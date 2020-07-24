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Новости Агрессия России против Украины
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США никогда не воспримут нападение РФ на суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии, - Помпео

США никогда не воспримут нападение РФ на суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии, - Помпео

США никогда не воспримут нападение России на суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии. Москва использует марионеток для дестабилизации ситуации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в своем обращении по случаю 80-летия Декларации Веллеса, передает посольство США в Украине.

Он напомнил, что США также никогда не признавали оккупацию Балтийских стран Советским союзом.

"Соединенные Штаты никогда не примут нападение России на суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии путем попыток аннексии Крыма, поддержки дестабилизирующим марионеточных сил на востоке Украины или оккупации Абхазии и Южной Осетии", - заявил Помпео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео осудил агрессию РФ против Украины и выразил огорчение из-за убийства украинского медика на Донбассе

Отметим, декларация Веллеса - это заявление, в котором США осудили оккупацию Советским Союзом Эстонии, Латвии и Литвы, совершенное в июне 1940 года.

Грузия (4504) суверенитет (165) США (27073) Помпео Майк (340)


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Топ комментарии
+15
США никогда не воспримут нападение РФ на суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии, - Помпео - Цензор.НЕТ 9068
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24.07.2020 08:11
+9
мудрый нарид так захотел.
Зеля же почти не скрывал перед выборами что он капитулянт...
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24.07.2020 08:12
+8
США і запаребрік два протилежних світи.
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24.07.2020 08:06
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США і запаребрік два протилежних світи.
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24.07.2020 08:06 Ответить
Саме так, богатовікове протистаяння євроцивілізаціі проти московської орди !! Україна, волею долі ,повсякчас опиняєтся в епіцентрі боротьби ціх світів !!)))))
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24.07.2020 08:18 Ответить
ну после оккупации Грузии товарищ Обама устроил с путинской РФ перезагрузку в полный рост...
О разоружении Украины по Будапештскому меморандуму с участием США в полный рост тоже знаем...
Знаем как клянчили Джевилины несколько лет...
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24.07.2020 08:08 Ответить
Пульт керування ракетами був в кремблі. Пульнули б ракету кацапи по Америці з території України і шо тоді?
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24.07.2020 08:19 Ответить
https://censor.net/user/27028 - не смешите ради Бога...

коды систем управления программировались на Южмаше и украинцы обслуживали эти ракеты в РФ до последнего времени...
и почитайте что пишут спецы по этой теме..
я читал...
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24.07.2020 08:22 Ответить
А не в Харкові розробляли та виготовляли системи керування ??))
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24.07.2020 08:28 Ответить
я читал про Южмаш, но возможно и в Харькове тоже...
не забываем также об авиации и обычных других вооружениях которые Украина уничтожила по этой будапештской бумажке..
США ніколи не сприймуть напад РФ на суверенітет і територіальну цілісність України та Грузії, - Помпео - Цензор.НЕТ 1819
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24.07.2020 08:32 Ответить
И никто не вспомнит про Будапешт, бегают с Минском, как курица с яйцом.
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24.07.2020 08:34 Ответить
В/ч 13847,м. Умань, приймала участь в демантаже ЯО !! Я колись там працював налогоджувальником !!!))
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24.07.2020 08:36 Ответить
https://censor.net/user/470343 - жалко что пипец...

Дыбильная нация...

фото от сюда...
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fru.krymr.com%2Fa%2Fphoto-ukraina-bez-yadernogo-oruzhiya%2F29703793.html&psig=AOvVaw3i0RDVZaa6VGA3Vda6boIK&ust=1595655114123000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCOCMq9WU5eoCFQAAAAAdAAAAABAD

США ніколи не сприймуть напад РФ на суверенітет і територіальну цілісність України та Грузії, - Помпео - Цензор.НЕТ 3253

США ніколи не сприймуть напад РФ на суверенітет і територіальну цілісність України та Грузії, - Помпео - Цензор.НЕТ 1672

США ніколи не сприймуть напад РФ на суверенітет і територіальну цілісність України та Грузії, - Помпео - Цензор.НЕТ 3755

