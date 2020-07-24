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Зеленский умный человек и все понимает. Ему пора включить голову, чтобы хаос не стал обыденностью, - Шабунин

Зеленский умный человек и все понимает. Ему пора включить голову, чтобы хаос не стал обыденностью, - Шабунин

Виталий Шабунин считает, что вероятные заказчики поджога его дома "четко осознавали, что наказание их не догонит", и сделать так, чтобы они его все же понесли – ответственность президента Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом НВ сказал сам глава Центра противодействия коррупции.

"Безнаказанность порождает неадекватность. Те, кто поджег мой дом, прекрасно понимают, что расследовать это преступление придется Нацполиции Арсена Авакова, а процессуальное руководство ляжет на плечи генпрокурору Ирине Ведендиктовой. Поэтому заказчики поджога четко осознавали, что наказание их не догонит. Это политическая ответственность [Владимира] Зеленского, потому что никто из нас не может "отремонтировать" Нацполицию или уволить судью. Для этого существует политическая власть, которую мы выбираем. Она, в теории, должна ремонтировать неработающие институты нормативным регулированием и кадровыми решениями", - сказал он.

Шабунин считает, что Украину ожидает "жизнь в хаосе": "Это идеальное поле, где можно с кем угодно договариваться. Нет вертикали. Нет арбитра. Пошел к [председателя СБУ Ивана] Баканову — закрыл дело, пошел к Венедиктовой, сделал то же. Делаешь, что хочешь. Не может НАБУ и Прокуратура иметь отдельную позицию по одному и тому же делу, когда Венедиктова прекращает производство по [бизнесмену Олегу] Бахматюку со ссылкой на идиотское решение Печерского суда, когда еще продолжается апелляция. Когда иммунная система не помогает организму, а сама против него борется, то такой организм умирает".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский про поджог дома Шабунина: "Я жду, что правоохранители быстро разберутся и поставят все точки над "і"

Также он считает, что Зеленскому пора "включить голову", чтобы хаос не стал обыденностью: "Эти разговоры, что Зеленский ничего не понимает … ну, что он может не понимать о [депутате СН Максиме] Бужанском или Дубинском, о Венедиктовой, которая с нарушением закрывает дело Бахматюка, об Авакове или о деятельности ОАСК, откуда есть записи с признаниями в "политической проституции"?"

"Он (Зеленский. - Ред.) построил хороший бизнес в конкурентной сфере. Он умный человек. Он все понимает и все знает. Зеленский не имеет права на незнание", - добавил Шабунин.

Напомним, 23 июля глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин сообщил об умышленном поджоге его дома.

В свою очередь в Главном управлении Госслужбы Украины по ЧС в Киеве сообщили, что в результате пожара, произошедшего в частном доме по адресу, совпадающему с указанным Шабуниным в своем сообщении, сгорело и разобрано 70 кв. м конструкций крыши.

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества по факту возгорания дома Шабунина.

Глава представительства ЕС в Украине выразил обеспокоенность пожаром.

Зеленский Владимир (20772) поджог (1091) Шабунин Виталий (536)


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Топ комментарии
+49
Он умный человек. Он все понимает и все знает. Зеленский не имеет права на незнание Источник: https://censor.net/n3209917

Хороший анекдот.
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24.07.2020 08:49
+44
Зеленський розумна людина і все розуміє. Йому час увімкнути голову, - Шабунін - Цензор.НЕТ 3956
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24.07.2020 09:01
+39
100500 серия марлезонского балета под названием: "сцарь хороший, то бояре - плохие"
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24.07.2020 08:52
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Страница 3 из 3
Розумний???
Той, хто досі намагається замиритись з фєдєрастами???
На сьомому році війни й рік, як має доступ до самої повної інформації, у стосунках з ворогом???
Це тупий дерев'яний совок...
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24.07.2020 12:01 Ответить
А Шабунін той ще лизун...
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24.07.2020 12:03 Ответить
если бы у халявшика-грантоеда, шабунина, были бы мозги, то клоун не сел бы на трон и не было бы хауса.
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24.07.2020 12:05 Ответить
на жаль, мізків не виявилось у 73/43%зебілів. Шабунін один з них. Нехай і в першій шерензі.
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24.07.2020 12:48 Ответить
Чтобы хаос не стал обыденностью, нужно было ещё пять лет назад подстрелить этого ************* бородавочника.
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24.07.2020 12:15 Ответить
"Зеленский умный" и "надо включить голову" - как-то уж больно противоречивы. Не находите?
Хотя как бы там ни было Зеленский и его шобла - редкие имбицылы.

