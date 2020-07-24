За сутки в ВСУ 17 новых случаев COVID-19, всего болеют 147 человек, - Командование Медсил

По состоянию на 10.00 24 июля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 147 человек.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил, информирует Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находятся 3 человека (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 работник ВСУ, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий, Киевская больница - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 14 человек (Киевская область - 3 военнослужащих, Львовская область - 4 военнослужащих, Черниговская область - 1 военнослужащий, Черновицкая область - 2 военнослужащих и 2 работника ВСУ, Одесская область - 1 военнослужащий, Сумская область - 1 военнослужащий ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии выздоровели - 565 человек, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 411 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 16 человек.

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