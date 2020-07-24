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Новости Репрессии в оккупированном Крыму
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Буду бороться с судебной системой России в ЕСПЧ, - Чубаров об уголовном деле, открытом крымскими оккупантами

Буду бороться с судебной системой России в ЕСПЧ, - Чубаров об уголовном деле, открытом крымскими оккупантами

Рефат Чубаров, против которого 23 июля в так называемом Верховном суде Крыма началось рассмотрение по существу уголовного дела, заявил, что будет бороться с судебной системой РФ "вполоть до ЕСПЧ".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа написал на своей странице в Facebook.

"Мы с адвокатом Полозовым решили побороться с российской оккупационной судебной системой и намерены опротестовывать их незаконные решения в отношении моих прав, вплоть до ЕСПЧ", - заявил глава Меджлиса.

По его словам, несмотря на то, что еще на этапе "следствия", а потом и на этапе "судебного" рассмотрения, российские оккупанты не позволили под разными надуманными предлогами адвокату Николаю Полозову выступить в качестве его защитника и помимо его воли предоставили адвоката по назначению, "мы продолжаем действия по вступлению в защиту адвоката Полозова".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Крыму назначили предварительные слушания в "деле Чубарова" на 17 июля

Чубаров сообщил, что сегодня, уже после заседания "суда", у него состоялся телефонный разговор с адвокатом по назначению Александром Осокиным, с которым была достигнута договоренность о том, что он "исключит со своей стороны любые комментарии журналистам и иным заинтересованным сторонам по обстоятельствам дела в отношении меня".

Сам Осокин заявил, что "будет исходить из непризнания вины подзащитным, хотя и не знаком с его позицией".

"Заявленное адвокатом не противоречит моей позиции, но является лишь частью моего отношения к судилищу, затеянному российскими оккупантами", - отметил политик.

Глава Меджлиса заявил, что исходит из того, что с февраля 2014 года территория Крымского полуострова является оккупированной, и к такой ситуации применяется "право вооруженных конфликтов".

"Соответственно, любое решение, вынесенное российским оккупационным судом на основе законодательства РФ, являющейся оккупирующей державой, для меня явится незаконным и юридически ничтожным", - заявил Чубаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расследующий "преступления" Чубарова российский следователь заявил об отводе адвоката из-за якобы конфликта интересов с Чийгозом, - Полозов

При этом, подчеркнул он, "российский оккупационный суд вознамерился меня судить за мои законные действия, предпринятые мной в качестве гражданина Украины на украинской территории, к тому времени еще не подвергшейся российской оккупации".

Глава Меджлиса особо отметил, что одной из причин его участия в "этом, заведомо незаконном, судебном процессе", является то, что это "единственная легальная возможность получить доступ к материалам, рассматриваемым судом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следком РФ открыл уголовное дело против Чубарова

Как сообщалось, в марте 2020 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело против главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова по обвинению в "организации массовых беспорядков" в Симферополе 26 февраля 2014 (ч.1 ст. 212 УК РФ).

17 июля в "Верховном суде Крыма" на предварительном слушании по делу, сфабрикованному против Чубарова, адвокату Николаю Полозову отказали в допуске в качестве защитника. Полозов обжаловал незаконный отказ "судьи" Виктора Васильева в Третьем апелляционном суде общей юрисдикции РФ, расположенном в г. Сочи.

Автор: 

Крым (26419) Чубаров Рефат (943) крымские татары (2718)


