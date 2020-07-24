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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Расшифровка черных ящиков сбитого в Иране рейса МАУ подтвердила факт вмешательства в самолет, - Енин

Расшифровка черных ящиков сбитого в Иране рейса МАУ подтвердила факт вмешательства в самолет, - Енин

Расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране украинского рейса МАУ подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил замглавы МИД Украины Евгений Енин.

"Благодарен всем партнерам, которые помогли приблизить этот момент. Черные ящики PS752 были успешно считаны и расшифрованы. Расшифровка подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет. Мы ждем иранскую сторону на первый раунд переговоров на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Также читайте: Данные обоих черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ успешно загружены, специалисты приступили к расшифровке, - BEA

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Также читайте: При расшифровке черных ящиков с самолета МАУ будут присутствовать украинские и канадские специалисты, - посол в Канаде Шевченко

Расшифровка черных ящиков сбитого в Иране рейса МАУ подтвердила факт вмешательства в самолет, - Енин 01

Автор: 

авиакатастрофа (1725) Иран (1824) черный ящик (90) Енин Евгений (328)


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Топ комментарии
+37
....незаконного вмешательства в самолет....- ця фраза зіпсувала мій мозок!
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24.07.2020 13:33
+16
"...незаконного вмешательства в самолет-" после таких фраз начинаешь сомневаться в адекватности говорившего.
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24.07.2020 13:35
+13
"Незаконное вмешательство в самолёт" новое слово от зебэкспертов
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24.07.2020 13:34
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....незаконного вмешательства в самолет....- ця фраза зіпсувала мій мозок!
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24.07.2020 13:33 Ответить
Черговий ляп машинного перекладу...
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24.07.2020 13:35 Ответить
не согласен. мне почему то кажется что вместо influence (воздействие) он написал interference (вмешательство)
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24.07.2020 13:39 Ответить
Оптиміст!)))))))))))))
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24.07.2020 13:39 Ответить
не хватает только "...той стороны"
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24.07.2020 14:06 Ответить
незаконное вмешательство в самолет потусторонних сил - так нормально?
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24.07.2020 14:34 Ответить
так они там очень поприсутствовали..... со своей ракетой !!
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24.07.2020 15:27 Ответить
То есть ракета, без спроса, не опросив свой - чужой все таки вмешалась в самолет.
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24.07.2020 16:43 Ответить
Це вони так нам гімном по морді возять. Замість того, щоб сказати так як воно було насправді, що пасажирський літак був навмисно збитий ракетою ППС Ірану, що є яктом агресії та терору, вони нам локшину з розмитим змістом на вуха вішають.
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24.07.2020 14:34 Ответить
Можливо хтось пошкодив систему "свій-чужий", а тому на запит ППО, літак визначився як ворожий обєкт. Ну а там вже діло техніки:дві ракети і усе.(Пуск двух ракет мабуть доказує те що оператори точно визначились що ціль ворожа.) Хоча "Восток-дело тонкое, Петруха".
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24.07.2020 14:42 Ответить
У всякому випадку треба шукати сліди лаптєй Розшифрування чорних скриньок збитого в Ірані рейсу МАУ підтвердило факт втручання в роботу літака, - Єнін - Цензор.НЕТ 7051
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24.07.2020 16:28 Ответить
"Незаконное вмешательство в самолёт" новое слово от зебэкспертов
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24.07.2020 13:34 Ответить
"...незаконного вмешательства в самолет-" после таких фраз начинаешь сомневаться в адекватности говорившего.
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24.07.2020 13:35 Ответить
Днями було про зіткнення гумового плавзасобу з аквабайком...
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24.07.2020 13:37 Ответить
Открываешь цензор, и такое впечатление, что попал в фильм ужасов про сумасшедший дом.
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24.07.2020 13:43 Ответить
Та ти шо...
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24.07.2020 13:35 Ответить
Подтвердило то, в чём Иран и так сознался, в сбитии самолёта ракетой ПВО
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24.07.2020 13:37 Ответить
нет, похоже Ирану есть что скрывать
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24.07.2020 14:03 Ответить
interference перевод
1. вмешательство
2. помеха
3. препятствие

