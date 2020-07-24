Наемники РФ трижды обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Российско-оккупационные войска с начала суток трижды обстреливали позиции воинов операции Объединенных сил на Донбассе, потерь в результате вражеского огня нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, российско-оккупационные войска осуществили 3 прицельных обстрела позиций Объединенных сил, при этом применяли тяжелое вооружение.

Трижды под вражеским огнем находились наши защитники Старогнатовки. Здесь российско-оккупационные войска каждый раз вели обстрелы из минометов. Также применяли гранатометы, стрелковое вооружение и БМП. Всего ночью и утром оккупанты выпустили 28 мин преимущественно 120-го калибра.

По имеющейся информации потерь от начала суток в результате вражеских обстрелов среди украинских воинов нет.

Потери российско-оккупационных войск уточняются.

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