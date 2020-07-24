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Новости Агрессия России против Украины
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Враг за сутки восемь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, ранены двое наемников РФ, - штаб ОС

Враг за сутки восемь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, ранены двое наемников РФ, - штаб ОС

23 июля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минометы калибра 120 мм, а также гранатометы и стрелковое вооружение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом соощает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку от Старогнатовки противник дважды применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Из подствольных гранатометов оккупанты обстреляли позиции украинских защитников вблизи Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле Новотошковского, российско-оккупационные войска использовали против украинских защитников запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, а вблизи Причепиловки и Орехово противник вел огонь по украинским опорным пунктам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Для осуществления мероприятий по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии украинские воины умело задействовали дежурные огневые средства и заставили противника свернуть свою преступную активность. По данным разведки, 23 июля украинские защитники ранили двух захватчиков.

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За минувшие сутки потерь среди наших военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции ВСУ возле Старогнатовки враг трижды обстрелял из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Враг за сутки восемь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, ранены двое наемников РФ, - штаб ОС 01
Враг за сутки восемь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, ранены двое наемников РФ, - штаб ОС 02

обстрел (27685) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+9
За минувшие сутки потерь среди наших военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3209906
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Це поки найкраща новина.
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24.07.2020 07:19
+9
Враг за сутки восемь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, ранены двое наемников РФ, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1822
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24.07.2020 07:26
+7
Не правильные новости про обстрелы пишите. Нужно так:
Хозяева Зеленского вчера обстреляли ВСУ 8 раз, в ответ Зеленский запретил вести оборонительные действия под страхом дисциплинарных наказаний. Русские действиями Зеленского удовлетворены до экстаза..
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24.07.2020 07:25
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За минувшие сутки потерь среди наших военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3209906
--------------------------------
Це поки найкраща новина.
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24.07.2020 07:19 Ответить
Что-то мне подсказывает, что про потери тоже врут
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24.07.2020 07:26 Ответить
Дай джерело цього "что-то".
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24.07.2020 07:29 Ответить
а ты подними новости за месяц. каждое утро одно и то же
на 7:00 - потерь нет
ближе к обеду - ранены два-три бойца
не обращал внимания?
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24.07.2020 07:37 Ответить
По різному буває. На жаль більше буває повідомлень, що втрати є.
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24.07.2020 07:39 Ответить
Повідомлення можуть запізнюватися, треба усвідомлювати що війна йде кожну хвилину, навіть зараз.
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24.07.2020 08:07 Ответить
количество медэваков в Днепр и Харьков.
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24.07.2020 07:40 Ответить
Говориться лише про 23 липня 2020 року. У тебе є дані саме про цей день?
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24.07.2020 07:46 Ответить
23 числа был медэвак из Мариуполя в Харьков
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25.07.2020 19:35 Ответить
Вот вообще без проблем. 30 погибших за январь-февраль солдат ВСУ только по Луганской области! Это больше чем официальные данные по обеим областям за тот же период времени от штаба АТО.https://v-variant.com.ua/lug_obl/incidents/94747-s-nachala-goda-v-oos-na-luganschine-pogiblo-30-*******.html.
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24.07.2020 08:19 Ответить
Иди в жопу. Я непосредственно занимаюсь доставкой раненых по ООС. Может тебе еще данные летчика дать и частоту?
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26.07.2020 08:27 Ответить
Тамнашілюді готуються до припинення війни і це не щітаіцца.
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24.07.2020 07:22 Ответить
Ну ладно, нехай ви вважаєте що там нема ваших людей. Я вже змирився з думкою що я не такий же українець як ви.
Але там нібито українська земля? Чи вже ні?
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24.07.2020 07:33 Ответить
а ты сейчас точно хорошо подумал о чем написал?
при чем тут ты? ты сидишь в окопах сепарских с автоматом?
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24.07.2020 07:38 Ответить
А ви всі скільки раз подумали перед тим як писати що там нема ваших людей, що всі українці вже давно виїхали?
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24.07.2020 08:01 Ответить
1. где я такое писал?
2. где в тексте человека которому вы оппонируете слова "всі українці вже давно виїхали"?
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24.07.2020 08:06 Ответить
Я не писав «Ви», я писав «ви».
Я пишу про узагальнену думку багатьох дописувачів.
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24.07.2020 08:10 Ответить
знаешь, я тебе вот чего скажу
я с 2015 года читаю "Донецкий форум". в целом он проукраинский. аудитория - вся Украина включая переселенцев, но ваты хватает и местной и из-за поребрика. админы относятся лояльно кроме случаев откровенной антиукраинской пропаганды. так вот - в последние пару лет наблюдаю неприятную для меня тенденцию от проукраинских посетителей этого форума. опять появились тезисы про "нас никто не слышит" и "нам должны". начинаются претензии и даже требования особого отношения "мы же украинцы тут в оккупации страдаем больше вас". не все. я бы даже сказал пока меньшинство. Что крайне неприятно - очень много претензий к Украине от переселенцев. Это не особо удивляет. тут на форуме есть "злой крот" - тоже "беженец" с претензиями к Украине с 2015 года. Но варианта "услышьте донбасс" больше не будет. хватит. наслушались и донбасс и крым. все старались не раздражать "своей Украиной". достарались
