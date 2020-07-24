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В Украине 972 новых случая COVID-19, умерли 20 человек, всего - 62 823 случая. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 24 июля в Украине лабораторно подтверждены 972 новых случаев заболевания коронавирусом, 20 человек умерли.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 62 823 человек, выздоровевших – 34 886, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 571 человек.
Сейчас в Украине COVID-19 болеют 26 366 человек.
Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (118) и во Львовской области (128).
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