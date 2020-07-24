Россия в течение недели завезла на оккупированный Донбасс более двух десятков 120-мм минометов и около 1,5 тыс. тонн горючего, - разведка

Россия продолжает завозить на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей оружие, боеприпасы, горюче-смазочные материалы и другое военное имущество через неконтролируемые Украиной участки границы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки.

В частности, с 16 июля в соединения и частеи 1 (Донецк) и 2 (Луганск) оперативной группировки российско-оккупационных войск доставлено более 20 единиц 120-мм минометов и около 1,5 тыс. тонн горючего.

Кроме того, продолжается поставка в состав оккупационных войск отремонтированных и модернизированных на предприятиях российского военно-промышленного комплекса боевых машин пехоты, бронетранспортеров и других образцов вооружения.

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