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"Полтавского террориста" Скрипника до сих пор разыскивают, не пытайтесь задержать его самостоятельно, - пресс-секретарь МВД Шевченко

Полиция разыскивает злоумышленника Романа Скрипника, который взял в заложники полицейского в Полтаве, а после отпустил его и скрылся в лесу. Скрипник может быть опасен, и его не стоит пытаться задержать самостоятельно.

Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Поиски мужчины, который захватывал в заложники полицейского, продолжаются. Думаю, что они завершатся успешно. Поскольку мужчина может быть опасен - то самостоятельно не надо пробовать задерживать этого злоумышленника. Это сделают полицейские рано или поздно", - сказал Шевченко.

По его словам, действия злоумышленника квалифицированы по трем статьям УК.

Также на Цензор.НЕТ: "Полтавский террорист" Скрипник отпустил взятого в заложники полковника НПУ Шияна и скрылся в лесопосадке. ФОТО

Напомним, 23 июля около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода) работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина по подозрению в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.

Захватчик угрожал взорвать себя и полицейского. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.

После обеда Скрипник отпустил Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Луцкий террорист" Кривош в суде: "Ждите новостей намного интереснее, чем это"

Автор: 

заложник (1493) МВД (9324) Тахтаулове (770) терроризм (18692) Шевченко Артем (261)


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Топ комментарии
+28
О,наконєц і у нас єсть свій Рємба!!!
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23.07.2020 21:52
+26
"Полтавского террориста" Скрипника до сих пор разыскивают, не пытайтесь задержать его самостоятельно, - пресс-секретарь МВД Шевченко - Цензор.НЕТ 933
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23.07.2020 21:52
+19
А шо, звати на допомогу Зеленського?
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23.07.2020 21:52
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"Полтавского террориста" Скрипника до сих пор разыскивают, не пытайтесь задержать его самостоятельно, - пресс-секретарь МВД Шевченко - Цензор.НЕТ 933
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23.07.2020 21:52 Ответить
А что, кто-то пытался задержать?
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23.07.2020 21:52 Ответить
Чёткий пацанчик видать...
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23.07.2020 22:37 Ответить
О,наконєц і у нас єсть свій Рємба!!!
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23.07.2020 21:52 Ответить
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23.07.2020 21:53 Ответить
А шо, звати на допомогу Зеленського?
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23.07.2020 21:52 Ответить
Аваков зажжет Зе!сигнал и Зе!мен опять спасет всех.
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23.07.2020 22:58 Ответить
А почему лицо не в больших квадратиках, а то открываешь картинку, чтобы чётче рассмотреть, а там квадратики только малые?
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23.07.2020 21:54 Ответить
А что именно ты там хочешь увидеть?
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23.07.2020 21:56 Ответить
Лицо хочу хорошо рассмотреть, может у нас будет в ОМОНе работать.
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23.07.2020 21:59 Ответить
Тепер зрозуміло...
Слушна думка...
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23.07.2020 22:10 Ответить
Він не мусор , а воїн . Такі до вас не тікають .
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24.07.2020 05:01 Ответить
Палтавскіі джунглі панімаеш...Ну і як водіцца злий начальник паліціі
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23.07.2020 21:54 Ответить
"Полтавского террориста" Скрипника до сих пор разыскивают, не пытайтесь задержать его самостоятельно, - пресс-секретарь МВД Шевченко - Цензор.НЕТ 115
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23.07.2020 21:54 Ответить
А кто его задержит то? Наша полиция сборище бесполезных дегенератов...
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23.07.2020 21:54 Ответить
как же так, начальник областной полиции поспособствовал побегу потенциально опасного преступника с гранатой...
если он совершит еще преступления то начальнику можно уходить на пенсию?
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23.07.2020 21:55 Ответить
Ага, щас... Долбодятлы еще и орденами друг друга наградят, страна непуганных идиотов...
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23.07.2020 22:03 Ответить
Полтавский "террорист" отпустил заложника и скрылся в лесу ... Полиция красиво выставила машинки на дороге, но в лес не пошла..(с)
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23.07.2020 21:55 Ответить
Ну, вы даёте!
Как же машинки по лесу (лесополосе) приезжать будут, там же им деревья мешать будут
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23.07.2020 22:21 Ответить
Они включат сирену...
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23.07.2020 22:40 Ответить
Задержать?Да кто вам,мусора, помогать будет?!
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23.07.2020 21:55 Ответить
Дружинники!
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23.07.2020 22:41 Ответить
не,нема там таких
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23.07.2020 22:43 Ответить
Пусть запишит на диктофон телефона как все было на самом деле, и спрячет, а то ивым его наверное брать не собираются, так будет шанс узнать истинные причины происшедшего.
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23.07.2020 21:58 Ответить
спиктакыыыль, вы всё врётииии
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23.07.2020 21:58 Ответить
Не могу написать ничего более смешного, чем просто эта новость о том, что преступник просто вылез из машины и скрылся в лесу.
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23.07.2020 22:00 Ответить
Они ему так и сказали- "иди ты лесом.."
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23.07.2020 22:04 Ответить
- увидишь Абдуллу, не трогай...он - мой !
"Полтавского террориста" Скрипника до сих пор разыскивают, не пытайтесь задержать его самостоятельно, - пресс-секретарь МВД Шевченко - Цензор.НЕТ 8394
...
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23.07.2020 22:01 Ответить
Только не Абдулу, а Джавдета
- Абдула - воин, Джавдет - трус. Они не любят друг друга (с)
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23.07.2020 22:19 Ответить
точно... но я б такое имя не вспомнил ))))
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23.07.2020 22:21 Ответить
Перекличка однофамильцев?
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23.07.2020 22:24 Ответить
"...не пытайтесь задержать его самостоятельно."

