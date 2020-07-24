Буду бороться с судебной системой России в ЕСПЧ, - Чубаров об уголовном деле, открытом крымскими оккупантами

Рефат Чубаров, против которого 23 июля в так называемом Верховном суде Крыма началось рассмотрение по существу уголовного дела, заявил, что будет бороться с судебной системой РФ "вполоть до ЕСПЧ".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа написал на своей странице в Facebook.

"Мы с адвокатом Полозовым решили побороться с российской оккупационной судебной системой и намерены опротестовывать их незаконные решения в отношении моих прав, вплоть до ЕСПЧ", - заявил глава Меджлиса.

По его словам, несмотря на то, что еще на этапе "следствия", а потом и на этапе "судебного" рассмотрения, российские оккупанты не позволили под разными надуманными предлогами адвокату Николаю Полозову выступить в качестве его защитника и помимо его воли предоставили адвоката по назначению, "мы продолжаем действия по вступлению в защиту адвоката Полозова".

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Чубаров сообщил, что сегодня, уже после заседания "суда", у него состоялся телефонный разговор с адвокатом по назначению Александром Осокиным, с которым была достигнута договоренность о том, что он "исключит со своей стороны любые комментарии журналистам и иным заинтересованным сторонам по обстоятельствам дела в отношении меня".

Сам Осокин заявил, что "будет исходить из непризнания вины подзащитным, хотя и не знаком с его позицией".

"Заявленное адвокатом не противоречит моей позиции, но является лишь частью моего отношения к судилищу, затеянному российскими оккупантами", - отметил политик.

Глава Меджлиса заявил, что исходит из того, что с февраля 2014 года территория Крымского полуострова является оккупированной, и к такой ситуации применяется "право вооруженных конфликтов".

"Соответственно, любое решение, вынесенное российским оккупационным судом на основе законодательства РФ, являющейся оккупирующей державой, для меня явится незаконным и юридически ничтожным", - заявил Чубаров.

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При этом, подчеркнул он, "российский оккупационный суд вознамерился меня судить за мои законные действия, предпринятые мной в качестве гражданина Украины на украинской территории, к тому времени еще не подвергшейся российской оккупации".

Глава Меджлиса особо отметил, что одной из причин его участия в "этом, заведомо незаконном, судебном процессе", является то, что это "единственная легальная возможность получить доступ к материалам, рассматриваемым судом".

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Как сообщалось, в марте 2020 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело против главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова по обвинению в "организации массовых беспорядков" в Симферополе 26 февраля 2014 (ч.1 ст. 212 УК РФ).

17 июля в "Верховном суде Крыма" на предварительном слушании по делу, сфабрикованному против Чубарова, адвокату Николаю Полозову отказали в допуске в качестве защитника. Полозов обжаловал незаконный отказ "судьи" Виктора Васильева в Третьем апелляционном суде общей юрисдикции РФ, расположенном в г. Сочи.