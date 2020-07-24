За сутки на Львовщине выявили 126 новых случаев COVID-19, всего 8 588 инфицированных и 221 умерший

За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 126 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 8 588 человек, 221 человек умер, 1919 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1160 ПЦР-тестов, из них 126 - положительные. Среди них львовян - 61.

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Напомним, по состоянию на утро 23 июля в Украине лабораторно подтверждены 856 новых случаев заболевания коронавирусом, 17 человек умерли.