***** Зеленский отлично все понимает. Он отлично понимает куда он движет страну.
Еще раз мой вопрос - ******* вы **** где? Куда вы слились?
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24.07.2020 12:16 Ответить
не старайся порохобот твоего рабовладельца уже никогда никуда не выбирут - а зеля - гавно, это и так все знают.....
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24.07.2020 15:05 Ответить
ВыбЕрут, через "Е" пишется. Необразованное ты быдло.
Мне в общем похер кто кого куда выберет. Эта страна и эти люди, выбравшие ******** заслуживают какого-нить Бойко в президенты. И отправится всем вам куда? В Россию! Там вас ждут *****.
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24.07.2020 20:45 Ответить
Хорошо, чёрт побери, сказал!

Зеленский не имеет права на незнание", - добавил Шабунин.
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24.07.2020 12:22 Ответить
Ой, знайшов розумного.
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24.07.2020 12:37 Ответить
В дурака или идиота Коломойский бы денег не владывал - об этом лучше подумате, умники.
Всё что Зеленский делает, он делает сознательно и после консультаций с Беней.
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24.07.2020 12:49 Ответить
Слід знати, що Шабунін - один з тих, чи не в першій п'ятірці з тих, хто волав "аби не Порох".

Як https://prm.ua/na-posadu-glavi-nazk-pretenduye-shabunin-berezovets/ повідомляв своєму Telegram-каналі журналіст та ведучий "Прямого" Тарас Березовець 18 вересня минулого року , на посаду глави НАЗК з'явився було новий претендент. "Ну як новий? Кандидат навіть зовсім не новий. І ви його всі знаєте. Звуть його Віталій Шабунін. Так вийшло, що на виборчій кампанії (2019р.) брати його в списки багато партій поостереглись. Останньою спробою легалізуватися у владі Шабуніна був 2014 рік, коли він балотувався в першій десятці Громадянської позиції Гриценко. З тих пір спроби вбудовування у владу були безуспішні. І тепер, пам'ятаючи про колишні заслуги перед командою Зеленського (нагадаю, Шабунін був комунікатором між Ситником і Богданом; між Ситником і колишньою послицею США Марі Йованович), йому момоголо облрмитись місце глави НАЗК. Оскільки в Шабуніна дуже погані відносини з багатьма політиками, Зе-команда може скористатися послугами мстивого Шабуніна проти своїх опонентів", - написав він.
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24.07.2020 12:45 Ответить
ну и правильно делал
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24.07.2020 15:06 Ответить
Включити голову- це явно не про нашого харанта. "Пока живут на свете дураки,обманывать нам,стало быть,с руки! Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя. На дурака не нужен нож,ему с три короба наврешь,и делай с ним,что хошь!" Автор- Булат Окуджава.
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24.07.2020 13:07 Ответить
"розумна людина ... час увімкнути голову" - то Зе весь цей час у вимкнутому стані перебуває
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24.07.2020 13:15 Ответить
Зеленсуий умный человек )))...Несите другого антикоррупционера - этот сломался ...
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24.07.2020 13:34 Ответить
Умному человеку голову включать не надо! Это не Ай-коКс на **********!
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24.07.2020 16:27 Ответить
Бровко теж усе розуміє........ а робить усе на рефлексах.
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24.07.2020 20:00 Ответить
Трохи заперечу твердженню Шабуніна про успішність ЗЕ, як бізнесмена, ціми справами, через довірених осіб, займався Беня, а не він, крім того Шабунін нічого нового не сказав, це і так загальновідомо, єдине, дивне, що прозвучало, наявність розуму у ЗЕ, хоча судячи з недолугої діяльності, як глави держави, якраз навпаки. Напевно, від усіх приховує, як козиря в рукаві шулера.
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24.07.2020 22:06 Ответить
В Украине сейчас царствует как никогда ранее полный непрофессионализм и дилетантство.
На ответственные должности ставятся люди, которые не имеют ни знаний, ни опыта, ни понимания стоящих перед ними задач, а только амбиции и жажду пиара. Отсутствие стратегии, отсутствие логики принятия решений, отсутствие профессионализма прикрывают распиаренным мемом "новые лица". Казалось бы, китайская культурная революция наглядно доказала абсурдность и опасность такой технологии, но не желающие думать люди упорно движутся к собственной трагедии.Источник: https://censor.net/r3209955
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24.07.2020 23:00 Ответить
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