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Топ комментарии
+2
Каждый гражданин Украины обязан подать в европейский суд по правам человека на расию и потребовать компенсацию за оккупацию Крыма и Донбасса .
40 миллион жалоб суд игнорировать не будет
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24.07.2020 01:13
+1
Запаребрік не визнає ніяких судів.
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24.07.2020 00:27
+1
та ви що, тут філософів хоч греблю гати....
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24.07.2020 00:46
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Запаребрік не визнає ніяких судів.
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24.07.2020 00:27 Ответить
Так, боритесь!!! Україна з Вами!!!
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24.07.2020 00:27 Ответить
До речі, навіть за кацапським законодавством справа незаконна, бо навіть якщо подивитися з позиції кацапів, то 26 лютого 2014 Крим ще не був анексованим і там діяло українське законодавство. Відповідно, кацапське законодавство не може поширюватися на події 26 лютого 2014, бо закон не має зворотньої сили в часі...
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24.07.2020 00:33 Ответить
навіть за кацапським законодавством -- я обосцалься от смеха . Кацапи и законодавтсво . Где логика ?
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24.07.2020 01:10 Ответить
де ви бачили в світі незалежні суди? Якщо вірити деяким дописувачам тут, які ратують про те, що люди від природи неоднакові, звідки повинна витікати на їх думку нерівність між людьми, то ця нерівність тоді сягає корінням в любу сферу, в тому числі і в правосуддя....і не тільки між людьми, але і між націями та державами....
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24.07.2020 00:35 Ответить
Вы философ на этом сайте, даже удивительно
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24.07.2020 00:39 Ответить
та ви що, тут філософів хоч греблю гати....
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24.07.2020 00:46 Ответить
Вся система должна заключаться в том, что мы разные люди живем в обществе и договариваемся, что мы живем по определенным законам, да мы разные, но нам надо как-то вместе существовать, а чтобы разрешать наши споры мы нанимаем судей, которые должны уже на основании этих законов судить, кто прав, кто виноват. А у нас все искаженно, судьи обслуживают интересы, тех кто богаче, за что имеют свои привилегии в виде безнаказанности. Но кто нам виноват? Когда дали им такое право.
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24.07.2020 01:05 Ответить
ну, якщо ми різні, то і можливості в нас різні.....хтось має можливості наймати суддів та впливати на них.....а хтось і ні....
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24.07.2020 01:08 Ответить
Это зависит от вашего и моего сознания, если я глупый миллионер, а вы бедный, я купил судью и он не по закону поступил, отсудил у вас что-то не по закону, я такой рад, но тут нашелся миллиардер и у меня отобрал все, тоже не по закону и государство превратится в банду воров, кто сильнее тот и прав и рано или поздно распадется. Как там Августин говорил, что государство без справедливости - банда разбойников. Но это сложные вопросы, люди над ними века мучаются, абсолютного идеала достичь невозможно, но есть пути более менее приблизить систему к справедливому правосудию или смирится, кто сильнее, влиятельный, тот и прав.
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24.07.2020 01:28 Ответить
і які ж шляхи наблизити правосуддя до справедливості ви бачите, а то я щось недобачаю...
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24.07.2020 01:31 Ответить
Кому там моє бачення потрібно? Від мене не залежить, напишу я вам тут ще кілька сторінок, але нічого це не змінить, але є таке поняття як громадянське суспільство, коли ви відчуваєте. що ви частина громади і маєте право на справедливе правосуддя і будете це вимагати і коли більшість людей не буде миритись з тим, шо в кого гроші, той правий, з цього треба починати.
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24.07.2020 01:48 Ответить
так в нас того суспільства і не має....громадянського.....прикро, але факт....
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24.07.2020 01:55 Ответить
Чубаров в отличии от всяких "патриотичных патриотов" типо всяких муждабаевых и ислямовых (кормящихся при этом, и настойчиво требующих харчей ещё и дальше, от каждого украинца) не брал и не является гражданином РФ. И даже от Порошенко(по понятным причинам) решил держаться подальше( хоть,конечно, партия мошенника Гордона, тоже.., такое себе...).
Вообщем, такого человека нужно уважать по умолчанию. Не ряженный патриот в отличии от многих.
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24.07.2020 00:40 Ответить
...так ,бо наша судова система десь глибоко у дупі бенядіктової-собакова...
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24.07.2020 01:03 Ответить
чи то мені тільки здається, що вона звідти протягом 30 років не вилізала при цьому все більше туди залазить, очевидно там тепло, затишно....
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24.07.2020 01:43 Ответить
Каждый гражданин Украины обязан подать в европейский суд по правам человека на расию и потребовать компенсацию за оккупацию Крыма и Донбасса .
40 миллион жалоб суд игнорировать не будет
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24.07.2020 01:13 Ответить
Иски будут рассматривать миллион лет. Хорошее предложение замытарить дело.
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24.07.2020 05:36 Ответить
40 мало, 400 хорошо хорошо
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24.07.2020 07:56 Ответить
в заголовке ошибка,не крымскими оккупантами,а(козломордыми)расейскими
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24.07.2020 01:22 Ответить
Чубарова в номинацию Нобелевской премии и автоматически в президенты Украины. Он и Саакашвили, как премьер, наведут порядок! Рашка просто умом тронется от такой расстановки сил и распадется.
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24.07.2020 01:33 Ответить
а ти вже там відпочив ?
якщо ні, то чухай...може тебе яка таранька покусає.
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24.07.2020 09:29 Ответить
Щоза нах термінологія? Крьімчанє, данбасянє, крьімскіє акупантьі..
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24.07.2020 06:52 Ответить
 
 