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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ трижды обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Наемники РФ трижды обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Российско-оккупационные войска с начала суток трижды обстреливали позиции воинов операции Объединенных сил на Донбассе, потерь в результате вражеского огня нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, российско-оккупационные войска осуществили 3 прицельных обстрела позиций Объединенных сил, при этом применяли тяжелое вооружение.

Трижды под вражеским огнем находились наши защитники Старогнатовки. Здесь российско-оккупационные войска каждый раз вели обстрелы из минометов. Также применяли гранатометы, стрелковое вооружение и БМП. Всего ночью и утром оккупанты выпустили 28 мин преимущественно 120-го калибра.

По имеющейся информации потерь от начала суток в результате вражеских обстрелов среди украинских воинов нет.

Потери российско-оккупационных войск уточняются.

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Минобороны (9408) обстрел (27699) Донбасс (26956)


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Касапам верить - НЕЛЬЗЯ !!! Это АКСИОМА !!
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24.07.2020 13:13 Ответить
к перемирью готовятся ...
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24.07.2020 13:15 Ответить
Весь кабмин с клоуном на передовую ! На себе пусть узнают ,как «та сторона « и миролюбец «постреливают » ,а потом живодеры кости из медика вынимают
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24.07.2020 13:17 Ответить
Наемники РФ трижды обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6142

...
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24.07.2020 13:18 Ответить
мое сообщение из другой темы

есть интересный момент с договоренностью о перемирии. вы обратили внимание на вчерашние слова бедосика "мы подпишем это в нормандском формате". Знаете что это значит? это придание статуса "международный договор" этой писульке. с нынешним ОБСЕ и СКК несложно догадаться кого первым обвинят в нарушении "международных договоров". правда?
думай...те
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24.07.2020 13:19 Ответить
В ОПе объявили месяц выполнения требований террористов
Наемники РФ трижды обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 584
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24.07.2020 13:20 Ответить
як ви зає..."нестрелять"
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24.07.2020 14:00 Ответить
но вот с 27 числа, одумаются
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24.07.2020 18:09 Ответить
 
 