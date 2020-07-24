РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10926 посетителей онлайн
Новости
806 5

Было бы правильно принять закон об оппозиции на следующей сессии парламента, - Разумков

Было бы правильно принять закон об оппозиции на следующей сессии парламента, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков высказывается за принятие законопроекта об оппозиции осенью.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.

"Я считаю, что было бы правильно на следующей сессии, осенью возможно, если все будет хорошо, принять этот законопроект (законопроект об оппозиции. – Ред.)", - сказал Разумков.

По его словам, данный вопрос существует уже много лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начали разрабатывать закон об оппозиции. Надеюсь, что он будет выписан к следующей сессии ВР, - вице-спикер Кондратюк

"К сожалению, в свое время вопрос об оппозиции куда-то исчез из Регламента Верховной Рады. Был отдельный раздел, сегодня его нет, и я думаю, что это надо унормировать", - сказал спикер.

Он подчеркнул, что такой закон должен быть.

ВР (29273) законопроект (3228) оппозиция (5335) Разумков Дмитрий (1522)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Принимай, мы уже на все согласны. И достаньте из кукурузы того черта с гранатой.
показать весь комментарий
24.07.2020 11:29 Ответить
А що, поки закону про опозицію немає, будь-які дії опозиції поза законом?
показать весь комментарий
24.07.2020 12:12 Ответить
Ось монобільшість вже і про опозицію задумалась.
показать весь комментарий
25.07.2020 00:37 Ответить
 
 