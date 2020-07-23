К решениям о том, куда идти, что делать и с кем встречаться, нужно относиться как к вопросам жизни и смерти, - глава ВОЗ
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что пандемия коронавирусной инфекции уже изменила образ жизни человечества.
Об этом он сказал на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".
"Пандемия разрушила жизни миллиардов людей. Многие сидели дома месяцами. Совершенно ясно, что люди хотят жить своей жизнью. Но возврата к прежнему нет. Пандемия уже изменила наш образ жизни", – заявил Гебрейесус.
Он назвал "поиск путей для безопасной жизни" частью приспособления к новым нормам в условиях пандемии.
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"Мы просим всех относиться к решениям о том, куда идти, что делать и с кем встречаться, как к решениям жизни и смерти. Потому что так и есть. Это может быть не ваша жизнь, но ваш выбор может повлиять на жизнь или смерть кого-то, кого вы любите, или совершенно незнакомого человека", – отметил глава ВОЗ.
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Теперь приходится часто и много рассказывать о очевидных вещах, что бы другие участники не урезали финансирование.
Дергались от одной крайности к другой и все.
Такое не скоро забудут.
И трахаться через дырку в фанере, а лучше а дупло.