-А то нам видосик надо снять с задержанием по всем канонам(!). А задержите, придётся делать "дубль 2", как с тем "автобусным террористом".
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23.07.2020 22:03 Ответить
Начло партизанского движения в Украине-2010...
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23.07.2020 22:05 Ответить
не пытайтесь задержать самостоятельно - подождите Авакова...
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23.07.2020 22:07 Ответить
"Полтавского террориста" Скрипника до сих пор разыскивают, не пытайтесь задержать его самостоятельно, - пресс-секретарь МВД Шевченко - Цензор.НЕТ 7555
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23.07.2020 22:09 Ответить
Этот террорист позвонит Зеленскому и заставит всю страну по всем каналам смотреть телесериал "Сваты".
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23.07.2020 22:09 Ответить
Что там за лесополосы такие на Полтавщине? Джунгли Амазонии или леса Канады? А кинологической службы у МВД нет совсем? И я не про ту службу, что "кино" снимает. Такая есть точно
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23.07.2020 22:10 Ответить
навіщо кінологи? нюхати тормозний шлях з покрішок на ваз 2111 "богдан"?
цього "терориста" віз голов-поліцай полтави та супроводжували на авто поліцейськи наряди.
скоріш за все вони звернули до якогось полтавського михайла у лісополосі край траси на вечерю. а ваз трохи зламався або колесо спустило. загубитися там неможливо -по кілька дерев обабіч траси ліворуч та праворуч - це уся полоса. або ж натрапили на абрикосові посадки та досі там вечеряють
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23.07.2020 22:18 Ответить
Заставили терориста абрикоси обривати?По хазяйськи,нічого не скажеш.А завтра зранку на базар мотнуть
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23.07.2020 22:23 Ответить
та ні. жаба задавить продавати. вони ж у києві по 100 грн за кіло. самі поїдять. та ще ж треба зеленському на перемовини якийсь гостинець привезти
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23.07.2020 23:07 Ответить
"Полтавского террориста" Скрипника до сих пор разыскивают, не пытайтесь задержать его самостоятельно, - пресс-секретарь МВД Шевченко - Цензор.НЕТ 9513
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23.07.2020 22:21 Ответить
Подождите, подождите, не задерживайте, БТР из Луцка еще не доехал.
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23.07.2020 22:11 Ответить
У полтавской полиции небыло Авакова. Вот и убежал терорист с гранатой.
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23.07.2020 22:11 Ответить
Точно щас Рюкзакян подтянется и под его чутким руководством его сразу же найдут! нельзя такого ценного министра в отставку))))
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23.07.2020 23:21 Ответить
та ви що? що б хтось відібрав головну роль у серіалі "терористи" у авакова?
звичайно поліцейскі затримають терориста.
у сбу нема часу - вони за порохом, поярковим та іншими особливо небезпечними кривдниками бубочки ганяються.

а звичайні українці купили попкорну, та дивляться це багатосерійне шоу у себе вдома
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23.07.2020 22:11 Ответить
Та и не ловите. Сам выйдет тогда---нахер кому нужный. Потом три года судить, потом по закону Савченко отпустить. То чурекало в виде бабы мэра с даунбалласта пока судили, всем знали, выпустили---да и нахер нужна стала. Забыли шкапу-штепу!
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23.07.2020 22:13 Ответить
Да ну нафик...

