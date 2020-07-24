РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6146 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
1 388 16

Генсек ООН Гутерреш призвал выполнять новые договоренности о прекращении огня на Донбассе

Генсек ООН Гутерреш призвал выполнять новые договоренности о прекращении огня на Донбассе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призывает стороны конфликта на Донбассе соблюдать договоренности, направленные на прекращения огня на востоке Украины, достигнутые в ходе заседания трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Он (генсек ООН. - Ред.) призывает все стороны полностью соблюдать согласованные условия и сосредоточить усилия на защите гражданских лиц, которые продолжают больше всего страдать от продолжающихся боевых действий", - говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.

Он отметил, что генсек ООН настоятельно призывает все заинтересованные стороны принять дальнейшие меры в этом духе для обеспечения нового импульса в продолжающихся мирных усилиях "нормандской четверки", трехсторонней контактной группы и ОБСЕ.

Дюжаррик добавил, что Гутерреш призывает облегчить гуманитарный доступ и условия вдоль линии соприкосновения, а также обеспечить прогресс в осуществлении Минских соглашений в соответствии с резолюцией 2202 (2015) Совета Безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы хотим расшифровки каждого пункта Минских соглашений, - Зеленский

Как сообщалось, накануне трехсторонняя Контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон.

ООН (4184) переговоры (5060) Донбасс (26956) минские соглашения (3229) Гутерриш Антониу (339) Трехсторонняя контактная группа (842)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
Генсек ООН Гутерреш закликав виконувати нові домовленості про припинення вогню на Донбасі - Цензор.НЕТ 2911
показать весь комментарий
24.07.2020 08:06
+15
выразит озабоченность и пойдет пожрет
показать весь комментарий
24.07.2020 08:11
+8
Гебесовна Захарова уже похвалила украинскую ( типа) власть о том что они сдвинулись с мертвой точке и начали прямые переговоры с " независимыми реПубликами ДоУнбасса" о прекращении огня.. А Рф что.. они "просто наблюдатели, миротворцы, защитники бедного руського мира и уже теперь и своих граждан на тех территориях" ( потому что сейчас даже работников ЖЭКов заставляют в приказном порядке получать местные корочки, и потом так же обязательно получать паспорта РФ)
показать весь комментарий
24.07.2020 08:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що буде робити тристороння група, якщо росія не виконає свої домовленості?
показать весь комментарий
24.07.2020 07:57 Ответить
выразит озабоченность и пойдет пожрет
показать весь комментарий
24.07.2020 08:11 Ответить
Десь так і буде.
показать весь комментарий
24.07.2020 08:13 Ответить
Пошлют эту группу на все стороны.
показать весь комментарий
24.07.2020 09:07 Ответить
Мерзость, вы хотя бы отреагировали как тогда когда совок напал на Финляндию, "озабоченные" вы наши.
Настолько твердо озабочиваетесь шо я х.з. как у вас штаны еще целы.
показать весь комментарий
24.07.2020 08:00 Ответить
Гебесовна Захарова уже похвалила украинскую ( типа) власть о том что они сдвинулись с мертвой точке и начали прямые переговоры с " независимыми реПубликами ДоУнбасса" о прекращении огня.. А Рф что.. они "просто наблюдатели, миротворцы, защитники бедного руського мира и уже теперь и своих граждан на тех территориях" ( потому что сейчас даже работников ЖЭКов заставляют в приказном порядке получать местные корочки, и потом так же обязательно получать паспорта РФ)
показать весь комментарий
24.07.2020 08:01 Ответить
Генсек ООН Гутерреш закликав виконувати нові домовленості про припинення вогню на Донбасі - Цензор.НЕТ 8568
Канєшна запаребрік защіщаєт Домбас.
показать весь комментарий
24.07.2020 08:13 Ответить
Генсек ООН Гутерреш закликав виконувати нові домовленості про припинення вогню на Донбасі - Цензор.НЕТ 2911
показать весь комментарий
24.07.2020 08:06 Ответить
Видосика с озабоченностью не вижу... видосик где? Видосик??? Без видосика теперь нет веры
показать весь комментарий
24.07.2020 08:08 Ответить
На место России я был бы доволен. Территории оккупированы, в бурятов никто не стреляет, выход разведгрупп и диверсии запрещены, лепота.

Значит на войска и наемников надо тратить меньше денег, а это важно. Ну и замороженный конфликт - это просто сказка и мечта.
показать весь комментарий
24.07.2020 08:23 Ответить
дещо примітивно.
вивести війська підорашка звідти не може.
годувати війська потрібно.
тримати у формі бойовій - потрібно.
А це все гроші.

По-друге:
підорашка чудово розуміє, особливо після того, як США занесли кадирова у чорний список, за зеленим флюгером стоять ... США. І в будь який час, зелений флюгер може хитнутися в іншій бік.
показать весь комментарий
24.07.2020 09:12 Ответить
яка в дупу може бути договорьонность з військовими злочинцями, шо розстрілюють людей з червоним хрестом на білому тлі?????????????????????????????
показать весь комментарий
24.07.2020 08:32 Ответить
Ну, мужик, "вкурил" что-то и никак не может понять какая же из этих сторон нарушает договоренности и расстреливает медиков.
показать весь комментарий
24.07.2020 09:15 Ответить
они там и у зе все ******** на голову, хоть одно обещание роSSии выполнялось, ну хоть одно?
показать весь комментарий
24.07.2020 11:28 Ответить
а новые договоренности, это вазелин и напрячь очко.
показать весь комментарий
24.07.2020 12:07 Ответить
про шо ти гутериш??? Ти кремль призивай і склоняй до миру!!!
показать весь комментарий
24.07.2020 12:35 Ответить
 
 