За сутки 23 июля на Ривненщине коронавирус обнаружен у 62 людей, - ОГА

23 июля коронавирус обнаружили у 62 жителей Ривненской области, вылечились – 108 больных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в Фейсбуке председатель Ривненской ОГА Виталий Коваль.

В частности, 18 человек заболели в Дубенском районе, 10 – в Сарненском, по 9 – в Ривненском и Здолбуновском районах. Возраст новых больных от 6 до 78 лет.

"Таким образом в Ривненской области сейчас имеем 5399 случаев заболевания коронавирусной болезнью", – написал Коваль.

Число летальных случаев не изменилось. На сейчас умер 91 человек.

Преодолели болезнь 4206 жителей области. 23 июля выздоровели 108 больных.

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