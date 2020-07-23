РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12905 посетителей онлайн
Новости
30 404 118

По данным США и Великобритании, Россия запустила в космос снаряд со спутника

По данным США и Великобритании, Россия запустила в космос снаряд со спутника

Лондон и Вашингтон обвинили Москву в испытании нового оружия, которое может угрожать мирному использованию космоса.

Об этом сообщает BBC, информирует Цензор.НЕТ.

"Великобритания и США обвинили Россию в запуске снаряда, который можно считать оружием, со своего спутника в космосе", - говорится в сообщении.

По словам главы Космического управления Британии Харви Смита, Лондон беспокоит то, каким образом РФ испытала один из своих спутников, выпустив по нему снаряд, который можно охарактеризовать как оружие.

Читайте на Цензор.НЕТ: Трамп сказал Путину, что не хочет новой гонки вооружений

"Подобные действия угрожают мирному использованию космоса и создают опасность из-за обломков, которые могут представлять угрозу для спутников и космических систем", - заявил британский чиновник.

Смит призвал РФ избегать подобных испытаний в дальнейшем и продолжать конструктивную работу с Великобританией и другими партнерами.

Командующий космическими силами США генерал Джей Рэймонд в свою очередь заявил, что РФ "запустила новый объект на орбиту" спутника. Он уточнил, что США имеют доказательства того, что "Россия осуществила неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия".

Также на Цензор.НЕТ: Новая гонка вооружений будет опасной и очень дорогой, - Столтенберг

"Это еще одно свидетельство постоянных усилий России по разработке и испытания космических систем, что соответствует опубликованной военной доктрине Кремля в отношении применения оружия, которое наносит риск американским и союзным космическим средствам", - добавил Реймонд.

Ранее на сайте Космического командования ВВС США появилась информация относительно того, что Россия проводит испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата, которая способна сбивать спутники на низкой околоземной орбите.

Читайте также: США планируют в ближайшее время провести с РФ переговоры о заключении нового договора о сокращении вооружений

Автор: 

Великобритания (5011) космос (787) оружие (10254) россия (96057) спутник (233) США (27061)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+66
заигрывайте больше с россией...
показать весь комментарий
23.07.2020 22:49
+46
Надмірна толерантність погубить Західну демократію...
показать весь комментарий
23.07.2020 22:50
+46
Людоеды готовятся атаковать пока Запад жуёт сопли. Кретины беззаботные.
показать весь комментарий
23.07.2020 22:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Вы мне ещё скажите что редкий изотоп на луне где то лежит в чистом виде в канистрах, так что себестоимость его добычи на месте - близка к нулю.

Любой технологический процесс на луне, стоит наверное в 1000 раз дороже чем на земле. На Марсе - в десятки тысяч раз. Как то можно оправдать добычу на других планетах, только тех минералов, себестоимость добычи которых крайне низка (даже доставка на луну лопаты - обойдётся как бы не в миллионы долларов), при том стоят они крайне дорого. Сомневаюсь что вы найдёте что то с лучшим соотношением этих параметров, чем самородок золота или палладия.
показать весь комментарий
24.07.2020 19:16 Ответить
Вы решили приписать мне фразу " редкий изотоп на луне где то лежит в чистом виде в канистрах, так что себестоимость его добычи на месте - близка к нулю. "чтоб Вам было легче поумничать?
показать весь комментарий
24.07.2020 20:35 Ответить
Тот кто хочет на луне добывать Гелий 3 (да и любой другой ресурс) - бредит. На Марсе - тем более.

И в ближайшие лет 50 ситуация не изменится.
показать весь комментарий
24.07.2020 22:23 Ответить
Я бы не был столь уверен, осорбенно учитывая цены...

