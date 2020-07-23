Россия пытается уничтожить связь крымчан с материковой Украиной, – представитель президента в АРК Кориневич

Представительство президента Украины в АР Крым отслеживает ситуацию, связанную с ограничениями со стороны России на передвижение крымчан через административную границу между Херсонской областью и оккупированным полуостровом.

Глава ведомства Антон Кориневич считает, что такими действиями Россия "вытесняет нелояльное население и уничтожает связь между временно оккупированным Крымом и остальной Украиной", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Хотя введение ограничительных мер объяснялись вызовами пандемии COVID-19, такие действия не имеют ничего общего с защитой общественного здоровья... Российская Федерация намеренно злоупотребляет правом, прикрываясь защитой здоровья населения, для того, чтобы полностью вытеснить нелояльное население, уничтожить связи между временно оккупированным Крымом и остальной Украиной", – сказал Кориневич.

По словам представителя президента в АРК из-за того, что административную границу, согласно российским правилам, можно пересечь только один раз, это делает невозможным получения ряда административных услуг для крымчан на материковой части Украины.

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"Критически важно, что эти ограничения действуют во время вступительной кампании 2020: абитуриенты из Крыма и их родители обращаются в наше представительство с просьбой повлиять на ситуацию, ведь некоторые из них уже сдали вступительные экзамены и планировали через месяц выехать на учебу в украинские учебные заведения, некоторые только планировали поступать и выбрали желанный ими университет", – сказал представитель президента Украины.

Ранее правозащитники сообщили, что при въезде в оккупированный Крым через админграницу с Херсонской областью сотрудники погранслужбы ФСБ требуют от крымчан предъявлять российский паспорт. Тем, у кого он отсутствует, выносят постановление об административном наказании.

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