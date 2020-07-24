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Американский моряк травмировался во время Sea Breeze, его отправили в госпиталь в Италию

Американский моряк травмировался во время Sea Breeze, его отправили в госпиталь в Италию

Американского военного моряка, который получил травму во время международных учений Sea Breeze - 2020 в Черном море, отправили самолетом на военно-морскую базу США в Италии.

Об этом сообщили в администрации международного аэропорта "Одесса", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Вечером 23 июля в аэропорту приземлился американский транспортный самолет Boeing C-40 Clipper, на борт которого подняли военного моряка, доставленного машиной скорой помощи из Военно-медицинского клинического центра Южного региона. После этого самолет взял курс на военный аэропорт Сигонелла на итальянском острове Сицилия", - отметили в аэропорту.

Как уточнили в клиническом центре, американскому моряку, получившему травмы во время учений на корабле США, была оказана экстренная медицинская помощь. Для дальнейшего лечения моряка отправили в госпиталь военно-морской базы Сигонелла.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Активная фаза учений Sea Breeze-2020 в Черном море. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В акватории Черного моря продолжаются украинско-американские учения Sea Breeze - 2020. Из-за пандемии коронавируса они проходят только в морской фазе с привлечением авиации.

Автор: 

Си-Бриз (145) США (27073) травма (570) военные учения (3462)


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Топ комментарии
+12
А наш пацан 4 дня от ран умирал, да Бубочка?
Конечно, при таком говнокомандующем другого ожидать не приходится.

Американскому солдатику выздоровления!
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24.07.2020 11:57
+4
Земрази никогда не отвечают на неудобные вопросы.
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24.07.2020 12:09
+4
Вот уровень украинской военной медицины, бойца отправляют в госпиталь в итальянские *****, а не отправляют в военный госпиталь в Одесе.
Это все что нужно знать о военной медицине в Украине .
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24.07.2020 12:38
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Американский моряк травмировался во время Sea Breeze, его отправили в госпиталь в Италию

Ой , лишенько ... Я цього не переживу
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24.07.2020 11:42 Ответить
а чего не в БСП?)
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24.07.2020 11:57 Ответить
А наш пацан 4 дня от ран умирал, да Бубочка?
Конечно, при таком говнокомандующем другого ожидать не приходится.

Американскому солдатику выздоровления!
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24.07.2020 11:57 Ответить
Земрази никогда не отвечают на неудобные вопросы.
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24.07.2020 12:09 Ответить
Ой беда какая сообщайте каждый час как он там
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24.07.2020 12:14 Ответить
Тебе, кацапа, забули спитати...
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24.07.2020 12:17 Ответить
А что так слабо пишешься? Где маты где угрозы? Прямо как-то непатриотично
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24.07.2020 12:22 Ответить
Не удостоился!
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24.07.2020 12:27 Ответить
В Україні американець не залишився. Тому що українські лікарі-паразити не лікують, а знущаються з людей.
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24.07.2020 12:29 Ответить
Ох як не на часі така евакуація пораненого... Верхівному гімнокомандувачу прямо по ***...щу!
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24.07.2020 12:36 Ответить
Вот уровень украинской военной медицины, бойца отправляют в госпиталь в итальянские *****, а не отправляют в военный госпиталь в Одесе.
Это все что нужно знать о военной медицине в Украине .
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24.07.2020 12:38 Ответить
ПіСі: чекати на маскування евакуації пораненого свіжим терактом, нє?
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24.07.2020 12:38 Ответить
Нужно было написать как именно произошло травмирование, чтоб все знали чего нельзя делать если случайно окажешься на корабле.
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24.07.2020 12:55 Ответить
1. В ходе учений в море матрос американского эсминца получил травму (перелом руки). По запросу командира эсминца вертолет с испанского фрегата совершил посадку на "Портер" и доставил моряка на военный аэродром в Одессу, откуда травмированного перевезли в госпиталь. На следующий день командование ВМС США направило из Италии в Одессу самолет Boeing C-40 «Клиппер», (рассчитанный на перевозку 120 солдат - усиленную роту с полным вооружением), который доставил травмированного матроса в госпиталь американской базы на Сицилии.
2. В ходе боя с российскими агрессорами на Донбассе украинский морпех получил тяжелые ранения и остался на поле боя один. Чтобы не провоцировать противника и не понести другие потери, его боевые побратимы, командование батальона, бригады и сектора ожидали дальнейших указаний. Спустя сутки об этом узнал президент Украины, который направил на место заместителя руководителя своего офиса и взял ситуацию под личный контроль. Через четверо суток раненый солдат истек кровью и скончался на том-же месте, где в одиночку боролся за свою жизнь.
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24.07.2020 13:38 Ответить
 
 