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"Полтавского террориста" Скрипника все еще не поймали, к поискам привлекли авиацию, - полиция

По состоянию на 9:00 24 июля правоохранителям еще не удалось задержать полтавчанина Романа Скрипника, который 23 июлю захватил заложника, а затем отпустил его и скрылся в лесопосадке. Розыск злоумышленника продолжается.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом сообщила главный специалист отдела коммуникации полиции Полтавской области Полина Ларина.

"По состоянию на сейчас не задержали. Продолжается спецоперация. Привлечено много людей из разных подразделений и ведомств, привлечена авиация, используется спецтехника, и кинологи с собаками, и Нацгвардия. Координирует работу штаб в составе полиции, СБУ и прокуратуры. Надеемся, что результаты скоро будут", - сказала Ларина.

По ее словам, злоумышленник убежал через лесопосадку и сейчас скрывается на территории, на которой чередуются лесопосадки и поля.

На вопрос, вооружен ли Скрипник и может ли представлять опасность для людей, представитель полтавской полиции ответить не смогла, отметив, что такой информации у нее нет.

Напомним, 23 июля около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода) работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина по подозрению в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.

Захватчик угрожал взорвать себя и полицейского. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.

После обеда Скрипник отпустил Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области.

Читайте также: "Полтавского террориста" Скрипника до сих пор разыскивают, не пытайтесь задержать его самостоятельно, - пресс-секретарь МВД Шевченко

Автор: 

заложник (1493) захват (787) Нацполиция (16550) Тахтаулове (770)


