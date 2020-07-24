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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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РФ отказывается утвердить уже согласованные 13 районов для разминирования на Донбассе, - постпред Украины Цымбалюк

РФ отказывается утвердить уже согласованные 13 районов для разминирования на Донбассе, - постпред Украины Цымбалюк

Украинская сторона приветствует прогресс в ТКГ по закреплению режима прекращения огня на Донбассе, однако обеспокоена тем, что российская сторона отказывается утвердить уже согласованы 13 районов для разминирования.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 23 июля.

"Мы приветствуем вчерашнюю договоренность в ТКГ о дополнительных мерах по закреплению режима прекращения огня, начиная с 00:01 часов 27 июля. Украина полностью обязуется выполнять согласованные меры и рассчитывает, что российская сторона также выполнит взятые на себя обязательства. Вместе с тем, мы не можем выразить аналогичный оптимизм относительно других мер безопасности, о которых сейчас ведутся переговоры в рамках ТКГ, включая разведение войск и техники, а также отвод тяжелого вооружения и разминирование. Наиболее тревожным в отношении последнего вопроса является то, что российская сторона отказывается утвердить уже согласованные 13 районов для разминирования", - заявил он.

Глава миссии Украины при ОБСЕ указал на то, что, публично требуя полного выполнения всех политических положений Минских договоренностей, "Россия и ее представители из временно оккупированных районов продолжают блокировать любое продвижение на политическом треке минских переговоров".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На заседании ТКГ предварительно согласованы 13 участков для разминирования и открытие 2 КПВВ на Луганщине, - ОП

В частности, по вине российской стороны практически остановлен на обсуждение вопроса об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

ОБСЕ (4883) Донбасс (26956) разминирование (720) Трехсторонняя контактная группа (842) Цымбалюк Евгений (47)


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Топ комментарии
+13
РФ любые договоренности рассматривает исключительно как односторонние обязательства противоположной стороны. Сами они никаких договоренностей не соблюдают и не собираются.
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24.07.2020 07:29
+13
А говнокомандуючий каже що побачив бажання миру у *****. Може не з тієї сторони дивився?
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24.07.2020 07:33
+12
Це відбувається тому, що росія не виконувала і не збирається виконувати подібні домовленості.
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24.07.2020 07:27
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Нехай шахтьори з трахтористами розміновують. Які проблеми?
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24.07.2020 07:26 Ответить
Пресмыкавшийся🤢🤡 шут позорный ,где «мир « от путлераста?
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24.07.2020 08:29 Ответить
Це відбувається тому, що росія не виконувала і не збирається виконувати подібні домовленості.
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24.07.2020 07:27 Ответить
А говнокомандуючий каже що побачив бажання миру у *****. Може не з тієї сторони дивився?
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24.07.2020 07:33 Ответить
Це треба запитувати у головнокомандувача. Особисто я бачу протилежне.
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24.07.2020 07:36 Ответить
РФ любые договоренности рассматривает исключительно как односторонние обязательства противоположной стороны. Сами они никаких договоренностей не соблюдают и не собираются.
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24.07.2020 07:29 Ответить
быть не может!
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24.07.2020 07:36 Ответить
капец, нежданчик ! кто-то надеялся на другое?
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24.07.2020 07:43 Ответить
Оскаржити до басмачнського с м. масквабада!
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24.07.2020 08:02 Ответить
Це тільки українські політичні валянки знищили всі запаси протипіхотних мін перед нападом РФ.
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24.07.2020 08:09 Ответить
А какой дело паРаши до этого?!!! Считают себя в каждой бочке затычкой?
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24.07.2020 08:10 Ответить
Непосредственное. У них в глазу мир...
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24.07.2020 08:13 Ответить
Нужно перекрывать линию соприкосновения с ОРДЛо и Крымом наглухо ( без прохода и проезда). Война ведь идет, обстрелы, гибель бойцов. Ни каких КПП ( беженцы за 6 лет уже покинули эти территории) Прекратить любые поставки туда , включая гуманитарку, воду, эл. энергию , соц выплаты. Украина 6 лет воюет, гибнут ее лучшие представители и мы продолжаем " гибридно" содержать те территории .. Пусть это все делает оккупант согласно всех международных правил.. ( Но как оказывается мы на это не способны, мы сами в "гибридности" по самые уши, у нас же АТо, у нас открыто не называют агрессора, агрессором мы ведем переговоры с марионетками и т.д.)
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24.07.2020 08:17 Ответить
У вас АБСОЛЮТНО правильна думка.

