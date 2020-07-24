Полиция обещает вознаграждение за помощь в поимке Скрипника, удерживавшего в заложниках полицейского

За информацию, которая поможет задержать беглеца, в Нацполиции готовы выплатить вознаграждение. Его сумму пока не объявили.

Об этом сообщил пресс-офицер Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Роман Гришин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы сегодня объявим о том, что за информацию, которая приведет к поимке особо опасного преступника, полиция заплатит денежное вознаграждение. Сумму пока я назвать не могу, этот вопрос как раз сейчас согласовывается", - рассказал он.

По информации Гришина, злоумышленник уже объявлен в розыск, и сегодня все отделы полиции получат на него ориентировку.

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Напомним, 23 июля около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода) работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина по подозрению в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.

Захватчик угрожал взорвать себя и полицейского. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.

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После обеда Скрипник отпустил Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области.

Розыск злоумышленника продолжается. Утром 24 июля к его поискам привлекли авиацию.