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24.07.2020 08:18 Ответить
А я той форум не читаю з 15-го року.
У мене до Україна одна претензія - ПРИПИНИТИ ПЛАТИТИ ПЕНСІЇ.
Як тільки припинився із-за епідемії пенсійний туризм то всі почали скиглити про нестачу грошей. Зараз почали знову працювати нелегальні пункти зняття з карток.
І вже бачу на стовпах оголошення про поїздки в Україну через Орду.
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24.07.2020 08:32 Ответить
Там же "наші люди"? Ви декларуєте протилежні тезиси.
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24.07.2020 10:09 Ответить
Маю там своїх людей і вони розповідають шо там за наші люді. Два брати. Один такий як ти, а другий служить в поліції ДЬІРЬІ.
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24.07.2020 07:45 Ответить
Ну то лише пів біди що в поліції а не в армії.
Постаньте на його місце. Служив у міліції України, трах-бах - навалила Орда, куди він піде працювати? Менти більш ні на що не здатні. У затоплену шахту, на Стірол що не працює? А ну, да виїхати в Україну у якусь хату край кинутого села, бо кращих умов влада надати не спроможна.
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24.07.2020 08:19 Ответить
Ну як варіант в ЗСУ на контракт.А так чистої води колаборат.Вже під статтею кримінального кодексу.
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24.07.2020 10:11 Ответить
Враг за сутки восемь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, ранены двое наемников РФ, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3476
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24.07.2020 07:24 Ответить
пропагандист сайтов РФ и ДНР разделяет украинцев по языковому признаку .В радость Путину.
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24.07.2020 07:54 Ответить
Тим більше, що руська мова не належить росії. На росії мова російська.
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24.07.2020 08:10 Ответить
Не правильные новости про обстрелы пишите. Нужно так:
Хозяева Зеленского вчера обстреляли ВСУ 8 раз, в ответ Зеленский запретил вести оборонительные действия под страхом дисциплинарных наказаний. Русские действиями Зеленского удовлетворены до экстаза..
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24.07.2020 07:25 Ответить
І це пише рускій алкаш.
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24.07.2020 07:29 Ответить
Враг за сутки восемь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, ранены двое наемников РФ, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1822
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24.07.2020 07:26 Ответить
Враг за сутки восемь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, ранены двое наемников РФ, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 872
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24.07.2020 07:36 Ответить
Интенсивный обстрел перед " всеобщим и полномасштабным прекращением огня"... Как то одно с одним не вяжется. Ну и в добавок "вишенка" на торт Зеленского и Компани.. Вчера гебельсовна Захарова похвалила украинскую власть за то что они сошли с мертвой точки и начали прямые переговоры с "реПубликами" ДоУнбасса о прекращении огня.. Дэ факто признав их субъектность. Таким образом все идет к тому что бы снять санкции с РФ, узаконить террористические организации, выставить РФ " посредником", а потом еще и "миротворцем" ( помните в Абхазии тоже стояли руссо- миротворцы и чем это закончилось. Ну а потом "передача "реПубликам" их исконных этнических земель которые сейчас находятся под властью Киева , в админ границах донецкой и луганской областей) Ну и дальше по сценарию Козака- Ермака ( Медведчука- Путина) - почему не упомянул Зе.., да потому что он чисто на подтанцовке. ( с перерезанием ленточек, захватом " террористов",рассказов какое благо есть опускание курса гривны и т.д.)
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24.07.2020 07:50 Ответить
Вторую пятилетку "контактная группа" обсуждает "прекращение огня". Вы себе можете представить переговоры с Гиммлером о прекращении огня в печах Дахау?
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24.07.2020 08:11 Ответить
Политолог: зачем новое «соглашение», если о прекращении огня есть первые 3 пункта в «Минске», но Россия их не выполняет?
Уже через три дня под этим документом подписи должны поставить все лидеры стран «Нормандского формата». На Банковой заявляют, что это и есть главный и самый весомый шаг к миру и окончательному прекращению огня.
Вообще-то первые три пункта Минских соглашений как раз и о прекращении огня - только Россия их не спешит выполнять и всячески дает понять, что никогда выполнять не будет.
Это говорит не о том, что не надо искать варианты, как заставить Россию уйти с украинских территорий, не ценой капитуляции Украины, а о том, что на сегодня Кремль не собирается выполнять ни Минские соглашения, ни потенциально любые другие соглашения, где последовательность следующая: «вначале безопасность, потом политика».
Любая другая последовательность - это навязываемые Россией изменения под давлением военного шантажа, с целью ослабления, уничтожения украинской государственности.
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24.07.2020 12:16 Ответить
" ДОГОВОР ИМЕЕТ СИЛУ,ЕСЛИ ОН ПОДКРЕПЛЕН ПУШКАМИ,
ЕСЛИ ДОГОВОР НЕ ПОДКРЕПЛЕН СИЛОЙ, ТО ОН НИЧЕГО НЕ СТОИТ." -

Никита Сергеевич Хрущёв советский государственный деятель
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24.07.2020 12:17 Ответить
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Президента Украины Владимира Зеленского попросили присвоить звание «Герой Украины» войнам, погибшим в бою с российскими оккупантами возле поселка Зайцево. Соответствующая https://petition.president.gov.ua/petition/102380 петиция (№22/102380-еп ) появилась на сайте президента.
«Прошу наградить (посмертно) званием «Герой Украины» лейтенанта, разведчика 35 бригады морской пехоты Дмитрия Красногрудя, военного медика Николая Ильина и сержанта, разведчика 137 омпб 35 бригады морской пехоты Ярослава Журавля, погибших в бою с российскими оккупационными войсками в районе Зайцево», - написала автор петиции Марина Данилюк.
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24.07.2020 22:49 Ответить
 
 