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Топ комментарии
+73
"Полтавського терориста" Скрипника досі не впіймали, до пошуків залучили авіацію, - поліція - Цензор.НЕТ 4387
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24.07.2020 09:43
+51
Артиллерию к обеду обещали. Если не поможет, пришлют бомбардировщики. А там и подводные лодки подтянутся, конечно, если они еще у Авакова есть
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24.07.2020 09:38
+48
Не ребята без флота хрен вы его найдете -- это вам подсказка с водолазами ваше шоу будет уникальным
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24.07.2020 09:48
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Нее, они туда не сунутся, да и оружия заряженного им никто не даст, потеряют...
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24.07.2020 10:15 Ответить
"Полтавського терориста" Скрипника досі не впіймали, до пошуків залучили авіацію, - поліція - Цензор.НЕТ 6284
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24.07.2020 10:14 Ответить
нам уже рассказывал зеленский с аваковым, что нашли убийц шеремета,
мусора лжецы, как и зеленский
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24.07.2020 10:14 Ответить
Коли чувак пожартував, мусора опозирились поповній. А де херой Рюкзаков, Шкіряк, Геращенко?
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24.07.2020 10:15 Ответить
Да ладно вам. Мы уже почти забыли про полтавского террориста. Давайте киньте журналистам пару статей как доблецная палиция Авакова задержала нескольких планокуров и бордель и новость про террориста затеряется. А жопа у Шияна заживет до свадьбы.
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24.07.2020 10:16 Ответить
скажите клоуну - пусть начинает свинью трахать.
на такое зрелище террорист точно вылезет из укрытия!
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24.07.2020 10:17 Ответить
"Полтавського терориста" Скрипника досі не впіймали, до пошуків залучили авіацію, - поліція - Цензор.НЕТ 132
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24.07.2020 10:18 Ответить
"Полтавського терориста" Скрипника досі не впіймали, до пошуків залучили авіацію, - поліція - Цензор.НЕТ 194
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24.07.2020 10:18 Ответить
ОБСЕ?
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24.07.2020 11:32 Ответить
Новый вид спасать бало у мосоров?
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24.07.2020 10:19 Ответить
Авиацию?
Хотят напалмом пройтись по району, где скрылся преступник? Или так.. ковровое бомбометание? Там недалеко, в Миргороде, как раз 831 бригада тактической авиации. Они могут даже не взлетать, так, своим ходом по дорогам добраться.
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24.07.2020 10:19 Ответить
зе напустил туману луцким, а потом полтавским "террористами". думаешь мы не понимаем зачем весь этот цирк?! зе-нелюдь. мы тебе никогда не простим парня, воина морпеха, четыре дня пролежавшего раненым под солнцем, когда он ждал что его прийдут вызволить свои! без воды, без еды, так и умер недождавшись, герой, которого ты и ногтя не стоишь. а ты в это аремя поехал отдыхать на дачу правительственную. пока украинский воин лежал и умирал. ты их всех, украинскийх солдат взял в пушечное мясо-заложники
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24.07.2020 10:20 Ответить
Рейтинг падает, вот и организовал сезон террористов
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24.07.2020 10:22 Ответить
Эта точна...Зеля даже службу закосил чтоб не идти спасать наших добровольцев из под завалов в ДАПе но ты то я знаю хотел, просто мамка не пустила....
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24.07.2020 10:31 Ответить
а шо это тут прокукарекало?
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24.07.2020 13:00 Ответить
Його тепловізорами за хвилини можна булоб виявити, повний провал реформ поліції.
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24.07.2020 10:20 Ответить
Возьмите десяток порохоботов с цензора, дайте им понюхать труселя беглеца и пустите по следу они огентов крымля чуют не приходя в сознание, а тут всё проще!
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24.07.2020 10:20 Ответить
Они все ждут и надеяться на второе пришествие Пеци)) У душевнобольных не наступила стадия принятия. Забыли кто нам собачку Авакова подарил с алкашем Луциком и его собутыльницей Гонтаревой. Короткая память у шоколадных. Может, как в лучших традициях сектантов, соберутся всей толпой в поле и сожрут яду.
