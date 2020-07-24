Генсек ООН Гутерреш призвал выполнять новые договоренности о прекращении огня на Донбассе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призывает стороны конфликта на Донбассе соблюдать договоренности, направленные на прекращения огня на востоке Украины, достигнутые в ходе заседания трехсторонней контактной группы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Он (генсек ООН. - Ред.) призывает все стороны полностью соблюдать согласованные условия и сосредоточить усилия на защите гражданских лиц, которые продолжают больше всего страдать от продолжающихся боевых действий", - говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.
Он отметил, что генсек ООН настоятельно призывает все заинтересованные стороны принять дальнейшие меры в этом духе для обеспечения нового импульса в продолжающихся мирных усилиях "нормандской четверки", трехсторонней контактной группы и ОБСЕ.
Дюжаррик добавил, что Гутерреш призывает облегчить гуманитарный доступ и условия вдоль линии соприкосновения, а также обеспечить прогресс в осуществлении Минских соглашений в соответствии с резолюцией 2202 (2015) Совета Безопасности.
Как сообщалось, накануне трехсторонняя Контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон.
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Настолько твердо озабочиваетесь шо я х.з. как у вас штаны еще целы.
Канєшна запаребрік защіщаєт Домбас.
Значит на войска и наемников надо тратить меньше денег, а это важно. Ну и замороженный конфликт - это просто сказка и мечта.
вивести війська підорашка звідти не може.
годувати війська потрібно.
тримати у формі бойовій - потрібно.
А це все гроші.
По-друге:
підорашка чудово розуміє, особливо після того, як США занесли кадирова у чорний список, за зеленим флюгером стоять ... США. І в будь який час, зелений флюгер може хитнутися в іншій бік.