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Минздрав заявил о тревожном сигнале: за сутки в Украине госпитализировали рекордное количество человек с COVID-19

Минздрав заявил о тревожном сигнале: за сутки в Украине госпитализировали рекордное количество человек с COVID-19

Министерство здравоохранения считает тревожным сигналом рост в Украине количества больных, нуждающихся в госпитализации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram со ссылкой на брифинг главы Минздрава Максима Степанова.

"Минздрав считает тревожным сигналом рост в Украине количества больных, нуждающихся в госпитализации. Так, за минувшие сутки страна поставила своеобразный антирекорд числа больных коронавирусной инфекцией, которые попали в медицинские учреждения", - сказано в сообщении.

Госпитализации подлежат больные с тяжелым и средним течением болезни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки COVID-19 заболели 65 детей и 43 медработника, - Степанов

Также отмечается, что особенно тяжело переносят COVID-19 старики и лица с сопутствующими заболеваниями.

Министр в очередной раз подчеркнул, что для уменьшения риска инфицирования необходимо соблюдать масочный режим, социальной дистанции и пользоваться антисептиками.

Напомним, по состоянию на утро 24 июля в Украине лабораторно подтверждены 972 новых случаев заболевания коронавирусом, 20 человек умерли. За прошедшие сутки были госпитализированы 255 человек.

брифинг (50) Минздрав (4902) Степанов Максим (2062)


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Топ комментарии
+7
Ничего особенного : вы посмотрите , как украинцы ведут себя на улицах и в общественных местах и всё станет понятно, ни масок, ни дистанции, всё абсолютно на Пох, вот и результат
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24.07.2020 13:00
+5
... посты типа "вируса нет, маски бесполезны, карантин вреден" давно пора рассматривать как антиукраинскую пропаганду.
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24.07.2020 16:11
+3
Статистика у нас хромает, поэтому и цифры такие. Мы не сверх люди и медицина у нас далеко не передовая
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24.07.2020 13:20
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Ничего особенного : вы посмотрите , как украинцы ведут себя на улицах и в общественных местах и всё станет понятно, ни масок, ни дистанции, всё абсолютно на Пох, вот и результат
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24.07.2020 13:00 Ответить
И при этом, в Украине заражаемость в десятки раз ниже чем в тех сранах Европы, где и маски носят и дистанцию соблюдают.
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24.07.2020 13:17 Ответить
Статистика у нас хромает, поэтому и цифры такие. Мы не сверх люди и медицина у нас далеко не передовая
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24.07.2020 13:20 Ответить
Если бы это было так, то у нас бы трупы валялись на улицах.
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24.07.2020 13:26 Ответить
Статистика показывает, шо смертность в 2020-м в Украине ниже, чем за аналогичный период 19-го. Наверное, псевдокарантин и 5-тигривенные или самодельные маски помогли.
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24.07.2020 13:40 Ответить
Дурик Украина на 10 месте из 65 стран Европы. Открой вебки и посмотри сколько отдыхающих на море, те кто еще пытается носить пускай только в магазинах маски, смотрят на них как на идиотов. Сравните Полтавскую и другие области, почему там меньше? Потому, что люди хоть немного но сознательней
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24.07.2020 13:25 Ответить
Чмырик, я живу на той же планете что и ты, и все прекрасно вижу и знаю.
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24.07.2020 13:31 Ответить
Вируса нет, это все масонский заговор, да?
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24.07.2020 13:36 Ответить
Моя жена вчера с температурой пошла в Кельне к врачу. Немецкий доктор, 67-лет, принял ее со спущенной на подбородок маской. Он ей предложил пройти тест на корону, она отказалась, а он не настаивал. Он ее даже прослушивать на затрудненность дыхания не стал, и не выписал никаких таблеток. Он сказал, что коронавирус в мире есть, но это совсем не то, что нам рассказывают.