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24.07.2020 10:36 Ответить
Дурачок, Авакова подарила Батькивщина вообще то, по ее квоте он был.
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24.07.2020 10:44 Ответить
Бла бла бла. Т.е. Порох при всем своем влиянии, по мнению шоколадных, ну просто ничего не мог поделать с этим назначением)) Ну ей Богу, как дети
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24.07.2020 10:58 Ответить
https://censor.net/user/293063 Звичайно не міг. То зараз монобільшість скрізь. А тодві "Родіна" крутила облізлим хвостом і кожен голос був на вагу золота. А все, що зробив Порошенко, в тих умовах, то ми йому вдячні і зараз видно в порівнянні з цими неуками, що він зробив неможливе. Те ж саме зробила і Гонтерєва.
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24.07.2020 11:03 Ответить
Что то подобное уже было: Прости ,Данилыч.
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24.07.2020 11:59 Ответить
Шоколадным правда глаза режет, а может и очко. Сразу в спам))
Не забывайте пожалуйста после чего порох пришел к власти. Вся страна была как на адреналине. Он мог делать с регионалами все что угодно - ВСЕ что захочет. Вешать их на столбах Майдана, "закидывать патрончики в багажник и 100гр. герыча" Вообще любой беспредел. Народ Украины, после Майдана, простил бы, а главное поддержал бы любое решение и действие, направленное на уничтожение партии регионов и посадки всей этой нечисти по подвалам. НО! Имея ручного ген прокурора и обосравшихся от страха судей, он никого, я подчеркиваю для самых-самых упоротых соевых идолопоклонников НИКОГО! за 5 лет не посадил. А сейчас точно по Кучме - "маємо шо маємо" Вы только вспомните эти красные, обосравшиеся от страха рожи Ефремова, Шуфрича и любой падали по областям, после бегства пахана. Они были уверенны что все, конец свободе и богатсву. А через годик уже начинали мычать по своим ТВ каналам и что-то умничать. Распустили крылышки под Порохом на полную
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24.07.2020 14:22 Ответить
https://censor.net/user/293063 який брєд Ви гоните. Після того що сталося в самому місті Києві не було ні одного міліціонера на вулиці. Всі порозбігалися хто-куди. А Крим уже захоплювали "братани" і вже з колорадськими стрічками ходили по містах на сході, півдні і в центрі... Ким було що робити? Розумні заднім числом давати поради? А що тоді було робити? Дякую Турчинову, Парубую і Порошенко, та і людям з нормальними мізками, що не допустили краху всього, а утрималися. Все будемо робити по закону, бо насилля породжує насилля.
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24.07.2020 17:47 Ответить
милиция для посадки регионалов после Майдана вообще была не нужна. Просто вскрыть в СБУ "красные папочки как ребята к успеху шли" и по зонам
Кацапов остановили ценой своих жизней ребята с Майдана, которые ринулись на Донбасс и сформировали добровольческие батальоны. ВСУ в это время фактически не сущевтвовало. Низкий поклон ребятам и конечно волонтерам!, только благодаря которым страна и выстояла. В это время Порох с картавым сидели с кацапскими кураторами и решали что же теперь делать. Ведь ребята сейчас порядок на фронте наведут и вернутся назад в Киев, уже спрашивать где выполнение требований Майдана, где посадки? Вот и придумали Иловайск. Так цвет нации и схоронили. А потом, как положено в касках ездили фотографироваться "на фронт"
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25.07.2020 12:36 Ответить
https://censor.net/ua/user/293063 Ви, як лдійсний кацап серед 5% правди додали 95% брехні і пропаганди проти того, хто спас Україну. Дійсно в СБУ були папочки з наказами і планами, але їх всі попалили. Керував СБУ, як і МО кацап, якого постпавив Яник. А Порох так сидів з кацапами, що вони сказали, "хто завгодно, аби не Порох". Це ми вже чули. І нарід послухався ху@ла і вибрав те що вибрав. А Іловайськ - це вторгнення армії Московії, яка себе у 1721 році назвала росією. Пам*ятай це!
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25.07.2020 13:27 Ответить
Ой какое горе! Спалили архивы СБУ! Ну тогда конечно да, тогда конечно все регионалы прошли очищение от грехов. Бедный пеця, он ведь ни в чом ни виновать, это все кацапський керівник. Возьми за яйца любую шестерку и она выложит тебе всю поднаготную своего шефа, было бы желание. Это я вам так, по секрету рассказал чудодейственный рецепт "восстановлению сгоревших папок"
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25.07.2020 14:24 Ответить
Ага.
Вот тогда бы его точно было за что посадить, угадал?
