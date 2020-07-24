СOVID-19: за сутки в мире умерли более 6,3 тыс. человек. Общее число жертв превысило 636,5 тыс., инфицированных - 15,6 млн
По состоянию на утро 24 июля в мире зарегистрировали 276 тыс. заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 309 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 15 656 766 случаев инфицирования и 636 575 смертей из-за коронавируса.
Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 147 333 (+ 1 150 за сутки), заболевших - 4 169 991 (+ 69 116 за сутки).
На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 2 289 951 инфицированный (+ 58,080 за сутки) и 84 207 (+ 1 317 за сутки) летальных случаев.
Индия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 1 288 130 человек (+ 48 446 за сутки), количество смертей - 30 645 (+ 755 за сутки).
В России 795 038 заболевших (+ 5 848 за сутки) и 12 892 летальных случая (+ 147 за сутки).
Южная Африка сменила Перу на пятом месте по числу инфицированных коронавирусом: количество заболевших там достигло 408 052 человек (+ 13 104 за сутки), количество смертей - 6 093 (+ 153 за сутки).
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