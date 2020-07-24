Полиция обещает вознаграждение за помощь в поимке Скрипника, удерживавшего в заложниках полицейского
За информацию, которая поможет задержать беглеца, в Нацполиции готовы выплатить вознаграждение. Его сумму пока не объявили.
Об этом сообщил пресс-офицер Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Роман Гришин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы сегодня объявим о том, что за информацию, которая приведет к поимке особо опасного преступника, полиция заплатит денежное вознаграждение. Сумму пока я назвать не могу, этот вопрос как раз сейчас согласовывается", - рассказал он.
По информации Гришина, злоумышленник уже объявлен в розыск, и сегодня все отделы полиции получат на него ориентировку.
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Напомним, 23 июля около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода) работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина по подозрению в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.
Захватчик угрожал взорвать себя и полицейского. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.
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После обеда Скрипник отпустил Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области.
Розыск злоумышленника продолжается. Утром 24 июля к его поискам привлекли авиацию.
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все на охоту улетели
-- Сто рублей, - ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.
-- Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.
Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо. (с)
Службові собаки
Приїхали в ліс,
Шукати ознаки,
Хто в нього заліз.
Де Скрипник ховався
Злий терорист
Утік і не здався
З Полтави турист.
Собаки пройшлися
І старший заплакав,
На думці зійшлися,
Хтось добре накакав.
Аж нюх забиває,
Хто втік не знайти,
Зі сліду збиває,
Скоріш далі йти.
Це так налякався
Заручник один,
Сам в інший бік гнався,
Аж 20 хвилин.
Сміялися вовки,
Що бачили це,
Як гадив в обновки,
Бліде в формі лице.
Злочинець тихенько
До лісу пішов,
Вже він далеченько,
За нічку зайшов.
24.07.2020
Анатолій Березенський
Гео Лерос сдал Ермака со всеми потрохами
так против него завели дело
Сдай этого террориста-так пойдешь с ним в подельниках
(с)
Как только он забежит в телефонную будку звонить Зеленскому - там его и повязать!