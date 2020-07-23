"Полтавского террориста" Скрипника до сих пор разыскивают, не пытайтесь задержать его самостоятельно, - пресс-секретарь МВД Шевченко
Полиция разыскивает злоумышленника Романа Скрипника, который взял в заложники полицейского в Полтаве, а после отпустил его и скрылся в лесу. Скрипник может быть опасен, и его не стоит пытаться задержать самостоятельно.
Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Поиски мужчины, который захватывал в заложники полицейского, продолжаются. Думаю, что они завершатся успешно. Поскольку мужчина может быть опасен - то самостоятельно не надо пробовать задерживать этого злоумышленника. Это сделают полицейские рано или поздно", - сказал Шевченко.
По его словам, действия злоумышленника квалифицированы по трем статьям УК.
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Напомним, 23 июля около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода) работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина по подозрению в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.
Захватчик угрожал взорвать себя и полицейского. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.
После обеда Скрипник отпустил Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области.
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Слушна думка...
если он совершит еще преступления то начальнику можно уходить на пенсию?
Как же машинки по лесу (лесополосе) приезжать будут, там же им деревья мешать будут
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- Абдула - воин, Джавдет - трус. Они не любят друг друга (с)
-А то нам видосик надо снять с задержанием по всем канонам(!). А задержите, придётся делать "дубль 2", как с тем "автобусным террористом".
цього "терориста" віз голов-поліцай полтави та супроводжували на авто поліцейськи наряди.
скоріш за все вони звернули до якогось полтавського михайла у лісополосі край траси на вечерю. а ваз трохи зламався або колесо спустило. загубитися там неможливо -по кілька дерев обабіч траси ліворуч та праворуч - це уся полоса. або ж натрапили на абрикосові посадки та досі там вечеряють
звичайно поліцейскі затримають терориста.
у сбу нема часу - вони за порохом, поярковим та іншими особливо небезпечними кривдниками бубочки ганяються.
а звичайні українці купили попкорну, та дивляться це багатосерійне шоу у себе вдома
Обычные граждане не умеют уворачиваться от пуль, как аваковские супергерои.
...
Для Вас війна, це зйомки фільму в чистому обмундированні?
Війна - це смерть, рани, бруд, злочини. І все супутнє - і алкоголь, і наркотики...
А за кожен конкретний військовий злочин має відповідати конкретна людина (яка прийняла помилкове чи злочинне рішення чи видала наказ).
Маєте завдання все на "Педро" валити? - хай щастить...
Или это не тот случай, чтобы вертолет в небо поднимать?
Нехай побігає, охолоне, подумає... У таборі годують тричі в день, дають роботу, житло, всі умови, щоб жити. Навіщо ліз в чужу автівку? Не вистачає розуму заробити собі на життя у чесний спосіб? Ну так держава тобі допоможе. Років на декілька. Може там отримаєш спеціальність. Потім вийдеш і будеш заробляти у чесний спосіб, отримувати гроші за користь, що приносиш суспільству. Це справедливо і логічно. Чому ні?
ЗЕленый беспредел в стране.