Обычные граждане не умеют уворачиваться от пуль, как аваковские супергерои.
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23.07.2020 22:14 Ответить
зашёл под корч, запутал полиции все нити и залёг там. крупный рыб )
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23.07.2020 22:21 Ответить
Да ну нах его задерживать? Если встречу угощу сигаретами и дам денег человек заслужил!
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23.07.2020 22:22 Ответить
В начале отдали ему полковника в надежде, что он его пристрелит.Теперь куча ментов в кукурузе потеряется... Потом еще их искать будут.
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23.07.2020 22:36 Ответить
ВЧОРА "ШТУРМУВАЛИ" ПУСТИЙ АВТОБУС, А СЬОГОДНІ ТЕРОРИСТ ВТІК... ФСЬОООООО..... ПЕРЕМОГА! (с)
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23.07.2020 22:39 Ответить
"Полтавського терориста" Скрипника досі розшукують, не намагайтеся затримати його самостійно, - прессекретар МВС Шевченко - Цензор.НЕТ 3167
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23.07.2020 22:41 Ответить
Я даже затрудняюсь как описать события 22-23 июля 2020 года с участием спец.сужб: варианты - цырк;-шоу 95 квартала;-полная потеря квалификации;-намеренное унижение Украины как государства;-пох..зм возведенный в ранг доблести при "низкой" зарплате;-спец.операция для дискредитации здравого смысла в Европе;-открытая война пятой колонны против Украины.Что дальше?!
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23.07.2020 22:58 Ответить
якщо серйозно, то далі - посилення влади авакова та поліцейська держава з колючкою та магнітними рамками, як у росії після терактів пьять років тому назад
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23.07.2020 23:11 Ответить
это трэш на весь мир. украина -страна террористов. почему земоника молчит?
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23.07.2020 22:59 Ответить
А шо его его ещё не прикопали, как говорится выполнил все таки дело?!
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23.07.2020 23:00 Ответить
Всё. Поздно.Он вже не один
"Полтавського терориста" Скрипника досі розшукують, не намагайтеся затримати його самостійно, - прессекретар МВС Шевченко - Цензор.НЕТ 4120
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23.07.2020 23:01 Ответить
Від усіх утік.Терорист-колобок.Епоха 95го кварталу-весело щодня.
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23.07.2020 23:19 Ответить
"Полтавського терориста" Скрипника досі розшукують, не намагайтеся затримати його самостійно, - прессекретар МВС Шевченко - Цензор.НЕТ 53

...
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23.07.2020 23:22 Ответить
В шоколадну армію з такими говнокомандуючими ніхто йти не хотів і почали набирати всяк непотріб від наркоманів до алкашів.А на початку 14-го в військкомати були черги з патріотично налаштованих людей,але говнокомандувачі швидко їх по заганяли в котли і умили руки.Хоч би один синочок їх побував в тому пеклі,так ні,поспівує московський шансон в нічному клубі у Лондоні а татко дупу гріє на мальдівах
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23.07.2020 23:25 Ответить
Ви самі, товаришу Іванов, в якому котлі "варились"?
Для Вас війна, це зйомки фільму в чистому обмундированні?
Війна - це смерть, рани, бруд, злочини. І все супутнє - і алкоголь, і наркотики...
А за кожен конкретний військовий злочин має відповідати конкретна людина (яка прийняла помилкове чи злочинне рішення чи видала наказ).
Маєте завдання все на "Педро" валити? - хай щастить...
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24.07.2020 00:21 Ответить
Ти звідки виліз, ботяра? 2020 надворі, вибори пройшли.
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24.07.2020 00:23 Ответить
Мне одному интересно где вертолеты нашей доблестной полиции?
Или это не тот случай, чтобы вертолет в небо поднимать?
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24.07.2020 01:37 Ответить
вау, просто ВАУ! який же ж цей Ромко Скрипкін КРУТИЙ!!!! Якщо його навіть з вертольота з інфрачервоним баченням не можуть знайти!
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24.07.2020 04:45 Ответить
Дай , Боже , йому здоров'я !
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24.07.2020 05:06 Ответить
Чувак побігає-побігає і йому це набридне. Спроба угону - стаття легша, ніж взяття заручників. Тому крадія просто несе. Якщо він взяв гранату на справу, то війн реально не хоче сідати до буцегарні. То що - вбивати його? Почнеш його гнати, як зайця, то він себе підірве.
Нехай побігає, охолоне, подумає... У таборі годують тричі в день, дають роботу, житло, всі умови, щоб жити. Навіщо ліз в чужу автівку? Не вистачає розуму заробити собі на життя у чесний спосіб? Ну так держава тобі допоможе. Років на декілька. Може там отримаєш спеціальність. Потім вийдеш і будеш заробляти у чесний спосіб, отримувати гроші за користь, що приносиш суспільству. Це справедливо і логічно. Чому ні?
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24.07.2020 06:10 Ответить
Ваня прямо зранку. А чо тут про шпійона нічого не написав? Гарний хллпчиек, випив зранку пілілю і не несе. Пий Ваня пілюлі, що доктор з дурки приписав.
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24.07.2020 09:04 Ответить
Спиш до Дев'яти??? Вигнати з тролєй!!! Лопату в зуби і в автодор
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24.07.2020 09:49 Ответить
Просто не хотят поймать. Пацан роль сыграл.

ЗЕленый беспредел в стране.
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24.07.2020 09:21 Ответить
с какого перепугу мусор решил, что граждане будут помогать мразям в погонах ?
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24.07.2020 10:06 Ответить
 
 