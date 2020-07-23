Созданный РФ конфликт с Украиной - крупнейшая угроза в регионе ОБСЕ с 1990-х, - Гилмор

Созданный Российской Федерацией конфликт с Украиной является самой серьезной угрозой безопасности в регионе ОБСЕ с 1990-х годов.

Об этом заявил постоянный представитель США в ОБСЕ Джеймс Гилмор, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт представительства США в ОБСЕ.

"Созданный Россией конфликт представляет наиболее серьезную угрозу безопасности в регионе ОБСЕ с 1990-х годов", - сказано в сообщении.

Гилмор надеется, что прекращение огня, о котором удалось договориться Трехсторонней контактной группу, будет обеспечено до полного и всестороннего урегулирования созданного Россией конфликта на востоке Украины.

"Каждая жертва, как среди военных, так и среди гражданских, является прямым следствием действий Москвы по дестабилизации своего суверенного соседа и препятствованию Украине на выбранном ею пути полной интеграции с демократической Европой", - отметил Гилмор.

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Он также призвал Россию вывести с востока Украины своих боевиков, чтобы миссия ОБСЕ могла обновить свой штат на оккупированных территориях.

"Мы никогда не признаем российскую аннексию Крыма. Мы присоединяемся к нашим европейским и другим партнерам, подтверждая, что наши минские санкции против России останутся в силе, пока Россия полностью не выполнит свои минские обязательства. Наши санкции, связанные с Крымом, останутся в силе, пока Россия не вернет Украине полный контроль над полуостровом", - добавил Гилмор.

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