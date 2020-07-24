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Высший совет правосудия обратился в Офис генпрокурора из-за того, что трех членов ВСП вызвали на допрос по делу ОАСК

Высший совет правосудия обратился в Офис генпрокурора из-за того, что трех членов ВСП вызвали на допрос по делу ОАСК

Членов Высшего совета правосудия Виктора Грищука, Павла Гречкивского и Олега Прудивуса вызвали на допрос по делу о злоупотреблениях в Окружном административном суде Киева. В ВСП считают, что это давление на его членов, и просят Офис Генпрокурора начать расследование.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП, информирует Цензор.НЕТ.

"Члены ВСП были вызваны в качестве свидетелей в уголовном производстве, в котором судьи Окружного административного суда города Киева являются подозреваемыми, при обстоятельствах, когда органом досудебного расследования в ВСП еще не направлено ходатайств в отношении судей ОАСК. При этом повестки о вызове не содержат исчерпывающей информации, предусмотренной статьей 137 УПК Украины", - сказано в сообщении.

ВСП считает, что такой способ вызова на допрос не предусмотрен законом. А раз так, то это вмешательство в деятельность членов ВСП и создание искусственных препятствий в их работе.

Читайте на Цензор.НЕТ: Высший совет правосудия стал на сторону Окружного админсуда

Высший совет правосудия обратился в Офис Генерального прокурора с просьбой проверить сообщения о давлении.

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Также на Цензор.НЕТ: Адвокат Маселко о позиции ВСП: "волчье правосудие" и судьи ОАСК станут эталоном правосудия и добродетели

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Восьми судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не могут вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

Высший совет правосудия призывал НАБУ не участвовать в "информационной кампании", которая "подрывает авторитет правосудия".

Автор: 

Высший совет правосудия (568) Окружной админсуд Киева (399) Офис Генпрокурора (2491)


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Топ комментарии
+14
Разогнать это кодло упырей ,оно ничего общего не имеет к правосудию
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24.07.2020 12:42
+7
и что ну вызвали а они что кошерные ублюдки нет пора подонков приземлять у параши или вообще вводить в стране СМЕРТНУЮ КАЗНЬ... какие нафиг дерьмом кратические реформы когда ублюдок на ублюдке с подонком на закуску и конченным ушлебком управляются.... Ишь давление на них оказывается создали ОПГ ИМЕНИ СУДДИВ .я как юрист с 1981 года в системе права говорю деградация системы права судов милиции прокуратуры с каждым годом пробивает поочередно дно в недра Земли.. какие нафиг реформы какие там увещевания они себя еврейские подонки Богами считают а как выбрали мудиловода Бубочку то вовсе геть крышку сорвало с их пустых наполненных навозом головок...в очах только знаки валюты пробегают как в игровых автоматах...
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24.07.2020 13:01
+5
Какие интересные ребята в этом совете, если к сотрудникам возникли вопросы , сразу визжат - давление ..... а может пора вспомнить -"чует кошка ..... "?
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24.07.2020 12:59
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Народный депутат https://nv.ua/ukraine/politics/avtofiksaciya-nardepy-dubinskiy-i-yacenko-prevyshayut-skorost-i-ne-platyat-shtrafy-bihus-info-novosti-ukrainy-50101901.html Александр Дубинский , выступая 16 июля на внутрипартийных праймериз, где избирался кандидат в мэры Киева от Слуги народа, предложил использовать уголовные дела против окружения действующего столичного городского головы Виталия Кличко в борьбе за этот пост. конце выступления нардеп предложил сопартийцам объединиться в борьбе за пост киевского мэра.
«Давайте объединимся и въ*бем», - сказал нардеп, после чего в зале раздался смех, а президент Зеленский начал хлопать.
ЗЕгарантішко ЗЕ-ПРавосуддя й б-ЕЗ пеки країни...
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24.07.2020 12:38 Ответить
Ворон ворону око не виклює. Ну або рука руку миє. Вибирайте,кому що більше подобається.
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24.07.2020 12:38 Ответить
и что ну вызвали а они что кошерные ублюдки нет пора подонков приземлять у параши или вообще вводить в стране СМЕРТНУЮ КАЗНЬ... какие нафиг дерьмом кратические реформы когда ублюдок на ублюдке с подонком на закуску и конченным ушлебком управляются.... Ишь давление на них оказывается создали ОПГ ИМЕНИ СУДДИВ .я как юрист с 1981 года в системе права говорю деградация системы права судов милиции прокуратуры с каждым годом пробивает поочередно дно в недра Земли.. какие нафиг реформы какие там увещевания они себя еврейские подонки Богами считают а как выбрали мудиловода Бубочку то вовсе геть крышку сорвало с их пустых наполненных навозом головок...в очах только знаки валюты пробегают как в игровых автоматах...
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24.07.2020 13:01 Ответить
Разогнать это кодло упырей ,оно ничего общего не имеет к правосудию
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24.07.2020 12:42 Ответить
Какие интересные ребята в этом совете, если к сотрудникам возникли вопросы , сразу визжат - давление ..... а может пора вспомнить -"чует кошка ..... "?
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24.07.2020 12:59 Ответить
бырыги настоящие, под покровительством марионеточного ***********🤢🤡💩🎪
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24.07.2020 12:59 Ответить
ВРПшники вважають себе недоторканими.
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24.07.2020 13:10 Ответить
Чому ні? Сидять на зарплату 250к і за бабки перешкоджають правоохоронцям працювати по суддям хабарникам. Ви просто почитайте їх "рішення". Простий громадянин із підозрою у крадіжки курки може сидіти під вартою, а суддя, якого затримали за результатами спецоперації на хабарі - той ні, той невинувата людина бо не має вироку, що набув сили закону і він не те, що сидіти не може, він навіть правосуддя має право надалі здійснюватись. Ці мудаки реально загрались у панів та челядь...
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24.07.2020 14:20 Ответить
не надо давить на єтих членов
надо молотком по єтим членам
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24.07.2020 13:20 Ответить
ЗЕбеня прикажет всем смотреть кино и освободит судей от террористов
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24.07.2020 13:29 Ответить
ВСП та КСУ мають бути ліквідовані як непотріб.
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24.07.2020 14:18 Ответить
це не непотріб, це виродки, наділені безмежною владою і можливостями в наскрізь корумпованій країні, де їх дії не мають ніякого відношення до правосуддя + неабияке навантаження на бюджет, виплати з якого ті покидьки отримують приносячи державі не користь а виключно збитки. так не може продовжуватись.
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24.07.2020 15:26 Ответить
Це той самий склад ВРП, який обрала ручна конкурсна комісія Портнова-Зеленського-Богдана?
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24.07.2020 14:23 Ответить
Так влаштуйте їм примусовий привід...)))
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24.07.2020 14:34 Ответить
Я бачу, на певний період, один вихід - військова диктатура, орієнтована на західні цінності і трибунал. Нинішні суди та інші структури, що обертаються навколо цього поняття, повинні піти в небуття. На жаль, наше суспільство ще не дозріло до цивільного, і причин цього багато і основна з них, історична.
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24.07.2020 15:42 Ответить
Обратились к своей подельнице, бандиты в мантиях.
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24.07.2020 20:37 Ответить
 
 