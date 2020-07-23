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Новости Коронавирус и карантин
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Подстанция скорой помощи в Одессе закрылась на карантин - у трех сотрудников обнаружен коронавирус, - СМИ

Подстанция скорой помощи в Одессе закрылась на карантин - у трех сотрудников обнаружен коронавирус, - СМИ

Одесская подстанция скорой помощи №4, которая располагается на улице Геренала Петрова, 25 и обслуживает Малиновский район, с 23 июля приостановила работу и ушла на двухнедельный карантин. Несколько дней назад сразу трем медикам с этой подстанции поставили диагноз COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил источник "Думской".

Три инфицированных сотрудника скорой помощи 10 июля контактировали с пациентом с симптомами ОРВИ, у которого позже подтвердился коронавирус.

Двое заразившихся врачей сейчас госпитализированы в инфекционнную больницу. Третий — дома на самоизоляции. Еще около двадцати сотрудников с сегодняшнего дня также сидят по домам.

Приказ о карантине пришел из облздрава сегодня утром. Медики из "четверки" на дежурство сегодня уже не выходили. Малиновский район обслуживают скорые из других подстанций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В одном из детдомов Одессы вспышка COVID-19: заболели 15 детей и двое взрослых, - горсовет

Автор: 

карантин (16729) Одесса (7918) скорая (367) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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И буйный пир от схватки до погони...
И миг любви, и миг святого пыла
Рука ласкала, а душа любила...
Та встреча не чета простой удаче.
Была любовь, и было всё иначе.
И вот среди друзей я, как в пустыне,
И что мне от любви осталось ныне,
Только имя...
...
Подстанция, подстанция, подстанция...
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24.07.2020 00:16 Ответить
а що будемо осінню-зимою-весною робити, півроку сидіння вдома ніяка економіка не видержить, а коронавірус як і грип прийшов надовго....
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24.07.2020 00:19 Ответить
Пока шо опыт показывает, шо шансы на выживание наиболее высоки у таких как я - антисоциальных мезантропов.
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24.07.2020 01:10 Ответить
 
 