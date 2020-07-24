Зеленский умный человек и все понимает. Ему пора включить голову, чтобы хаос не стал обыденностью, - Шабунин

Виталий Шабунин считает, что вероятные заказчики поджога его дома "четко осознавали, что наказание их не догонит", и сделать так, чтобы они его все же понесли – ответственность президента Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом НВ сказал сам глава Центра противодействия коррупции.

"Безнаказанность порождает неадекватность. Те, кто поджег мой дом, прекрасно понимают, что расследовать это преступление придется Нацполиции Арсена Авакова, а процессуальное руководство ляжет на плечи генпрокурору Ирине Ведендиктовой. Поэтому заказчики поджога четко осознавали, что наказание их не догонит. Это политическая ответственность [Владимира] Зеленского, потому что никто из нас не может "отремонтировать" Нацполицию или уволить судью. Для этого существует политическая власть, которую мы выбираем. Она, в теории, должна ремонтировать неработающие институты нормативным регулированием и кадровыми решениями", - сказал он.

Шабунин считает, что Украину ожидает "жизнь в хаосе": "Это идеальное поле, где можно с кем угодно договариваться. Нет вертикали. Нет арбитра. Пошел к [председателя СБУ Ивана] Баканову — закрыл дело, пошел к Венедиктовой, сделал то же. Делаешь, что хочешь. Не может НАБУ и Прокуратура иметь отдельную позицию по одному и тому же делу, когда Венедиктова прекращает производство по [бизнесмену Олегу] Бахматюку со ссылкой на идиотское решение Печерского суда, когда еще продолжается апелляция. Когда иммунная система не помогает организму, а сама против него борется, то такой организм умирает".

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Также он считает, что Зеленскому пора "включить голову", чтобы хаос не стал обыденностью: "Эти разговоры, что Зеленский ничего не понимает … ну, что он может не понимать о [депутате СН Максиме] Бужанском или Дубинском, о Венедиктовой, которая с нарушением закрывает дело Бахматюка, об Авакове или о деятельности ОАСК, откуда есть записи с признаниями в "политической проституции"?"

"Он (Зеленский. - Ред.) построил хороший бизнес в конкурентной сфере. Он умный человек. Он все понимает и все знает. Зеленский не имеет права на незнание", - добавил Шабунин.

Напомним, 23 июля глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин сообщил об умышленном поджоге его дома.

В свою очередь в Главном управлении Госслужбы Украины по ЧС в Киеве сообщили, что в результате пожара, произошедшего в частном доме по адресу, совпадающему с указанным Шабуниным в своем сообщении, сгорело и разобрано 70 кв. м конструкций крыши.

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества по факту возгорания дома Шабунина.

Глава представительства ЕС в Украине выразил обеспокоенность пожаром.