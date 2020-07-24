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Новости Коронавирус и карантин
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Люди с COVID-19, проживающие одни, могут обратиться за помощью в горсовет или ОГА, - Степанов

Люди с COVID-19, проживающие одни, могут обратиться за помощью в горсовет или ОГА, - Степанов

Пациенты с COVID-19, находящиеся дома и проживающие одни, могут обратиться за помощью в горсовет или областную государственную администрацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас достаточно четко предусмотрено это в нормативных документах и в соответствующем постановлении. Эта обязанность возложена на Киевскую городскую и областные государственные администрации, у которых есть соответствующее подразделение социальной защиты. Оно должно сопровождать и оказывать социальную помощь людям, нуждающимся в этом", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, такую помощь могут получить: люди преклонного возраста, люди, которые живут одни на момент заболевания, люди с инвалидностью, а также люди, которые проходят самоизоляцию и не имеют возможности купить те или иные вещи, или продукты питания.

"Более детально каждый может узнать, позвонив на гарячую линию областной государственной администрации или КГГА", - подытожил министр.

Также читайте: Перелеты внутри страны не требуют проведения ПЦР-теста на COVID-19, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) КГГА (2989) ОГА (2393) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
але там їх пошлють подалі...
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24.07.2020 10:59
+4
Их пошлют, а их адреса пошлют черным риэлторам за %%...
Власть скурвилась ниже плинтуса, но и дебилов, ей доверяющих еще много - не все еще перевелись...
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24.07.2020 11:26
+3
Звернутися то вони можуть...
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24.07.2020 10:57
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Звернутися то вони можуть...
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24.07.2020 10:57 Ответить
але там їх пошлють подалі...
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24.07.2020 10:59 Ответить
Их пошлют, а их адреса пошлют черным риэлторам за %%...
Власть скурвилась ниже плинтуса, но и дебилов, ей доверяющих еще много - не все еще перевелись...
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24.07.2020 11:26 Ответить
Пойдет за помощью, скажут распишись за получение помощи, прийдет домой а хата уже переписана на другого.
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24.07.2020 11:40 Ответить
Это ужасно. ****-государство...
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24.07.2020 11:52 Ответить
Не надо оскорблять людей. которым некуда деваться. Ведь есть же такие, кому, действительно, больше некуда обратиться.
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24.07.2020 11:51 Ответить
Я не оскорбляю - я предупреждаю...
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24.07.2020 12:05 Ответить
Степанов вспомнил о людях, когда Ковид уже ушел. Эта же лживая скотина говорил, что украинцы будут лечиться от коронавируса бесплатно, а на деле все лечились платно. Зеленый рептилоид хренов. Геть из власти!
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24.07.2020 11:30 Ответить
Эти суки до сих пор не могут обеспечить бесплатное тестирование и выдачу (или продажу по мин. цене) масок на входе в метро и другой транспорт, а Вы говорите...
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24.07.2020 11:47 Ответить
Выше все сказано.....
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24.07.2020 11:11 Ответить
Могут даже обратиться в ондатру.
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24.07.2020 11:13 Ответить
ага, и мусора будут знать, где можно поживиться ...
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24.07.2020 11:18 Ответить
Слышь, Степашка, а может об этом стоило ещё в апреле прокричать? Или только сейчас?
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24.07.2020 11:45 Ответить
Ага, могут... находишься на самоизоляции и за нарушение -штраф... и тут этот муд@к предлагает идти больному в ога...
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24.07.2020 12:04 Ответить
Коля - котлета лимоны развозить по адресам будет ?
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24.07.2020 14:24 Ответить
 
 