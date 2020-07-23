"Я колебался", - Суркис на встрече с фанатами объяснил, почему назначил Луческу главным тренером "Динамо"

Собственник "Динамо" Игорь Суркис провел встречу с фанатами клуба, на которой рассказал, почему назначил Мирчу Луческу главным тренером клуба.

Как передает Цензор.НЕТ об этом пишет "Главком".

Получив подтверждение информации о назначении Луческу, в которую фанаты отказывались верить до последнего, самые активные из них собрались у стадиона имени Лобановского, чтобы выразить свое отношение к такому кадровому решению владельцев столичной команды. Болельщики приехали к воротам клубного стадиона через считанные минуты после того, как оттуда после протокольной фотосессии выехал румынский тренер.

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Владелец "Динамо" Игорь Суркис предложил ультрас зайти на территорию стадиона и пообщаться. Встреча состоялась у поля. Суркис вышел к фанатам сам, без охраны, хотя и на замечание, что гостей снимают на камеру из окна стадиона, отреагировал очень агрессивно. "Что ты себе позволяешь? Ты мне в сыновья годишься. Иди начисть ему еб#ло ", - обратился к парню-фанату Игорь Михайлович.

Суркис-младший сначала предложил собеседникам выразить недовольство. "Понимаете, вы наплевали нам в душу, выбрали того, кто считался у нас символом непорядочности, кто поливал наш клуб грязью", - сформулировал претензию один из фанатов.

"Поймите меня, я колебался, - ответил Игорь Михайлович. - Двое суток не спал, вел переговоры, чтобы его убедить. Имейте в виду, что Луческу из "Шахтера" ушел не один. Его выгнали и он затаил обиду, хочет обыграть "Шахтер" и доказать Ахметову, что он был неправ. Луческу знает, как это сделать. Я смотрел Мирчи в глаза и поверил. Вы же критиковали меня за "динамовские сердца"? Хотели иностранного специалиста? Имеете".

На вопрос, рассматривались ли другие кандидатуры, Суркис ответил, что нет, потому что эта самая оптимальная.

"Неужели вас не смущает, что человек с таким прошлым будет причастен к нашему клубу? Дело же не в том, что он у нас выигрывал. Так же выигрывал Фонсека, сейчас Каштру (тренеры "Шахтера" после Луческу). Но у них нет враждебного отношения. Потому что они не говорили различных гадостей. Неужели вы смирились, что Мораеш перешел из "Динамо" в "Шахтер"? Нынешнее ваше решение - это то же, что Ребров ушел бы работать в "Шахтер". Вы бы с этим смирились? ", - спросили представители ультрас владельца" Динамо ".

"Такого бы не было. А с Мораешем смирился. Так же смирился с тем, что вы написали "Суркисы, от###сь от "Динамо", - вспомнил Суркис оскорбительную историю с баннером в Чернигове.

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Когда же Суркису напомнили, что Луческу скоро исполнится 75, он привел пример Валерия Лобановского: "Когда я его брал сюда в 1995-м, мне все вокруг говорили, что это уже ни на что не способный памятник. Мол, после Арабских эмиратов еле ходит. Мой брат был против назначения Лобановского и я его убедил, что Валерия Васильевича надо брать. Затем мы играли в четвертьфинале и полуфинале Лиги чемпионов".

По словам Суркиса, Луческу переговорил со всем руководством клуба и никого менять не собирается. Тренером вратарей остается Михаил Михайлов. В тренерский штаб Мирчу возьмет Александра Спиридона (молдавского специалиста, который был его помощником в "Шахтере" и "Зените"), а также привезет свою научную группу, которой, по словам владельца "Динамо", в клубе после смерти Анатолия Зеленцова, по сути , нет. "Точнее есть, но она отстала", - уточнил Игорь Михайлович.

После этих слов господина Суркиса упрекнули: "Неужели вы действительно считаете, что Луческу чего то в "Шахтере" достиг исключительно благодаря своему тренерскому гению? Разве вы не понимаете, что нынешняя деятельность клубных структур в "Динамо" не выдерживает никакой критики? "Шахтер" преуспел, потому что набрал профессиональных менеджеров, которые знают свое дело. Ахметов в структуру клубной жизнедеятельности не лезет, ведет себя как владелец".

Игорь Суркис парировал: "Идите работайте в клубе, сейчас устрою вас на работу! Давать советы по стороны может каждый. Кроме того, учитывайте возможности Ахметова и мои. Я в этот клуб вх##рил полтора миллиарда, тянул его из последних сил. Покажите человека, готового вкладывать в "Динамо" деньги и я уступлю. Управлять за чужие деньги может каждый. Свои вложите. Дайте 30 млн долларов в год и управляйте. Я буду в стороне. Назначайте тренера и берите, кого хотите".

"Мне трудно чем-то апеллировать, когда говорите, что Луческу говорил о нас что-то неприятное, - добавляет господин Суркис. - Но! Мы должны понимать, что пока нашим футболом будет руководить Павелко, можем биться головой в стену. Схема проста: все наши важные матчи судило двое арбитров - Монзуль в поле и Романов как видеоасистент. Вы видели, что они творили?"

"Так что изменит назначение Луческу?"

"Вы все увидите, - ответил Игорь Суркис. - Он мне пообещал. А что он говорил раньше? Так он и меня оскорблял. Так же, как вы - не пришли со мной говорить, а плакат на всю страну вывешивали. Принесите бабки и управляйте. А вы хотите управлять за мои деньги, говорить о чести и достоинстве. Так не будет. Я прожил 61 год и знаю, что такое честь и достоинство. Они у меня есть. Когда меня журналисты записали, есть ли у стране война. Я ответил. И не надо меня связывать с Медведчуком и старшим Суркисом. Я сказал, что все политики - лжецы и я в политику не иду. У меня есть свое видение. Сейчас я принял решение, которое, с моей точки зрения, принесет киевскому "Динамо", бл##ь, пользу. Может, я ошибся. Но у меня с Луческу договоренность: "Нет результата - расходимся". Без какой-либо компенсации. А сейчас есть контракт. Вы готовы заплатить компенсацию, чтобы его разорвать? Если да - уволю его сегодня".

После этой тирады разговор был внезапно оборван. По инициативе фанатов: "Игорь Михайлович, весь Киев, вся Украина сегодня в шоке от вашего решения. О чем еще можно говорить?"



