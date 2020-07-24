"Полтавского террориста" Скрипника все еще не поймали, к поискам привлекли авиацию, - полиция
По состоянию на 9:00 24 июля правоохранителям еще не удалось задержать полтавчанина Романа Скрипника, который 23 июлю захватил заложника, а затем отпустил его и скрылся в лесопосадке. Розыск злоумышленника продолжается.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом сообщила главный специалист отдела коммуникации полиции Полтавской области Полина Ларина.
"По состоянию на сейчас не задержали. Продолжается спецоперация. Привлечено много людей из разных подразделений и ведомств, привлечена авиация, используется спецтехника, и кинологи с собаками, и Нацгвардия. Координирует работу штаб в составе полиции, СБУ и прокуратуры. Надеемся, что результаты скоро будут", - сказала Ларина.
По ее словам, злоумышленник убежал через лесопосадку и сейчас скрывается на территории, на которой чередуются лесопосадки и поля.
На вопрос, вооружен ли Скрипник и может ли представлять опасность для людей, представитель полтавской полиции ответить не смогла, отметив, что такой информации у нее нет.
Напомним, 23 июля около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода) работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина по подозрению в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.
Захватчик угрожал взорвать себя и полицейского. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.
После обеда Скрипник отпустил Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
мусора лжецы, как и зеленский
на такое зрелище террорист точно вылезет из укрытия!
Хотят напалмом пройтись по району, где скрылся преступник? Или так.. ковровое бомбометание? Там недалеко, в Миргороде, как раз 831 бригада тактической авиации. Они могут даже не взлетать, так, своим ходом по дорогам добраться.
Не забывайте пожалуйста после чего порох пришел к власти. Вся страна была как на адреналине. Он мог делать с регионалами все что угодно - ВСЕ что захочет. Вешать их на столбах Майдана, "закидывать патрончики в багажник и 100гр. герыча" Вообще любой беспредел. Народ Украины, после Майдана, простил бы, а главное поддержал бы любое решение и действие, направленное на уничтожение партии регионов и посадки всей этой нечисти по подвалам. НО! Имея ручного ген прокурора и обосравшихся от страха судей, он никого, я подчеркиваю для самых-самых упоротых соевых идолопоклонников НИКОГО! за 5 лет не посадил. А сейчас точно по Кучме - "маємо шо маємо" Вы только вспомните эти красные, обосравшиеся от страха рожи Ефремова, Шуфрича и любой падали по областям, после бегства пахана. Они были уверенны что все, конец свободе и богатсву. А через годик уже начинали мычать по своим ТВ каналам и что-то умничать. Распустили крылышки под Порохом на полную
Кацапов остановили ценой своих жизней ребята с Майдана, которые ринулись на Донбасс и сформировали добровольческие батальоны. ВСУ в это время фактически не сущевтвовало. Низкий поклон ребятам и конечно волонтерам!, только благодаря которым страна и выстояла. В это время Порох с картавым сидели с кацапскими кураторами и решали что же теперь делать. Ведь ребята сейчас порядок на фронте наведут и вернутся назад в Киев, уже спрашивать где выполнение требований Майдана, где посадки? Вот и придумали Иловайск. Так цвет нации и схоронили. А потом, как положено в касках ездили фотографироваться "на фронт"
Вот тогда бы его точно было за что посадить, угадал?
Мы слишком много общаемся вокруг да около. А вопрос мой по прежнему простой. Назовите фамилию регионала, которого посадили в тюрьму за 5 лет правления Порошенко. То, за что мерзли и гибли ребята на Майдане. Если вы считаете, что на всю страну не нашлось даже одного регионала, который заслуживал на посадку с конфискацией - так и напишите. Думаю это расставит точки над И
не-не-не. Там речка есть.
http://guardinfo.online/2019/01/18/bounty-hunter-institut-rozyska-prestupnikov-chastnymi-licami/
ну и кому нужна такая мусарня, кроме зебарана?))))
При цьому прес-служба поліції уточнює: Скрипник покинув автомобіль не в Решетилівському чи Миргородському, а в Шишацькому районі.
Водночас журналісти «Суспільного» https://suspilne.media/50281-cerkaska-majstrina-stvorue-glinanu-kompoziciu-na-poltavsini/ фіксують проведення операції з пошуку Романа Скрипника неподалік Великих Сорочинців.