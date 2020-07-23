Подстанция скорой помощи в Одессе закрылась на карантин - у трех сотрудников обнаружен коронавирус, - СМИ

Одесская подстанция скорой помощи №4, которая располагается на улице Геренала Петрова, 25 и обслуживает Малиновский район, с 23 июля приостановила работу и ушла на двухнедельный карантин. Несколько дней назад сразу трем медикам с этой подстанции поставили диагноз COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил источник "Думской".

Три инфицированных сотрудника скорой помощи 10 июля контактировали с пациентом с симптомами ОРВИ, у которого позже подтвердился коронавирус.

Двое заразившихся врачей сейчас госпитализированы в инфекционнную больницу. Третий — дома на самоизоляции. Еще около двадцати сотрудников с сегодняшнего дня также сидят по домам.

Приказ о карантине пришел из облздрава сегодня утром. Медики из "четверки" на дежурство сегодня уже не выходили. Малиновский район обслуживают скорые из других подстанций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В одном из детдомов Одессы вспышка COVID-19: заболели 15 детей и двое взрослых, - горсовет