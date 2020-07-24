США никогда не воспримут нападение РФ на суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии, - Помпео
США никогда не воспримут нападение России на суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии. Москва использует марионеток для дестабилизации ситуации.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в своем обращении по случаю 80-летия Декларации Веллеса, передает посольство США в Украине.
Он напомнил, что США также никогда не признавали оккупацию Балтийских стран Советским союзом.
"Соединенные Штаты никогда не примут нападение России на суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии путем попыток аннексии Крыма, поддержки дестабилизирующим марионеточных сил на востоке Украины или оккупации Абхазии и Южной Осетии", - заявил Помпео.
Отметим, декларация Веллеса - это заявление, в котором США осудили оккупацию Советским Союзом Эстонии, Латвии и Литвы, совершенное в июне 1940 года.
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О разоружении Украины по Будапештскому меморандуму с участием США в полный рост тоже знаем...
Знаем как клянчили Джевилины несколько лет...
коды систем управления программировались на Южмаше и украинцы обслуживали эти ракеты в РФ до последнего времени...
и почитайте что пишут спецы по этой теме..
я читал...
не забываем также об авиации и обычных других вооружениях которые Украина уничтожила по этой будапештской бумажке..
Дыбильная нация...
фото от сюда...
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fru.krymr.com%2Fa%2Fphoto-ukraina-bez-yadernogo-oruzhiya%2F29703793.html&psig=AOvVaw3i0RDVZaa6VGA3Vda6boIK&ust=1595655114123000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCOCMq9WU5eoCFQAAAAAdAAAAABAD
Зеля же почти не скрывал перед выборами что он капитулянт...
ну и что бы сыночков в армию не призвали..
поэтому и проголосовал..
Почему США не воспримут нападение РФ на Украину, если это нападение - факт?