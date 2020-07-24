Табачная компания выплатила рекордные 460 млн грн штрафа по иску АМКУ

Группа компаний "Империал Тобакко", в которую входят "Империал Тобакко Юкрейн" и "Империал Тобакко Продакшн Украин"", оплатила наложенный Антимонопольным комитетом Украины штрафа на общую сумму почти 460 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

"Соответствующее решение Комитет принял 10 октября 2019 в рамках дела о сговоре между монопольным дистрибьютором сигарет и производителями табачной продукции. Общая сумма штрафов, которая была наложена на всех участников заговора, достигла 6,5 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что группа компаний "Империал Тобакко", как и другие фигуранты дела, попыталась обжаловать это решение АМКУ в суде. Однако 20 июля этого года столичный суд отклонил иск "Империал Тобакко Юкрейн" и "Империал Тобакко Продакшн Украина" к АМКУ с требованием признать частично недействительным решение АМКУ о наложении на компании штрафов.

Антимонопольный комитет Украины положительно оценивает решение группы компаний "Империал Тобакко" не затягивать дальше судебную волокиту и уплатить штраф за нарушение конкурентного законодательства. В АМКУ надеются, что и другие фигуранты последуют этому примеру.

Напомним, решением от 10 октября признано, что ООО "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн", ЗАО "Филип Моррис Украина", ОАО "Джей Ти Интернешнл Украина", ЗАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина", ОАО "Империал Тобакко Продакшн Украина ", ПИИ" Империал Тобакко Юкрейн", ООО "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина", ЗАО "А / Т табачная компания "В.А.Т.-Прилуки", ООО "ТЕДИС Украина" совершили нарушение, предусмотренное пунктом 5 части второй статьи 6 и пунктом 1 статьи 50 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся ограничения доступа других субъектов хозяйствования (покупателей) на рынок первичной продажи производителями сигарет.

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