"Полтавского террориста" Скрипника до сих пор разыскивают, не пытайтесь задержать его самостоятельно, - пресс-секретарь МВД Шевченко

Полиция разыскивает злоумышленника Романа Скрипника, который взял в заложники полицейского в Полтаве, а после отпустил его и скрылся в лесу. Скрипник может быть опасен, и его не стоит пытаться задержать самостоятельно.

Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Поиски мужчины, который захватывал в заложники полицейского, продолжаются. Думаю, что они завершатся успешно. Поскольку мужчина может быть опасен - то самостоятельно не надо пробовать задерживать этого злоумышленника. Это сделают полицейские рано или поздно", - сказал Шевченко.

По его словам, действия злоумышленника квалифицированы по трем статьям УК.

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Напомним, 23 июля около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода) работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина по подозрению в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.

Захватчик угрожал взорвать себя и полицейского. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.

После обеда Скрипник отпустил Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области.

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