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Новости Коронавирус и карантин
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К решениям о том, куда идти, что делать и с кем встречаться, нужно относиться как к вопросам жизни и смерти, - глава ВОЗ

К решениям о том, куда идти, что делать и с кем встречаться, нужно относиться как к вопросам жизни и смерти, - глава ВОЗ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что пандемия коронавирусной инфекции уже изменила образ жизни человечества.

Об этом он сказал на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

"Пандемия разрушила жизни миллиардов людей. Многие сидели дома месяцами. Совершенно ясно, что люди хотят жить своей жизнью. Но возврата к прежнему нет. Пандемия уже изменила наш образ жизни", – заявил Гебрейесус.

Он назвал "поиск путей для безопасной жизни" частью приспособления к новым нормам в условиях пандемии.

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"Мы просим всех относиться к решениям о том, куда идти, что делать и с кем встречаться, как к решениям жизни и смерти. Потому что так и есть. Это может быть не ваша жизнь, но ваш выбор может повлиять на жизнь или смерть кого-то, кого вы любите, или совершенно незнакомого человека", – отметил глава ВОЗ.

Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) Гебрейесус Тедрос (158) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Ойц! Не говорите, что мне делать и Я не скажу куда вам идти!!
😁
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23.07.2020 22:11
+4
Капитан очевидность, наверное здорово приуныл: без финансирования со стороны США и Великобритании, перспективы такие себе...
Теперь приходится часто и много рассказывать о очевидных вещах, что бы другие участники не урезали финансирование.
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23.07.2020 22:15
+2
Ну да. Ты туда не ходи ты сюда ходи снег башка попадет😀
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23.07.2020 22:09
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Ну да. Ты туда не ходи ты сюда ходи снег башка попадет😀
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23.07.2020 22:09 Ответить
Ойц! Не говорите, что мне делать и Я не скажу куда вам идти!!
😁
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23.07.2020 22:11 Ответить
К решениям о том, куда идти, что делать и с кем встречаться, нужно относиться как к вопросам жизни и смерти, - глава ВОЗ - Цензор.НЕТ 2394
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23.07.2020 22:14 Ответить
Капитан очевидность, наверное здорово приуныл: без финансирования со стороны США и Великобритании, перспективы такие себе...
Теперь приходится часто и много рассказывать о очевидных вещах, что бы другие участники не урезали финансирование.
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23.07.2020 22:15 Ответить
Британия тоже отморозилась?
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23.07.2020 22:28 Ответить
Да ладно, это он еще в Луцких автобусах не ездил, по Троещине ночью не гулял и по Решетиловскому лесу не ходил.
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23.07.2020 22:16 Ответить
черговий ПУК у калюжу від аборигена
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23.07.2020 22:17 Ответить
Они бы так хотели
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23.07.2020 22:22 Ответить
Каранавіруса нєт! Нам тьотя клава с кацапстана сказала! Ана точна знаіт!
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23.07.2020 22:24 Ответить
Чей там образ жизни она изменила? С жиру бесишься, эфиоп?
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23.07.2020 22:27 Ответить
Финансирование не прекратили, но обвиняют ВОЗ в бездействии и манипуляциях.
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23.07.2020 22:31 Ответить
То такэ: трактовать подобные обвинения можно по-разному.
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23.07.2020 22:36 Ответить
Как бы то ни было, огромная структура с гигантским бюджетом, оказалась не в состоянии даже более-менее объективный прогноз дать.
Дергались от одной крайности к другой и все.
Такое не скоро забудут.
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23.07.2020 22:40 Ответить
Бидло 73%, не знаючи цього, проголосували
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23.07.2020 22:32 Ответить
Да, да!
И трахаться через дырку в фанере, а лучше а дупло.
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23.07.2020 22:42 Ответить
ой, а можно перестать цитировать уже Евреяисуса, просто банально скучно и не интересно...
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23.07.2020 22:43 Ответить
 
 