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25.07.2020 12:53 Ответить
Не готов рисковать своей жопой, не лезь в президенты. В Украине уже было "маємо шо маємо", "бджоли", "стабільність", "мова, віра, Томос", "хватит стрелять" При этом решалово на всех уровнях вообще никак не менялось, а только набирало обороты. Может уже хватит? Стране нужен лидер, который способен ввести в подкорку населения аксиому. Украл - правосудие тебя необратимо настигнет. Лес, рыба, бурштин, взяточники пограничники, взяточники менты, прокуроры, СБУшники, чиновники всех мастей. Да сколько можно уже? Это все не кацапские диверсанты, это наше любимое население - народ. Все хотят чтобы сосед жил по Закону, а мне дела мутить не мешайте, мне семью кормить надо.
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25.07.2020 13:21 Ответить
https://censor.net/ua/user/293063 в Україне не було ще "Армія, мова і віра". Тільки як 5 років пішли по цьому шляху. А ще ЄС, НАТО. До цього було "братани москалі", "вон НАТО", "безблоковість", "фашизм не пройдють", "расейська мова" - оце привело до цього. Не забивай баки, смішно тебе слухати. На це вже ніхто не ведеться.
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25.07.2020 13:31 Ответить
я более чем за полное отстранение от козломордых. Но давайте без лишнего пафоса взглянем на действительность. Где сейчас Украина на пути в ЄС и НАТО ? На том же расстоянии что и в начале 90-х. Чивакуня вылетел как пробка из своего кресла именно по тому, что заикнулся об изменении курса на ЕС. И что, Петя по вашему после этого мог такое повторить в слух?
Мы слишком много общаемся вокруг да около. А вопрос мой по прежнему простой. Назовите фамилию регионала, которого посадили в тюрьму за 5 лет правления Порошенко. То, за что мерзли и гибли ребята на Майдане. Если вы считаете, что на всю страну не нашлось даже одного регионала, который заслуживал на посадку с конфискацией - так и напишите. Думаю это расставит точки над И
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25.07.2020 14:32 Ответить
Он был по квоте НФ. Но кто про тот НФ сейчас помнит? А авакян не тонет.
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24.07.2020 11:17 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Заслужений економіст України . За даними журналу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB,_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) «Фокус» на https://uk.wikipedia.org/wiki/2012 2012 рік, займав 70-те місце у списку найбагатших людей України зі статками $189,0 млнhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9] ====https://uk.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 3 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Харківська облрада висловила йому як голові облдержадміністрації недовіру.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктор Ющенко https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 16 лютого пояснивhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-30 [30] звільнення Авакова порушенням прохання бути політично незаангажованими під час виборів Президента-----Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2004 президентської виборчої кампанії 2004 р. був заступником керівника Харківського регіонального штабу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Ющенка .----На запрошення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Юлії Тимошенко https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-35 [35] рішенням президії політради https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB ВО «Батьківщина» https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 21 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010 призначений головою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Харківської обласної організації партіїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-byut-36 [36] . Це рішення викликало заперечення серед деяких депутатів фракцій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%97_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE БЮТ у Харківській https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 міській і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 обласній радахhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-37 [37] .=====https://uk.wikipedia.org/wiki/31_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 31 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2012 2012 Авакова було оголошено до міжнародного розшуку. Червонозаводський суд https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2 Харкова видав постанову про його арешт.