могу ошибаться но логичнее было бы использовать external influence
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24.07.2020 13:38 Ответить
Особенности использования тех или иных речевых оборотов на совести носителей языка, но переводчику эта фраза мозг не вынесла? Или там выносить нечего? Ведь перевод обязан отражать смысл сказанного, а не предоставлять набор слов из словаря.
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24.07.2020 13:50 Ответить
на Цензоре это в порядке вещей. я уже просил Бутусова отказаться от яндекс-переводчика.
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24.07.2020 14:21 Ответить
Незаконное вмешательство это: бомба или теракт а не ракета.
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24.07.2020 13:38 Ответить
Это теперь такой жаргон у представителей 95 квартала - «незаконное вмешательство» означает сбит нахрен ракетой, «готовимся к прекращению огня» - больше людей убивают, «у нас коррупции» - очередь из взяточников растёт как на дрожжах, «экономика восстанавливается» - уровень безработицы растёт а ВВП падает, и так далее. Извращенное изображение реальности.
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24.07.2020 13:41 Ответить
Ракет было выпущено две,причем с разных позиций иранских ПВО с интервалом 8 секунд...
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24.07.2020 13:42 Ответить
Одна была законная, а другая незаконная. Ну что тут не понятного--одна по приказу, другая без приказа.
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24.07.2020 14:44 Ответить
Шо тут не понятного, вмешалась ракета в самолет, не законно. По закону она не должна летать, а она взяла и полетела.
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24.07.2020 13:43 Ответить
По закону всемирного тяготения?
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24.07.2020 14:18 Ответить
Враження пасажирського літака ракетою ППО тепер називається незаконним втручанням в літак. Це мабудь для зе-дебілів, які проголосували папріколу, пояснення,чи як всю цю пургу розуміти?
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24.07.2020 13:43 Ответить
Гаага ждет Путлера....при любом раскладе...РАБссия в дупе
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24.07.2020 13:47 Ответить
Та кто там его ждёт! Мир крутится вокруг грошей!
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25.07.2020 07:50 Ответить
Иск в ЕСПЧ по сбитому Боингу в 2014 г. подало не только правительство Нидерландов но и многие родственники погибших...,на миллирды долларов...сделает ли это украинское правительство и родственники погибших против Ирана,вопрос риторический...
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24.07.2020 13:52 Ответить
Иран никогда не был в ЕСПЧ, против кого иск подавать?
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24.07.2020 14:06 Ответить
Надо договариваться с США, что бы санкциями пригрозили по нефти и газу. Тогда быстро раскошелятся.
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24.07.2020 14:46 Ответить
літак було взламано зі застосуванням методу грубої сили тією стороною
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24.07.2020 13:52 Ответить
Сняли трусы и незаконно вмешались.
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24.07.2020 16:07 Ответить
Очевидно це так називається попадання в літак ракети. Бюрократична канцелярщина. Цікаво як би вони назвали удар кулаком по голові.
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24.07.2020 13:59 Ответить
Иранцы запустили Терминатора из жидкого металла,который смешался с корпусом,приборами и оснасткой самолета.Я правильно расшифровал выражение "незаконное вмешательство в самолет"?
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24.07.2020 14:06 Ответить
"... незаконного вмешательства в самолет" - Розшифрування чорних скриньок збитого в Ірані рейсу МАУ підтвердило факт втручання в роботу літака, - Єнін - Цензор.НЕТ 3714 Наркоман штоле?!
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24.07.2020 14:23 Ответить
Вмешательство в самолет - это ракета или иранцы в черных ящиках покопались?
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24.07.2020 14:34 Ответить
Прочитать черные ящики ума не хватает, но ядерное оружие недоумки хотят иметь.
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24.07.2020 14:34 Ответить
факт незаконного вмешательства в самолет Источник: https://censor.net/n3209971
это что, там кто то "зайцем" летел? поэтому они его сбили
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24.07.2020 14:39 Ответить
рокета самолет сбила сбитием, так понятнее
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24.07.2020 14:51 Ответить
Надо запретить все незаконные вмешательства, ни к чему хорошему это не приводит.
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24.07.2020 15:05 Ответить
Тока законные вмешательства. Желательно в бошку этого эксперда от зетирпиллов.
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24.07.2020 16:06 Ответить
Подозреваемый X незаконно вмешался в голову потерпевшего Y с помощью выстрела из пистолета Макаров.
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24.07.2020 15:09 Ответить
Вмешались все таки. Открутили гайку и нассали в прихожей. А говорили шо ракетой сбили.
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24.07.2020 16:05 Ответить
"Черные ящики" самолета расшифровали, OK!,теперь расшифруйте,что сказал Енин...
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24.07.2020 16:20 Ответить
Думаю что опять Порох будет виноват.А Венедиктова должна подтвердить.Клоунада...
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24.07.2020 23:02 Ответить
 
 