Platinum Price Per Gram $ 29.81

https://www.jmbullion.com/charts/platinum-price/

Kulcinski and his research team have focused on helium 3 fusion reactions as a possible radioactive-free energy source. They've been using their supply of the gas to suss out reactions and understand its physics, but the price recently skyrocketed from $1,000 per gram to about ten times that amount, essentially grinding the research to a halt.

https://www.pbs.org/newshour/science/helium-3-shortage-reaches-across-sectors
показать весь комментарий
25.07.2020 08:19 Ответить
И что?
Сколько стоила война в Ираке, напомнить Вам?
"Затраты США на войну в Ираке превысили 2 трлн долл., причем 1,7 трлн ушло непосредственно на финансирование военных операций, а 490 млрд - на различные выплаты ветеранам войны."

Результат?
Что получили за 2 триллиона из того, что "можно пощупать руками" в Ираке?
показать весь комментарий
24.07.2020 13:23 Ответить
Кроме золота ничего в голову Вам не приходит?
Как странно.

Элемент придумать?

Берите любой редкоземельный элемент, потому как залежи их на Земле находятся практически у одного монополиста - Китая.

Например, неодим: "Общая сырьевая база редкоземельных элементов в мире составляет примерно 100 млн т, из которых на долю КНР приходится до 52 млн тонн. Китай поставляет 92-94 % мировых объёмов редкоземельных элементов." (Википедия)

Или тербий:
"Главным поставщиком редкоземельных элементов является Китай. Грамотно проводимая им ценовая политика привела к резкому повышению цен (в 5-10 раз) в 2010-2011 годахhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B9#cite_note-6 [6] . Цена за один килограмм металлического тербия достигала 4400$https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B9#cite_note-7 [7] , к 2016 году цена снизилась до 1000$https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B9#cite_note-8 [8] за килограмм." (Википедия)

Не все определяется ценой.
Монополист может вообще металл не продать, не продаст - и все.
показать весь комментарий
24.07.2020 13:21 Ответить
неодим. тербий.

Они не бывают в природе в большом количестве и в чистом виде. Вам придётся строить на луне обогатительные фабрики. Карьеры по добыче руды. Как вы будете переправлять на луну карьерный экскаватор и самосвалы???
показать весь комментарий
24.07.2020 22:22 Ответить
На Луне не будут добывать.
На Луне будет база.
С нее и будут курсировать потом на Марс.
показать весь комментарий
24.07.2020 13:25 Ответить
...лет через 100...
показать весь комментарий
24.07.2020 22:22 Ответить
Русские очень коварны. Чтобы США не сбили их спутники ГЛОНАСС, они немалое их количество спрятали в глубинах Акияна.
показать весь комментарий
24.07.2020 07:31 Ответить
призвал, надеется, обеспокоен...ну, ну с паРашей так и надо, продолжай в том же духе.
показать весь комментарий
24.07.2020 08:52 Ответить
снаряда, который можно считать оружием

Пулю можно считать автоматом.
.
показать весь комментарий
24.07.2020 08:53 Ответить
Раніше мордовці збивали супутники ракетами але через нестачу фінансування перейшли на пушки. Що далі? Арбалети та камні?
показать весь комментарий
24.07.2020 09:11 Ответить
"Вот говорят,что русские- народ-богоносец. Правда,они люди религиозные. Они прежде,чем тебя топором зарубить,обязательно перекрестятся". Ф.М.Достоевский.
показать весь комментарий
24.07.2020 17:33 Ответить
За даними США і Великої Британії, Росія запустила в космос снаряд із супутника - Цензор.НЕТ 323
показать весь комментарий
24.07.2020 17:48 Ответить
Похоже кацапьё всерьёз обеспокоилось созданием глобальной спутниковой системы Маска для глобального интернета. Вероятно планирую сбивать ретрансляторы на паРашу, чтобы парашный биомусор не имел доступа к неконтролируемому интернету.
показать весь комментарий
24.07.2020 17:55 Ответить
почитал экспэртов и успокоился - кацапа и в космосе нагнут, никаких сомнений...
показать весь комментарий
24.07.2020 19:18 Ответить
Страница 2 из 2
 
 