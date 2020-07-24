Было бы правильно принять закон об оппозиции на следующей сессии парламента, - Разумков
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков высказывается за принятие законопроекта об оппозиции осенью.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.
"Я считаю, что было бы правильно на следующей сессии, осенью возможно, если все будет хорошо, принять этот законопроект (законопроект об оппозиции. – Ред.)", - сказал Разумков.
По его словам, данный вопрос существует уже много лет.
"К сожалению, в свое время вопрос об оппозиции куда-то исчез из Регламента Верховной Рады. Был отдельный раздел, сегодня его нет, и я думаю, что это надо унормировать", - сказал спикер.
Он подчеркнул, что такой закон должен быть.
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Sergii Ustim
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Sergii Naushenko
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Gennadiy Storonniy
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