------Проте голови парламентських фракцій «БЮТ-https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Батьківщина» та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 «Наша Україна - Народна самооборона» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC%27%D1%8F%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрій Кожемякин і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Микола Мартиненко звернулися до Генерального секретаріату https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%BB Інтерполу із проханням відмовити правоохоронним органам України в розшуку і затриманні лідера харківської опозиції Арсена Аваковаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-39 [39] .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Юлія Тимошенко заявила, що Аваков винен лише в тому, що є опозиціонером.======За підсумками https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2012 парламентських виборів 2012 , обраний народним депутатом України за списками об'єднаної опозиції «Батьківщина».====11 березня 2019 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0 Окружний адміністративний суд Києва , який раніше отримав позов про незаконність діяльності Арсена Авакова як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 міністра внутрішніх справ України , відкрив провадження у справі про невідповідність міністра вимогам до членів Уряду.=========https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрій Ілларіонов , екс-радник президента Росії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. Путіна , вважає, що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Юлія Тимошенко , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2 Олександр Турчинов і Арсен Аваков своєю бездіяльністю і закликами не втручатися допомогли https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії захопити Донецьк, Луганськ і анексувати Крим
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24.07.2020 11:36 Ответить
На кой черт эта писанина если он в 2014 избрался от НФ? Не у всех же память как у золотой рыбки.
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24.07.2020 11:46 Ответить
Так НФ це на 80 відсотків бувша Батьківщина.
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24.07.2020 11:58 Ответить
Так наші "депутати" на 100% десь були окрім теперішніх партій. Така вже в нас "партійна дисципліна". Окрім зЕлені звісно. Тих відразу з дурки понабирали)
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24.07.2020 12:07 Ответить
это если Петя им прикажет свыше остаётся надеяться шо он заберёт их с собой в соевый рай, там тоже кто то должен Пете лапти приносить ))
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24.07.2020 10:59 Ответить
Якщо ти після того як отсосав разом з цілим полковником знайти не можеш, то як там тим порохоботам убогим лише труси нюхнувши.
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24.07.2020 10:57 Ответить
"Полтавського терориста" Скрипника досі не впіймали, до пошуків залучили авіацію, - поліція - Цензор.НЕТ 1674
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24.07.2020 10:22 Ответить
Це вуи ще в Решетілівці, Багачці та Миргороді не були. Особливо, вночі. І не слухали там рукьцу попсу і руцьки мати на кожному кроці.
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24.07.2020 10:36 Ответить
"Полтавського терориста" Скрипника досі не впіймали, до пошуків залучили авіацію, - поліція - Цензор.НЕТ 874
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24.07.2020 10:22 Ответить
А скільки гектар того лісу? Хіба ще не вирубали? Я ще вчора писав, що цей мабуть не "луцький" а реальний дрібний крадій, навіть не рецедивіст, який опустив весь карний розшук полтавщини, із полковника зробив єфрейтора,хоча єфрейторів в поліції немає. Дивує і незрозуміло і по цей час, чому "полковник" не пішов переслідувати злочинця, хоча на відстані 50 метрів, - відстань куди не докину гранату злочинець? Писав, що піде в ліс, що буде вертоліт і службові собаки і за водолаза писав. Водолаза я переборщив, просто посміявся, бо пам*ятав "терориста" на київському мосту, де показували, як Рюкзаков проводив пард наявності вертоліта-французського, катерів - американських і німецьких, коней наших звичайно, службових собак німецьких, водолазів - наших, але у костюмах заморських і БТР, також наш. А те, що сьогодні,задіють авіацію, навіть уявити не міг. А коли підуть танки і "Акації" "гвоздіки", "піони"?
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24.07.2020 10:29 Ответить
https://censor.net/user/427424:Водолаза я переборщив.

