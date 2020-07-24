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Табачная компания выплатила рекордные 460 млн грн штрафа по иску АМКУ

Табачная компания выплатила рекордные 460 млн грн штрафа по иску АМКУ

Группа компаний "Империал Тобакко", в которую входят "Империал Тобакко Юкрейн" и "Империал Тобакко Продакшн Украин"", оплатила наложенный Антимонопольным комитетом Украины штрафа на общую сумму почти 460 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

"Соответствующее решение Комитет принял 10 октября 2019 в рамках дела о сговоре между монопольным дистрибьютором сигарет и производителями табачной продукции. Общая сумма штрафов, которая была наложена на всех участников заговора, достигла 6,5 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что группа компаний "Империал Тобакко", как и другие фигуранты дела, попыталась обжаловать это решение АМКУ в суде. Однако 20 июля этого года столичный суд отклонил иск "Империал Тобакко Юкрейн" и "Империал Тобакко Продакшн Украина" к АМКУ с требованием признать частично недействительным решение АМКУ о наложении на компании штрафов.

Антимонопольный комитет Украины положительно оценивает решение группы компаний "Империал Тобакко" не затягивать дальше судебную волокиту и уплатить штраф за нарушение конкурентного законодательства. В АМКУ надеются, что и другие фигуранты последуют этому примеру.

Напомним, решением от 10 октября признано, что ООО "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн", ЗАО "Филип Моррис Украина", ОАО "Джей Ти Интернешнл Украина", ЗАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина", ОАО "Империал Тобакко Продакшн Украина ", ПИИ" Империал Тобакко Юкрейн", ООО "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина", ЗАО "А / Т табачная компания "В.А.Т.-Прилуки", ООО "ТЕДИС Украина" совершили нарушение, предусмотренное пунктом 5 части второй статьи 6 и пунктом 1 статьи 50 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся ограничения доступа других субъектов хозяйствования (покупателей) на рынок первичной продажи производителями сигарет.

Читайте: Хозсуд Киева 7 июля рассмотрит жалобу "Филип Моррис Украина" на штраф АМКУ

Автор: 

табак (302) Антимонопольный комитет (483) штраф (1287)


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Топ комментарии
+3
Что ты несешь, какая-такая "доля рынка"... Речь вообще-то о производстве (которое теперь в Румынии), а не продаже! Вот конкретно продажа для них ноу проблем - просто украинцы стали больше платить за импортные сигареты.
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24.07.2020 10:50
+3
Пипец... сигарети знову подорожчають...Тютюнова компанія виплатила рекордні 460 млн грн штрафу за позовом АМКУ - Цензор.НЕТ 4433
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24.07.2020 10:56
+3
Да похрен, все равно уйдут Бородатой Бабебене на выплату компенсаций за что нибудь.
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24.07.2020 11:02
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Правила форума Совет форумчан
А как же "Мы закроем все производство"?!
Потеря инвесторов?

Попыхтели и деньги понесли.
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24.07.2020 10:35 Ответить
ничего они не закроют... конкуренты тут же долю рынка сожрут... тут кто первый занес, тот и молодец...ну уволят юристов - делов то с 300% прибылью на этом дерьме....
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24.07.2020 10:38 Ответить
Что ты несешь, какая-такая "доля рынка"... Речь вообще-то о производстве (которое теперь в Румынии), а не продаже! Вот конкретно продажа для них ноу проблем - просто украинцы стали больше платить за импортные сигареты.
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24.07.2020 10:50 Ответить
Филип Моррис (а это крупнейшие) уже полгода как уехали. И не вернутся.
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24.07.2020 10:48 Ответить
как колбасили в Харькове, та и колбасят
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24.07.2020 11:24 Ответить
Филип Моррис???
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24.07.2020 11:25 Ответить
как сидели на Спасской в Киеве, так и сидят филипки. как ездили брендированные ниссаны icos по стране, так и ездят...так что не умничай
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24.07.2020 11:27 Ответить
Вообще-то тебе стоит подучить матчасть - производство перенесено в Румынию.
Но какие-то представители могли в Украине и остаться.
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24.07.2020 11:28 Ответить
хорошая идея, надо всех поштрафовать на лярды и будут деньги в стране! Гоки, енергокомпании, магазины, фермеров,железную дорогу, нацбанк, налоговою, всёёё, все что шевелится.
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24.07.2020 10:53 Ответить
ну так качество наших сигарет просто отвратительное .. табака там нет, одни водоросли и мхи .. за то стоят как золотые ..
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24.07.2020 11:03 Ответить
Пипец... сигарети знову подорожчають...Тютюнова компанія виплатила рекордні 460 млн грн штрафу за позовом АМКУ - Цензор.НЕТ 4433
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24.07.2020 10:56 Ответить
Кидай! Я пів року вже як кинув. Зовсім інші відчуття.
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24.07.2020 10:58 Ответить
при такой жизни можно кинуть? лучше сразу дышать бросить ..
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24.07.2020 11:05 Ответить
Повір мені, можна. Після 23 річного стажу кинув. Так що...
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24.07.2020 11:14 Ответить
Совет хороший. Но реально смогут это сделать немногие.
Нужно приучать молодежь, чтобы и не начинали курить.
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24.07.2020 11:07 Ответить
Гадаю я не помилюся у твердженні що кожен хоч раз пробував, кому не зайшло той не палить. Інша справа що немає жодної централізованої кампанії проти паління серед молоді.
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24.07.2020 11:13 Ответить
немає жодної централізованої кампанії проти паління серед молоді

Вот и я об этом. Наши "зірки" даже не задумываются об этом. В отличии от западных.

кожен хоч раз пробував, кому не зайшло



Да, я в 14 лет попробовал пару сигарет - не зашло.
Но вот качественный слабоалкогол - к сожалению, зашло. К счастью, сейчас я этим практически не балуюсь.
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24.07.2020 11:31 Ответить
Прикро те, що під виглядом турботи про здоров'я курців ці падли косять бабло Тютюнова компанія виплатила рекордні 460 млн грн штрафу за позовом АМКУ - Цензор.НЕТ 3882
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24.07.2020 11:31 Ответить
Да похрен, все равно уйдут Бородатой Бабебене на выплату компенсаций за что нибудь.
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24.07.2020 11:02 Ответить
Они подают в международный суд и отвечать будет государство Украина.
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24.07.2020 12:46 Ответить
 
 