

...............................................

.................. . . .. рф- росЦийсский

ФЕКФЛИСТАН ?? - - -?? . . .. .. . .. . . . ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

. . .. . . . . . . .. . . . .. . .... . ..

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..

. Китай - - СИСТЕМАТИЧЕССКИ РЕПРЕСИРУЕТ

БУДДИССКОЕ население !! . . . . . . . . ..

ПОЧЕМУ рф- росЦийсский ФЕКАЛИСТАН не нарпавит

туда своих " ПОМАГАТЕЕЙ " . буддийсских

кизяков-БУРЯТОВ и т д ??....... ГДЕ

СПРАВЕДИВОСТЬ ??!! .. ...----------------

https://uploads.disquscdn.com/images/3b9f4a461e

ff19eb33ec397a14419f8bd86dbb305d6d206f10bfd6b28

5d3fe36.jpg

https://uploads.disquscdn.com/images/ca85793eb5

fd75a102d4a1a2385df03574a3aada04931c82cd75c4fce

4af24e5.jpg

https://uploads.disquscdn.com/images/04c896b661

9dc38b20288f0accc386afa1af397155823ae894e92e228

088b039.gif

https://uploads.disquscdn.com/images/23fb6024f0

251ceb8c46556a6f0131de2bbbca7246395346a85a041d7

0da7a5a.jpg

https://uploads.disquscdn.com/images/09d845b62f

10c6d1c45ad6f6f3d05bdfd2c0fd71763f0a26be6448880

276c9e7.jpg

https://uploads.disquscdn.com/images/bea17c0b7c

4d80a837d2d8c869805b81fa191408017ae396b77f370ba

2cc32b2.jpg

https://uploads.disquscdn.com/images/687698aa35

843********************************************

77423aa.gif

https://uploads.disquscdn.com/images/bb36195a71

458e162a8e043067439d13bbf8a1f207707fafe580d3d30

2605726.gif .. .. . . . .

https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a

5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d

31b4315.jpg

https://uploads.disquscdn.com/images/8259c25c05

fb38705cd6b26a5b2480910423b51c0bb3ec9c8ef6d7efd

e4c22dc.jpg

https://uploads.disquscdn.com/images/91b8432dac

0c8e5838c47b153bd3970bcf0b1ba6ed83f2653c6ad54c8

658a0ba.jpg . 1!!!!\.\..\\\
показать весь комментарий
24.07.2020 12:49 Ответить
 
 