Высший совет правосудия обратился в Офис генпрокурора из-за того, что трех членов ВСП вызвали на допрос по делу ОАСК

Членов Высшего совета правосудия Виктора Грищука, Павла Гречкивского и Олега Прудивуса вызвали на допрос по делу о злоупотреблениях в Окружном административном суде Киева. В ВСП считают, что это давление на его членов, и просят Офис Генпрокурора начать расследование.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП, информирует Цензор.НЕТ.

"Члены ВСП были вызваны в качестве свидетелей в уголовном производстве, в котором судьи Окружного административного суда города Киева являются подозреваемыми, при обстоятельствах, когда органом досудебного расследования в ВСП еще не направлено ходатайств в отношении судей ОАСК. При этом повестки о вызове не содержат исчерпывающей информации, предусмотренной статьей 137 УПК Украины", - сказано в сообщении.

ВСП считает, что такой способ вызова на допрос не предусмотрен законом. А раз так, то это вмешательство в деятельность членов ВСП и создание искусственных препятствий в их работе.

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Высший совет правосудия обратился в Офис Генерального прокурора с просьбой проверить сообщения о давлении.

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

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Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Восьми судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не могут вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

Высший совет правосудия призывал НАБУ не участвовать в "информационной кампании", которая "подрывает авторитет правосудия".