Минздрав заявил о тревожном сигнале: за сутки в Украине госпитализировали рекордное количество человек с COVID-19
Министерство здравоохранения считает тревожным сигналом рост в Украине количества больных, нуждающихся в госпитализации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram со ссылкой на брифинг главы Минздрава Максима Степанова.
"Минздрав считает тревожным сигналом рост в Украине количества больных, нуждающихся в госпитализации. Так, за минувшие сутки страна поставила своеобразный антирекорд числа больных коронавирусной инфекцией, которые попали в медицинские учреждения", - сказано в сообщении.
Госпитализации подлежат больные с тяжелым и средним течением болезни.
Также отмечается, что особенно тяжело переносят COVID-19 старики и лица с сопутствующими заболеваниями.
Министр в очередной раз подчеркнул, что для уменьшения риска инфицирования необходимо соблюдать масочный режим, социальной дистанции и пользоваться антисептиками.
Напомним, по состоянию на утро 24 июля в Украине лабораторно подтверждены 972 новых случаев заболевания коронавирусом, 20 человек умерли. За прошедшие сутки были госпитализированы 255 человек.
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В Германии все, отведенные под коронавирусников были и остаются пустыми. И это подтверждает не только Дойче Велле, но и наши знакомые, работающие в домах пристарелых и в больницах.
Все везде в масках.
Не пишите чушь.
Иди напишите название той ж*, которую вы называете "крупнейшей в мире фармкорпорацией"
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Германия 605
Франция 1,1 тыс
Италия 306
Испания 2,6 тыс
Польша 418
Украина 876.
И где тут "в Украине заражаемость в десятки раз ниже"?
Когда ввели карантин - было как бы поздно.
И население Британии в 2 р больше, чем в Украине.
Потому Джосон недавно признал свою ошибку, и то, потому что сам чуть копыта не отбросил.