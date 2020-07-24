РФ отказывается утвердить уже согласованные 13 районов для разминирования на Донбассе, - постпред Украины Цымбалюк
Украинская сторона приветствует прогресс в ТКГ по закреплению режима прекращения огня на Донбассе, однако обеспокоена тем, что российская сторона отказывается утвердить уже согласованы 13 районов для разминирования.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 23 июля.
"Мы приветствуем вчерашнюю договоренность в ТКГ о дополнительных мерах по закреплению режима прекращения огня, начиная с 00:01 часов 27 июля. Украина полностью обязуется выполнять согласованные меры и рассчитывает, что российская сторона также выполнит взятые на себя обязательства. Вместе с тем, мы не можем выразить аналогичный оптимизм относительно других мер безопасности, о которых сейчас ведутся переговоры в рамках ТКГ, включая разведение войск и техники, а также отвод тяжелого вооружения и разминирование. Наиболее тревожным в отношении последнего вопроса является то, что российская сторона отказывается утвердить уже согласованные 13 районов для разминирования", - заявил он.
Глава миссии Украины при ОБСЕ указал на то, что, публично требуя полного выполнения всех политических положений Минских договоренностей, "Россия и ее представители из временно оккупированных районов продолжают блокировать любое продвижение на политическом треке минских переговоров".
В частности, по вине российской стороны практически остановлен на обсуждение вопроса об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
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Лише одне "але" - Порошенко вперто не перекривав кордони, зеленський теж вперто не перекриває кордони. Це що за війна така???!! Кордони "нараспашку", натовп їздіть відпочивати на крим, інший натовп через Україну до ЄС спокійно. Там вбивають, артобстріли, а тут туди сюди натовп їздіть без проблем.
Уявіть собі такого не можу. Йде Друга Світова війна і натовп їде в турпоїздку подивиться на зруйнований сталінград, з іншого боку інший натовп іде до Берлину подивиться на "застєнкі гєстапо"!!!! Повний п....ць!!!
Що відбувається?!
Змінюють саме поняття "війна".
У нас идет война или нет?
Если идет - то какое разминирование?
Если нет - то кто победил?