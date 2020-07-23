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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия пытается уничтожить связь крымчан с материковой Украиной, – представитель президента в АРК Кориневич

Россия пытается уничтожить связь крымчан с материковой Украиной, – представитель президента в АРК Кориневич

Представительство президента Украины в АР Крым отслеживает ситуацию, связанную с ограничениями со стороны России на передвижение крымчан через административную границу между Херсонской областью и оккупированным полуостровом.

Глава ведомства Антон Кориневич считает, что такими действиями Россия "вытесняет нелояльное население и уничтожает связь между временно оккупированным Крымом и остальной Украиной", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Хотя введение ограничительных мер объяснялись вызовами пандемии COVID-19, такие действия не имеют ничего общего с защитой общественного здоровья... Российская Федерация намеренно злоупотребляет правом, прикрываясь защитой здоровья населения, для того, чтобы полностью вытеснить нелояльное население, уничтожить связи между временно оккупированным Крымом и остальной Украиной", – сказал Кориневич.

По словам представителя президента в АРК из-за того, что административную границу, согласно российским правилам, можно пересечь только один раз, это делает невозможным получения ряда административных услуг для крымчан на материковой части Украины.

Читайте: Визит Путина - продолжение политики милитаризации оккупированного Крыма, что угрожает всем странам Черноморского региона, - Кориневич

"Критически важно, что эти ограничения действуют во время вступительной кампании 2020: абитуриенты из Крыма и их родители обращаются в наше представительство с просьбой повлиять на ситуацию, ведь некоторые из них уже сдали вступительные экзамены и планировали через месяц выехать на учебу в украинские учебные заведения, некоторые только планировали поступать и выбрали желанный ими университет", – сказал представитель президента Украины.

Ранее правозащитники сообщили, что при въезде в оккупированный Крым через админграницу с Херсонской областью сотрудники погранслужбы ФСБ требуют от крымчан предъявлять российский паспорт. Тем, у кого он отсутствует, выносят постановление об административном наказании.

Также читайте: Возвращающимся с материковой Украины крымчанам оккупанты сообщают, что они использовали свою последнюю возможность пересечь админграницу, - Чийгоз

Автор: 

Крым (26419) россия (96057) Кориневич Антон (91)


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Топ комментарии
+5
Воды крысчанам серавно не дадим
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23.07.2020 22:04
+4
а кому ето быдло в Украине нужно?
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23.07.2020 21:58
+4
Россия пытается уничтожить связь крымчан с материковой Украиной, – представитель президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 8847
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23.07.2020 23:00
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Камни с неба исчо..
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23.07.2020 21:47 Ответить
Конвульсии, последняя империя, итог предрешён исторически.
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23.07.2020 21:47 Ответить
Крым на XYZ !!!
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23.07.2020 21:49 Ответить
Значит боятся .
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23.07.2020 21:51 Ответить
https://ukrainian.voanews.com/a/Vyprobuvannja-raketa/5514713.html США заявляють, що Росія провела випробування зброї в космосі
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23.07.2020 21:52 Ответить
а кому ето быдло в Украине нужно?
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23.07.2020 21:58 Ответить
Воды крысчанам серавно не дадим
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23.07.2020 22:04 Ответить
биться в конвульсиях будет не долго, там уже все наладом дышит.
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23.07.2020 22:06 Ответить
Тонко
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23.07.2020 22:22 Ответить
понимаешь, расейская пропаганда на столько сильно надрачила расеян, что в один момент, все резко сламается, весь тот негатив, которым их накачали обрушится на кремлядей, будет жестоко и беспощадно, но быстро.
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23.07.2020 22:28 Ответить
https://youtu.be/MZiqHg_freA?t=142 Ты "сибирский сказатель"?
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23.07.2020 22:32 Ответить
ты мне ссылку оставил, что бы мне не скучно было? спасибо за заботу, но не люблю я клоунов
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23.07.2020 22:36 Ответить
есть конкретные сроки? 20 или 120 лет?
если меньше 5 лет, то готов оформить спор у европейского юриста на 30 000 евро...
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23.07.2020 23:16 Ответить
вообще-то эта информация для служебного пользования, но я тебе скажу по секрету, как учуешь запах сероводорода - беги..
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23.07.2020 23:34 Ответить
ну ты уже сбежал смотрю. запахло чтоли? или сумма маленькая? ок. давай 50 000 евро.
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23.07.2020 23:45 Ответить
давай я тебе лося пропишу, а ты просто пойдешь бродить?
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23.07.2020 23:47 Ответить
Россия пытается уничтожить связь крымчан с материковой Украиной, – представитель президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 8847
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23.07.2020 23:00 Ответить
без воды крысчане становятся двугорбыми "********* степей", кизяки учат их сасать у двух маток, сидеть на двух стульях , молиться двум багам и лить в свои тупые крысиные головы кремлёвские коктейли из лжи и брехни ...
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23.07.2020 23:30 Ответить
Можете вірити, можете ні, але всі уряди світу діють за єдиним планом і своє населення розводять, як лохів.
Коротше кажучи - Крим готують до знищення.
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23.07.2020 23:59 Ответить
Хм...И чего ж то решили на Украину крымчан не пускать? Решили, что им там как медом намазано.....Так это их не остановит...Все эти препятствия только настраивают их против теперешней,крымской, власти...И в конце концов, все равно люди будут уезжать оттуда чем сильнее они будут закручивать гайки.
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24.07.2020 02:44 Ответить
крьімчанє це хто?
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24.07.2020 06:54 Ответить
Коли річ йде про наш Крим, то тих тимчасових громадян, що там мешкають, потрібно називати крисчани, а ще більше українською мовою - щурі. Ще можна наусною термінологією - поліцаї. З яким задоволенням вони отримували кацапські паспорти і як зневажали нас. Вони нам і даром непотрібні. Коли буде деокупація, кожному, крім татар, дамо відро камініців з неба і на Московію.
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24.07.2020 08:28 Ответить
А чё, нормальная европейская логика.
На родном языке говорить и писать крымчанам не давали украинцы.
Воду перекрывают украинцы.
Электричество отрубают украинцы.
Ничего не ремонтировали за 60 лет "хозяйствования", дорог не строили, АЭС в чермет растащили украинцы.
А "уничтожают связь крымчан с Украиной" почему-то русские.
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24.07.2020 18:57 Ответить
Крымчане, вертайтесь взад "в" Украину!
Вам ведь уже продемонстрировали, как это будет круто - без воды, без электричества, без родного языка, это же просто праздник какой-то!
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24.07.2020 18:58 Ответить
 
 