Зеленский про поджог дома Шабунина: "Я жду, что правоохранители быстро разберутся и поставят все точки над "і"
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с поджогом дома активиста Виталия Шабунина.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зеленского в Фейсбук.
"Родительский дом активиста Виталия Шабунина, который был цинично подожжен, - явный признак того, что наше общество не может прийти в себя после многочисленных трагедий и социальных потрясений. Не может отказаться от нецивилизованных форм выяснения отношений. Не может перестать играть в демонстративное насилие", - написал Зеленский.
По мнению президента, Украина "должна уже выходить из эпохи конфликтов". Он отметил, что каждый такой случай бросает тень на репутацию государства и особенно на правоохранительные органы.
"К сожалению, это действительно очень плохая история. Потому что, независимо от взглядов, позиции, общественной активности, любой человек в нашей стране имеет абсолютное право на неприкосновенность и свою, и своего жилья. Это же аксиома для зрелых и цивилизованных стран", - считает Зеленский.
"И я жду, что правоохранители быстро разберутся и поставят все точки над "і". Кто это сделал? Зачем это было сделано? И почему этот "кто-то" так нагло ведет себя по отношению, прежде всего, к общественным активистам, которые действительно часто затрагивают непростые вопросы общественного устройства", - добавил президент.
Глава государства подчеркнул, что "виновных нужно обязательно найти и наказать".
"А мы - общество - все-таки должны научиться толерантному отношенияю к тем, кто имеет свою позицию по спорным вопросам. И кто выражает ее активно и регулярно. "Общество диалога, а не общество насилия" - вот кредо, которое должно стать для нас аксиомой", - считает Зеленский..
Напоминаем, 23 июля глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин сообщил об умышленном поджоге его дома.
В свою очередь в Главном управлении Госслужбы Украины по ЧС в Киеве сообщили, что в результате пожара, произошедшего в частном доме по адресу, совпадающему с указанным Шабуниным в своем сообщении, сгорело и разобрано 70 кв. м конструкций крыши.
Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества по факту возгорания дома Шабунина.
Глава представительства ЕС в Украине выразил обеспокоенность пожаром.
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Жидков текст, Хор Вєрьовкі, Лисий- вокал.
Когда прем'єра?
Так і зразу.
Так что лучше наведите порядок до того часаХ, когда потеряете власть
Каденюк отримав тут 4-кімнатку після польоту в космос 1997 року. 2005-го родина продала ділянку в Конче-Заспі й викупила в багатоповерхівці сусідську трикімнатну, яку об'єднала зі своєю. Мають 215 "квадратів" загальної площі. Там живуть Віра Юріївна з сином 36-річним Дмитром. Серед сусідів - судді та дипломати. Про це кореспондентові https://gazeta.ua/ Gazeta.ua розповів адвокат родини Володимир Тимофіїв.
"Після смерті Леоніда Костянтиновича його дружина злягла з інсультом. За півроку прийшла до нотаріуса, щоб вступити в спадщину. Але там сказали, що на квартиру вже є спадкоємець за заповітом, це нікому не відомий Ігор Володимирович Кізленко. Одразу вимагав прийняти заяву на вступ у спадщину. Але нотаріус її не прийняла. Відтоді він тероризує їх, залякує", - розповів адвокат.
Тут нет кадырова, никакой связи с прокацапским законом, нет судебного скандала: можно смело делать заявления с торжественной мордой!
Кстати, а с кого президент спросил в СБУ за не выполнение этого его срочного и важного поручения? Или президенту все равно, что его игнорируют? Да еще друг детства...
Все, ещё раз посмеются.
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2715794918520724 10 год ·
СБУ подтвердила задержание за незаконное обращение оружия сотрудника спецслужб Андрея Байдалу, которого ДНР обвиняет в организации убийства Захарченко.
Задержан ветеран, который облил зеленкой ватного депутата и ему светит до пяти лет.