не-не-не. Там речка есть.
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24.07.2020 12:12 Ответить
Ось ви смієтесь, а фінал буде таким: Бубочка бере трубку.......
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24.07.2020 10:29 Ответить
Нічого не можуть зробити без нього, все приходиться самому. А уявіть, якби на його місці був дурачок?
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24.07.2020 10:53 Ответить
Хоть в этом году стерхам покажут путь на юг.
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24.07.2020 10:56 Ответить
Запишет видеообращение "Вийди з лісу, розбійник!".
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24.07.2020 11:04 Ответить
Просто "найвеличніший" ще не взяв цю справу під особистий контроль.
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24.07.2020 10:35 Ответить
Всё, теперь он начнёт партизанскую войну.
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24.07.2020 10:36 Ответить
ловите жопу за углом!
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24.07.2020 10:42 Ответить
надо дать запрос американцам, чтобы они задействовали разведспутник... потому что украинские лягавые не могут даже предположить, что Скрипник спрятался в каком-нибудь схроне или его забрал товарищ и увез куда надо...
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24.07.2020 10:43 Ответить
Думаю, він просто повернувся в студію.)
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24.07.2020 10:52 Ответить
А чого керівник полтавської поліції вміло не почав переслідувати терориста? У нього були мокрі від щастя штани?
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24.07.2020 10:45 Ответить
Осталось только президенту сесть на БТР и прочесать все поля и леса..)
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24.07.2020 10:52 Ответить
"Осталось только президенту сесть". Так краще.
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24.07.2020 11:34 Ответить
Можно попробовать поджечь лес.
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24.07.2020 10:55 Ответить
І спалити пів України, з їх "талантами".Краще нехай вже водолази шукають.Так для народу безпечніше
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24.07.2020 11:36 Ответить
Там лісу нема, на жаль
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24.07.2020 16:09 Ответить
а он уже в Сумской области.... ищите
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24.07.2020 11:02 Ответить
Был замечен в Спадщанском лесу, пообедал в землянке Ковпака и взял курс от Путивля до Карпат.
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25.07.2020 10:03 Ответить
Полтавский РЕмбо,не сдавайся ))
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24.07.2020 11:03 Ответить
Раз не поймали значит, на этот раз, не постановка "95квартала"
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24.07.2020 11:06 Ответить
И вишенкой на торте - для окончательного рейтинга - зе из космоса находит и звонит беглецу. Дебилы в а..уе.
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24.07.2020 11:13 Ответить
интересно,що сегодня зелеармяши отчебучат?
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24.07.2020 11:13 Ответить
А на использование авиации ДНР дала согласие?
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24.07.2020 11:20 Ответить
И дайте приказ луцкому БТРу на Полтаву не ехать - а то не дай бог тирририст его захватит и будет танковый удар по Киеву как в 1941 году. Отступающие слуги народа могут снова и мосты, и Крещатик взорвать... Боже упаси...
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24.07.2020 11:22 Ответить
Ищут пожарники, ищет милиция...
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24.07.2020 11:24 Ответить
ищит пилиция (сказал бы микола бимбавич)
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24.07.2020 11:36 Ответить
полюция
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24.07.2020 12:15 Ответить
А он тем временем спокойно вернулся на заброшенный хлебзавод.
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24.07.2020 11:28 Ответить
думаю без подводной лотки мусорам сАбакова не справиться.
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24.07.2020 12:03 Ответить
Оце РІВЕНЬ!!!!
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24.07.2020 12:19 Ответить
Это мимо!
"Полтавського терориста" Скрипника досі не впіймали, до пошуків залучили авіацію, - поліція - Цензор.НЕТ 695
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24.07.2020 12:32 Ответить
Зеленский уже звонил?
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24.07.2020 12:32 Ответить
Клоуны,применяйте военно-космические войска
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24.07.2020 13:07 Ответить
Пля))) А ведь они это все читают))) Я представляю как у них у всех подгорает)))
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24.07.2020 13:41 Ответить
Десь я таке вже бачив: вояк на дембелі був загнаний в ліс поліцією з вертольотом і потім він дає їм прикурити
"Полтавського терориста" Скрипника досі не впіймали, до пошуків залучили авіацію, - поліція - Цензор.НЕТ 8759
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24.07.2020 13:44 Ответить
А як би це виглядало у США?
http://guardinfo.online/2019/01/18/bounty-hunter-institut-rozyska-prestupnikov-chastnymi-licami/
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24.07.2020 14:28 Ответить
Ну это же не постановочный захват проводить по воле "президента-освободителя".Тут нужно было головой думать.
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24.07.2020 15:34 Ответить
Шо,под Полтавой леса охрененные? Пля,точно Рэмбо какой то..
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24.07.2020 15:36 Ответить
В тому місці такі да - лісів багацько.
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24.07.2020 16:13 Ответить
Ну да, непроходимые джунгли с ягуарами и львами, Вы не знали?
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24.07.2020 16:13 Ответить
"Барбароса".........Танки, авіація-бойові вильоти, це ж "колондайк,,,,,,,," скільки на нього баблоса зрублять.
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24.07.2020 19:40 Ответить
короче, мусора собакова опять в говне по самые не балуй))))
ну и кому нужна такая мусарня, кроме зебарана?))))
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24.07.2020 22:19 Ответить
Деньги или бензин надо списать?
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25.07.2020 00:34 Ответить
Не гальмуйте.

При цьому прес-служба поліції уточнює: Скрипник покинув автомобіль не в Решетилівському чи Миргородському, а в Шишацькому районі.

Водночас журналісти «Суспільного» https://suspilne.media/50281-cerkaska-majstrina-stvorue-glinanu-kompoziciu-na-poltavsini/ фіксують проведення операції з пошуку Романа Скрипника неподалік Великих Сорочинців.
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25.07.2020 08:54 Ответить
очевидно, что аваков его уже грохнул, как ненужного свидетеля
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25.07.2020 09:48 Ответить
Держим кулачки за бравого воина Скрыпника. Пока он побеждает аваковских салабонов 😆😆😆😆
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25.07.2020 12:18 Ответить
Выпускайте Антонину! Если и он не справится, то тогда только надежда на самого Бэ-бэ-бэ.
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25.07.2020 12:47 Ответить
Полтавская лесопасадка для орлов Авакова оказалась амазонскими джунглями!
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25.07.2020 21:22 Ответить
Они какого-то поца найти не могут), куда им танкер поднять или отвоевать пару километров украинской земли.
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25.07.2020 21:26 Ответить
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