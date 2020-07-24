Враг за сутки восемь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, ранены двое наемников РФ, - штаб ОС
23 июля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минометы калибра 120 мм, а также гранатометы и стрелковое вооружение.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом соощает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку от Старогнатовки противник дважды применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Из подствольных гранатометов оккупанты обстреляли позиции украинских защитников вблизи Гнутово.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле Новотошковского, российско-оккупационные войска использовали против украинских защитников запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, а вблизи Причепиловки и Орехово противник вел огонь по украинским опорным пунктам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Для осуществления мероприятий по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии украинские воины умело задействовали дежурные огневые средства и заставили противника свернуть свою преступную активность. По данным разведки, 23 июля украинские защитники ранили двух захватчиков.
За минувшие сутки потерь среди наших военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции ВСУ возле Старогнатовки враг трижды обстрелял из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
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Це поки найкраща новина.
на 7:00 - потерь нет
ближе к обеду - ранены два-три бойца
не обращал внимания?
Але там нібито українська земля? Чи вже ні?
при чем тут ты? ты сидишь в окопах сепарских с автоматом?
2. где в тексте человека которому вы оппонируете слова "всі українці вже давно виїхали"?
Я пишу про узагальнену думку багатьох дописувачів.
я с 2015 года читаю "Донецкий форум". в целом он проукраинский. аудитория - вся Украина включая переселенцев, но ваты хватает и местной и из-за поребрика. админы относятся лояльно кроме случаев откровенной антиукраинской пропаганды. так вот - в последние пару лет наблюдаю неприятную для меня тенденцию от проукраинских посетителей этого форума. опять появились тезисы про "нас никто не слышит" и "нам должны". начинаются претензии и даже требования особого отношения "мы же украинцы тут в оккупации страдаем больше вас". не все. я бы даже сказал пока меньшинство. Что крайне неприятно - очень много претензий к Украине от переселенцев. Это не особо удивляет. тут на форуме есть "злой крот" - тоже "беженец" с претензиями к Украине с 2015 года. Но варианта "услышьте донбасс" больше не будет. хватит. наслушались и донбасс и крым. все старались не раздражать "своей Украиной". достарались
У мене до Україна одна претензія - ПРИПИНИТИ ПЛАТИТИ ПЕНСІЇ.
Як тільки припинився із-за епідемії пенсійний туризм то всі почали скиглити про нестачу грошей. Зараз почали знову працювати нелегальні пункти зняття з карток.
І вже бачу на стовпах оголошення про поїздки в Україну через Орду.
Постаньте на його місце. Служив у міліції України, трах-бах - навалила Орда, куди він піде працювати? Менти більш ні на що не здатні. У затоплену шахту, на Стірол що не працює? А ну, да виїхати в Україну у якусь хату край кинутого села, бо кращих умов влада надати не спроможна.
Хозяева Зеленского вчера обстреляли ВСУ 8 раз, в ответ Зеленский запретил вести оборонительные действия под страхом дисциплинарных наказаний. Русские действиями Зеленского удовлетворены до экстаза..
Уже через три дня под этим документом подписи должны поставить все лидеры стран «Нормандского формата». На Банковой заявляют, что это и есть главный и самый весомый шаг к миру и окончательному прекращению огня.
Вообще-то первые три пункта Минских соглашений как раз и о прекращении огня - только Россия их не спешит выполнять и всячески дает понять, что никогда выполнять не будет.
Это говорит не о том, что не надо искать варианты, как заставить Россию уйти с украинских территорий, не ценой капитуляции Украины, а о том, что на сегодня Кремль не собирается выполнять ни Минские соглашения, ни потенциально любые другие соглашения, где последовательность следующая: «вначале безопасность, потом политика».
Любая другая последовательность - это навязываемые Россией изменения под давлением военного шантажа, с целью ослабления, уничтожения украинской государственности.
ЕСЛИ ДОГОВОР НЕ ПОДКРЕПЛЕН СИЛОЙ, ТО ОН НИЧЕГО НЕ СТОИТ." -
Никита Сергеевич Хрущёв советский государственный деятель
Президента Украины Владимира Зеленского попросили присвоить звание «Герой Украины» войнам, погибшим в бою с российскими оккупантами возле поселка Зайцево. Соответствующая https://petition.president.gov.ua/petition/102380 петиция (№22/102380-еп ) появилась на сайте президента.
«Прошу наградить (посмертно) званием «Герой Украины» лейтенанта, разведчика 35 бригады морской пехоты Дмитрия Красногрудя, военного медика Николая Ильина и сержанта, разведчика 137 омпб 35 бригады морской пехоты Ярослава Журавля, погибших в бою с российскими оккупационными войсками в районе Зайцево», - написала автор петиции Марина Данилюк.