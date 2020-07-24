РФ отказывается утвердить уже согласованные 13 районов для разминирования на Донбассе, - постпред Украины Цымбалюк

Украинская сторона приветствует прогресс в ТКГ по закреплению режима прекращения огня на Донбассе, однако обеспокоена тем, что российская сторона отказывается утвердить уже согласованы 13 районов для разминирования.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 23 июля.

"Мы приветствуем вчерашнюю договоренность в ТКГ о дополнительных мерах по закреплению режима прекращения огня, начиная с 00:01 часов 27 июля. Украина полностью обязуется выполнять согласованные меры и рассчитывает, что российская сторона также выполнит взятые на себя обязательства. Вместе с тем, мы не можем выразить аналогичный оптимизм относительно других мер безопасности, о которых сейчас ведутся переговоры в рамках ТКГ, включая разведение войск и техники, а также отвод тяжелого вооружения и разминирование. Наиболее тревожным в отношении последнего вопроса является то, что российская сторона отказывается утвердить уже согласованные 13 районов для разминирования", - заявил он.

Глава миссии Украины при ОБСЕ указал на то, что, публично требуя полного выполнения всех политических положений Минских договоренностей, "Россия и ее представители из временно оккупированных районов продолжают блокировать любое продвижение на политическом треке минских переговоров".

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В частности, по вине российской стороны практически остановлен на обсуждение вопроса об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.