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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве выявлено 118 новых случаев COVID-19, один человек умер, всего - 7 396, - СНБО. ИНФОГРАФИКА (обновлено)

За сутки в Киеве выявлено 118 новых случаев COVID-19, один человек умер, всего - 7 396, - СНБО. ИНФОГРАФИКА (обновлено)

По состоянию на утро 24 июля в Киеве зафиксировали 118 новых случаев заболевания коронавирусом, один человек умер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

На сегодняшний день в столице уже 7396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всего коронавирус унес жизни 129 киевлян. Преодолели болезнь 2667 жителей столицы.

Вместе с тем, заболевание коронавирусом подозревают у 16 345 (+212 за сутки) человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки COVID-19 заболели 65 детей и 43 медработника, - Степанов

За сутки в Киеве выявлено 118 новых случаев COVID-19, один человек умер, всего - 7 396, - СНБО 01

Как позже сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, COVID-19 за минувшие сутки заболели: 52 женщины в возрасте от 18 до 84 лет, 57 мужчин в возрасте от 18 до 69 лет, 7 девочек от 1 года до 16 и 2 мальчика в возрасте 9 месяцев и 1 год.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 27, в Деснянском - 16, в Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах - по 12 случаев.

"Сегодня в столичных больницах с диагнозом коронавирус находятся 283 больных. Из них 19 детей. 45 больных - в тяжелом состоянии. 2 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 38 пациентов - в медучреждениях с подозрением на коронавирус", - написал Кличко.

За сутки в Киеве выявлено 118 новых случаев COVID-19, один человек умер, всего - 7 396, - СНБО 02

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 24 июля в Украине лабораторно подтверждены 972 новых случаев заболевания коронавирусом, 20 человек умерли

карантин (16729) Киев (25663) СНБО (4440) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А пусть ЗЕ позвонит Ковиду.
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24.07.2020 09:57 Ответить
Зе стращает людей по поводу ложноковида и смертности, которая приписана ковиду, а люди умирают от других причин. Он занят активной подготовкой второй волны ложнопандемии. Первая волна ему понравилась, олигархи на ней разбогатели, Зелю погладили по головке, видимо и материально поддержали и он на черном сатанинском коне исправно скачет во вторую волну дальнейшего уничтожения украинской экономики и обдирания украинцев до нитки. Сразу скажу, что пандемия липовая. Ни в одной стране мира эта "пандемия" не повысила смертность, а в Украине даже понизила. Карантин был введен даром - в Швеции и Белорусии его не было и ничего не сталось, обошлось как при обычном гриппе. Так что людям сатана морочит голову, врет, зомбирует и видимо у него есть следующие цели и шаги для порабощения людей и уничтожения населения Земли.
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24.07.2020 10:10 Ответить
 
 