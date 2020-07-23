По данным США и Великобритании, Россия запустила в космос снаряд со спутника
Лондон и Вашингтон обвинили Москву в испытании нового оружия, которое может угрожать мирному использованию космоса.
Об этом сообщает BBC, информирует Цензор.НЕТ.
"Великобритания и США обвинили Россию в запуске снаряда, который можно считать оружием, со своего спутника в космосе", - говорится в сообщении.
По словам главы Космического управления Британии Харви Смита, Лондон беспокоит то, каким образом РФ испытала один из своих спутников, выпустив по нему снаряд, который можно охарактеризовать как оружие.
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"Подобные действия угрожают мирному использованию космоса и создают опасность из-за обломков, которые могут представлять угрозу для спутников и космических систем", - заявил британский чиновник.
Смит призвал РФ избегать подобных испытаний в дальнейшем и продолжать конструктивную работу с Великобританией и другими партнерами.
Командующий космическими силами США генерал Джей Рэймонд в свою очередь заявил, что РФ "запустила новый объект на орбиту" спутника. Он уточнил, что США имеют доказательства того, что "Россия осуществила неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия".
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"Это еще одно свидетельство постоянных усилий России по разработке и испытания космических систем, что соответствует опубликованной военной доктрине Кремля в отношении применения оружия, которое наносит риск американским и союзным космическим средствам", - добавил Реймонд.
Ранее на сайте Космического командования ВВС США появилась информация относительно того, что Россия проводит испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата, которая способна сбивать спутники на низкой околоземной орбите.
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Любой технологический процесс на луне, стоит наверное в 1000 раз дороже чем на земле. На Марсе - в десятки тысяч раз. Как то можно оправдать добычу на других планетах, только тех минералов, себестоимость добычи которых крайне низка (даже доставка на луну лопаты - обойдётся как бы не в миллионы долларов), при том стоят они крайне дорого. Сомневаюсь что вы найдёте что то с лучшим соотношением этих параметров, чем самородок золота или палладия.
И в ближайшие лет 50 ситуация не изменится.
Platinum Price Per Gram $ 29.81
https://www.jmbullion.com/charts/platinum-price/
Kulcinski and his research team have focused on helium 3 fusion reactions as a possible radioactive-free energy source. They've been using their supply of the gas to suss out reactions and understand its physics, but the price recently skyrocketed from $1,000 per gram to about ten times that amount, essentially grinding the research to a halt.
https://www.pbs.org/newshour/science/helium-3-shortage-reaches-across-sectors
Сколько стоила война в Ираке, напомнить Вам?
"Затраты США на войну в Ираке превысили 2 трлн долл., причем 1,7 трлн ушло непосредственно на финансирование военных операций, а 490 млрд - на различные выплаты ветеранам войны."
Результат?
Что получили за 2 триллиона из того, что "можно пощупать руками" в Ираке?
Как странно.
Элемент придумать?
Берите любой редкоземельный элемент, потому как залежи их на Земле находятся практически у одного монополиста - Китая.
Например, неодим: "Общая сырьевая база редкоземельных элементов в мире составляет примерно 100 млн т, из которых на долю КНР приходится до 52 млн тонн. Китай поставляет 92-94 % мировых объёмов редкоземельных элементов." (Википедия)
Или тербий:
"Главным поставщиком редкоземельных элементов является Китай. Грамотно проводимая им ценовая политика привела к резкому повышению цен (в 5-10 раз) в 2010-2011 годахhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B9#cite_note-6 [6] . Цена за один килограмм металлического тербия достигала 4400$https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B9#cite_note-7 [7] , к 2016 году цена снизилась до 1000$https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B9#cite_note-8 [8] за килограмм." (Википедия)
Не все определяется ценой.
Монополист может вообще металл не продать, не продаст - и все.
Они не бывают в природе в большом количестве и в чистом виде. Вам придётся строить на луне обогатительные фабрики. Карьеры по добыче руды. Как вы будете переправлять на луну карьерный экскаватор и самосвалы???
На Луне будет база.
С нее и будут курсировать потом на Марс.
Пулю можно считать автоматом.
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