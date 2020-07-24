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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине 972 новых случая COVID-19, умерли 20 человек, всего - 62 823 случая. ИНФОГРАФИКА

В Украине 972 новых случая COVID-19, умерли 20 человек, всего - 62 823 случая. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 24 июля в Украине лабораторно подтверждены 972 новых случаев заболевания коронавирусом, 20 человек умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 62 823 человек, выздоровевших – 34 886, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 571 человек.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 26 366 человек.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (118) и во Львовской области (128).

Читайте на "Цензор.НЕТ": СOVID-19: за сутки в мире умерли более 6,3 тыс. человек. Общее число жертв превысило 636,5 тыс., инфицированных - 15,6 млн

В Украине 972 новых случая COVID-19, умерли 20 человек, всего - 62 823 случая 01

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
А Лукьяненко предупреждал, не послушались, выбрали больных на голову. - http://argumentua.com/stati/levko-lukyanenko-vmesto-glaz-u-yushchenko-byli-chernye-dyry#_blank «Необходимо, чтобы наш парламент на 80% состоял из украинцев, а остальные 20% - отданы национальным меньшинствам. Задача каждого избирателя - взяв бюллетень, выделить украинцев. А затем среди них найти кандидата с лучшим образованием, опытом, посмотреть на его работу, не на обещания ... Парламент надо сделать украинским, а тогда надеяться, что начнется возрождение Украины».
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24.07.2020 09:31
+8
Ідіоти обрали дурнів.
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24.07.2020 09:05
+6
Наслідки,коли при владі дуракі і ідіоти.
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24.07.2020 09:03
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Наслідки,коли при владі дуракі і ідіоти.
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24.07.2020 09:03 Ответить
Ідіоти обрали дурнів.
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24.07.2020 09:05 Ответить
А Лукьяненко предупреждал, не послушались, выбрали больных на голову. - http://argumentua.com/stati/levko-lukyanenko-vmesto-glaz-u-yushchenko-byli-chernye-dyry#_blank «Необходимо, чтобы наш парламент на 80% состоял из украинцев, а остальные 20% - отданы национальным меньшинствам. Задача каждого избирателя - взяв бюллетень, выделить украинцев. А затем среди них найти кандидата с лучшим образованием, опытом, посмотреть на его работу, не на обещания ... Парламент надо сделать украинским, а тогда надеяться, что начнется возрождение Украины».
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24.07.2020 09:31 Ответить
Це занадто складно для ходячих шлунків яким подавай калбасу по 2.20.
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24.07.2020 09:43 Ответить
я вибачаюсь, а що, без захисних масок ходять лише ті, що обрали теперішню владу?
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24.07.2020 09:54 Ответить
Наоборот.
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24.07.2020 10:19 Ответить
я вибачаюсь, а що, без захисних масок ходять лише ті, що обрали теперішню владу

Когда карантин продолжается пол года, то это не карантин, а узурпация власти ТНК, которая решила уничтожить карантином большую часть населения и произвести всемирную дебилизацию населения. Все теории и мировые религии заменяются животным страхом смерти, который во всю раздувается мировыми СМИ. Пора отправить в отставку все правительства, которые пошли на поводу ВОЗ, как не компетентные и не отстаивающие права человека.
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24.07.2020 20:26 Ответить
ультафиолет убивает вирусы. Светодид на УФ стоит недорого, вмонтировать пару в оправу от очков, чтобы освещали впереди носа, или в дыхательную трубку вставить, и проблема решена.
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24.07.2020 20:40 Ответить
идиоты голосовали во втором туре
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24.07.2020 10:07 Ответить
Вже в першому турі було зрозуміло що чувак на лісапеті дуже сподобався лохторату.
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24.07.2020 10:12 Ответить
В США тоже идиоты при власти? а там каждый день раз в 70 больше больных.
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24.07.2020 09:30 Ответить
Ты только что сравнил зебилов с гарлемскими нигерами.
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24.07.2020 09:33 Ответить
Вот именно по этому,рыжий то же ржал со всего мира и не признавал угрозу! Но у них все нормально,за это рыжего пинками изгонят на следующих выборах,а там и дело возбудят за не принятие мер.А вот у нас кто ответил или где хоть одно дело за продажу масок из гос.резерва? И когда расскажут какие мыши сожрали 25000 вагонов зерна оттуда же?
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24.07.2020 11:51 Ответить
Тогда только в северной корее не идиоты - у них же 0 заболевших))) Все остальные страны значит да.
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24.07.2020 10:02 Ответить
Туркменистан тоже 0. Везде где нет вооза там все ок насчет коронапсихоза
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24.07.2020 10:30 Ответить
Все остальные страны значит да.

