Разумков о созыве внеочередной сессии ВР: Пока таких предложений ни от кого не поступало, но мы готовы
В Верховную Раду пока не поступало предложений о проведении внеочередной сессии ни от народных депутатов, ни от президента Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина-24", отвечая на вопрос, когда соберется парламент на внеочередную сессию для ратификации меморандума о предоставлении Украине макрофинансовой помощи ЕС.
"По состоянию на сегодня не поступало предложений или обращений от депутатских фракций или групп, народных депутатов или президента Украины о созыве внеочередной сессии", - сказал Разумков.
Он напомнил, что глава парламента может созвать внеочередную сессию по инициативе или главы государства, или 150 народных депутатов.
"Если будут такие инициативы. Мы говорили об этом и раньше. Верховная Рада готова работать, готова работать и в режиме внеочередных сессий", - отметил Разумков.
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вежливая подлость ...
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Это круто, смешно, слезы сами текут,
Когда смотришь ты выпуск «Квартала».
Там со сцены ребята политиков жгут,
Много раз кричал ты им «Браво!».
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Перепутав сценарий с реальным бытьем,
Говоришь ? «Ведь они всех умнее!».
Так давайте мы ЗЕ главой изберем,
По приколу и жить веселее!
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По приколу, мой друг, по приколу…
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Сценария в реале нет для ЗЕбородько,
Впустую не помашешь булавой.
Здесь надо думать грамотно и четко,
Причем своей, а не чужою головой.
.
А клоун лишь пиариться умеет,
В политике не шарит ни шиша.
На конференциях он по шпаргалке блеет,
Не зная, как и чем живет страна.
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По приколу, мой друг, по приколу…
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Коломойского шут очень любит бабло,
И налоги платить не желает.
Ведь «Вечерний Квартал» это кипрский офшор,
На России деньжата гуляют.
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В махинациях Бени замешан давно,
Хорошо в США это знают.
И в Оман преЗЕдент летает тайком -
Как там деньги на счет поступают?
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Без прикола, мой друг, без прикола…
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ЗЕ много обещал, но не идут реформы,
И армию гнобят исподтишка.
Зато регионалов появились толпы,
Что ждут очередного барыша.
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Как опухоль растет коррупция в стране,
Воруют деньги нагло, не шутя.
А ты кричал - «Мы сделаем их всех!».
Но «сделали» самих себя…
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Без прикола, мой друг, без прикола…
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. У-вы ...........