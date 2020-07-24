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За сутки 23 июля на Ривненщине коронавирус обнаружен у 62 людей, - ОГА
23 июля коронавирус обнаружили у 62 жителей Ривненской области, вылечились – 108 больных.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в Фейсбуке председатель Ривненской ОГА Виталий Коваль.
В частности, 18 человек заболели в Дубенском районе, 10 – в Сарненском, по 9 – в Ривненском и Здолбуновском районах. Возраст новых больных от 6 до 78 лет.
"Таким образом в Ривненской области сейчас имеем 5399 случаев заболевания коронавирусной болезнью", – написал Коваль.
Число летальных случаев не изменилось. На сейчас умер 91 человек.
Преодолели болезнь 4206 жителей области. 23 июля выздоровели 108 больных.
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Viamin Pavlovckiy
показать весь комментарий24.07.2020 02:01 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Big Bang
показать весь комментарий24.07.2020 02:32 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Андрей Воронин #473358
показать весь комментарий24.07.2020 07:54 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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