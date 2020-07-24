Наемники РФ трижды обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны
Российско-оккупационные войска с начала суток трижды обстреливали позиции воинов операции Объединенных сил на Донбассе, потерь в результате вражеского огня нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, российско-оккупационные войска осуществили 3 прицельных обстрела позиций Объединенных сил, при этом применяли тяжелое вооружение.
Трижды под вражеским огнем находились наши защитники Старогнатовки. Здесь российско-оккупационные войска каждый раз вели обстрелы из минометов. Также применяли гранатометы, стрелковое вооружение и БМП. Всего ночью и утром оккупанты выпустили 28 мин преимущественно 120-го калибра.
По имеющейся информации потерь от начала суток в результате вражеских обстрелов среди украинских воинов нет.
Потери российско-оккупационных войск уточняются.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
...
есть интересный момент с договоренностью о перемирии. вы обратили внимание на вчерашние слова бедосика "мы подпишем это в нормандском формате". Знаете что это значит? это придание статуса "международный договор" этой писульке. с нынешним ОБСЕ и СКК несложно догадаться кого первым обвинят в нарушении "международных договоров". правда?
думай...те