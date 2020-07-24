Люди с COVID-19, проживающие одни, могут обратиться за помощью в горсовет или ОГА, - Степанов

Пациенты с COVID-19, находящиеся дома и проживающие одни, могут обратиться за помощью в горсовет или областную государственную администрацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас достаточно четко предусмотрено это в нормативных документах и в соответствующем постановлении. Эта обязанность возложена на Киевскую городскую и областные государственные администрации, у которых есть соответствующее подразделение социальной защиты. Оно должно сопровождать и оказывать социальную помощь людям, нуждающимся в этом", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, такую помощь могут получить: люди преклонного возраста, люди, которые живут одни на момент заболевания, люди с инвалидностью, а также люди, которые проходят самоизоляцию и не имеют возможности купить те или иные вещи, или продукты питания.

"Более детально каждый может узнать, позвонив на гарячую линию областной государственной администрации или КГГА", - подытожил министр.

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