Враг за сутки восемь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, ранены двое наемников РФ, - штаб ОС

23 июля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минометы калибра 120 мм, а также гранатометы и стрелковое вооружение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом соощает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку от Старогнатовки противник дважды применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Из подствольных гранатометов оккупанты обстреляли позиции украинских защитников вблизи Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле Новотошковского, российско-оккупационные войска использовали против украинских защитников запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, а вблизи Причепиловки и Орехово противник вел огонь по украинским опорным пунктам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Для осуществления мероприятий по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии украинские воины умело задействовали дежурные огневые средства и заставили противника свернуть свою преступную активность. По данным разведки, 23 июля украинские защитники ранили двух захватчиков.

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За минувшие сутки потерь среди наших военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции ВСУ возле Старогнатовки враг трижды обстрелял из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.



