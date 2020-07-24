Американский моряк травмировался во время Sea Breeze, его отправили в госпиталь в Италию
Американского военного моряка, который получил травму во время международных учений Sea Breeze - 2020 в Черном море, отправили самолетом на военно-морскую базу США в Италии.
Об этом сообщили в администрации международного аэропорта "Одесса", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Вечером 23 июля в аэропорту приземлился американский транспортный самолет Boeing C-40 Clipper, на борт которого подняли военного моряка, доставленного машиной скорой помощи из Военно-медицинского клинического центра Южного региона. После этого самолет взял курс на военный аэропорт Сигонелла на итальянском острове Сицилия", - отметили в аэропорту.
Как уточнили в клиническом центре, американскому моряку, получившему травмы во время учений на корабле США, была оказана экстренная медицинская помощь. Для дальнейшего лечения моряка отправили в госпиталь военно-морской базы Сигонелла.
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В акватории Черного моря продолжаются украинско-американские учения Sea Breeze - 2020. Из-за пандемии коронавируса они проходят только в морской фазе с привлечением авиации.
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Ой , лишенько ... Я цього не переживу
Конечно, при таком говнокомандующем другого ожидать не приходится.
Американскому солдатику выздоровления!
Это все что нужно знать о военной медицине в Украине .
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