В западной прессе Украина стала уже просто откровенным посмешищем и там выходят статьи о том, что президент Украины сыграл сценку из "Черного зеркала" и по требованию террориста в прямом эфире ****** свинью. Все, этот рубикон пройден, поздравляю, мировые СМИ больше не стесняются писать о стране, которая пять лет для всего мира была символом мужества, стойкости и несгибаемой воли к свободе, как о долбаной клоунаде, и этот процесс практически необратим.
Сожгли дом Шабунина. Странно. Зробили же их разом, и тут на тебе, несподыванка какая... Впрочем, простите, не смог удержаться от язвительности.
Сивохо с радостью сообщает, что теперь запрещена разведка, дроны, снайпера и наступления. Называет это миром и преподносит как величайшее достижение. Идиот, ****. Тут просто зубы скрипят.
Ну и по мелочи - в Полтаве какой-то очередной мужик бегает с гранатой, западная Украина стала районами с повышенной террористической опасностью, менты убили активиста, выкинули диван с кровью на помойку и сказали что сам умер, четверо раненых на фронте, евро по тридцать две, но это уже так, по сегодняшним меркам даже и говорить не о чем.
Норма по ******** сегодня выполнена прямо с утра в полном турборежиме. Ещё не вечер.
И это только сегодня. Вчерашнее не берем в расчет.
Интересно, как же так получилось-то, а...
Добро утро.
Разделяю справедливый гнев и возмущение нормальных людей. Но не разделяю апокалиптических выводов.
Запрет армии стрелять - великое предательство и подлость.
Но капитуляцией, назвать это трудно. Потому, что война не заканчивается.
Капитуляция - это отвод войск до границ областей. Или изменения в Конституцию по поводу "особого статуса".
А то, что делает трусливый зелёный гном, называется не "капитуляция".
Это называется "тыкать палкой в муравейник".
Может, он и думает (насколько вообще способен мыслить), что это - шаг к миру для всей страны.
А на самом деле, это шаг к виселице для него лично.
Бумеранг, запущенный неумелой рукой, прилетает прямиком в глупый лоб запустившего.
Наша страна стала ещё ближе к жёсткому, силовому сценарию смены власти. Потому, что наш народ - он терпеливый и добрый. Он снесёт и бедность, и тупость, и безнадёгу.
Одного не терпят украинцы - несправедливости. Именно в поисках справедливости, наши соотечественники выходили против режима.
С песнями и флагами - в 2004-м.
С дубинами и "коктейлями" - в 2014-м.
Догадайтесь с трёх раз, с чем люди могут выйти теперь, особенно с учётом того, что страна воюет против оккупанта, а первые жертвы беспредела - бойцы и ветераны?
Так вот: когда небо над Испанией прояснится, а в Сантъяго испортится погода, когда хрипатое ничтожество будут гонять по Банковой ссаными тряпками - ни один боец и ни один ветеран больше не встанет на его защиту.
Уверен на 146%.
Сегодня он остался один. Такова судьба всех предателей.
Daniel Tchikin.
https://finclub.net/news/zelenskij-trebuet-skorejshego-rassledovaniya-podzhoga-doma-gontarevoj.html Зеленский требует скорейшего расследования поджога https://news.liga.net/politics/news/podjog-doma-gontarevoy-zelenskiy-jdet-ot-avakova-raskrytiya-dela дома Гонтаревой. Зеленский ждет от Авакова раскрытия поджога .
https://nv.ua/ukraine/politics/podzhog-doma-gontarevoy-zelenskiy-poruchil-bakanovu-rassledovat-incident-50043256.html Поджог дома Гонтаревой: Зеленский поручил Баканову расследовать инцидент
Алексей Петровhttps://m.youtube.com/watch?v=HaQaVHwNKRo
Где поставленные задачи перед МО и ГШ?
Где "мощный" ответ?
Хто Вы, Зеленский?
Правда оказалось, что в деле сплошные подтасовки.
Написать столько, да ещё и мовою без ошибок не подсилу клоуну.
"Я чекаю, коли правоохоронці разберуться з усім тим, що накоїв президент Зеленський"
Дай то, Боже!