Лише одне "але" - Порошенко вперто не перекривав кордони, зеленський теж вперто не перекриває кордони. Це що за війна така???!! Кордони "нараспашку", натовп їздіть відпочивати на крим, інший натовп через Україну до ЄС спокійно. Там вбивають, артобстріли, а тут туди сюди натовп їздіть без проблем.

Уявіть собі такого не можу. Йде Друга Світова війна і натовп їде в турпоїздку подивиться на зруйнований сталінград, з іншого боку інший натовп іде до Берлину подивиться на "застєнкі гєстапо"!!!! Повний п....ць!!!

Що відбувається?!
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24.07.2020 08:58 Ответить
вiдбуваеться т.з. "мiнський договорняк"...
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24.07.2020 09:13 Ответить
"мінський договорняк" - це назва того АФІГЄНІЙШОГО експерименту, котрий зараз проводять над людьми. Так саме, як коронавірус.

Змінюють саме поняття "війна".
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24.07.2020 09:16 Ответить
зараз це вже не "вiйна" - а "гiбридна вiйна" . отаке! довбань якийсь придумав...
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24.07.2020 09:19 Ответить
А была Вторая мировая война? Никто же немцев и Гитлера не видел. В советском союзе в ето время была гражданская война. Миллионы ополченцев типо Власова, Бандеры, Краснова и тд. воевали против комунистов и московской хунты.
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24.07.2020 09:29 Ответить
РФ відмовляється затвердити вже узгоджені 13 районів для розмінування на Донбасі, - постпред України Цимбалюк - Цензор.НЕТ 8667РФ відмовляється затвердити вже узгоджені 13 районів для розмінування на Донбасі, - постпред України Цимбалюк - Цензор.НЕТ 6875РФ відмовляється затвердити вже узгоджені 13 районів для розмінування на Донбасі, - постпред України Цимбалюк - Цензор.НЕТ 7868
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24.07.2020 10:30 Ответить
А ІХТАМНЄТ.
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24.07.2020 08:42 Ответить
Скажите, насколько вы доверяете РФ, вы бы пошли по полю которое *разминировали* кацапы? Ето идиотизм. С врагом нужно воевать а не договариваться. Тем более сейчас договариваются с врагом который уже захватил нашу землю и наши дома. Тоесть договариваются о *мире* и закреплении занятых территорий на сегодняшний день.
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24.07.2020 09:25 Ответить
Разминированный участки объявить временными местами транспортного и пешего пересечения между свободной Украиной и временно оккупированными территориями Украины. Кацапы ведь не будут людей с временно оккупированных территорий взрывать, которые за пенсиями, продуктами, лекарствами и бюрократическими бумажками к нам едут (шутка, конечно-же будут).
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24.07.2020 09:44 Ответить
Помню как-то одна безъяйцевая Кончита стоя на коленях заглянула в шоколадный глаз ********* Пудинга и увидела там МИР.
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24.07.2020 09:35 Ответить
« С бандитами договариваться нельзя.. Всё равно в спину ударят.» Ходорковский
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24.07.2020 10:09 Ответить
РФ відмовляється затвердити вже узгоджені 13 районів для розмінування на Донбасі, - постпред України Цимбалюк - Цензор.НЕТ 491РФ відмовляється затвердити вже узгоджені 13 районів для розмінування на Донбасі, - постпред України Цимбалюк - Цензор.НЕТ 2181РФ відмовляється затвердити вже узгоджені 13 районів для розмінування на Донбасі, - постпред України Цимбалюк - Цензор.НЕТ 3744РФ відмовляється затвердити вже узгоджені 13 районів для розмінування на Донбасі, - постпред України Цимбалюк - Цензор.НЕТ 8818
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24.07.2020 10:28 Ответить
Дибилизм!!!
У нас идет война или нет?
Если идет - то какое разминирование?
Если нет - то кто победил?
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24.07.2020 11:02 Ответить
 
 