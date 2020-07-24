США никогда не воспримут нападение РФ на суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии, - Помпео

США никогда не воспримут нападение России на суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии. Москва использует марионеток для дестабилизации ситуации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в своем обращении по случаю 80-летия Декларации Веллеса, передает посольство США в Украине.

Он напомнил, что США также никогда не признавали оккупацию Балтийских стран Советским союзом.

"Соединенные Штаты никогда не примут нападение России на суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии путем попыток аннексии Крыма, поддержки дестабилизирующим марионеточных сил на востоке Украины или оккупации Абхазии и Южной Осетии", - заявил Помпео.

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Отметим, декларация Веллеса - это заявление, в котором США осудили оккупацию Советским Союзом Эстонии, Латвии и Литвы, совершенное в июне 1940 года.