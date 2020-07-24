Местные выборы будут проходить в сложных условиях в связи с пандемией и изменением избирательного закона, - ЦИК

Грядущие местные выборы пройдут в сложных условиях из-за изменения избирательного закона и пандемии коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК, об этом заявил член Центральной избирательной комиссии Андрей Гевко во время выступления на круглом столе "Местные выборы - 2020: новая система, новая территориальная основа".

"Мы хорошо понимаем, что при таких условиях непросто будет происходить и организация голосования, и подсчет голосов избирателей участковыми избирательными комиссиями, и установление итогов голосования территориальными избирательными комиссиями. Поэтому при такой ситуации ключевой и базовой вещью должно стать доверие между всеми субъектами избирательного процесса. Именно на установление такого доверия настраивает всех субъектов Центральная избирательная комиссия", - отметил член ЦИК.

Также он выразил убеждение, что даже при сложной эпидемиологической ситуации ЦИК совместно с Кабинетом Министров Украины, Министерством здравоохранения приложит все усилия и будет принимать необходимые меры, чтобы местные выборы прошли безопасно и в соответствии с требованиями законодательства Украины.

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