Швеция и РБ однозначно не шавки ТНК. В отличие от РФ...
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24.07.2020 20:28 Ответить
Це новий рекорд?
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24.07.2020 09:03 Ответить
Рекорд с каждым днем по количеству больных. А по количеству заразившихся за сутки уже было когда-то больше тысячи.
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24.07.2020 09:22 Ответить
Почему рекорд если больницы остаются пустыми. Тем более сегодн рекорд тестов пцр. Почти 16 тысяч.
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24.07.2020 10:28 Ответить
Рекорд с каждым днем по количеству больных.

Человек рождается в окружении вирусов, бактерий и микробов. И живет до тех пор, покат его иммунная система постоянно отбивает их атаки.Так что корона- выращена политиками...
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24.07.2020 20:32 Ответить
наш на такое не способен
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24.07.2020 20:41 Ответить
Идиоты а не можно рисовать в меньшую сторону,как в Мордоре там с каждым днем меньше и меньше при том что тестов рекордное делают на втором после сша,я не представляю сколько у нас было бы с таким количевством тестов больных,или хотите чтоб про Европу вообще забыли,когда кацапов с ихними темпами угасания вируса наоборот пустят в Европу,это при том что у кацапов также игнорят часть без масок ходят сочи заполненые как тюлени на пляжах,парады,ну не верю что у нас какойто особый вирус
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24.07.2020 09:11 Ответить
Если поймут что рисуешь то вообще никуда не пустят. Россиян даже в Турцию не пускают. А это говорит о многом.
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24.07.2020 09:21 Ответить
Хоть рисуй, хоть не рисуй - нам как третьей стране о Европе пора забыть. Но мы 1,5 года назад об этом предупреждали.
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24.07.2020 09:25 Ответить
Нам не о Европе думать нужно, а навести порядок у себя в стране. С 2014 года у нас хаос. И пока этот хаос не закончиться о Украине в Европе можно только сказки слагать. Европа давала подачки пока были у нас хоть какие-то козыри. После подписания Минских соглашений и замораживания конфликта козырей уже нет никаких. Потому Европа постепенно показывает Украине место. В конце концов придет время и мы все равно станем перед выбором или принимать условия России или воевать. Тогда и Европа проснется. А затягивание этого процесса только потеря времени.
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24.07.2020 09:41 Ответить
парабеллум есть?
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24.07.2020 10:00 Ответить
парабеллум есть?

Ваше слово ,товарищ Маузер!
Давеча Турчинов собирается штурмом брать Крым... Я ему даже строчки посвятил -
Дядя Саша хоть и поп- возьмет первым Перекоп!...
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24.07.2020 20:36 Ответить
Мы выбор насчет твоей рашки уже сделали, таких. как ты, даже спрашивать не будем.
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24.07.2020 10:27 Ответить
Фейки распространяешь. Смотрю везде пишут что турция открыла границу для россиян. Жело я так понял в самой россии она не спешит отпускать граждан в турцию. По этому твои фейки ни к чему.
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24.07.2020 10:34 Ответить
! Доки буде наявна злочинність поліції і управління, доти буде війна. А це не допоможе, буде - ядерна.

тіхо шифером шурша....
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24.07.2020 17:02 Ответить
Фонд борьбы с короновирусом был рекордные 64 млрд! Угадайте куда пошли почти все средства? Куда угодно, но только не на борьбу с пандемией! Мусора, пенсы, обслуга зеленского, стройки дорог и прочие деребаны получили миллиарды, а врачи инфекционисты по сей день стирают(!) одноразовые перчатки и защитные костюмы (купленные за свои деньги)! А вы еще удивляетесь почему все так плохо! Да дегенераты управляют страной, которые дорвались до корыта, чтобы прибарахлится. Им плевать на вас и ваш короновирус.
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24.07.2020 09:38 Ответить
так кто украл деньги, уточни - дегенераты или умные?
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24.07.2020 10:02 Ответить
Фонд борьбы с короновирусом был рекордные 64 млрд!

Сказки для детей...
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24.07.2020 20:37 Ответить
Розслабуха пішла ..ось і збільщення .
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24.07.2020 09:46 Ответить
Почему ты еще не заболел??
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24.07.2020 10:29 Ответить
20 человек умерло, из них: 2 от короно-верёвки, 4 от короно-инфаркта, 3 от короно-аварии автомобильной....))
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24.07.2020 10:09 Ответить
Ну, вот не верю я этой лживой статистике - сейчас все пляжи юга забиты и Херсон и Николаев и Одесса и Запорожье - где статистика по пляжам - а нету - там кто то хорошее бабло косит.
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24.07.2020 11:17 Ответить
Забитые пляжи это подтверждения отсутствия оасного вируса.
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24.07.2020 19:00 Ответить
1000 виявлених в день, 1000 тисяч - мільйон, тобто тисячу днів потрібно, щоб заразився мільйон людей, тисяча днів це три роки,а 70% населення то 30 млн, тобто 30 на 3 = 90, отже 90 років ходити в масках, поки 70% населения перезаразиться!
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24.07.2020 19:35 Ответить
ти сам як себе почуваєш
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24.07.2020 20:43 Ответить
 
 