В Германии все, отведенные под коронавирусников были и остаются пустыми. И это подтверждает не только Дойче Велле, но и наши знакомые, работающие в домах пристарелых и в больницах.
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24.07.2020 13:42 Ответить
Есть несколько коронавирусов, вызывающие ОРВИ, есть - вызывающие расстройство ЖКТ. Заявленные симптомы ковида подходят под оба типа коронавирусов. Примерно это доктор имел в виду?
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24.07.2020 13:57 Ответить
Моя жена работает в Германии в одной из крупнейших в мире фармкорпораций. Там никто не заставляет носить маски в цехах, а только в тех случаях, когда это требуется по технологии. И это на производстве медикаментов! Жена всех своих знакомых и коллег опрашивает - никто не слышал ни об одной смерти от короны. Были опрошены не только немцы, но и итальянцы, греки, поляки и т.д.
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24.07.2020 13:47 Ответить
"Там никто не заставляет носить маски в цехах, а только в тех случаях, когда это требуется по технологии". Все верно. Для хозяина главное, чтоб не загрязнили продукцию. А заболеют сами - страховка покроет.
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24.07.2020 14:55 Ответить
у меня друг в Германии, совершенно другое рассказывает.
Все везде в масках.
Не пишите чушь.
Иди напишите название той ж*, которую вы называете "крупнейшей в мире фармкорпорацией"
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24.07.2020 16:50 Ответить
Байер.
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28.07.2020 22:21 Ответить
Ні, не масонський. Глобалістський. Істерія почалася зі Штатів, де дєрьмократи побачили у короножоповірусі потенційну можливість насрати Трампу в штани. І таки насрали. Втім, це їм не допоможе.
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24.07.2020 14:46 Ответить
За вчера
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Германия 605
Франция 1,1 тыс
Италия 306
Испания 2,6 тыс
Польша 418

Украина 876.

И где тут "в Украине заражаемость в десятки раз ниже"?
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24.07.2020 16:06 Ответить
тут в нюанс в численности населения
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24.07.2020 16:52 Ответить
Там только в Польше население меньше, чем в Украине, да и то ненамного.
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24.07.2020 20:40 Ответить
И шо толку от тех масок? Время такое щас, что мало кто чихает.
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24.07.2020 14:37 Ответить
И все подумали, вирус ушел. А как все начиналось в Новосанжарах. Все на смарку. А вирус не об....... шь.
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24.07.2020 13:20 Ответить
Не вижу оснований для паники, т.к. украинская медицина, если верить статистике Минздрава, справляется с "короной" просто великолепно - у нас и заражаемость очень низкая, и смертность. Приведу простой пример: в Великобритании на лечении находится 251 тыс. человек, а у нас - 26 тыс. , в Великобритании вылечилось за сутки лишь 9 человек, а у нас - 866 - почувствуйте разницу. В Великобритании из каждых100 больных ковидом, человек умирает 15, а у нас - 2,5 человека.
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24.07.2020 13:24 Ответить
у Британии долгое время не было карантина, и все работало, и Джонсон доказывал, что короны нет
Когда ввели карантин - было как бы поздно.
И население Британии в 2 р больше, чем в Украине.
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24.07.2020 16:53 Ответить
Задержка с карантином в Британии никак не объясняет число больных и умерших. Я постоянно отслеживаю ситуацию в Британии - статистика там просто невероятная. Там уже четыре месяца почти никто не вылечивается. Если в Украине каждый день излечивается около 600-800 человек, то там излечиваются в среднем 4 человека в сутки, - и вы в это верите? Наша медицина на два порядка эффективнее британской лишь потому, что там промедлили с карантином на неделю? Да?
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28.07.2020 22:17 Ответить
они протупили с карантином не на неделю, а чуть ли не на 2 мес.
Потому Джосон недавно признал свою ошибку, и то, потому что сам чуть копыта не отбросил.
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29.07.2020 01:05 Ответить
А если проверить положительных еще в нескольких лабораториях?
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24.07.2020 13:36 Ответить
Ближче до виборів взагалі всі зляжуть і ми станемо лідерами по захворюванню. Сценарій зебобіки вже написали.
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24.07.2020 13:58 Ответить
... посты типа "вируса нет, маски бесполезны, карантин вреден" давно пора рассматривать как антиукраинскую пропаганду.
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24.07.2020 16:11 Ответить
Да и пофиг, за..Бали.
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24.07.2020 17:25 Ответить
 
 