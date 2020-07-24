За сутки количество активных больных COVID-19 снизилось в Киеве и 8 областях Украины, - СНБО

Количество излечившихся от коронавирусной болезни COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в 8 из 24 областей Украины и в Киеве, еще в одной области численность заразившихся и выздоровевших была одинаковой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (126) и в Киеве (118).

Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 46 новых случаев заболевания COVID-19, 3 – смерти и 31 – выздоровления, сейчас в области болеет 517 человек (на 12 больше за сутки);

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- в Волынской области подтвержден 45 новых случаев заболевания и 87 случаев выздоровления, сейчас в области болеют 925 человек (на 42 меньше за сутки);

- в Днепропетровской области зафиксировано 27 новых случаев заболевания, 1 – смерти и 3 – выздоровления, сейчас болеет 205 человек (на 23 больше за сутки);

- в Донецкой области зафиксировано 12 новых случаев заболевания, 86 человек выздоровели. Сейчас болеет 317 человек (на 74 меньше за сутки);

- в Житомирской области 16 человек заболели и 5 выздоровели, сейчас болеет 306 человек (на 11 больше за сутки);

- в Закарпатской области 65 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 40 случаев выздоровления, сейчас болеют 2 718 человек (на 23 больше за сутки);

- в Запорожской области 12 новых заболевших и 11 случаев выздоровления, сейчас болеет 124 человека (на 1 больше за сутки);

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 87 новых случаев заболевания, 3 случая смерти и 14 случаев выздоровления, сейчас болеют 2 314 человек (на 70 больше за сутки);

- в Киеве 118 новых случаев заболевания, 1 – смерти и 121 – выздоровления, сейчас болеет 4 600 человек (на 4 меньше за сутки);

- в Киевской области 30 новых заболевших и 46 человек выздоровели, сейчас болеет 851 человек (на 16 меньше за сутки);

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- в Кировоградской области зафиксирован случаев заболевания и смерти не зафиксировано, 5 человек выздоровели, сейчас болеет 32 человека (на 5 меньше за сутки);

- в Луганской области 2 новых случая заболевания, новых случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 33 человека (на 2 больше за сутки);

- во Львовской области подтверждены 126 новых случаев заболевания Covid-19, 5 - смерти и 16 случаев выздоровления, сейчас болеют 6 448 человек (на 105 больше за сутки);

- в Николаевской области 6 новых случаев заболевания и 3 – выздоровления, сейчас болеет 99 человек (на 3 больше за сутки);

- в Одесской области 58 новых случаев заболевания, 1 – смерти и 21 – выздоровления, сейчас болеет 1 482 человека (на 36 больше за сутки);

- в Полтавской области 7 новых случаев заболевания и 1 – выздоровления, сейчас болеет 48 человек (на 6 больше за сутки);

- в Ривненской области 96 новых случаев заболевания и 111 случаев выздоровления, сейчас болеет 1 102 человека (на 15 меньше за сутки);

- в Сумской области 4 новых случая заболевания и 3 – выздоровления, сейчас болеет 63 человека (на 1 больше за сутки);

- в Тернопольской области 56 новых случаев заболевания и 61 – выздоровления, сейчас болеют 887 человек (на 5 меньше за сутки);

- в Харьковской области 74 новых случая заболевания, 1 случай смерти и 40 человек выздоровели, сейчас болеют 1 310 человек (на 33 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области новых случаев заболевания и смерти за сутки не зафиксировано, 4 человека выздоровели, сейчас болеет 17 человек (на 4 меньше за сутки);

- в Хмельницкой области зафиксированы 13 случаев заболевания и 13 – выздоровления, сейчас, как и днем ранее, болеют 125 человек;

- в Черкасской области 18 человек заболели и 11 – выздоровели, сейчас болеют 207 человек (на 7 больше за сутки);

- в Черновицкой области 42 новых случая заболевания, 1 – смерти и 92 человека выздоровели, сейчас болеет 1 408 человек (на 51 меньше за сутки);

- в Черниговской области 12 новых случаев заболевания, 2 – смерти и 61 – выздоровления, сейчас болеет 228 человек (на 51 меньше за сутки).

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