Россия пытается уничтожить связь крымчан с материковой Украиной, – представитель президента в АРК Кориневич
Представительство президента Украины в АР Крым отслеживает ситуацию, связанную с ограничениями со стороны России на передвижение крымчан через административную границу между Херсонской областью и оккупированным полуостровом.
Глава ведомства Антон Кориневич считает, что такими действиями Россия "вытесняет нелояльное население и уничтожает связь между временно оккупированным Крымом и остальной Украиной", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Хотя введение ограничительных мер объяснялись вызовами пандемии COVID-19, такие действия не имеют ничего общего с защитой общественного здоровья... Российская Федерация намеренно злоупотребляет правом, прикрываясь защитой здоровья населения, для того, чтобы полностью вытеснить нелояльное население, уничтожить связи между временно оккупированным Крымом и остальной Украиной", – сказал Кориневич.
По словам представителя президента в АРК из-за того, что административную границу, согласно российским правилам, можно пересечь только один раз, это делает невозможным получения ряда административных услуг для крымчан на материковой части Украины.
"Критически важно, что эти ограничения действуют во время вступительной кампании 2020: абитуриенты из Крыма и их родители обращаются в наше представительство с просьбой повлиять на ситуацию, ведь некоторые из них уже сдали вступительные экзамены и планировали через месяц выехать на учебу в украинские учебные заведения, некоторые только планировали поступать и выбрали желанный ими университет", – сказал представитель президента Украины.
Ранее правозащитники сообщили, что при въезде в оккупированный Крым через админграницу с Херсонской областью сотрудники погранслужбы ФСБ требуют от крымчан предъявлять российский паспорт. Тем, у кого он отсутствует, выносят постановление об административном наказании.
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если меньше 5 лет, то готов оформить спор у европейского юриста на 30 000 евро...
Коротше кажучи - Крим готують до знищення.
На родном языке говорить и писать крымчанам не давали украинцы.
Воду перекрывают украинцы.
Электричество отрубают украинцы.
Ничего не ремонтировали за 60 лет "хозяйствования", дорог не строили, АЭС в чермет растащили украинцы.
А "уничтожают связь крымчан с Украиной" почему-то русские.
Вам ведь уже продемонстрировали, как это будет круто - без воды, без электричества, без родного языка, это же просто праздник какой-то!