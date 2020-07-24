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Новости Коронавирус и карантин
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Местные выборы будут проходить в сложных условиях в связи с пандемией и изменением избирательного закона, - ЦИК

Местные выборы будут проходить в сложных условиях в связи с пандемией и изменением избирательного закона, - ЦИК

Грядущие местные выборы пройдут в сложных условиях из-за изменения избирательного закона и пандемии коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК, об этом заявил член Центральной избирательной комиссии Андрей Гевко во время выступления на круглом столе "Местные выборы - 2020: новая система, новая территориальная основа".

"Мы хорошо понимаем, что при таких условиях непросто будет происходить и организация голосования, и подсчет голосов избирателей участковыми избирательными комиссиями, и установление итогов голосования территориальными избирательными комиссиями. Поэтому при такой ситуации ключевой и базовой вещью должно стать доверие между всеми субъектами избирательного процесса. Именно на установление такого доверия настраивает всех субъектов Центральная избирательная комиссия", - отметил член ЦИК.

Также он выразил убеждение, что даже при сложной эпидемиологической ситуации ЦИК совместно с Кабинетом Министров Украины, Министерством здравоохранения приложит все усилия и будет принимать необходимые меры, чтобы местные выборы прошли безопасно и в соответствии с требованиями законодательства Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о совершенствовании избирательного законодательства

Автор: 

избирательный закон (230) карантин (16729) местные выборы (2752) ЦИК (3644) Гевко Андрей (5) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Вангую, Зе ничего не светит на выборах.
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24.07.2020 09:22
+4
Не забувайте, одне й першого, що зробив зЕ, дорвавшись до влади, призначив 300% своє ЦВК. Ці, "порахують", як треба
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24.07.2020 09:30
+4
Прокатим ЗЕлень
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24.07.2020 09:31
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Вангую, Зе ничего не светит на выборах.
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24.07.2020 09:22 Ответить
Зате судячи з опитувань світить ЗАЖОПу.
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24.07.2020 09:29 Ответить
Не забувайте, одне й першого, що зробив зЕ, дорвавшись до влади, призначив 300% своє ЦВК. Ці, "порахують", як треба
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24.07.2020 09:30 Ответить
да, и активность аваковских мусоров тому подтверждение
зеленский и его шакалы-уроды копируют кремлядей
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24.07.2020 09:50 Ответить
У ЗЄко-манди є методички з Мордору, будемо голосувати на пеньках і багажниках автомобілів, можливо, дехто дізається що за нього вже проголосували. Мабуть не даремно готуються зміни до виборчого законодавства.
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24.07.2020 09:40 Ответить
Местные выборы будут проходить в сложных условиях в связи с пандемией и изменением избирательного закона, - ЦИК - Цензор.НЕТ 5491
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24.07.2020 09:22 Ответить
Зелене Йеті.
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24.07.2020 09:27 Ответить
Це Верещучка після виборів в Київі
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24.07.2020 09:32 Ответить
Місцеві вибори відбуватимуться в складних умовах у зв'язку з пандемією і зміною виборчого закону, - ЦВК - Цензор.НЕТ 6515
Баба да, баба да.
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24.07.2020 09:38 Ответить
ЯБВДЛ...
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24.07.2020 10:18 Ответить
Прокатим ЗЕлень
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24.07.2020 09:31 Ответить
По логике здравого смысла, изменения избирательного законодательства должны упрощать работу, но судя по тексту, все стало хуже и запутанней. Вопрос: нахера зебилы меняли законы? Чтобы рисовать нужные цифры для своих кандидатов?
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24.07.2020 09:50 Ответить
верещук - зегнидный мер киева
проголосуем за ставленницу президентских шакалов-уродов
уря уря уря уря
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24.07.2020 09:51 Ответить
поддержим на выборах выдвиженцев от шакалов-уродов и их предводителя - зеленского-сцывохи !
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24.07.2020 09:53 Ответить
Представницька демократія не ділиться на центральну й місцеву, а пропорційно кількості виборців встановлюється з низів до центру. ОБирати всенародно відразу до центру безвідповідально, а відокремлення місцевих виборів провокує сепаратизм. Організовувати й проводити вибори повинна діюча влада на своїх серверах, а не сталінські фальшувальники паперових результатів (ТВК-ОВК-ЦВК) . Всі протидії електронному голосуванню саме тому, що фальшувальники втратять "роботу".
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24.07.2020 10:19 Ответить
 
 