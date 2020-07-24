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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки 23 июля на Ривненщине коронавирус обнаружен у 62 людей, - ОГА

За сутки 23 июля на Ривненщине коронавирус обнаружен у 62 людей, - ОГА

23 июля коронавирус обнаружили у 62 жителей Ривненской области, вылечились – 108 больных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в Фейсбуке председатель Ривненской ОГА Виталий Коваль.

В частности, 18 человек заболели в Дубенском районе, 10 – в Сарненском, по 9 – в Ривненском и Здолбуновском районах. Возраст новых больных от 6 до 78 лет.

"Таким образом в Ривненской области сейчас имеем 5399 случаев заболевания коронавирусной болезнью", – написал Коваль.

Число летальных случаев не изменилось. На сейчас умер 91 человек.

Преодолели болезнь 4206 жителей области. 23 июля выздоровели 108 больных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Ривненщине выявили 30 новых случаев COVID-19, болезнь преодолели уже 3853 жителя области, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Ровенская область (1244)


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лікарні не потрібно було нищити.....за медицину не думали....
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24.07.2020 02:01 Ответить
зато у китайцев с кацапней все в поряде - хоть кто то верит, шо они не брешут?
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24.07.2020 02:32 Ответить
На кордонах(України)з початку карантину, карантину ніякого небуло, був і є тільки вигляд карантину. Я перетинав кордон разів 15, скринінга ніхто не проводить тільки ставлять печатку що проведено скринінг, люди їдуть з усього світу і не одної "вспишкі" на кордоні.
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24.07.2020 07:54 Ответить
 
 