США ніколи не сприймуть напад РФ на суверенітет і територіальну цілісність України та Грузії, - Помпео - Цензор.НЕТ 5974
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24.07.2020 08:40 Ответить
Была тьма тактического яд. оружия, бомбы, снаряды. Лошар развели, да и не впервой, вон посмотри , что сейчас твориться, дураков история не учит ничему. Цирк шапито...
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24.07.2020 08:28 Ответить
Вважаєш що маасква довірила б керування ракетами Україні? Ага.
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24.07.2020 08:39 Ответить
Читай выше.
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24.07.2020 09:50 Ответить
И шо? Шо это невосприятие меняет? А РФ никогда не воспримет нападение США на Ирак, Вьетнам и многие другие страны. Нам то шо?
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24.07.2020 08:09 Ответить
Тебе нужно сдаться, не борись со своей сутью...
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24.07.2020 08:11 Ответить
СРСР було створенно в 1922 р. !!!)))
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24.07.2020 09:05 Ответить
"Не воспримут" а война в Грузии, а оккупация и дэ факто присоединение к РФ Абхазии и Юж. Осетии и поход на Тбилиси с бомбардировкой грузинских городов. А оккупация и аннексия Крыма и Севастополя, а война на востоке Украины идущая 6 лет унесшая уже только убитыми порядка 15 тыс, а оккупация трети Донбасса,, а беженцы от руського мира, а блокада Азовского моря, а захват заложников. А раздача руських паспортов и рулевая зона на оккупированных территориях. А ежедневные обстрелы.. А оккупация Приднестровья.. А Сирия, а Ливия, а Чечня с бомбардировкой фронтовой авиацией. А установление в РФ тоталитарного , мракобесного, реваншистского, империалистического, антидемократического, фашистского по сути режима. " Не воспримут" .. это как - это еще меньше чем " глубочайшая озабоченность"..
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24.07.2020 08:09 Ответить
_Путлеровцы демонстративно на глазах у всего мира массово убили высшее воеенное и политическое руководство страны НАТО и ЕС. И Запад ни гу-гу! Ты о чём вообще, друх?
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24.07.2020 11:22 Ответить
США не воспримут, зато наши сделают все по указке РФ, в новых писульках она и не вспоминается, осталось только ОРДЛО и « та сторона»...
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24.07.2020 08:10 Ответить
мудрый нарид так захотел.
Зеля же почти не скрывал перед выборами что он капитулянт...
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24.07.2020 08:12 Ответить
Он тогда говорил, что сойдёмся посередине, нарид не понял, что речь про р. Днепр.
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24.07.2020 08:15 Ответить
как раз нарид это хорошо понял - мир, руський шансон и поездки в РФ как раньше..
ну и что бы сыночков в армию не призвали..
поэтому и проголосовал..
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24.07.2020 08:18 Ответить
А ведь сыночки будут служить, у кацапов с этим строго, Крымчане уже открыли для себя Урал и Кольский полуостров,
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24.07.2020 08:21 Ответить
Будут оленів пасти,чи білих ведмедів дресирувати ,десь на Південному убережжі моря Лаптьових !!!))
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24.07.2020 09:08 Ответить
США никогда не воспримут нападение РФ на суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии, - Помпео - Цензор.НЕТ 9068
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24.07.2020 08:11 Ответить
Йому потрібні гроші, тобто став баригою.
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24.07.2020 08:18 Ответить
ой вей, а так он был эпикурейцем-филантропом, праведником и бессребреником... jew и jewelre имеет один корень... представь себе Якова или Срулика с гаечным ключом в мазуте
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24.07.2020 08:26 Ответить
jewelry, my typo...
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24.07.2020 08:28 Ответить
Не був він філантропом, але 73 відсотка цього не бачить. Для них і був цей коментар. І ще: я бачив євреїв з коханим ключем і на робітничих посадах.
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24.07.2020 08:30 Ответить
Дивовижні феномени трапляються...
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24.07.2020 08:33 Ответить
Просто це не тема статті та я не все тут можу написати щодо цього. Всі люди різні...
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24.07.2020 08:35 Ответить
73% голосували проти Бариги чоколадного, за Голобородька, а отримали бубочку, баригу- клоуна !!!))))
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24.07.2020 08:33 Ответить
