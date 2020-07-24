Разумков о созыве внеочередной сессии ВР: Пока таких предложений ни от кого не поступало, но мы готовы

В Верховную Раду пока не поступало предложений о проведении внеочередной сессии ни от народных депутатов, ни от президента Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина-24", отвечая на вопрос, когда соберется парламент на внеочередную сессию для ратификации меморандума о предоставлении Украине макрофинансовой помощи ЕС.

"По состоянию на сегодня не поступало предложений или обращений от депутатских фракций или групп, народных депутатов или президента Украины о созыве внеочередной сессии", - сказал Разумков.

Он напомнил, что глава парламента может созвать внеочередную сессию по инициативе или главы государства, или 150 народных депутатов.

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"Если будут такие инициативы. Мы говорили об этом и раньше. Верховная Рада готова работать, готова работать и в режиме внеочередных сессий", - отметил Разумков.