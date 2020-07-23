По данным США и Великобритании, Россия запустила в космос снаряд со спутника

Лондон и Вашингтон обвинили Москву в испытании нового оружия, которое может угрожать мирному использованию космоса.

Об этом сообщает BBC, информирует Цензор.НЕТ.

"Великобритания и США обвинили Россию в запуске снаряда, который можно считать оружием, со своего спутника в космосе", - говорится в сообщении.

По словам главы Космического управления Британии Харви Смита, Лондон беспокоит то, каким образом РФ испытала один из своих спутников, выпустив по нему снаряд, который можно охарактеризовать как оружие.

Читайте на Цензор.НЕТ: Трамп сказал Путину, что не хочет новой гонки вооружений

"Подобные действия угрожают мирному использованию космоса и создают опасность из-за обломков, которые могут представлять угрозу для спутников и космических систем", - заявил британский чиновник.

Смит призвал РФ избегать подобных испытаний в дальнейшем и продолжать конструктивную работу с Великобританией и другими партнерами.

Командующий космическими силами США генерал Джей Рэймонд в свою очередь заявил, что РФ "запустила новый объект на орбиту" спутника. Он уточнил, что США имеют доказательства того, что "Россия осуществила неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия".

Также на Цензор.НЕТ: Новая гонка вооружений будет опасной и очень дорогой, - Столтенберг

"Это еще одно свидетельство постоянных усилий России по разработке и испытания космических систем, что соответствует опубликованной военной доктрине Кремля в отношении применения оружия, которое наносит риск американским и союзным космическим средствам", - добавил Реймонд.

Ранее на сайте Космического командования ВВС США появилась информация относительно того, что Россия проводит испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата, которая способна сбивать спутники на низкой околоземной орбите.

Читайте также: США планируют в ближайшее время провести с РФ переговоры о заключении нового договора о сокращении вооружений