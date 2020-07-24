Минздрав заявил о тревожном сигнале: за сутки в Украине госпитализировали рекордное количество человек с COVID-19

Министерство здравоохранения считает тревожным сигналом рост в Украине количества больных, нуждающихся в госпитализации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram со ссылкой на брифинг главы Минздрава Максима Степанова.

"Минздрав считает тревожным сигналом рост в Украине количества больных, нуждающихся в госпитализации. Так, за минувшие сутки страна поставила своеобразный антирекорд числа больных коронавирусной инфекцией, которые попали в медицинские учреждения", - сказано в сообщении.

Госпитализации подлежат больные с тяжелым и средним течением болезни.

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Также отмечается, что особенно тяжело переносят COVID-19 старики и лица с сопутствующими заболеваниями.

Министр в очередной раз подчеркнул, что для уменьшения риска инфицирования необходимо соблюдать масочный режим, социальной дистанции и пользоваться антисептиками.

Напомним, по состоянию на утро 24 июля в Украине лабораторно подтверждены 972 новых случаев заболевания коронавирусом, 20 человек умерли. За прошедшие сутки были госпитализированы 255 человек.