Цим 73 відсоткам не подобалися окремі недоліки, а отримали вони олігархів і проросійську зевладу.
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24.07.2020 08:37 Ответить
Олігархат та іх посіпаки, Кучмівське кубло гельмінтів-політиканів,керуют Україною як заманется !!))
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24.07.2020 08:45 Ответить
апапреколу... обрати внимание: фраза "я - ваш приговор" имеет двоякий смысл... может слышаться как "я олицетворяю приговор вам", что есть херня на криворожском солидоле, а может рассматриваться как "я - приговор, вынесенный мне вами", что более правдоподобно... вот эти иудейские задомверти приведут вовчика, шутейку бесталанного, к какому-то обрезанному концу в банке. Почему в банке? Чтобы налить воды и постараться сунуть конец в воду... авось не найдут...
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24.07.2020 08:21 Ответить
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++!!!
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24.07.2020 08:40 Ответить
Ну и что из этого выйдет. Очередное соболезнование.
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24.07.2020 08:12 Ответить
Нужно наказывать РФ! И Украина тоже должна разрывать все отношения с РФ до полного возврата всех территорий! Не может так быть, что запад вводит санкции, а Украина торгует с РФ.
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24.07.2020 08:20 Ответить
А харчеваться Украина с чего будет?
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24.07.2020 08:36 Ответить
Нужно больше санкций! Нужно перекрыть торговлю РФ с внешним миром! Можно признать РФ - страной спонсором мирового терроризма!!!
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24.07.2020 08:21 Ответить
скажи админу, чтобы прикрутиг голосовалку...
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24.07.2020 08:29 Ответить
По крайней мере , позиция США более понятна, чем позиция власти Украины.
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24.07.2020 08:23 Ответить
США самий послідовний союзник в боротьбі з московською ордою !!))
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24.07.2020 08:30 Ответить
Типа, вы там держитесь.
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24.07.2020 08:35 Ответить
США вводят санкціі проти Рашки , а що робить Україна , гендлює з агресором, загарбником українських земель !!!)))
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24.07.2020 08:39 Ответить
Стадія дикого капіталізму-вона така.Але феодально-кріпосницький лад ближче.
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24.07.2020 08:59 Ответить
Для вас.
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24.07.2020 13:52 Ответить
Как-то странно написано.
Почему США не воспримут нападение РФ на Украину, если это нападение - факт?
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24.07.2020 08:47 Ответить
"США никогда не воспримут нападение России на суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии." Кто это переводил? Как это расшифровать "США никогда не воспримут нападение России"
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24.07.2020 08:48 Ответить
_Дураки захватили мир Надо было "не смирятся", "не оставят безнаказанным", "США никогда не согласятся с нападением России на суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии."
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24.07.2020 11:34 Ответить
Нападение на суверенитет определяет агрессора и оккупанта.Поетому такая формулировка.
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24.07.2020 09:10 Ответить
Ню-ню... Оккупацию Прибалтики Кремлем, США так же не признавало. Но прибалтам от этого было не холодно не жарко, вплоть до рапада СССР в 1991 г.
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24.07.2020 09:55 Ответить
Україну, яка добровільно-примусово відала весь арсенал ядерної зброї , завдяки поету Павличку, комуністам і руху за перебудову КПРС, та особисто б/у парторгу Кучмі за ярлик на пограбування України від фартушків високого градусу з США і ханів з РФ. Тому після того як Україну всі кинули в лайно борсатись, а РФ до цих пір гвалтує своїми окупаційними військами, і цей процес чомусь сором'язливо бариги і зелені олухи називають - то АТО, то ООС то якісь бойовики, то найманці, то сепаратисти то "какая разніца" , замість назвати речі своїм ім'ям - війна, то хто ще в світі політики при здоровому глузду і пам'яті буде розбронюватись. США отримало велику і смачну дулю від КНДР, Ірану, Ізраїлю, Пакистану, Індії за такі гарантії безпеки.
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24.07.2020 10:21 Ответить
Потужно. Трєпєщі лютий врах!!!
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24.07.2020 12:38 Ответить
 
 